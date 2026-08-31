Каюсь грешная, но страдала в школе фигнёй типа записочки подружкам (порой слали друг другу на уроках). Отвратительнее всех, конечно, была училка, отнявшая и прокомментировавшая на весь класс. Благороднее всех, на мой взгляд, поступила та, которая замечание сделала, но в записку даже не взглянула. Так что моё мнение однозначно: не нужно вообще в чужие личные вопросы лезть, даже с благими намерениями.
15+ светлых историй о буднях учителей, в которых тепла и сюрпризов больше, чем в учебниках
Учителя знают: работа в школе — это не просто проверка тетрадей и заполнение журналов. Быть учителем — значит проживать сотни жизней вместе с детьми. Каждый новый ученик привносит в жизнь класса что-то свое. Иногда самый обычный урок принимает неожиданный оборот, а поступки детей вызывают прилив счастья. И оглядываясь назад, ученики и учителя, понимают, что именно такие моменты навсегда остаются в памяти.
- В школе влюбилась в одноклассника. Решилась написать ему признание. И вот на уроке, пока строгая училка проходила между рядами, записка вдруг полетела не туда. Я аж вспотела и дрожу. Учительница ее подняла, открыла и на весь класс выдает: «Аня, смотрю, у вас нет отбоя от поклонников. Подумайте хорошенько, прежде чем ответить». Я зависла, ведь это я сама признавалась в чувствах.
Сначала обрадовалась, что она ничего не поняла и приняла записку за чужое послание ко мне. Но спустя время дошло: она специально так повернула ситуацию, чтобы выставить меня в лучшем свете перед классом, да еще и мягко намекнуть — не стоит отправлять это письмо. Я так и сделала. Спасибо, Нина Александровна, за вашу мудрость.
- Одна моя ученица (4 класс) подмечает все мои новые вещи, начиная с ручек и брелоков и заканчивая одеждой и обувью. Каждый раз норовит обменять что-нибудь мое на свое. Однажды перед занятием я купила духи, и они не поместились в сумочку — пришлось нести в пакете. Ученица, естественно, заметила. Я думаю: «Ну, все...» К моему счастью, кассир положила в пакет к духам пару пробников других ароматов. Теперь за успешную работу на уроке я дарю девочке пробники. Мы обе счастливы.
Я недавно огорчалась, что моему трехлетнему ребенку иногда трудно объяснить, почему другой ребенок не хочет, например, его машинку на свою менять для игры во дворе, временно. Ну не хочет он - это его право. Сын порой огорчается. Но к десяти годам этого не понимать, да ещё и в коммуникации со взрослым человеком, наставником, плюс в контексте не игры.. Странно очень.
- Вчера вечером пошел в магазин с женой. Стою у полки, выбираю обувь сыну, и вдруг навстречу идет очень красивая блондинка. Улыбается, машет рукой: «Здравствуйте, а вы меня узнали?» Я, честно говоря, немного смутился. Нет, не узнал. Так и сказал. А она напомнила: «Я из Домачево». И улыбнулась еще шире. Не знаю, может, она обиделась. Я потом минут двадцать ходил по магазину и вспоминал. Перебирал в голове лица. И вспомнил. Это была моя ученица. Я учил ее в четвертом, пятом, шестом классах.
Зачем такой подробный отчёт за классы в конце истории. Звучит прям как оправдание... 🤔
Семиклассница сделала букет своими руками и подарила его своей учительнице
- Стою я в испанском парке «Порт Авентура», в очереди на один из самых захватывающих дух аттракционов и понимаю, что сейчас буду громко кричать, возможно, даже выкрикну чего-то лишнего! Моя очередь уже почти подходит, и тут я слышу радостное: «Здравствуйте, Дарья Валерьевна!» Это был ученик из моего класса со всей своей семьей. Как вы понимаете, на том страшном аттракционе я ехала молча.
- У сына в классе учительница русского языка рассказывала ученикам, что, когда она училась в школе, они писали перьевыми ручками, а в тетрадях лежали «промокашки». Это слово так рассмешило ребят, что она стала употреблять его, когда они уставали. Класс, прохохотавшись и взбодрившись, в момент начинал успешнее работать.
Учительница прислала маме фото оригинального завершения домашнего задания ее сына
- Классе в пятом, наверное, проходили по литературе «Премудрого пескаря» Салтыкова-Щедрина. Все побежали в школьную библиотеку взять нужное произведение. И надо же было такому случиться — мне достался раритет неизвестно какого года выпуска с непривычным шрифтом и написанием слова «пескарь» через И — «пИскарь». Я училась отлично, правильное написание знала, но ведь книга не может обманывать! В результате, когда учительница литературы зачитывала оценки за сочинение по данному произведению, моя фамилия не прозвучала.
После урока учительница попросила меня задержаться и сказала, что не ожидала от меня такого результата. При таком количестве слов «пИскарь» в сочинении можно было поставить не 2, а минус 2. Пришлось показать книгу и объяснить ситуацию. За сочинение получила пятерку.
У нас было правило, если ошибка встречается несколько раз, например одно слово написано неправильно, с одной ошибкой, но несколько раз в сочинении, то это была ОДНА ошибка. Странно, что сейчас такого нет, ведь это логично. Это одна ошибка повторенная многократно, то есть ошибается человек в одном моменте. Кстати ни у кого из знакомых такого не было, может это наша учительница русского так оценивала?странно.
- Моя учительница по литературе предлагала нам писать два сочинения. Одно мы писали «как положено», и оценка за него шла в журнал, второе — «как я думаю на самом деле», и эти сочинения мы обсуждали на уроке. За хорошее второе сочинение она тоже могла поставить оценку, приравняв эту работу к устному ответу.
Так мы и руку набивали на шаблонных сочинениях, и выпускали пар своего подросткового бунта. На пятнадцатилетие окончания школы наша учительница подарила нам те самые сочинения — ох, как мы смеялись, читая их. Наши бунтарские опусы были пропитаны аргументацией на уровне «автор был неправ, потому что гладиолус». В общем, если на сотню таких подростков найдется один со взрослой и обоснованной позицией — уже хорошо.
«Я многодетная классная мама и счастливый обладатель 15-ти детей. Учу начальные классы»
А у меня в седьмом классе 29 детей, в девятом - 27. Но самые любимые - двое своих, родных
- Один мой юный спортсмен как-то раз случайно прихватил на тренировку тетрадь по литературе. В ней было «свежее» сочинение по картине Шишкина «Утро в сосновом бору». Дал мне почитать. Из-за двух фраз: «Здесь не лежала нога человека» и «туман местами густой, местами полужидкий» — тренировка была практически сорвана. Представляю, каково учителям по русскому языку проверять все это. Надо где-то закрываться, что ли, чтобы никто не видел, как ты лежишь под столом, и не слышал твой гомерический хохот.
- Наша классная руководительница всегда возмущалась дорогим букетам, которые постоянно дарят ученики. И вот последний звонок. Приходим с подарком и преподносим ей большой, украшенный ленточками, блестками и бантиками веник для уборки. Классная радостная! Она смеялась до слез и торжественно пообещала, что теперь этот веник будет храниться в ее кабинете и использоваться только на благо школы.
«Я замуж выходила 35 лет назад. Отношения с учениками были супер, две ученицы даже пришли на свадьбу, поздравили и подарили этого смешного резинового ежика»
«Он вместе с нами уже сменил много полок в разных странах. Муж все тот же. И ежик тот же».
