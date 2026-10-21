16 историй о тихой охоте, где грибы — далеко не самая ценная находка
Грибники со стажем знают, что, зайдя в лес, оттуда можно выйти не только с корзинками грибов и ягод, но и с охапкой впечатлений. Можно спутать гриб с маленькой собачкой, можно услышать незабываемые трели лесных животных. А можно и вовсе найти там кота и забрать его домой.
- Одно из ярких воспоминаний. Мне около 14-15 лет мы с папой едем в лес за грибами с собой у нас банка тушенки, пакетик с огурцами и белый хлеб. Побродили по лесу, собрали грибов и на обратном пути мы выезжаем к небольшому озеру. Дикие утки, папа греет банку тушенки прям на моторе, солнце уже такое предзакатное. Мы сидим на тракторе, едим, и вкуснее той тушенки я ничего не помню. В какой-то момент папа говорит «смотри» и я вижу как с дерева вспорхнула сова. Тогда я аж запищала от восторга, папа засмеялся. Папа любил лес и любил природу, рассказывал мне про грибы и ягоды.
- Сходили в лес за грибами с мужем. Перед самым лесом раздался странный вопль. Признаюсь честно, если бы была одна, развернулась и убежала бы домой. Оказалось, это период гона у лося. Но было жутковато.
Кстати, недавно прочитала, что лоси едят мухоморы именно в период гона 🍄🍄🍄
Это многое проясняет)
- Короче, осенью 2024 тетя поехала за грибами, в лесу нашла черного котенка, которого потом назвала Лютьен. В 2025 поехала за грибами, нашла рыжую морду — стал Яковом. В этом году спрашивала ее, мол, когда за грибами. На что получила ответ: «Кончилось место в квартире, больше никаких грибов».
- Ехали через лес на машине и мне захотелось в кустики. Я села в папоротник и в конце процесса увидела фотоловушку, как раз на уровне моего лица. У кого-то теперь есть видео, как я быстро бегу на корточках.
Воспоминание разблокировано! Как-то едем по утренней дороге от польской границы - а там леса шикарные, часто олени выбегают. И вот мне тоже так в кустики захотелось. Захожу чуть дальше, присаживаюсь - а неподалеку от меня выходит лось. Он смотрит на меня - я на него. Мы переглядываемся😂 Потихоньку разошлись. Но зрелище было красивое - утренний туман летом и шикарный лось. А у меня с собой нет телефона, что бы это великолепие запечатлеть.
- Мы с мамой в моем детстве закружились и забрели в какой-то сказочный лес. Ярко-зеленый мох ровным ковром, ярко-оранжевые грибы. И появляется дядечка, который говорит: «Вам туда». Но у моей мамы, как я называю, компас в позвоночнике, она поворачивается в другую сторону показать: «Но станция там!», я за ней. Бац, а человека этого уже нет. Пошли, куда мама указала, и вышли.
Лесной дух в виде дядечки хотел заманить в неизвестность, хорошо, что мамин компас сработал.
«Впервые видим сочетание такой большой массы и чистоты гриба. Червяков не обнаружено совсем. На 2-3 супчика хватит!»
- Пошла в прошлом году с родителями за грибами. Понимаю, что я в одной стороне, они в другой. Шла тихо, очаровывалась всеми прелестями природы. И тут, блин, из-за кустов выходит бабка. Я бежала, как сайгак. В итоге, как потом оказалось, соседи через два участка дачу купили. Это была просто соседка.
- Лет 30 назад, будучи школьником, собирал грибы вдали от цивилизации. Единственное, что о ней напоминало, воздушные линии с силовыми проводами. Решил сделать привал возле столба. Присел и услышал телефонный разговор. В воздухе... Удивление мое было безгранично. И вот прошло время, на днях был за городом, присматривал участок земли. История повторилась.
- В детстве жила в частном доме, во дворе часто то там, то сям росли грибы. И вот однажды я, заметив большую коричневую шляпку гриба в густом кусте смородины, села возле него, протянула руку, чтобы сорвать гриб, но в этот момент «гриб» выпрыгнул на меня! Оказывается, я увидела спину большой жабы, да еще и дотронулась до нее, тем самым возмутив животное, которое решило, что сесть на мою голову будет очень кстати. Как же далеко я бежала, снося все на своем пути!
