15 женщин, которые в один прекрасный день разрешили себе быть неидеальными и стали неотразимыми

Фотоподборки
1 час назад

Однажды героини нашей статьи вместо вечной гонки за идеалом позволили себе быть настоящими и немного упрямыми. Именно в этот момент с ними произошло волшебство: они засияли так, что аж глазам больно. Каждая из этих женщин нашла свою формулу счастья — без глянца, но с искренностью. Их истории — о том, как несовершенство превращается в главный секрет обаяния.

«Надоело красить волосы каждый месяц, чтобы скрыть седину»

«Этому фото 8 лет. Сейчас я понимаю, насколько я тогда была к себе придирчива. Теперь я научилась больше любить себя»

«Путь длиной в 5 лет между ежедневным выпрямлением и, наконец, упругими и блестящими локонами. Такое вот кудрявое путешествие»

Pantika
57 минут назад

какие классные кудри! Всю жизнь мечтала быть кудрявой, плойки и всякие бигуди вообще не держат :( только химия

-
-
Ответить

«Я всегда ярко красилась, а на 28-м году жизни вдруг резко приняла себя без макияжа. Просто в один день заметила, что не такие уж мои глаза невзрачные»

«Я так счастлива, 15 месяцев без осветления волос»

  • Волосы выглядят гораздо гуще и здоровее! Отличная работа, а ваш натуральный цвет просто великолепен! © Best_Ad_6728 / Reddit

«Я влюбляюсь в свои натуральные волосы»

«Я никогда не выкладывала фото без макияжа. Пытаюсь избавиться от старых привычек, которые мне теперь не нужны»

«Я седею с 17 лет. Но после 40 мне просто надоело постоянно подкрашивать волосы, поэтому я начала отращивать естественный цвет»

«Всю жизнь у меня были ужасно пушистые волосы. Но я всегда обращалась с ними как с прямыми. Признаюсь, мои волосы все еще не в лучшем состоянии, но я работаю над этим, и теперь они в миллион раз здоровее»

Ёжик в авокадо
1 час назад

Чуть вьющиеся волосы-такая странная штука. У меня такие. Но у меня вряд ли получится что-то кудрявое, а у девушки неплохо получилось.

-
-
Ответить

«Я начала краситься лет в 15, но потом, к счастью, одумалась и стала пользоваться косметикой довольно умеренно. Так я выглядела в 20 лет, а так — сейчас, без косметики»

«Решила, что пора принять седину. Мне 54»

«День второй без макияжа»

«Я с 11 лет выпрямляла волосы с помощью химии дважды в год. Сейчас мне 27, и я наконец отрастила достаточно кудрей, чтобы состричь прямые пряди! Я рада, что приняла это решение!»

Ёжик в авокадо
57 минут назад

Меня удивляет, как люди не любят свои кудри.. Тяжело ухаживать?
Но больше удивляет, насколько должны быть стойкими волосы, которые десятилетиями выпрямляют.

-
-
Ответить

«Моей жене 49. Несколько лет назад супруга перестала красить волосы, и, как по мне, она сейчас горячая штучка!»

«Пользуюсь сегодня прекрасной погодой по полной»

Эти снимки напоминают: быть «неидеальной» — значит быть собой. А в этом и кроется та самая сила, которая делает женщину по-настоящему неотразимой.

Вот еще больше историй о женщинах, с которых не стыдно брать пример.

Фото на превью TheBatmanWhoPuffs / Reddit

Комментарии

Уведомления
Cookie
45 минут назад

В тему седины: читала историю девушки, которая рано поседела и в какой-то момент отказалась от покраски и отрастила полностью седину. Все бы ничего - по началу был красивый бело-серый цвет ровный, но со временем оказалось, что седые волосы все равно нужно тонировать и всячески холить и лелеять, защищать от воды/солнца и т.п., что бы не начал проглядывать грязный желтый подтон на нейтральном серебре. Вроде и хотела бросить красить волосы и все равно не удалось полностью уйти.

-
-
Ответить
Руконожка Ай-Ай
43 минуты назад

По поводу волос - у меня всю жизнь прямые абсолютно, и был период, когда я страстно хотела кудри.
И бигуди, и химия, и косички использовались, но годам к 30 (совпало с переездом туда, где кудри почти на каждой) отпустило.
Макияжем не пользовалась никогда, кроме считаных разов на мероприятие (чуть тушью ресницы мазнула и блеском губы).
Лет 10, как ношу естественную седину. Муж и дочь меня узнают, остальные - на их усмотрение)

-
-
Ответить

Похожее