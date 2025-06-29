19 человек, которые своими образами из прошлого заткнули бы за пояс современных модников

Фотоподборки
3 часа назад

Листаешь старые фото — и понимаешь: эти люди сегодня затмили бы любого инфлюенсера. Их стиль не просто выдержал испытание временем — он его переиграл. Давайте посмотрим на героев, чей стиль прошлого и сейчас выглядят дерзко, свежо и актуально.

Моя мама носила эту крутую прическу все 80-е

Бабушка и ее кошка в 1946 году

1969 год. Одежду моим родителям сшила моя мама, а меня нарядила бабушка

Моя мама в 1988

Моя мама на медовом месяце на Фиджи, 1985 год

Мама и папа в 1989

НибаньтиКрипто
1 час назад

Прикольно, такие худи до сих пор девчонки таскают). Казалось, что это современный дизайн, ан нет

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Моя мама в 1970-х

Мои родители только начали встречаться, 1990 год

Моя любимая фотография моей мамы, 1970-е

Мама в 1980-х

Мои родители в начале 90-х годов

Моя мама в 90-х

Моя мама в Ницце, Франция (1994)

Мой отец и его машина, тут он только начал встречаться с моей мамой

Моя мама где-то на Гавайях (1982)

Мои родители в конце 70-х — только начали встречаться

Моя мама 1987 года

Мои родители в день их свадьбы в 1977 году

Мои родители в 18 лет в 1980 году

Фото на превью mandiekitty / Reddit

Комментарии

Уведомления
Melancholy
47 минут назад

Эх… судя по фотографиям, 70-80 годы были очень расслабленными и спокойными. Сейчас даже на «счастливых» фото люди будто напряжены и встревожены внутри. Независимо от континента.

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