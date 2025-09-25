17 случаев, когда веселье в путешествии началось еще с отеля

Путешествия — это всегда приключение, но иногда самые яркие впечатления начинаются еще до того, как вы успеете выйти за порог своего номера. Отели, в которых нас ждут сюрпризы, — от смешных и странных до гениальных и абсурдных — навсегда остаются в нашей памяти. Мы собрали 17 историй от людей, чье веселье началось, стоило им только открыть дверь.

А в бонусе вас ждет доказательство того, что и владельцем отелей есть что рассказать.

«Скажите, а что еще есть в номере из мебели, кроме кровати? — Столб и стул. — Вы хотели сказать, стол и стул? — Нет»

«Эта прекрасная ванная комната в нашем номере...»

Представляю, как будет выражаться сантехник, залезая в этот шкафчик. © tamaha650 / Reddit

«Я как-то при бронировании в графе „особые пожелания“ написал: „Хочу рисунок динозавра“. Да и забыл об этом. На ресепшене администратор загадочно улыбнулась: „Надеюсь, вам понравится“. Вхожу в номер — а на кровати вот что»

«Конечно, мне понравилось!»

«А я написал, что хочу розы и пластикового динозавра. Тоже забыл об этом и аж растерялся, когда зашел в номер»

«В моем номере максимальный уровень безопасности»

«Думаю, техник в отеле просто ненавидит этот туалет»

«Светодиодная подсветка на прикроватной тумбочке светит мне прямо в лицо, божечки»

«Остановились в отеле. Вот что тут умудрились поставить прямо над мужским туалетом»

«А мне в отеле вручили шоколадный пылесос»

«Жена уехала в командировку и прислала вот такие фото из своего отеля»

«Открыл шторы, чтобы полюбоваться видом из окна, но меня ждало вот это...»

Главное, что в ответ на тебя никто не смотрел с удивлением. © slowkun / Pikabu

Отель почему-то разместил раковину в комнате, хотя в ванной было достаточно места

В этом номере есть кое-что залипательнее телевизора

© OctopussSevenTwo / Imgur Мариночка 22 часа назад Вспоминается история брата моей подруги, который в отеле японии умудрился сломать душевую кабинку, потому что застрял там, выломал дверцу и стенку и помнится мне вырвал душ. Алексей, я знаю, ты на Адме тоже есть...а ведь он человек просто высокий и крупный. - - Ответить

Тот момент, когда понимаешь, что стоило забронировать другой отель для семейного отпуска. © Brok3nHalo / Imgur

Номер с окном? Пожалуйста!

«Это единственные розетки в моем номере. Просто фантастика!»

«Работал 12 часов, вернулся в отель. Обнаружил, что комната, за которую я заплатил, снова сдана, а мои вещи лежат в мешке для мусора»

«Конец коридора в моем отеле»

Бонус: у владельцев отелей есть свои занимательные истории