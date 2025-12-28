17 праздничных историй про подарки, которые наделали переполоха

Ах, как хотелось бы пожать руку человеку, который завел традицию дарить подарки. По идее, хороший презент — это не просто вещь, а целый набор эмоций: радость, волнение, приятное удивление. Но на практике все бывает куда интереснее и непредсказуемее. Иногда подарки вызывают смех до слез, а иногда остаются в памяти надолго.