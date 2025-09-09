Работал в фотоателье. К нам явилась богатая тётка, делать фото на загран паспорт. Фоткали как полагается на широкую плёнку ламповой камерой. Фото получилось отличное. Но тут появилась проблема, тётенька не узнаёт себя на фото. В зеркале узнаёт, на фото нет. Бились с ней целый час, не узнаёт. Наконец загрузили фото в графический редактор и по указаниям этой клиентки, поменяли глаза, брови, уголки рта. И наконец тётенька стала себя немного узнавать на фото. Дали ей полный конверт с фотками и выпроводили.
16 историй о клиентах, которые своими выходками сделали день незабываемым
Клиенты бывают разные: вежливые, капризные, уверенные в своей правоте и совершенно непредсказуемые, поэтому тем, чья работа связана с людьми, скучать некогда. Так, покупатель может пытаться угостить продавца шоколадным батончиком, не знать, что делать со срезанными цветами или просить сотрудников музея перенести солнечное затмение на другой день.
- Я работаю в небольшом частном магазине ювелирных изделий и часов класса люкс. Моя начальница рассказала об одном парне, который пришел в магазин и попросил ее помочь ему купить часы. Проблема в том, что он стал искать их сайте. Не нашего магазина. Просто достал телефон и начал свой поиск. Она выгнала его. © Dry_Ant_3129 / Reddit
- Работаю гинекологом. На днях пришла женщина, принесла снимок УЗИ, который делала я. Говорит, мол, нашла в такси и теперь хочет вернуть счастливой будущей маме. Я говорю: «Нет, так не пойдет, медицинская тайна, я сама передам». И тут она призналась, что нашла снимок в машине мужа и хочет точно знать, изменяет он ей или нет. Так хотелось сказать, что это уже второй ребенок ее мужа от другой женщины, и каждый раз они приходят вместе, но я ничего не сказала, не имею права. © Подслушано / VK
- Я — фотограф новорожденных. Сняла как-то одного малыша, а его маман залезла без спросу в мои соцсети, скачала фотки, распечатала и бабушкам подарила. Те и радовались, пока дедуля всех не шокировал: «Это же не наш мальчик!» Мама-то приняла мальчика из моих соцсетей за своего сына. После, когда они увидели реальное фото младенца, сделанное мной, маме было очень стыдно звонить родне и рассказывать, что у них на фото красуется чужой ребенок. © Карамель / VK
Если женщина пыталась узнать правду, значит ей не всё равно. Спрашивается ЗАЧЕМ мужик с ней живёт, хотя не любит и другая семья на стороне? Уже второго ребёнка заделал любовнице, а всё пудрит мозги жене. И любовницу устраивает, раз детей от него рожает. Может и выдуманная история, но ситуация описана отвратительная. И как вариант, возможно приходила вовсе не жена.
- Одна женщина провела в нашем магазине 2 часа. Большую часть времени она разговаривала по телефону по громкой связи. Потом подошла ко мне, жуя шоколадный батончик, сунула его мне в лицо со словами: «Хочешь кусочек?» Я отшатнулся в ужасе, но сумел вежливо отказаться от ее предложения. © ImaginationOnly3500 / Reddit
- Заказали у нас как-то пиццу. Спрашиваю у девушки, на какой адрес привезти. Та не говорит. Я такой: «Но куда ж ее везти тогда?» Та не унимается: «Не знаю свой адрес». Я вновь повторяю, что без адреса не смогу доставить еду. Девушка психанула и выдала, что она тогда где-нибудь в другом месте закажет. © Tru-***** / Reddit
- Работаю в косметическом магазине. Пришла как-то раз клиентка, все копалась, выбирала, помада ей была нужна. Я предложила нанести разные оттенки на губы, посмотреть, как это все будет выглядеть вживую. Накрасились, она просит тон. Тоже разные продукты попробовали. А потом такая, мол, и тушь нужна, давайте пробовать. Короче, полный мейк ей сделали. Клиентка глянула на себя в зеркало, сказала, что ей не очень-то это все нравится. И ушла, ничего не купив. А потом я случайно наткнулась на нее в соцсетях. Увидела в ленте фотки со дня рождения, где она в торжественном платье и макияже, который я ей сделала. До сих пор в шоке, что это она так на визажисте решила сэкономить. © Карамель / VK
- Была в парикмахерской. Мастера стали обсуждать, кто лучше всех выполняет свою работу. Напротив стригли мужчину, мастер его и спрашивает: «Вы постоянно ходите ко мне. Вам нравится, как я работаю?» Мужчина выдал: «Да не особо, вы просто тут самая красивая». © Рабочие истории / VK
