17 праздничных историй про подарки, которые наделали переполоха
Ах, как хотелось бы пожать руку человеку, который завел традицию дарить подарки. По идее, хороший презент — это не просто вещь, а целый набор эмоций: радость, волнение, приятное удивление. Но на практике все бывает куда интереснее и непредсказуемее. Иногда подарки вызывают смех до слез, а иногда остаются в памяти надолго.
- 31 декабря зашел я к одной девушке поздравить ее с Новым Годом. Без подарка — откуда у студента деньги? Она хитренько так: «А где мой подарок?» Я не растерялся и ответил: «Могу подарить тебе то, что ты можешь использовать только сегодня: карманный календарик этого года. Он действует еще целый день». Шутку она оценила. © Убойные Истории / VK
- Моя свекровь обожает Скуби-Ду, поэтому уже лет 15 мы каждый год дарим ей один подарок со Скуби. Наверное, на второй год я увидела оберточную бумагу со Скуби, схватила ее и в шутку сказала: «Интересно, сколько времени ей понадобится, чтобы заметить, что ее подарок со Скуби всегда завернут в бумагу со Скуби?» В прошлом году она наконец-то обратила внимание на то, что бумага подходит к подарку. Я сказала ей, что делаю это уже 10 лет, а она просто уставилась на меня, а потом начала смеяться. © ScroochDown / Reddit
- Собрались компанией с условием: каждый приносит один упакованный подарок, а потом мы берем презенты наугад. И вот моя очередь. Беру самую большую тяжелую коробку. Тряслась от предвкушения, пока разрывала бумагу. Открыла и обалдела — там оказалось 25 банок зеленой фасоли! Вы что, издеваетесь?! Для сравнения, среди других подарков были мини-холодильник с газировкой внутри, мини-блендер для смузи, игры для вечеринок и так далее. Теперь у меня такое количество банок зеленой фасоли, что я даже не знаю, что с ними делать. © dental_oddity / Reddit
- Мне подарили подарочную карту на 15 долларов. Когда я попытался ею расплатиться, то выяснилось, что ею уже пользовались, и на ней остался баланс в 11,42 доллара. © Mrodriguez777 / Reddit
- Однажды на нашей семейной рождественской вечеринке в доме моих родителей я незаметно взяла предмет, который им принадлежал. Я быстро завернула его и положила под елку, пока никто не видел. Потом они открыли подарок на глазах у всех и были очень удивлены, пока не поняли шутку. Видимо, сначала они подумали, что я купила им что-то, что у них уже есть. © Att-Che-777 / Reddit
- Как-то на Рождество мой дядя подарил нам всем крошечные силиконовые ручки. Иногда я брал их в школу, поднимал руку на уроке и наблюдал, как быстро учитель это заметит, или клал ручку на плечо друга. Я до сих пор постоянно ими пользуюсь! Лучший подарок в жизни! © RemarkableMongoose / Reddit
- Я подарил своим двоюродным братьям несколько камней, которые нашел во время путешествия. Так прямо и сказал им: «Дарю вам камни», и они посмеялись. Когда братья открыли свои коробочки, им было уже не так смешно. А мне — очень. © MEof4ANERS / Reddit
- Когда моей дочери было четыре года, она заметила, что у Санты такая же оберточная бумага, как и у нас. Вот же незадача! С тех пор подарки от Санты стали приходить в бумаге с изображением Санты, и никакие другие подарки не были упакованы в такую бумагу. © Calm-Artichoke-4615 / Reddit
- Когда мне было 13 лет, одна из моих прабабушек подарила мне декоративную подушку, которую она сшила сама. Она была вся в розах и кружевной отделке. Сейчас мне за 50, и это один из самых дорогих подарков, которые я когда-либо получал. © scdog / Reddit
- Каждый Новый год отмечаем в доме свекрови. Я продуктов накупила, с утра безвылазно на кухне. И вот перед полночью свекровь вопрошает: «Что за ерундовину Лена подарит в этом году?» Открывает пакет и краснеет словно томат: там лежит кулинарная книга «1001 рецепт для полных чайников». Сначала она поворчала, а потом потихоньку стала приглашать нас на званые ужины, угощая блюдами, приготовленными по этим рецептам. © Stories / VK
- На корпоративную рождественскую вечеринку я принес целую кучу огромных коробок. Все были в восторге, но один из коллег громко сказал: «Зная Шэдоу, могу поспорить, что они полны пенопластовых шариков». Он был прав: в каждой коробке действительно были шарики, но среди них — настоящие презенты: подарочные карты, какие-то конкретные вещи. Я хихикал как сумасшедший, наблюдая за тем, как мои коллеги находили подарки в куче пластиковых шариков. © ProjectShadow316 / Reddit
- Моя мама всегда добавляет к подарку разные кухонные принадлежности, но проблема в том, что она забывает, что уже подарила. Получив 5 толкушек для картофеля, я решила, что есть только один способ заставить ее прекратить покупать данную вещь. В течение следующего года я покупала толкушки на гаражных распродажах, блошиных рынках и в комиссионных магазинах. К концу года я собрала еще около 40 штук, сложила их в огромную коробку и хорошо упаковала. Моя мама очень радовалась, что самый большой подарок достался ей, пока не открыла коробку. Выражение ее лица было бесценным. С тех пор она больше не дарила толкушки, а все подаренные толкушки были отданы в благотворительную организацию. © SeaDewey / Reddit
- На работе все сотрудники постоянно жалуются на эйчар-отдел. Мол, то корпоратив недостаточно интересный организовали, то забыли хурму в офис купить и так далее. Я никогда не разделял упреков коллег в их сторону. Меня работа их отдела вполне устраивала, пока не настал Новый год. Компания выделила деньги на подарки сотрудникам, эйчары вручили всем большие коробки с кучей разных дорогих и вкусных сыров. Прикольно, конечно, для любителей сыров. Но ведь никто даже не спросил, есть ли у кого-то из сотрудников аллергия на молочку. Потому что у меня она есть. © Не все поймут / VK
- Мне нужно было купить подарок для парня из другого отдела, который постоянно забирал наши печенья к чаю. Я наполнила большую коробку этими печеньями. Ох, как он был рад, что ему досталась такая огромная коробка! А когда он ее открыл, то был разочарован. Но больше всех отличился технический директор компании. Он забыл, что сегодня день подарков, поэтому достал открытый пакет собачьих лакомств, которые у него завалялись, и отдал его человеку, у которого тоже были собаки. © Wisp1971 / Reddit
- Сестра рассказала. На прошлый Новый Год подарила мужу... грелку. Простую резиновую грелку из аптеки. Мешочек забавный сшила для нее. Подруги смеялись. Но муж и сын вторую зиму за нее дерутся перед сном, а кот приходит спать к тому, кто победил. Вот и дочка моя оценила теплую «игрушку». Тоже такую мужу подарю! © Убойные Истории / VK
- В этом году моя тетя впервые не подарила сыновьям, которым уже за двадцать, на Новый Год труселя. И первого января получила отчаянный многоголосый вопль: «Мама! Где наши трусы? Что нам теперь, весь год в старых ходить?!» © Убойные Истории / VK
- Мнe папа на Новый год как-то подарил штангенциркуль. И вот я учусь на четвертом курсе. Лекция по электронике. Прeподаватель о чем-то рассказывает, потом такой: «Вот нынче студенты-инженеры пoшли, ни у кого с собой ничего нет. Даже линейки. Скажите, поток, у когo-нибудь есть с сoбой линейка?» И тут я дoстаю из дамской сумочки штангенциркуль. © Убойные Истории / VK
