15+ рукодельниц, чье шитье давно пора выставлять на показах мод

2 часа назад
Иногда кажется, что нас уже ничем не удивить. А потом натыкаешься на такое, что дар речи можно потерять. Наши героини не просто шьют — они создают невероятные наряды, глядя на которые можно только восторженно ахнуть. Каждая их работа может претендовать на место в дизайнерских коллекциях.

«Представляю свой второй по счету швейный проект!»

Ростиславна
7 часов назад

Красиво. Белая атласная вставка. На мой взгляд лучше красная атласная, или чёрная на косточках. Или иметь разноцветный комплект на все случаи жизни.

-
-
Ответить

«Я сама сшила свое свадебное платье»

«Сшила платье из оптоволоконной ткани, и теперь могу управлять им с телефона: освещение регулируется»

  • Ты выиграла конкурс «Лучшее платье-2025»! Хочу такое! © Miriamus / Reddit

«Платье, вдохновленное японской вазой»

«Мне нравится носить этот комплект в винтажном стиле как вместе, так и отдельно»

«Работаю в крупной корпорации, захотелось сшить себе офисный гардероб с идеальной посадкой. Придумала и сшила сама»

«Сшила себе витражное платье»

«Сшила топ в форме сердца. Пойду в нем на концерт!»

«Я в основном ношу винтажную одежду. Сшила себе льняной костюм в стиле 30-х годов»

«Костюм для дочки на выпускной»

«Связала себе платье на Хэллоуин»

«Меня давно привлекал квилтинг, но одеяло я бы не осилила, ведь обычно я шью одежду. Поэтому появилась вот такая юбка из лоскутков»

«Купила в секонд-хенде топ и сшила из него комплект для похода на концерт, без всяких выкроек»

«Сшила платье на свадьбу подруги. Моя лучшая работа!»

«Сшила себе пальтишко. Муж постоянно ржет, когда ко мне подходят на улице со словами «Можно потрогать?»

17 часов назад

Авторства этой девушки есть крутанское джинсовое платье! У нее в целом достаточно оригинальные и качественные работы.

«Я обычно не шью костюмы для Хэллоуина, но мне нравится то, что получилось!»

«Я сама соткала ткань, а потом сшила из нее сумочку»

«Сшила себе свитер из одеяла»

«Мои „сырные“ штаны»

«У меня давно пылилось стеганое одеяло. Сегодня сшила из него худи!»

«Я сшила юбку из шелка и шифона для нашей тайной свадьбы среди ирландских скал»

