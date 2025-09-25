17 случаев, когда веселье в путешествии началось еще с отеля
Путешествия — это всегда приключение, но иногда самые яркие впечатления начинаются еще до того, как вы успеете выйти за порог своего номера. Отели, в которых нас ждут сюрпризы, — от смешных и странных до гениальных и абсурдных — навсегда остаются в нашей памяти. Мы собрали 17 историй от людей, чье веселье началось, стоило им только открыть дверь.
А в бонусе вас ждет доказательство того, что и владельцем отелей есть что рассказать.
«Скажите, а что еще есть в номере из мебели, кроме кровати? — Столб и стул. — Вы хотели сказать, стол и стул? — Нет»
«Эта прекрасная ванная комната в нашем номере...»
- Представляю, как будет выражаться сантехник, залезая в этот шкафчик. © tamaha650 / Reddit
«Я как-то при бронировании в графе „особые пожелания“ написал: „Хочу рисунок динозавра“. Да и забыл об этом. На ресепшене администратор загадочно улыбнулась: „Надеюсь, вам понравится“. Вхожу в номер — а на кровати вот что»
«Конечно, мне понравилось!»
«А я написал, что хочу розы и пластикового динозавра. Тоже забыл об этом и аж растерялся, когда зашел в номер»
«В моем номере максимальный уровень безопасности»
«Думаю, техник в отеле просто ненавидит этот туалет»
«Светодиодная подсветка на прикроватной тумбочке светит мне прямо в лицо, божечки»
«Остановились в отеле. Вот что тут умудрились поставить прямо над мужским туалетом»
«А мне в отеле вручили шоколадный пылесос»
«Жена уехала в командировку и прислала вот такие фото из своего отеля»
«Открыл шторы, чтобы полюбоваться видом из окна, но меня ждало вот это...»
- Главное, что в ответ на тебя никто не смотрел с удивлением. © slowkun / Pikabu
Отель почему-то разместил раковину в комнате, хотя в ванной было достаточно места
В этом номере есть кое-что залипательнее телевизора
Вспоминается история брата моей подруги, который в отеле японии умудрился сломать душевую кабинку, потому что застрял там, выломал дверцу и стенку и помнится мне вырвал душ. Алексей, я знаю, ты на Адме тоже есть...а ведь он человек просто высокий и крупный.
- Тот момент, когда понимаешь, что стоило забронировать другой отель для семейного отпуска. © Brok3nHalo / Imgur
Номер с окном? Пожалуйста!
«Это единственные розетки в моем номере. Просто фантастика!»
«Работал 12 часов, вернулся в отель. Обнаружил, что комната, за которую я заплатил, снова сдана, а мои вещи лежат в мешке для мусора»
«Конец коридора в моем отеле»
Бонус: у владельцев отелей есть свои занимательные истории
- Владельцы отеля рассказали. Приезжали к ним муж и жена. Счастливые, но однажды сильно повздорили. Жена выбросила обручальное кольцо в унитаз и заявила: «Я не собираюсь с тобой жить!» Так и уехали в ссоре. И вот в их номер селится новая пара и вдруг находят в унитазе кольцо! Тут же относят его хозяевам, мол, не теряли ли они. Те тут же догадались, в чем дело, ведь они знали об этой ссоре. Кольцо они решили сохранить, мало ли... И что вы думаете? На следующий год к ним в отель приезжает та же самая пара, только теперь уже с маленькой дочкой. Хозяева решили рассказать им о своей случайной находке и вернули владельцам старое кольцо. Молодая пара забрала его с собой и теперь хранит, как память о бывшей ссоре. © Не все поймут / VK
Согласитесь, после таких историй хочется немедленно отправиться в путешествие, чтобы испытать свою удачу. А какие необычные находки ждали вас в отелях? Делитесь своими историями в комментариях — нам не терпится узнать, на что еще способны владельцы гостиниц!
А вот еще наши статьи про всякое разное в отелях: