15+ светлых историй о буднях учителей, в которых тепла и сюрпризов больше, чем в учебниках

У нас было правило, если ошибка встречается несколько раз, например одно слово написано неправильно, с одной ошибкой, но несколько раз в сочинении, то это была ОДНА ошибка. Странно, что сейчас такого нет, ведь это логично. Это одна ошибка повторенная многократно, то есть ошибается человек в одном моменте. Кстати ни у кого из знакомых такого не было, может это наша учительница русского так оценивала?странно.