- Я уже 16 лет не работаю в школе, но никогда не забуду поступок мальчиков, когда мы готовились к какому-то мероприятию и надо было двигать парты. Я как классная и мои мальчишки взялись за это дело. Я подошла к парте, приподняла ее с одной стороны и жду, что с другой тоже возьмут. А там ученик, наоборот, с силой придавил парту и говорит: «Вы что, парты поднимать собрались? Садитесь и отдыхайте, вы же девочка».
- Встретила как-то своего четырехлетнего ученика с мамой в супермаркете, поздоровались да и разошлись. На следующей тренировке мама сказала, что он был ну очень удивлен, что я живу обычной жизнью, и спросил: «А Виктория Валерьевна, оказывается, тоже покупает продукты?»
«Одно из моих любимых фото. Я учитель — начинал с младших классов, а сейчас учу старшеклассников и готовлю будущих учителей в университете»
- Учительница младших классов как-то обратила внимание, что в столовой я беру пару кусков хлеба с общего подноса, котлетку из своей тарелки и складываю это все в сумку. Так было каждый день. Как бдительный классный руководитель, она решила разведать обстановку в нашей семье. Позвонила маме и осторожно спросила, нужна ли нам какая-то помощь. Мама была удивлена. Собрался семейный совет, и меня расспросили, почему я дома почти не ем, а в школе беру про запас. А я просто после школы ходила по дворам и кормила котиков и собачек.
- Преподаю детям английский язык. Один мой шестилетний ученик настолько ленив, что никогда не делает домашнее задание. Уже раз пять просила его отца делать с ним домашку — бесполезно. Однажды вечером звонит отец со словами благодарности. Оказывается, малый сдал экзамены лучше всех! То ли я классная училка, то ли детская память таки феноменальная.
Я ничего не поняла! Какие такие экзамены в 6 лет? Эта учительница кто вообще и откуда: из детского сада, школы, просто репетитор??? И точно ли ученик гений именно знаний и не списывания???
«Моя маленькая ученица принесла мне сегодня яблоко. А я яблоки терпеть не могу, но отказать не могла. Пришла домой и сделала из него смузи, очень вкусный!»
Ещё одна бесхребетная. Ну, хорошо, что хоть не выяснилось внезапно, что нетерпимость к яблокам была из-за смертельно опасной аллергии
- У нас в школе был Славик. Всегда в отглаженном костюмчике, причесанный, умытый. Прямо ребенок из рекламы дорогих игрушек. Это было в третьем классе. Их классная заболела, поэтому меня попросили проследить за тем, как дети переодеваются на физру. Началка переодевается в своем кабинете, за ними приходит физрук и отводит в спортзал. Я в начале своего урока объясняю: те, кто сделает задания, могут тихонько переодеваться и сидеть на лавочке. Главное — не шуметь и не мешать другим. Дети потихоньку сдают работу, переодеваются, сидят, ждут.
Один Славик сидит за партой. Сложил ручки и сидит. Я ему говорю: «Зайчик, давай переодевайся на физкультуру. Сейчас уже учитель придет». Славик сидит, молчит. Я опять спрашиваю, все ли в порядке. Может, он освобожден от физры? Славик отвечает, что мама еще не пришла. Думаю, ну мало ли, забыл форму — мама принесет, но нет, форма у него была с собой.
Тут в кабинет влетает мама Славика. Хватает ребенка, как куклу, и начинает переодевать. Костюм в одну сторону летит, рубашка — в другую, из пакета вытряхивается спортивная форма. Вжух-вжух — и Славик стоит одетый. Дети в классе уже привыкли к подобным моментам и объяснили мне, что Славик так собирается на физкультуру с первого класса.
А потом Славик подрастет, мама скажет ему- ну все ты взрослый и должен работать в огороде / мыть машину . А Славик стоит .
- Славик, ты чего не идёшь?
- А кто мне перчатки наденет ?
