14 теплых историй из школьных столовых, где пахнет свежими булочками и какао

Школьная столовая — это не только место с запахом горячей пиццы и сладкого чая, а самый настоящий центр притяжения на каждой перемене, куда сбегается вся школа. Здесь дежурные носят подносы, очередь толкается за добавкой, а добрая тетя-повар нет-нет да и положит порцию «как на двоих». В шумной суете столовки мы болтали с учителями по душам и находили маленькие радости в двойной порции любимой запеканки. Именно здесь происходили светлые истории, вспоминая которые, мы сегодня искренне улыбаемся.