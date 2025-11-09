С очками - полный отпад. Представляю, как себя чувствовала ГГ: скажешь, что золовка сама подарила - выглядит так, будто оправдывается, отдашь просто так - обидно, что твои подарки совершенно обесценились. Очень неприятная ситуация. И не понятно, толи у сестры мужа провалы в памяти, толи она очень жадная.
20 человек, чьи родные оказались теми еще сюрприз-менеджерами
Истории
2 часа назад
Родственные связи создают иллюзию доверия, но не защищают от хитрости. Иногда самые неожиданные поступки совершают именно те, кого знаешь всю жизнь. Даже самые близкие могут обманывать, вести себя непорядочно. Но обычно такие семейные фокусы не заканчиваются ничем хорошим именно для самих хитрецов.
- Сестра сидела без работы. Я прогнулась перед шефом и уговорила взять ее к нам в отдел. Не прошло и месяца, он меня вызывает и такой: «Пиши по собственному и уматывай!» Я вылупилась, вообще не понимаю, что случилось. Оказалось, эта звезда додумалась слить ему всю нашу частную переписку, где я жаловалась на проблемы по работе.
Честно говоря, и шефу иногда доставалось — ну надо же мне было где-то выпускать пар.
И главное — когда я потребовала объяснений, она мне заявила, что не понимает моих претензий, мол, она просто узнала, что меня хотят повысить, «а ты же не можешь быть моим начальником, так не честно — ведь это я старшая».
- Праздновали Новый год с семьей. Пришло время доставать подарки из-под елочки. Открывает дочка коробку и вместо куклы, о которой она год мечтала, там лежит какая-то копеечная канцелярия. Я в непонятках смотрю на сестру — она же все упаковывала. А та мне шепчет заговорщицки: «Ну куда твоей кобыле кукла — ей же уже одиннадцать лет. Я ее своей крестнице отдала, а Алинке смотри сколько всего накупила». А ничего, что я за эту коллекционную куклу чуть ли не пол месячной зарплаты отдала? Ничего, что это мой ребенок и мне решать переросла она куклы или нет? Короче, начали новый год с семейного скандала. Деньги на игрушку я из сестры вытрясла, но сюрприз, да и весь праздник оказались подпорчены.
- Свекровь не приучила мужа ни прибираться, ни готовить. Верх его кулинарных способностей — яйца пожарить. Как-то раз приехали все вместе на дачу убираться. Свекровь сходила в магазин и бежит ко мне, орет: «Ты что с моим мужем наделала?» Захожу в дом, а там свекор задрал штаны и тряпкой во все стороны только так машет. А я, когда пошла готовить еду, ему и мужу сказала: «Вот там в углу ведро, помойте полы». И ушла. Так и выяснилось, что убираться он умеет отлично, просто не хотел, а от моей наглости офигел.
- Дедушка подарил мне конверт с крупной купюрой, чтобы я купила себе «все, что пожелаю». Мама тут же убрала деньги в сервант, со словами, что прибережет их для меня, раззявы. Неделю я в мечтах тратила свои денежки, а потом мама неожиданно вручает мне пакет с пальто и заявляет, что вот, она купила на мои сбережения. Я расплакалась — и пальто было дурацким, и деньги я хотела потратить совсем не так.
