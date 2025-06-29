19 человек, которые своими образами из прошлого заткнули бы за пояс современных модников
Фотоподборки
3 часа назад
Листаешь старые фото — и понимаешь: эти люди сегодня затмили бы любого инфлюенсера. Их стиль не просто выдержал испытание временем — он его переиграл. Давайте посмотрим на героев, чей стиль прошлого и сейчас выглядят дерзко, свежо и актуально.
Моя мама носила эту крутую прическу все 80-е
- Потрясающая мама! © Additional_Cell_6478 / Reddit
Бабушка и ее кошка в 1946 году
1969 год. Одежду моим родителям сшила моя мама, а меня нарядила бабушка
- Это заметно! Ваши наряды — просто небо и земля! © Thistooshallpass1_1 / Reddit
Моя мама в 1988
- Она шикарная, я бы подкатил! © AdFalse1980 / Reddit
Моя мама на медовом месяце на Фиджи, 1985 год
Мама и папа в 1989
Прикольно, такие худи до сих пор девчонки таскают). Казалось, что это современный дизайн, ан нет
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Моя мама в 1970-х
- Неудивительно, что ты родился! © jiminy_cricks / Reddit
Мои родители только начали встречаться, 1990 год
Моя любимая фотография моей мамы, 1970-е
- Твоя мама — пожар! © Unknown author / Reddit
Мама в 1980-х
- Милашка, тебе не нужен новый папа? © Motor-Meaning39 / Reddit
Мои родители в начале 90-х годов
- Мама красотка, и она это знает. © bored_in_NE / Reddit
Моя мама в 90-х
Моя мама в Ницце, Франция (1994)
Мой отец и его машина, тут он только начал встречаться с моей мамой
Моя мама где-то на Гавайях (1982)
Мои родители в конце 70-х — только начали встречаться
Вот была же мода показывать косматую грудь. Хорошо что она почти прошла😁
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Моя мама 1987 года
Мои родители в день их свадьбы в 1977 году
Крутой кейп у мамы. Так и не научилась их носить, это должен быть талант 😁
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Мои родители в 18 лет в 1980 году
Если вам понравилась статья, обратите внимание и на эти:
Фото на превью mandiekitty / Reddit
Комментарии
Уведомления
Эх… судя по фотографиям, 70-80 годы были очень расслабленными и спокойными. Сейчас даже на «счастливых» фото люди будто напряжены и встревожены внутри. Независимо от континента.
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