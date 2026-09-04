Как же знакомо. У меня знакомая учительница однажды на семейном застолье сказала: "Так, зайчики мои, не перебиваем друг друга". Как же смеялись долго
20+ теплых историй об учителях, воспоминания о которых пахнут свежими булочками из столовой
У каждого из нас были учителя, которые вдохновляли нас своим отношением к жизни и превращали простые уроки в светлые и счастливые моменты. С такими педагогами любой, даже самый сложный школьный предмет становился приятным и самым любимым. Они от всей души радовались нашим достижениям или как хмурились от наших выдуманных отговорок. Те, кому удалось повстречать учителя с большой буквы, долгие годы несут тепло этих воспоминаний в самом уютном и светлом уголке своей души.
- Моя бабушка была учителем русского и литературы. Из школы она ездила домой на троллейбусе. Тогда учителя возили с собой домой тетради на проверку. Однажды она села в троллейбус, достала тетрадь и начала проверять сочинение. Народу было полно, все толкались, гудели. Забывшись, она подняла руку и строго сказала: «Попрошу тишины!» И все замолчали. Поняв, что не на уроке, она ничуть не смутилась, вздохнула и закончила: «Благодарю. Тургенев не терпит суеты».
- 8 класс. 1997 год. В класс заходит красивая, серьезная женщина с властным лицом Копылова Елена Сергеевна. А нам по 12-13 лет. Все притихли в один момент, и это продолжилось до окончания 11 класса. Не было ни одного урока, чтобы кто-то ее не слушал и не пытался вникнуть в эту, довольно сложную, науку. Она никогда не повышала голос. Одного ее взгляда хватало, чтобы все понять. И сразу носом утыкаешься в тетрадку и с усердием записываешь все, что она рассказывала. Эта великая женщина смогла нам рассказать про все эти химические элементы, формулы, соединения и прочее простым языком, что часто казалось, что химия — это элементарный предмет. Моя жизнь не связалась с изучением химии, но я уверена, что после такого учителя из нашей школы выпустились дети, которые ее много раз благодарили.
Вот как у некоторых учителей получается держать класс в порядке и при этом не повышать голос? У моей дочки была классная, она всегда голос повышала на дочку. Ничего не помогало. Потом сама уволилась
А вот и та самая учительница химии, благодаря которой дети смогли изначально легко и просто понять науку и связать с ней жизнь
- Мою первую учительницу звали Александрова Зоя Сергеевна. В третьем классе мы писали сочинение «Кем я хочу стать». Я написала: «Хочу стать таким же учителем, как Зоя Сергеевна». И когда через 17 лет я закончила педагогический, она позвала меня в гости и показала это сочинение. Было очень приятно и трогательно. Сейчас я педагог с 40-летним стажем, и у меня хранятся сочинения моих учеников, в которых есть такие же слова. Это очень здорово!
Жена в начальной школе более 40 лет. В школу пришла работать , училась у ней , влюбилась в профессию., теперь они коллеги
- «Этот девятый класс самый шумный из всех, что я видела!» — говорила пожилая учительница языка и литературы, проработавшая в школе всю жизнь. Даже опытным и строгим педагогам удавалось добиться в нем тишины лишь на короткое время. У молодых учителей просто опускались руки. Прохожу я как-то по коридору мимо их класса и ничего не слышу! За дверями тишина! Первая мысль: «Сбежали с уроков!» Тихонько приоткрываю двери и вижу картину: за столом глубоко и самозабвенно спит молодой учитель истории Максим, а самый шумный девятый класс в полной тишине занимается своими делами. Девочка с первой парты увидела меня, и приложив палец к губам, прошептала:
— Тсс! Тише! У дочки Максима Станиславовича вчера зубки резались, не будите его, пожалуйста! Мы его сами после звонка разбудим!
Вот такой самый неуправляемый в школе класс.
Когда ты учитель и не отстаешь от популярных интернет-мемов
- В нашем классе училась девочка Света. Света не умела ни писать, ни читать, да и разговаривала не предложениями, не фразами, а словами. Первое время Света сидела на уроках, глядя в одну точку, левая рука крутила постоянно хвостик. Ольга Евгеньевна никогда Свету не ругала. Светина парта была застелена куском ватмана, прикрепленного по периметру кнопками. В конце дня изрисованный лист убирался, а на следующий день появлялся новый. Школу Света окончила почти на все 5. Поступила в вуз на какую-то заумную химическую специальность. Как позже выяснилось, Ольга Евгеньевна носила Светкины художества, снятые с парты, детскому психологу. Они вместе смотрели, расшифровывали Светины каляки-маляки, придумывали какие-то отдельные мини-курсы для нее. Обычная учительница обычной школы. Педагог с большой буквы!