- Сегодня мой муж заявил, что хочет запечь что-то в духовке на ужин. Я предупредила его, что противень потом не отмоешь, если не положить пергамент и попросила его это сделать. Ну он пропустил это мимо ушей. А вечером спрашивает: «А когда ты противень помоешь?» Я ответила, что никогда, а он мне: «А, ну ладно, тогда я перед работой его завтра помою». Потом еще усмехнулся: мол, я на работу позже ухожу, а не могу какой-то противень отмыть. © NeighborhoodShot4168 / Reddit
- Была у меня одна знакомая, и я была от нее просто в шоке. А все дело в том, что она каждый раз перед возвращением мужа с работы хватала в руки кастрюлю и бежала в магазин, который находился в ее доме. Там торговали супами, салатами, выпечкой. Продавцы сразу ей в посуду все и наливали. Если выпечку брала, то дома муку ставила на видное место, а муж нахваливал всем свою хозяюшку. © Подслушано / Ideer
- У моего мужа ужасная привычка — не брать ключи. Я вечно то из ванны, то с унитаза, то из кухни, то сонная из кровати несусь ему открывать. Бесит — не могу. А тут меня с работы увезли в больницу с аппендицитом. На следующий день он пришел злой, потребовал ключи и еще и наорал на меня, мол, это я виновата. Сто раз говорила. Где уж он ночевал, я не знаю, но он меня не навещает, похоже пахнет разводом. © Подслушано Телеграм / Telegram
- Попросила сына и его жену съехать из квартиры. Устала их обслуживать. Она не работает и дома ничего не делает. Ходит по квартире в одних трусах, разбрасывает вещи — и это, кстати, самое безобидное. На мои попытки поговорить, делает вид, что меня не существует. Сын на работе с утра до ночи, приходит домой поесть и поспать, а я работаю, готовлю и убираю. Хочу отдохнуть. В моем возрасте тоже может быть личная жизнь и желание жить для себя, а меня уже списали в прислуги. © Подслушано / Ideer
- Живем в однушке, 38 метров. Когда включена вода на кухне или отжимает стиралка в ванной, сложно услышать, что говорит жена из кухни. Особенно когда принес на тарелке вкусняшки в зал. Все съел, а пустую тарелку оставил там, где ел. Жена из кухни говорит: «Принеси тарелку, посуду мою». Я, конечно, слышу, но нарочно кричу: «Чего? Не слышу!» В итоге жена приходит и забирает тарелку. © DrB*** / Pikabu
- Больше всего бесит, когда мужики, которые даже яичницу нормально пожарить не могут, учат меня, как готовить. Всю жизнь с таким сталкиваюсь. Сначала папа поучал, как правильно солить еду и делать бульон пожирнее. Потом бывший муж говорил, что мой борщ слишком овощной, а нужно, чтобы было больше мяса. Теперь и сын прибавился: как подрос, так стал крутить носом, что мои каши безвкусные. Так встаньте и сами приготовьте! © Карамель / VK
- Где-то два месяца назад моя подруга съехала от парня и попросилась пожить у меня. Мириться с ним она не собиралась. Сначала я была не против, но прошел почти месяц, а она ни разу не купила продукты и даже не предложила скинуться на коммуналку. Когда я убираюсь, ее максимум — это поднять ноги, чтобы я могла пропылесосить. Готовлю тоже я, одежду стираю, развешиваю и глажу тоже я, а она в ответ просто благодарит. Но когда она попросила не приводить домой моих друзей, потому что мы ей мешаем, я начала задумываться. Еще не попросила ее уйти, но скоро решусь. © Карамель / VK
- Сегодня в моей жизни самый лучший день. Праздник, которого я так долго хотела последние 6 лет. Я наконец-то подала на развод! Скинула со своей шеи ленивого муженька, который прочно там обосновался. Когда мы поженились, он был обычным парнем: работал, дарил мне подарки, оказывал знаки внимания. Я думала, что он — тот самый. Мои родители отдали мне старую комнату в коммуналке, и он с удовольствием переехал ко мне. При этом вообще никак не вкладывался.
Весь ремонт делала я. Сначала отмывала все, потом красила, клеила обои по ночам. А он просто лежал, отдыхал в это время. Дальше — больше. Мы уже съехали на съемную квартиру, начали копить на первоначальный взнос. И вот в это время он уволился с работы в один день, чтобы отдохнуть — сказал, что очень устал. Я и это восприняла нормально, жалела его. Дома он просидел почти полтора года. За это время мы потратили все накопления, и вот меня прорвало. Ни капли не жалею, думаю, что нужно было сделать это раньше. © Как мы расстались... / VK
- Мой бывший муж — лентяй. Когда мы женились, я понимала это, но думала, что смогу его исправить. Однако все стало в разы хуже: нет стабильной работы, бытовой инвалид и прочее. Еще его маман начала частенько захаживать к нам и выносить мозги: то готовлю не так, то стираю, то мужа обожаю недостаточно, — короче, достала тоже. Выставила я его из квартиры, так уже через час приехала она и попыталась устроить разборку. © Подслушано Телеграм / Telegram
