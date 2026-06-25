Плохо, значит, бабушка училась в кулинарном, если одну порцию внуку не могла без комочков сварить)
14 теплых историй из школьных столовых, где пахнет свежими булочками и какао
Школьная столовая — это не только место с запахом горячей пиццы и сладкого чая, а самый настоящий центр притяжения на каждой перемене, куда сбегается вся школа. Здесь дежурные носят подносы, очередь толкается за добавкой, а добрая тетя-повар нет-нет да и положит порцию «как на двоих». В шумной суете столовки мы болтали с учителями по душам и находили маленькие радости в двойной порции любимой запеканки. Именно здесь происходили светлые истории, вспоминая которые, мы сегодня искренне улыбаемся.
- Я плохо ела в школе. Классная руководительница вечно стояла над душой: «Ешь! Повара для кого стараются?» Даже позвонила моей маме. Как же училка удивилась, когда я стала доедать все! На собрании она даже пошла к маме с разборками, а та со смехом ей ответила: «Я просто запретила ей покупать сладкое в буфете до обеда. Теперь она покупает и несет домой, ест на десерт после основного». Ну не могла я устоять перед медовыми коржиками и булочками с помадкой! Наедалась и горячее есть не хотела.
- Наша повариха тетя Валя вечно клала мне порции «как на двоих». Я уж стесняться начал, думаю, путает меня с кем-то, а может, просто подкормить хочет. Набрался смелости, спросил: почему мне столько? А она улыбнулась и выдала: «Так ты ж копия моего Витьки в детстве. Маленький, все бегал, бегал, никак не наедался». Витька давно вырос и уехал в другой город, а тетя Валя так по сыну скучала, что потихоньку подкармливала меня.
«Вот так мою племянницу кормили сегодня в школе. Непонятно, зачем тут еще и селедка, хотя вопрос интересный. Но почему котлета больше чем пюре?»
- В школьной столовой давали манную кашу, и я был единственным, кто ее любил. Особенно ту, что с комочками, от которой все воротили носы. Повариха каждый раз клала мне двойную порцию и подмигивала. Я думал, она ценит мой вкус. А в конце года выяснилось: комочки в каше были не случайностью, а ее фирменным секретом. Так когда-то варила моя бабушка, с которой они вместе учились в кулинарном, — и повариха специально оставляла комочки только в моей тарелке, в память о подруге.
- Работаю в школьной столовой в обычной итальянской государственной школе. Меню разнообразное, полезное, но есть один день в месяц, который ждут все школьники. И он у нас был сегодня. На обед подавались листовой салат, пицца Маргарита и торт. Не обед, а мечта любого школьника. А у вас было любимое блюдо в школьной столовой?
- Мне нравилась школьная еда, хоть она и на любителя. Помню, в нулевке (это школа-сад) нам подавали жареные куриные ноги с рисом. Это было мое самое любимое блюдо. А еще помнится: как-то мне пришлось дежурить в школьной столовой. Так вот, пока мы с ребятами убирали со столов, пришли дети из начальной школы. Они не ели практически ничего! До сих пор помню, как я выкидываю в мусорку обгрызанные чебуреки. Чебуреки!
«Обед в школьной столовой вышел на 74 рубля. Борщ с курицей, гречка с котлеткой, пирожок с капустой и мясом, лимонный напиток»
- 10-11-й класс. После окончания уроков первой смены мы с друзьями не торопились домой, а предпочитали отобедать в нашей школьной столовой. Время около 14:00. В школе пересменка, 1-1,5 часа тишины. Школьная столовая готовится ко второму наплыву едоков. Подтягиваются учителя. Мы с ними за одним столом сидим, едим. Супчик картофельный, котлетку с макарошками или пюрешкой. Салатик капустный или винегретик, яйца под майонезом с кусочком селедочки. Компот из винограда или чай. И булочки, конечно. Так всегда душевно было! Учителя, которые на уроках нас отчитывали и ставили нам «несправедливые» оценки в журнал, вдруг оказывались абсолютно открытыми для разговора людьми со своими проблемами и радостями. Мы говорили о том, что накипело, что порадовало, что побеспокоило. В тот момент мы ощущали доверие и равенство с ними. Даже сейчас, когда после окончания школы прошло уже более 30 лет, я до сих пор помню эту атмосферу и вкус тех обедов!