У автора была редкая встреча в лесу. Он наткнулся на ежовик — редкий и полезный гриб
У нас сейчас много ежовиков, но не таких. Темно-коричневых с иголочками на шляпке - ежовик пестрый. Вкусный!
- Раньше не очень любила собирать грибы. В предпоследний такой поход нашли один гриб и котика: мелкий комочек размером со жменьку с тоненьким хвостиком. Оставили это чудо у бабули в деревне. Последний поход закончился польскими, зеленками; свекровь с мужем нашли по два белых, а я — опять кота! Отошла на метров тридцать и уткнулась в нужное дерево — маленький клубочек с расцветкой рыси. Забрали с собой. Отношение к собиранию грибов поменяла.
- Похвастаюсь, извините. Черный летний трюфель в Грузии. Без собаки, без гида. Нашли с женой место по чистой случайности. Прощупываешь руками лесную подстилку, натыкаешься на что-то твердое под слоем мха и вот он красавчик, а рядом еще, и еще.
Вот смотрю я на эти трюфели и думаю - может они везде, а мы их просто не узнаём?)
- История моего знакомства с мужем вышла довольно забавной, так как встретились мы в глухом лесу. Я поехала вместе с родителями по грибы, зашли далеко. Отлучилась под кустики, а мама с папой побрели дальше вперед. Решила прикольнуться и начала петь «ау-у», как в старом мультфильме. Родители были слишком далеко, и мне начало казаться, что я заблудилась. На мое «ау» вышел молодой человек с корзинкой, полной клюквы, и сказал: «Здравствуй, прекрасная царевна». Краснела долго, номерами обменялись, а в следующий раз по грибы поехала уже со своим «королевичем».
По поводу ауу в лесу. Одноклассник рассказывал:
- Собираю грибы в лесу, слышу:" Аууу...людииии.."
Быстро пошел на голоса. Выхожу на дорогу, на ней две тетки стоят, голосят.
-Вы что кричите?
- Мы заблудились.
-Как же вы заблудились, если на дороге стоите?
-А мы не знаем, в какую сторону идти!
- Я грибоголик! Сколько зарекалась! Аня, тебе достаточно двух ведер лисичек! Слышишь, всего двух! Но нет же, гулять так гулять, опять насобирали кучу грибов. Не от жадности собираешь, а потому что в кайф. Ходишь-ходишь, в себя приходишь тогда, когда грибы складывать некуда. Я думаю, это не конец. Скоро опята пойдут, вот тогда развлечемся.
Я не грибник. Попой кверху не моё. Но зато обобрать ягоду с дерева или куста - дааааа, несите вёдра, стульчик и стремянку (чтоб на ветку запрыгнуть). Пока ВСЁ не обберу, не успокоюсь. Мама просит "птичкам хоть что оставь" - оставляю их поклёв. Что потом с этими ягодами делать - меня не интересует. Мне б собрать...
- Набрела на россыпь белых грибов, радуюсь. Вдруг вижу — рядом лежит аккуратно сложенная купюра в пять тысяч рублей, прижатая камушком. Вокруг ни души. Подумала — ловушка или розыгрыш. Поднимаю бумажку, а к ней скрепкой прикреплена записка:
«Кто найдет — купите себе что-то хорошее от доброго человека». Деньги я потратила на корм для приюта, что это было — до сих пор не понимаю.
История от автора
- Когда отдыхали в Карпатах, с мужем пошли за грибами и два часа блуждали по глухому лесу с пустыми корзинами. Вдруг в чаще я увидела гигантский, идеальный белый гриб величиной с ведро! Я с радостным криком бросилась к нему, нагнулась, чтобы сорвать, но тут «гриб» вдруг чихнул, поднялся на четыре лапки и недовольно посмотрел на нас! Оказалось, это был своенравный бежевый шпиц местных, который свернулся калачиком на мху и сладко спал. Хозяин вышле из кустов, посмеялся над нашей «находкой» и в знак знакомства показал нам поляну с боровиками!
А вот еще подборка фото от людей, которые просто пошли отдохнуть в лес, а наткнулись на диво дивное.
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Настольная книга грибника:
"Все съедобные грибы"
Издание второе - исправленное