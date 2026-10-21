16 историй о тихой охоте, где грибы — далеко не самая ценная находка

Воспоминание разблокировано! Как-то едем по утренней дороге от польской границы - а там леса шикарные, часто олени выбегают. И вот мне тоже так в кустики захотелось. Захожу чуть дальше, присаживаюсь - а неподалеку от меня выходит лось. Он смотрит на меня - я на него. Мы переглядываемся😂 Потихоньку разошлись. Но зрелище было красивое - утренний туман летом и шикарный лось. А у меня с собой нет телефона, что бы это великолепие запечатлеть.