15 раз, когда дети, сами того не зная, выдали взрослые секреты

в маршрутке девочка

- мама, купи барби!

- нет, у тебя их и так три!

- ещё надо, купи, купи, кууупииии!!!

- я сказала - нет!

- а я тогда папе скажу что ты у дяди васи писю целовала!

пассажиры хихикают, водитель сполз на пол, женщина воспользовавшись моментом выскакивает из машрутки. угомонились, едут дальше. доезжают до остановки, заходит мужик с мальчиком, садятся на места мамы и девочки... и мальчик :

- папа, купи машинку!

вся маршрутка дружно: БУ- ГА- ГА!!! мужик в непонятках оглядывает салон, водитель давясь смехом:

- мужик, купи машинку, просто поверь, дешевле выйдет!