- Преподаю я в школе 15 лет, видел многое. Был у меня один парень — троечник, тихий. На уроках спал, домашку не делал. Прошло два года, встречаю его на улице и думаю: ну все, стандартная история. Но он подошел ко мне, пожал руку и говорит:
— Спасибо, что вы на меня не кричали. Помните, я спал на вашем уроке? Я тогда спал, потому что ночью работал, помогал маме. Никто этого не знал. Но вы, когда видели, что я сплю, просто закрывали на это глаза.
Потом он рассказал, что закончил колледж, теперь работает и помогает маме. И благодарил меня. Но он помнит мой момент равнодушия, и для него это было важнее всех моих оценок.
А я вот сейчас задумалась, сколько таких историй у учителей наберется. Мы же в школе запоминаем только плохое отношение и оценки, замечания, а учитель может вообще не знать, что помог нам или наставил на верный путь.
Девушка уже третий год работает в начальной школе и помогает малышам познавать мир!
Вы очень красивая. Удачи вам в ваших начинаниях. Главное не перегореть и любит детишек
- Училась я в классе 2-3, и был у нас такой предмет, как «труды». Мы там не занимались ничем особенным: девочки вышивали, мальчики собирали фигурки из железного конструктора. Как-то раз учительница предложила нам принести с собой продукты и сделать из них бутерброды. И как назло, именно тогда в нашей семье как-то все продукты закончились. Чтобы я не сидела совсем уж без продуктов, мама дала мне с собой хлеб и сырую морковь, натертую на терке. Прихожу я на урок и вижу, что я такая одна с минимумом продуктов. Кто-то принес вареную колбасу, кто-то принес помидоры. Я, значит, разложила морковь на хлебе и сижу. По рядам проходит учительница, видит мое лицо и мой бутерброд, подходит и громко, на весь класс, говорит: «Посмотрите, дети, какой оригинальный бутерброд! Надо же, я бы так не придумала. Молодец!» Мой бутер реабилитирован, колбаса с сыром на его фоне померкли. Я тихо радуюсь, какая у меня молодец мама и какая молодец учительница.
А зачем вообще было провоцировать и затевать этот бутербродный урок? Учитель разве не понимал, что время такое?
- Моя первая учительница была прекрасной женщиной. Доброй, умной, справедливой. Всегда хотела только лучшего своим детям, практически никогда ни на кого не кричала. Я был мальчиком скромным и добрым, ну и учительница ко мне тоже относилась как-то... Не знаю, немного лучше, что ли. По крайней мере, мне так казалось. Но в один момент все испортилось. Косые взгляды, придирки. Я долго не мог понять, что же не так. Прошло много лет. Я разбирал старый шкаф и обнаружил какую-то тетрадь за первый класс. Увидел непонятную запись красной ручкой и вдруг, как в кино, увидел тот самый момент, из-за которого наши отношения с учительницей испортились. После проверки домашнего задания у меня в тетради появилась какая-то запись от учительницы. Я долго и упорно пытался разобрать, что там написано. Подходил к одноклассникам, но те тоже не могли разобрать эти каракули. В итоге подошел к классному руководителю и спросил, что же там написано. Она посмотрела в тетрадь, минуты две думала и перечитывала, затем сказала:
— Там написано «пиши разборчивее!»
Ко мне учительница русского языка и литературы придиралась. Я ей посмела указать на ошибки в речи и письме...
Учитель начальных классов. Девушка просто обожает детей и свою работу!
- В школе с физикой нам очень не везло. Из школы я вышел после 9 класса с пятеркой в аттестате и полным отсутствием знаний по физике. А поступать я решил в местный филиал корабелки— ну как же, надо продолжить династию. Первый день в колледже, и первая пара — физика. Физика звали Сергей Васильевич Горин — подтянутый мужчина лет 50-55. Поначалу не справлялся: я привык заучивать формулы, их вывод, что вполне работало в школе. Но на уровне колледжа заучивание не помогало. Нужно было понимание сути, вывод формулы из фундаментальных законов. Физик наш оказался очень крутым акустиком, ранее работавшим на градообразующем предприятии города. За 4 года колледжа в наши головы не просто вбивались формулы, типовые задачи, решения по шаблону — нет, мы учились думать. Выводить формулы — когда в аудитории по кругу сплошь меловые доски на стенах, и вывод занимает два полных круга — это что-то нереальное! По итогу, закончив колледж и вуз с красными дипломами, я первые пять лет на заводе работал расчетчиком-прочнистом. Повернулась стрелочка: начиная с физики — ко всем другим предметам.
- Мне невероятно повезло с моей первой школьной учительницей. С лица этой прекрасной женщины ни на минуту не сходила улыбка. До сих пор помню ее реакцию в те моменты, когда мы, первоклашки, устраивали дикий галдеж. Она заходила в кабинет, не ругалась и не призывала к порядку. Она лучезарно улыбалась, складывала ручки на груди и говорила свою фирменную фразу: «Ой, какие же вы молодцы!» Эффект был мгновенный. Мы сразу замолкали, рассаживались по местам и улыбались. Ведь всем хотелось быть молодцами.