- В столовой давали молочный суп с вермишелью. Все от него носы ворочали, кроме нашего физрука. Он приходил, брал две порции и нахваливал. Мы тоже распробовали и стали есть. Я был уверен, что физрук просто любит молочное. А в конце года узнал: он терпеть не мог этот суп, но повариха однажды по секрету пожаловалась ему, что дети не едят и продукты пропадают. Вот он и устроил это «представление» — ел показательно, чтобы мы подтянулись.
«Пятиклассница фоткает свой борщ в школьной столовой»
- У нас была вкуснющая пицца в школе. После звонка мы неслись в столовую, чтобы успеть ее купить. Пробовала готовить по рецепту из интернета, вышло вкусно, но все равно не то. Не могу познать тайну главного ингредиента. Может, кто знает?
- Школу окончила давно, но она мне часто снится. Нет, не учителя или одноклассники, не уроки, а столовая! Да, да! Я иду в столовую за порцией котлетки с рожками и подливой, за сладкой булочкой с чаем. Но все время что-то не дает насладиться прекрасным обедом: то очередь большая, то проснусь... Как же хочется мне школьной столовской еды!
- Я вот вспоминаю и до сих пор не понимаю, как можно было успевать в школе поесть за 15 минут?! У нас это была самая большая перемена. Надо же было еще стойко простоять в столовке в очереди, где все толкаются. Потом протянуть руку буфетчице, чтоб она заметила тебя в толпе и взяла у тебя деньги, а потом в эту же руку, где были деньги, дала булку. А потом еще это надо было запихнуть в себя и до звонка успеть в класс. Весело было!
«Сегодня мой школьный обед состоял из куриной лапши, плова с говядиной и яблочного компота. Вышло на 62 рубля»
- Я любила школьную столовку. У нас там всегда был порядок, нормально кормили и никто не буянил. Ну, шумели иногда, но никто не оставлял посуду после себя, было принято относить ее на приемник грязной посуды. А если кто-то торопился, ну, бывало, надо к какому-нибудь учителю успеть заскочить на большой перемене и еще поесть успеть, сначала обычно бежали в столовку, а потом к учителям, так как учителя сами есть шли в это время. А если кто-то торопился, то людям из его компании было не в тягость донести его посуду до приемки. Дежурным оставалось только столы протереть, а еще дежурные сортировали посуду на приемке, хотя никого не заставляли это делать. Еще дежурные по столовке после окончания уроков и работы столовой поднимали стулья на столы, чтоб техничка помыла полы. Перед началом выдачи еды на следующий день столы протирали новые дежурные. Моим самым любимым блюдом в столовке было картофельное пюре с отварной докторской колбасой и консервированным горошком. Что это было за пюре! Что это за золотой фонд колбасного производства! И как освежающий топинг — зеленый горошек. И, как бонус, добрая тетя-повар ляпнет тебе от души добавки, если попросишь.
- Обожала котлеты из школьной столовой. Дома мама делала из чистого мяса, но мне в столовке было вкуснее. Сын мне тут выдал, мол, научись делать рассольник, рыбные котлеты и печенку, как у нас в школьной столовой. Вот, пытаюсь научиться.
«Пицца из школьной столовой. Тесто с томатной пастой, куриным фаршем и сыром. У детей она пользуется спросом. Но итальянцы наверное не оценили бы такое»
- Мне тоже нравилась столовская еда в школе. Запеканку офигенную готовили с подгоревшим верхом. А какая каша была из «пшенички»! Непередаваемый запах, до сих пор нравится. Сладкий суп молочный с макаронами. Отдельной строкой была выпечка. Всегда свежая и неимоверно вкусная. Особенно любил «каравайчики» с изюмом внутри и розовой помадкой сверху.
- Наш физрук тихо пел поварихе: «Яблоки на снегу-у-у», и она давала ему огромную котлету. Решив, что это код для любимчиков, я подошел и басом выдал то же самое. Она на меня посмотрела, вздохнула и положила обычную порцию. А потом крикнула на всю столовую: «Сергей Иваныч, тут ваш ученик запел, вы его в свой хор возьмете, раз уж у вас там недобор голосов?»
Школьные годы пролетают стремительно, и со временем из памяти стираются даже лица строгих учителей. Но вкус той самой пышной пиццы за несколько рублей и аромат сладкого какао с пенкой остаются с нами навсегда. И сколько бы лет ни прошло, уютный запах свежей выпечки будет мысленно возвращать нас в то светлое время, где все было понятно, тепло и удивительно вкусно.