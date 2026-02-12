15 историй о том, что работа с людьми — это квест с непредсказуемыми поворотами

Иногда и соседи чудят. Мой сосед справа попросил передержать у меня в закрытом дворе пару кубометров дорогого красного кирпича, пока стройка шла, чтоб не разворовали. А тут соседка слева пришла, увидела кирпич, и скандал МНЕ закатила, почему я ему разрешила? Тогда я тоже обязана ее вещи к себе пустить, у нее шкаф со всяким барахлом,и сейчас она мне его притащит.