А ведь гениальный прием: попробуй продолжить безобразничать, когда тебя только что объявили молодцом. 😂
Вот уже третий год, как девушка с гордостью говорит о своей профессии учителя!
- Окончил я четвертый класс и шагнул в пятый. Тут уже не учителя приходили к тебе в кабинет, а ты ходил к ним. И был у нас новый классный руководитель — учитель математики. Первое знакомство у нас с ней прошло с приветствия: «Здравствуйте, братцы-кролики!» Вот знаете, есть люди, которые целиком вовлечены в свое дело, — она из таких. Все математические формулы она преподносила почти как музыку, меняя ритм речи, интонацию или делая акценты в речи, чтобы правила звучали как бы в рифму. Она проводила с нами чаепития и тематические классные часы. Она была добра и к двоечникам, и к тем, кому учеба давалась легко. Я не знал ни одного человека, который бы не любил ее уроки. Когда я заканчивал 10 класс, она улетела в другую страну и оставила мне целую стопу своих записей и книг по математике. Ее любовь к своему предмету всегда могла воодушевить и зажечь математическую искру даже в самом гуманитарном разуме.
- У всех были шикарные учителя ОБЖ. Расскажу и про своего Звали его Кощеев Владимир Николаевич. Невысокий дедушка, постоянно хитро улыбающийся глазами. Как он на нас ругался и потом сам над этим смеялся — просто прелесть. Его любили абсолютно все за легкий и приятный стиль преподавания, юмор и готовность всегда и всем помочь. Девочкам он говорил:
— Если вдруг на дискотеке кто обижает или с мамой поругались, то у всех мой номер есть — звоните, помогу«.
Парням чаще всего говорилось:
— Ну, не выучили вы тему, так и не пишите ерунду на контрольной. А вместо этого напишите: «Владимир Николаевич, сами понимаете, молодой, погулять хочется. Прошу понять». Я прочитаю это и двойку ставить не буду, а вы потом придете ко мне в кабинет и все мне спокойно пересдадите.
И все это было правдой, а душевные разговоры — одно из самых теплых школьных воспоминаний. Свой предмет он объяснял на жизненных примерах, красочно, со своими фирменными шуточками, и запоминалось это на всю жизнь.
А вот и Владимир Николаевич. Автор нашел старую группу лицея и взял оттуда фото. Там есть комментарии учеников и все положительные
Сразу видно, человек харизматичный. Такие глаза веселые, будто улыбаются.
- До седьмого класса был отличником, после седьмого начались дискотеки и все такое . Знания скатились до троек, но учителя особо меня не гоняли. Естественно, к 11 классу знания сильно ухудшились. В 11 классе нам поменяли учителя математики. Галина Анатольевна, очень строгая женщина, после первой же четверти влепила мне трояк, с большой натяжкой, как она сказала. Этот поступок замотивировал меня до такой степени, что за три месяца я перепрошел всю программу от 7 до 11 класса. Во второй четверти она поставила мне четверку, приведя мне в пример действующих отличников. В ее защиту стоит сказать, что она сама всегда сидела со мной после уроков и объясняла задачи. Наше взаимопонимание дошло до такого уровня, что нам не нужны были доски и тетради. В третьей четверти я получил заслуженную пятерку. И начал готовиться к заключительному тестированию. Прошло тестирование и мы ждали результаты, она подошла и спросила: «Все решил?» Переживала. А когда уже объявили результаты, она обняла меня и расплакалась. Ведь я получил самый высший бал по ее предмету.
У меня до сих пор есть учитель, которого в школе терпеть не могла за строгость, а спустя годы поняла, что именно он больше всех от меня требовал, потому что видел, что я могу. Сейчас ему 88 лет. Он частый гость в нашем доме )
- Навестила свою школьную учительницу, не видела ее 6 лет. Болтали, она рассказывает про дочь. Я не понимаю: какая дочь? У нее же только взрослый сын. Оказывается, взяла она новый класс, там девочка, у которой нет тетради нужной и пишущих принадлежностей тоже толком нет. А девочка оказалась скромная, послушная, старательная. Ну учительница то тетрадку ей красивую принесет, то угостит чем-то. Так и привязались друг к другу. Она росла без родителей. Дома рассказала мужу, ну и решили они взять девочку себе. Живет уже 5 лет с ними, все хорошо, благодарная, послушная. У меня прям сердце радуется за таких людей!
