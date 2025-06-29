19 человек, которые своими образами из прошлого заткнули бы за пояс современных модников

Листаешь старые фото — и понимаешь: эти люди сегодня затмили бы любого инфлюенсера. Их стиль не просто выдержал испытание временем — он его переиграл. Давайте посмотрим на героев, чей стиль прошлого и сейчас выглядят дерзко, свежо и актуально.

Моя мама носила эту крутую прическу все 80-е

Бабушка и ее кошка в 1946 году

1969 год. Одежду моим родителям сшила моя мама, а меня нарядила бабушка

Это заметно! Ваши наряды — просто небо и земля! © Thistooshallpass1_1 / Reddit

Моя мама в 1988

Она шикарная, я бы подкатил! © AdFalse1980 / Reddit

Моя мама на медовом месяце на Фиджи, 1985 год

Мама и папа в 1989

Моя мама в 1970-х

Мои родители только начали встречаться, 1990 год

Моя любимая фотография моей мамы, 1970-е

Мама в 1980-х

Милашка, тебе не нужен новый папа? © Motor-Meaning39 / Reddit

Мои родители в начале 90-х годов

Мама красотка, и она это знает. © bored_in_NE / Reddit

Моя мама в 90-х

Моя мама в Ницце, Франция (1994)

Мой отец и его машина, тут он только начал встречаться с моей мамой

Моя мама где-то на Гавайях (1982)

Мои родители в конце 70-х — только начали встречаться

Моя мама 1987 года

Мои родители в день их свадьбы в 1977 году