- Ты же уже большой, скоро в 7 класс, сам можешь найти перчатки. Они в гараже
- Перчатки тут, я их вижу. Но я не знаю как их надеть , у меня пальчики болят и застревают в этих дурацких колбасках
- Моя мама — учительница. Когда они с папой только поженились, ей дали классное руководство. Молодая и веселая, она много времени проводила со своим 5 «Б». Однажды вечером после занятий играли они в снежки, мама — с ними. Слепила она снежок, бросает, а вместе с ним — ее обручальное кольцо, которое было немного велико... Вот это был провал. Но не тут-то было! Дети начали дружно перебирать снег, а так как было уже темно, дело затянулось. И вот один мальчик крикнул: «Нашел!»
- Сегодня заменяла учителя ИЗО в пятом классе. Такие шустрые пятиклашки — глаза разбегаются. Провела у них несколько уроков, в том числе и историю.
На первой парте передо мной сидит мальчишка со смешным вихорком и красивыми глазами. Смотрит на меня и спрашивает:
— Можно я вас нарисую?
— Меня? Зачем?
— Вы красивая, — мальчишка смотрит на меня и ждет реакции.
— Правда?
— Ага.
— А что во мне красивого? — жду с замиранием сердца ответа, надеясь на комплимент от маленького дамского угодника.
— Вы мягонькая, и от вас вкусно пахнет конфетами.
— Эх, была не была — рисуй! — разрешаю я, улыбаясь. Разве может он испортить мою красоту?
Рисунок хорош: вылитая я, ни прибавить ни убавить. Сохраню. В 11-м классе ему отдам. Работаю ради таких вот мальчишек, в них вижу будущее. Надеюсь они запомнят меня такой «мягонькой и вкуснопахнущей конфетами»
"Сегодня заменяла учителя ИЗО в пятом классе... Провела у них несколько уроков, в том числе и историю" Погодит-ка, в 5м классе уже не один учитель на всё, как в младших! Что за брехня опять??? С чего учителя ИЗО историю-то вообще вести???
Только мне кажется, что рисунок на уровне дошкольника?
Хорошо, хоть по 5 пальцев нарисовал, считать умеет)
- Работала учителем много лет, старалась научить, была требовательной. Потом иногда думала: не излишне ли строгой я была? Встретила как-то одного ученика в хозяйственном магазине. Поздоровались приветливо. И все. Не нашла, что искала, иду в другой. И снова встречаю его же. Он так обрадовался, подошел и сказал: «Как хорошо, что я вас снова встретил! Давно хотел поблагодарить вас за то, что вы нас хорошо учили. У меня в институте по вашему предмету всегда было „хорошо“». Поблагодарила и я его. Мне было важно, что моя строгость не помешала ему понять, что я просто старалась научить на совесть.
- Я будущий учитель английского, проходила практику в школе. 8-й класс. Первая неделя — наблюдение, сидим с одногруппницей на задних партах на всех уроках.
Химия. Учительница спрашивает по одному и тут вдруг указывает на меня: «Следующий пример!» Не знаю, от чего растерялась больше: от ошибки учителя химии или оттого, что мозг начал судорожно вспоминать программу.
- Веду урок у первоклашек. Задание было найти лишнюю из картинок. Нарисованы были троллейбус, улитка, жук-носорог и мышь. Один мальчишка выкрикивает: «Мышка!» Я удивилась, прошу еще подумать. Но в следующую секунду он меня убедил, ведь он уверенно выпалил: «У трех первых есть рога, Анна Петровна, а у мышек нет!» С такой стройной логикой спорить я, конечно, была уже не вправе. Хотя по логике вещей лишним был троллейбус — ведь он неживой.
Ой, мой любимый вид тестов. Лишний троллейбус, т.к. он не живой. Лишняя мышь, см. объяснение в посте. Лишний жук, т.к. он может летать. Лишняя улитка, т.к. не имеет очевидных признаков для исключения.
Каждая такая история — это маленькое, но яркое доказательство того, что школа держится не только на дисциплине и оценках, а еще на юморе, любви, поддержке и понимании.