У нас были очень заинтересованные в своей профессии учителя, увлеченные предметом:Людмила Алексеевна-русский и литература, Альбина Дмитриевна-история и обществоведение, английский-Элла Мартыновна и Людмила Алексеевна, химия-Тамара Георгиевна, физика-Римма Михайловна. Они были энергичными, уроки давали нескучно, искренне переживали за нас на контрольных и экзаменах. Небезразличные, теплые люди. Много интересных историй, старались раздвинуть рамки сухой школьной программы, рассказав чуть больше. Очень тёплые воспоминания и благодарность нашим подвижникам, учителям, дарившим нам своё тепло и знания.
Папа автора преподает в медицинском университете. Его группа в этом году выпускается. Он каждому своему студенту пишет индивидуальную открытку c самыми теплыми пожеланиями
- Я работаю учителем в школе. Первоклассники — потрясающие! Вот если другие дети могут на уроке обратиться ко мне «извините» или даже «извините, пожалуйста», то перваши. Намедни подходит такой ко мне:
— Извините, я забыл, как Вас зовут!
И застыл. Ждет. Не двигается с места и даже, кажется, не моргает.
Тут до меня доходит, что, наверное, надо ему сообщить эту ценную информацию.
Отвечаю:
— Саша, меня зовут Тимофей Алексеевич!
Ребенок сразу обрадовался:
— Тимофей Алексеевич, мне нужно...
Обожаю этих детей.
- В 8 классе у нас появилась новая учительница. Твердая, требовательная дама. Задали сочинение, я душу в него вложил. И вот на разборе моего сочинения она вдруг заявила: «Я хочу, чтобы ты признался, что списал его». Я ответил, что написал сам. Она пристально на меня посмотрела и засияла. Прочитала мое сочинение полностью всему классу, похвалила. После этого я был у нее одним из «любимчиков». Она развивала в нас любовь к литературе и пониманию идей авторов. При этом она всегда была рада слышать личное мнение каждого, пусть даже не самое умное, но отделяла мнение от лени и незнания.
Это любовь к литературе она начала развивать с недоверия к способностям своего ученика? Выбивать из него признания, как на допросе? Я хочу чтоб ты признался? Это как доктора, которые не желают выписывать рецепты на сильные обезболивающие препараты, не веря своим пациентам:" ну не может быть чтоб вам анальгин не помог! "
Учитель физики делится своей фотографией. Своих учеников он пытается, в первую очередь, научить соображать, грамотно высказывать свои мысли
- Мою первую учительницу звали Зоя Федоровна. Эту прекрасную учительницу я вспоминаю с теплотой. Школа в поселке была новая, но по какой-то причине первый класс учился в отдельно стоящем деревянном здании старой школы. Там были парты с откидными крышками и отверстием под чернильницу, но пользовались мы уже шариковыми ручками. Дело было поздней осенью. Мы пришли в школу, но дверь оказалась заперта. Мы подождали, потом посовещались и решили пойти к Зое Федоровне. Благо знали, где она живет. Пришли, постучали, никто не открыл. Смотрим, а дверь приоткрыта. Дернули за ручку двери — открылось. А наша учительница прихворала. Мы приготовили чай, нашли мед и малиновое варенье. Учительница улыбалась и приговаривала хриплым голосом: «Воробьишки мои». Неделю мы позанимались с учителем на подмену, а после уроков ходили к Зое Федоровне навестить и попить чаю с малиновым вареньем.
Какая теплая история! У нас была учительница Ирина Михайловка. Вела историю. Молоденькой была, когда пришла. Ей сейчас около 60 что ли. Мы часто созваниваемся и устраиваем чаепития с теми, кто еще в городке нашем остался
- Моя первая учительница была совсем молоденькая, только что из института, первый год работала. Она преподавала у меня в дошколке, где мне было откровенно скучно: читать, писать, считать я давно умела. Она заморочилась, поговорила с моими родителями, с директором, под свою ответственность взяла меня посреди года к себе в первый класс. Расписала, что нужно нагнать за каникулы, постаралась, чтобы я вписалась в коллектив побыстрее (потому что первые дни на меня косились: пришла такая самая умная), давала всякие общественные поручения, чтобы я контачила с классом. Если бы не она, у меня вообще все сложилось бы иначе в жизни, я б закончила школу на год позже, уже попала бы на ЕГЭ, не познакомилась бы с мужем и так далее.
- Первое сентября, я первоклашка. Все дети несут красивые букеты: розы, гладиолусы. А мы жили скромно, поэтому бабушка вручила мне особенный подарок. Стою я на линейке, пыхчу, держу двумя руками подарок, а наша первая учительница с восторгом принимает у меня гигантский, пузатый кабачок! Она так искренне обрадовалась, сказала, что это лучший подарок, потому что из него можно напечь оладий на всю семью.
Учительница молодец. Какой бы ни был подарок, он был от чистого сердца и подарен с любовью
А вот еще больше теплых и светлых историй про наших любимых учителей и школу: