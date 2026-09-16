16 добрых историй о случайных попутчиках и простых человеческих радостях

Как ни крути, а хорошее настроение, уют и полноценный отдых в любой поездке в первую очередь зависят от добрых попутчиков. И первое впечатление тут может быть обманчиво — самый суровый с виду сосед по купе поезда может оказаться душой компании. Здесь мы собрали истории из транспорта, которые запомнились их героям не ароматами плацкарта, а моментами чистой радости, проявлениями человеческой доброты и комичными жизненными сценками.