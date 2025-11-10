Не, что сладкое детям перед едой не дают, это я слышала. Но что б после...
15 раз, когда дети, сами того не зная, выдали взрослые секреты
Детская невинность — это, конечно, милота невероятная, но иногда она выходит родителям, так сказать, боком. Маленький агент под прикрытием может нечаянно выдать семейный секрет: от припрятанного в холодильнике торта в честь дня рождения до маминой вставной челюсти.
- Мне было годика 4. Стоим мы с мамой в очереди в поликлинике, и тут тетка какая-то перед нами влезает. Я стучу ее по спине и вежливо сообщаю, что ее тут не стояло. Тетка ворчит на мою маму, а меня это злит и я говорю, что моя мамуля очень умная женщина. Тетка язвительно спрашивает почему, на что я с гордостью отвечаю: «Мама умеет снимать зубы, чтобы их почистить!» © MachineryofTorture / Reddit
- У нас в начальной школе был веселый случай. Мы рисовали семью, и одна девочка нарисовала папу, маму, себя и еще какого-то мужика с машиной. На вопрос, кто это, девочка ответила: «Сережа». Знаете, кто такой был Сережа? Ее водитель. © no_glamour_diary
- Дочка-пятилетка заходит в дом, с трудом волоча за собой гигантский пакет мандаринов.
— Ева, откуда это у тебя?
— Женщина принесла.
— Какая женщина?
— Та, которую папа обнимал. © kinkymiu
- Как-то спросил маму, можно ли мне съесть конфетки. Она такая: «Никаких конфет после ужина». А я такой: «Но папа постоянно их лопает у себя в машине!» Отец тогда на диете сидел. Ну, то есть «сидел». © TrinixDMorrison / Reddit
- У меня тетя недавно повторно вышла замуж, и мы пошли в ресторан это дело отмечать. Самая младшая ее дочка вдруг как заорет: «А у нас папа потерялся, мы не смогли его нигде найти, поэтому купили себе нового!» Весь ресторан слышал и ржал. © ***yosadface / Reddit
- У меня сын (4 года) говорит: «Мама, мы с папой тебе такой подарок подготовили, ты никогда не отгадаешь! Вот что бы ты хотела?» Я говорю: «Не знаю даже, надо подумать». Он: «Ну, у тебя вот телефон разбитый — что бы ты хотела в подарок?» © _the__prettiest
- Вчера звоню клиентке, трубку долго никто не берет. Потом отвечает детский голос:
— Але!
— Привет! Позови маму.
— А мама сейчас в туалете сидит!
Очень долго мы потом смеялись с его мамой. © insta.realtor
- Дочка как-то папу перед его днем рождения встретила: «Папа, мы тебе торт не купили и в холодильнике его не спрятали». А после того, как мы поздравили мужа, сказала мне: «Мы на твой день рождения тоже такой сюрприз сделаем». © bema.ulanova
- Мне было 4 годика. Папа все утро шил для мамы юбку, а я писала открытку. Решили позвонить ей на работу, поздравить с днем рождения. Договорились не рассказывать, какой подарок приготовили. Папа дозванивается и сразу после маминого «алло» я выхватываю у него трубку: «Мама, папа тебе на день рождения сшил юбку! Мы договорились про это не говорить — сделаем тебе сюрприз!» © luba.perekati.pole
- Мне было 18 лет, и я присматривала за братишкой. На улице угостила его чипсами и сухариками, но с условием, что маме не расскажет. Только дверь домой открывается, братишка кричит: «Мама, мы не кушали чипсы!» © yessalim.home
- Мне дочь в 3 годика на день рождения вынесла красиво упакованную коробочку и сказала: «Держи, папа, там наушники». © ilfat.a
- Мама посеяла обручальное кольцо, и отец хотел сделать ей сюрприз и купить новое. Он рассказал об этом мне, а я, будучи очень отзывчивым ребенком, побежал искать потерянное колечко по всему дому. И нашел! В какой-то плошке на холодильнике посреди хлама было пластиковое кольцо. Я, разумеется, решил, что оно то самое. Схватил и прибежал в гостиную, где мама с папой сидели: «Мама, я нашел кольцо, которое ты потеряла! Папа, тебе больше не нужно покупать ей новое!» © Complex-Airport9882 / Reddit
- Ждем папу. Время 22:30. В 00:00 наступит день рождения мужа. Заходит муж домой. Сын: «Мама, не говори папе про наш секрет!» Папа: «Какой секрет?» Сын: «Он лежит в холодильнике. Ты не открывай его. Начинается на „то“». © malika_kimm
- Как-то стою посуду мою. Слышу, что муж зашел домой. Тут сын прибегает и шепотом так говорит: «Тебе там папа цветочки принес». Вот так и накрылся сюрприз мужа. © ulcha130
- Маленький сын на вопрос, хочешь ли братика или сестричку, ответил, что у него уже есть, только он или она пока у мамы в животике. Делиться этой новостью мы с людьми, естественно, не планировали. © moz.anni
Еще больше забавных историй о детях можно прочитать в этих наших материалах:
Комментарии
в автобусе стоят папа с дочей. девочка рисует пальцем по стеклу, папа:
- не рисуй, стекло грязное!
девочке пофиг, продолжает, папа:
- сколько раз тебе повторять!?
девочка:
- а мама, тебе, сколько раз говорила, не писай в раковину!?
в маршрутке девочка
- мама, купи барби!
- нет, у тебя их и так три!
- ещё надо, купи, купи, кууупииии!!!
- я сказала - нет!
- а я тогда папе скажу что ты у дяди васи писю целовала!
пассажиры хихикают, водитель сполз на пол, женщина воспользовавшись моментом выскакивает из машрутки. угомонились, едут дальше. доезжают до остановки, заходит мужик с мальчиком, садятся на места мамы и девочки... и мальчик :
- папа, купи машинку!
вся маршрутка дружно: БУ- ГА- ГА!!! мужик в непонятках оглядывает салон, водитель давясь смехом:
- мужик, купи машинку, просто поверь, дешевле выйдет!