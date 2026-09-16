16 добрых историй о случайных попутчиках и простых человеческих радостях
Как ни крути, а хорошее настроение, уют и полноценный отдых в любой поездке в первую очередь зависят от добрых попутчиков. И первое впечатление тут может быть обманчиво — самый суровый с виду сосед по купе поезда может оказаться душой компании. Здесь мы собрали истории из транспорта, которые запомнились их героям не ароматами плацкарта, а моментами чистой радости, проявлениями человеческой доброты и комичными жизненными сценками.
- Утро в поезде. Рядом со мной едет мужчина средних лет. Поздоровались вначале, 2 часа едем молча. Я читаю, он смотрит в телефон. Чувствую, что легонько толкает меня плечом, поднимаю голову. Показывает мне мем. Причем реально смешной. Посмеялись. Еще час едем молча. Прибываем на станцию: «Хорошего дня». «И вам». Идеальный попутчик.
- Живу на Камчатке. Однажды полетел по работе в Обнинск, там меня застали ноябрьские праздники, и я решил сгонять в Питер к знакомым. Когда сел в поезд, мне позвонил знакомый с Камчатки. Разница по времени 9 часов.
— Не спишь? — спросил знакомый.
— Нет, не сплю, я на материке (так у нас на полуострове принято говорить, когда ты не на Камчатке).
Ну и дальше коротко поговорили.
Когда закончился разговор, слышу, как в соседнем купе ребенок выясняет у матери, что такое «на материке».
Ну и через некоторое время, когда мать попыталась уложить ребенка спать, он долго упрямился и повторял:
— Мама, я не буду спать, я на мателике!
Чем веселил всех соседей.
«Кошка моя, а котенка везли новым родителям»
- Ехала я в купе на верхней полке. Захожу в вагон, вижу милую семейную пару с маленькой доченькой. Разложила свои вещи, поболтали на тему, кто куда и откуда едет, я улеглась на свою полку. Включила сериал, достала пряжу и начала вязать.
Через какое-то время замечаю, что малышка постоянно на меня поглядывает снизу, а когда понимает, что я ее заметила, стеснительно отворачивается. Так проходит пара часов. Вдруг чувствую, что кто-то хлопает меня по плечу. Снимаю наушник, поворачиваюсь, а там эту принцессу папа поднял на руки, чтобы она смогла угостить меня круассаном.
Поблагодарила, конечно, и решила связать ей небольшую игрушку, чтобы тоже порадовать. Когда закончила, малышка уже спала. Передала игрушку маме, получила кучу благодарностей и стала ждать утра, чтобы узнать, понравился ли ей мой маленький подарок. Правда, наполнителя с собой не было, пришлось набивать игрушку другой пряжей.
Весь следующий день я наблюдала, как эта девочка играла с лисенком, а потом спала с ним в обнимку. В итоге поездка прошла невероятно спокойно. Мы несколько раз разговаривали, я успела связать еще одного малыша, а меня за это время еще несколько раз угостили. Кажется, я случайно попала в самое доброе купе за всю мою жизнь.
- У меня однажды был сосед в купе, лет 6. Где-то полчаса мы с ним радостно потарахтели. А потом вижу, что постепенно его мама меняется в лице и начинает бурчать себе под нос: «Ну вот, опять влюбился...»
Сосед деликатно угощается сушкой
- Едем с собакой в поезде к маме. Стою на перроне, много кто на нас обращает внимание, умиляются Фроськой. Но один диалог — в самое сердечко.
Дочка: «Вау, собачка, какая хорошая!» Мама: «Она с нами в вагоне поедет, хоть бы в нашем купе, хоть бы в нашем купе!» Я: «У собачки свое купе». Мама: «Да? Вам пришлось выкупить все купе?! Как жаль, что нет пометки „купе с животным“!»
- Дочке было года 3, и они с бабушкой ездили на свадьбу к родственникам на Урал. На обратном пути ехали в поезде из Екатеринбурга до Алматы почти 3 дня. Дочь ходила по вагону и на бис исполняла весь репертуар застольных песен. «Шумел камыш» был в рейтинге первым. Ее зазывали в каждое купе, она декламировала стихи, пела песни и приходила с полными карманами конфет и вкусняшек. Бабушка причитала: «Ой, как неудобно...» Но у дочи это был звездный час!
«У меня был вот такой соседушка»
- Метро. Встретилась взглядом с интересным молодым человеком. Он сидел у следующих дверей. Поняли, что понравились друг другу. Вышли, и тут я понимаю, что я на своих каблуках 10 см ему примерно по грудь. Засмеялись оба в голос и... знакомиться не стали.
Странные ребята. Даже не попытались узнать друг друга....
Я бы поняла, если он маленького роста, а она - великан.
- Еду в автобусе, рядом подсаживаются женщина и молодой человек. И он сначала неловко так себя ведет, потом смотрит мне прямо в глаза и ненавязчиво кладет руку на мое колено. И тут звучит: «Владик, а ну не трогай тетю». Владику 3, тете 30.
Мама не права. У Владика как раз тот возраст, когда себе можно позволить чуть больше. Безнаказанно 😄
«Рыжая моя, а белый — наш сосед сзади»
- Купила билет на верхнюю полку, потому что я очень люблю спать под стук колес в поезде и могу так спать хоть сутками. Но... Увы, со мной в купе ехал дядька — очень добрый, очень гостеприимный и хороший человек, который будил меня через каждые два часа и угощал чаем и разными вкусняшками. Не слушал никаких возражений, говорил: не стесняйся! И я так и не смогла поспать долго-долго под стук колес, как хотелось. А отказаться воспитание не позволило.
- Ехала только что в автобусе, зашел на остановке парень, открывая пачку клубничной Фрутеллы. Я посомневалась 2 секунды и протянула ему руку без единого слова. И этот чудесный человек отсыпал мне аж три штучки Фрутеллы. А потом взял себе одну и отдал мне оставшиеся две в упаковке. Я так хихикала! Этот мир еще не потерян. Он еще и наделал комплиментов моей прическе, я радовалась, как ребенок!
«Нужны классные попутчики — зовите нас!»
- Еду в первую серьезную поездку по работе. Билеты на поезд купила заранее и туда, и обратно. Вроде бы все хорошо, но все равно нервничаю. Тяжелые чемоданы, снег, ночной вокзал, усталость. Нахожу свое место. Мать честная... Заняты все соседние полки, а соседи мои — сплошь огромные бородатые мужики. Начинаю переживать еще сильнее. Поезд трогается. Приходит проводница, в запаре отдаю ей билеты в оба конца (тоненькие бумажки склеились так, что это даже не заметно), а потом судорожно начинаю искать, куда же делся мой обратный билет.
Мужчины напротив смотрят за диковинными преображениями моего лица, и тут один из них решает меня успокоить: «Не плачь, красавица! Если надо, мы ради тебя сейчас поезд остановим!»
Поездка прошла без эксцессов. Соседи вели себя очень тихо, но впечатление произвели незабываемое.
- Поездка в ночь. Беру всегда верхнюю полку, чтобы меня не трогали. Соседи по купе — двое мужчин и женщина, возвращаются с конференции. Помню, они всю дорогу обсуждали какие-то серьезности научные, а после один мужчина поделился, что читает интересную историческую книгу. Предложил почитать ее вслух, все согласились. Спросили и меня, я тоже не возражала. Книга оказалась очень интересной, я отложила наушники и тоже с удовольствием слушала, было необычно.
Лучшее место — конечно, у окна
- Один раз в метро я ехала в наушниках. Подошел парень и присел рядом. В заметках он написал: «Меня зовут N. Вы очень красивая. Можно с вами познакомиться?» Протянул мне телефон. Я прочитала и ответила «да». Вывод: кто хочет познакомиться — ищет возможности. Кто не хочет — ноет, что их нет.
А как надо было? Вы очень: некрасивая, умная, хорошая, добрая, порядочная,...? Встречают по одёжке🙂
- Села в поезд, ехала в командировку. А на ближайшей большой станции в купе заглядывает проводник и говорит: «Кто здесь Мария? Вам просили передать букет!» Радуюсь — ну муж и выдумщик! Достаю из цветов записку и обалдеваю — там написано: «Любимой бабушке с юбилеем!» А у нас дети — школьники! Растерянно спрашиваю соседей, может, есть еще одна Мария у нас? А соседка смеется, говорит, Марий нет, а Марина — есть! И у нее и правда завтра юбилей. Видимо, внуки подсуетились сделать сюрприз любимой бабуле, а проводник имена впопыхах перепутал.
Удачное соседство
- Сегодня ехала в автобусе. На одной из остановок женщина начала перекладывать ребенка с рук в коляску, чтобы выйти. И девочка вдруг расплакалась. Все сразу обернулись. Было видно, как мама распереживалась.
И тут водитель автобуса по рации вдруг как начал мяукать. Просто: «Мяу-мяу». Девочка моментально замолчала. И вместе с ней заулыбался весь автобус. Люди начали переглядываться, смеяться глазами. Мама улыбнулась с облегчением. А когда ребенок снова начал хныкать, водитель опять с ней «поговорил». Я даже не знаю, как объяснить эти эмоции. Такие маленькие моменты напоминают, в каком мире я живу.
- Сел в плацкарт, жду отправления. В соседней от меня зоне находится девица, которая очень удивлена от того, что она едет на «сидячем месте». Хотя, когда она покупала билет, было написано, что место лежачее. И вот стоит она, как дерево в поле, и не знает, что ей делать. Говорит себе под нос — как же так, всю ночь придется сидя ехать. Ее место было боковым. Через 10 минут я не выдержал и объяснил, что столик может переворачиваться, и место становится лежачим.
Она успокоилась, поблагодарила и сказала, что второй раз в поезде. Ну, думаю, с кем не бывает, человек молодой. Возвращаюсь в свою секцию, ждем отправления. Проходит некоторое время, и я слышу, как она договаривается с соседями, чтобы положить свои вещи к ним под кровать, потому что у нее нет места вообще нигде. Соседи долго не могли понять — как же так, ведь над ней никого нет, неужели у нее столько вещей, что ей не хватает. Пытаются как-то потесниться, вспоминая технику игры в тетрис. И тут один из ее соседей решает проверить место под ее кроватью, чтобы хоть что-то туда уложить.
Оказалось, что она туда ничего не положила вообще и даже не подозревала о наличии под собой свободного места.
Ладно, девчонка молодая, не ездила в плацкарте — это понятно. Но ее сопровождал седой мужик за пятьдесят, который тоже не понимал, почему у нее сидячее место и где же найти место под багаж...
Когда я проснулся, она лежала на своем роскошном месте в не менее роскошной шелковой пижаме!
Прошу прощения, конечно, но я вообще ни разу в жизни не ездила в плацкарте. Ни первый раз, ни второй, ни двадцатый. Ну, вот не сложилось )) Откуда такое удивление, что люди могут чего-то не знать?
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