- Работаю провизором. Заходит к нам в аптеку молодой человек весьма интеллигентной внешности, протягивает мобильник и говорит: «Моя мама сейчас вам объяснит, что нужно». Беру трубку, слушаю список препаратов, попутно собираю их в пакет. В конце списка звучит просьба: «И что-нибудь от вшей, пожалуйста». Спрашиваю: «Для ребенка или взрослого, беременной женщины или неважно?» Мне отвечают: «Для мальчика, который к вам пришел». До конца дня я чесалась, как сумасшедшая, как будто вши у меня. © Подслушано / VK
- На прошлой неделе в зоомагазине увидел объявление на аквариуме с маленькой акулой: «Уважаемые покупатели! Акула живая. Зовут Люся. Ей всего год. Продается! Ест мелкую рыбку, мясо, креветок. Она не пластмассовая и не мраморная, а живая. Руками не трогать и не гладить!» Я от последнего сообщения немного офигел. Подхожу к продавцу, спрашиваю: «Неужели кто-то пытался погладить акулу?» Он так грустно смотрит на меня и говорит: «Вы не представляете, сколько раз. И это были не дети». © Палата № 6 / VK
- Как-то раз у нас в ресторане пожилая дама упала в обморок. Это было что-то серьезное, потому что приехала скорая и начала оказывать ей помощь прямо в коридоре. Из-за этого я минут на 20 припоздал с передачей заказа навынос. Этот человек прекрасно видел, что у нас происходило, а потом, когда ему все-таки удалось забрать еду, он начал говорить, мол, еда еле теплая, а я вообще ему жизнь испортил, потому что забыл положить подливку. В шоке от людей. © the_halfblood_waste / Reddit
- Клиентка как-то раз попросили обрезать штору. Я спрашиваю, мол, какой размер. Оказалось, что наша штора изначально короче запрашиваемой длины. Так вот, клиентка как с катушек слетела, когда узнала, что я не могу сделать штору длиннее. © LatishaASpray / Reddit
- Заказала у нас одна мадам курицу навынос. И поставила упаковку прямо под кондиционер в машине. Она была крайне удивлена, что еда остыла. Позвонила нам и разоралась. Босс решил сделать ей новую порцию бесплатно. Дама возвращается, ей выдают новую упаковку. А та берет, вышвыривает ее из окна и удаляется. © insert-bacon-emoji / Reddit
В оригинале, дамочка выгибалась, босс заведения её послал, она швырнула в него еду и уехала. Там вся ситуация долго и муторно расписана. Конечно, никак не оправдывает неадекватное поведение.
- Записалась клиентка лет 50-ти на наращивание ногтей, приходит в назначенное время с утра и прямо с порога заявляет, мол, денег нет, переведу после обеда. Говорю, что нет, так не пойдет, не работаю в долг. Уже мысленно с ней попрощалась, но та кому-то позвонила, одолжили. Приступили, дама оказалась не привередлива и в общении нормальная. Вот только под конец она заявила: «Ой, я вам чуть меньше переведу, а то на проезд не осталось, остальное после обеда скину». Думаю, ладно, все равно уже закончила. Ничего она мне больше не перевела, конечно. © ЗЛОЙ МАСТЕР МАНИКЮРА / VK
- Работала в цветочном магазине. Клиентка вернулась спустя 2 дня после покупки, сказала, что расстроена тем, что розы так быстро завяли, и попросила вернуть деньги. Я извинилась, спросила, обрезали ли они розы и поставили ли их в воду. Женщина ответила: «Розы обязательно нужно было поставить в воду?» © Unknown author / Reddit
- Я работал в ресторане, и один клиент очень расстроился, потому что наши традиционные крылышки стали «меньше». Я спросил его, что он хочет, чтобы я сделал, ведь я всего лишь официант и не могу контролировать размер крылышек. Он уставился на меня, а возразить-то нечего. Я не получил чаевых, но меня это не расстроило. Я просто хотел, чтобы он понял, насколько нелепо его заявление. © Wide_Fox9863 / Reddit
- Позвонила одна дама к нам в научный музей и стала просить перенести солнечное затмение на один из ее выходных. Ответ на телефонные звонки — часть моей работы. Я записываю их в книгу, а когда выйду на пенсию, обязательно опубликую. © Lazuli_Rose / Reddit
Чудных клиентов можно встретить где угодно, в том числе и в сети — достаточно почитать некоторые отзывы на товары. Впрочем, представители брендов тоже в долгу не остаются:
Комментарии
Вопросы по телефону и почте — это особый жанр)
Вот из моей коллекции:
"У нас в НИИ в 70-х или 80-х защищалась девушка. Кажется, Светочка. Нельзя ли найти её автореферат?"