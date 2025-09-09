16 историй о клиентах, которые своими выходками сделали день незабываемым

Работал в фотоателье. К нам явилась богатая тётка, делать фото на загран паспорт. Фоткали как полагается на широкую плёнку ламповой камерой. Фото получилось отличное. Но тут появилась проблема, тётенька не узнаёт себя на фото. В зеркале узнаёт, на фото нет. Бились с ней целый час, не узнаёт. Наконец загрузили фото в графический редактор и по указаниям этой клиентки, поменяли глаза, брови, уголки рта. И наконец тётенька стала себя немного узнавать на фото. Дали ей полный конверт с фотками и выпроводили.