- Моя мама бесится из-за того, что муж платит мне зарплату. Мы договорились, что пока я в декрете и какое-то время после него не работаю, то получаю от него на карту определенную сумму денег. Мужа это устраивает, потому что я полностью веду быт: он приходит на все готовое, ест, отдыхает, играет с ребенком и ни о чем не парится. Мне это тоже подходит — я пока не сменила сферу деятельности, прохожу обучение и через год планирую выйти в офис. Не помню, как об этом узнала мама, но тут началось! Как я могу опустошать семейный бюджет? Как я могу брать деньги у мужа? Что я за жена такая? Я уже не раз говорила, что я не ломовая лошадь, и что мой муж — не как мой отец, который в одиночку не способен тарелку каши приготовить. © Подслушано Телеграм / Telegram
- Когда мы только начали жить вместе с парнем, все было вполне нормально, но временами появлялись раздражающие мелочи, из-за которых мы могли поругаться. Больше всего меня злило то, что он всегда покупал слишком много продуктов. Что-то из них портилось и оставалось в холодильнике, пока я это не выбрасывала. Пару раз мы сильно поссорились по этому поводу, но вместо того, чтобы приучить себя к порядку, он просто купил микроскоп. Теперь ссоримся гораздо реже, потому что ждем, пока что-нибудь испортится, а потом завороженно рассматриваем плесень через микроскоп. © Палата № 6 / VK
- Несколько месяцев назад мы ночевали у свекрови, и я случайно забыла там свое средство для умывания. Она вернула его мне, когда мы приехали в следующий раз. По возвращении домой я обнаружила, что в флаконе вместо привычной жидкости залита какая-то водичка. Теперь не могу понять: она тайно пользовалась моим средством и хотела это скрыть? Ее взбесило, что я забыла у нее этот бутылек? Могла бы уж тогда просто выбросить, а не наливать туда воду. © Unknown author / Reddit
- Мне было лет 20. После моего дня рождения ко мне приехала тетка. А на работе мне подарили очень классную мягкую игрушку — зайца, очень прикольного. И вот тетка ходит по квартире, видит игрушку и говорит: «Так, ну зайца ты мне отдашь!» Вроде как ее внучке надо. Ага! Мама вообще дар речи потеряла от этого. Я резко отказалась отдать зайца и потом припрятала до отъезда родни. © Сладкая ягода / Dzen
AI-generate image
- В последнее время чаще всего в машине за рулем ездит муж — нам так удобнее, ведь мы работаем недалеко друг от друга. Я люблю мужа, но с тех пор как мы поженились, меня раздражает одна его привычка: он никогда не следит за уровнем бензина в баке. Если я ему не напомню, он даже не заметит горящую лампочку. Я уже начинаю выходить из себя, ведь эта ерунда приключается постоянно. Особенно бесит, когда мне куда-то надо к определенному времени, а я сажусь в машину и вижу практически пустой бак. © angryreceptionist / Reddit
- Живу с соседкой. Девочка хорошая, веселая, добрая, но есть один большой недостаток — она ужасная грязнуля. Спит без постельного белья, в том же, в чем ходит по дому, иногда даже в тапках. Стирает раз в 2-3 недели. Не умывается и не чистит зубы вообще. Вещи вечно валяются там, куда их кинет. Постоянно грязная посуда на кухне, грязный стол. Ощущение, что живу с классической версией человека, которому нужно напоминать буквально обо всем, и за которым приходится все собирать. По 15 раз говоришь одно и то же, но бесполезно. © Карамель / VK
- Приехали с мужем в гости к его сестре. Жили мы побогаче, поэтому пошли прикупили ей разных шмоток. Она же в благодарность подарила мне свои солнцезащитные очки. Я взяла — очки красивые, модные. А в день отъезда она вдруг с изумленным видом спрашивает: «Вы не видели мои очки, они тут, на серванте лежали?». Боже, как мне было стыдно! Я ей говорю, мол, ты же мне их подарила! Она молча смотрит, я отдаю очки, она их забирает. Я такого позора в жизни не испытывала. © Соседка слева / Dzen
Да, родные могут удивлять, обманывать и выкручиваться — но именно с ними жизнь никогда не бывает скучной. А прощать их почему-то всегда проще, чем кого бы то ни было:
Комментарии
Уведомления
-
-
Ответить
Похожее
14 человек, у которых все пошло наперекосяк, но оказалось, что к лучшему
Мой муж в свои 45 лет работает курьером, и я вам честно расскажу о закулисье этой профессии
Авторские колонки
2 месяца назад
20+ ситуаций с родителями, которые запросто стали бы сценами в сериале
16 таких задорных учителей, что на их уроки хотелось бежать задрав штаны
20+ случаев, когда одна неловкая оговорка превратила разговор в комедию
Истории
2 месяца назад
14 случаев, над развязкой которых как будто поработали профессиональные сценаристы
14 историй о коллегах, чьи поступки — чистый офисный сюрреализм
Истории
2 недели назад
20 загадочных историй, которые читаются на одном дыхании
Народное творчество
1 месяц назад
15+ неловких историй из кабинета врача, которые захочешь забыть, да не получится
Истории
6 дней назад
15+ человек, которые на своем опыте узнали: «нет» — это не хамство, а спасение
Психология
2 месяца назад