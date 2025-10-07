Сын в какой-то момент стал с серьезным видом подгузник аккуратно снимать и нести в мусорное ведро. Когда в первый раз ко мне на кухню зашел ребенок с памперсом в руках, я ну очень удивилась 😆
15+ детей, которые довели родителей до гомерического хохота
Бывает, дети такое выдают, что все окружающие теряют дар речи от смеха. Наши сегодняшние герои поделились историями, которые зарядят вас дофамином на весь день.
- Заметила, что если старшая с младшей повздорят, младшая сразу хватает пылесос и начинает наводить порядок. Решила не вмешиваться. А недавно старшая спросила:
— Мам, неужели тебе не интересно, почему Катя за пылесос хватается, если мы с ней поссорились? Я ей сказала как-то невзначай, что меня бесит звук пылесоса. И теперь она мне так каждый раз «мстит». Не благодари, мамуль! © Мамдаринка / VK
- Дочке было 7 лет тогда. Лежим мы, значит, на диване и телик смотрим. Я говорю: «Когда ты была совсем малышкой, мы с тобой постоянно лежали на диванчике в обнимку». А она отвечает: «Ага, потому что я была маленькая, слабенькая и у меня выбора не было». © Unknown author / Reddit
- Передала с сынулей подарок учительнице. Красивое итальянское портмоне. Учительница долго смеялась, рассказывая мне, с какими словами ребенок преподнес подарок. Выдал, значит, такое: «Людмила Петровна, вы уже старая, вам на пенсию скоро. А пенсионерам же надо где-то держать пенсию. Вот вам подарок». © finmebelkz
«Что делает мой племянник, когда не хочет кого-нибудь слушать»
- Вчера у жены был день рождения. Забирал сына из школы и говорю: «Пошли маме цветы купим». В магазине сын меня хватает за руку, тащит куда-то, тычет пальцем в цветочную корзину с ценой как у крыла от самолета: «Папа, давай эту купим!» Отвечаю: «Мы не потянем...» А он в ответ: «Потянем! Ты с одной стороны возьмешь, а я с другой». Я поржал, флорист поржал — купили. © dr_diyarov_massage
- Дочке тогда 2 годика было. Говорит она такая перед сном:
— Спокойной ночи, мамочка. Спокойной ночи, папочка.
И, посмотрев в сторону двери, добавляет:
— Спокойной ночи, белая тетя... © symbatbekibaeva
- Сынуле полтора года. Он очень не любит менять памперсы, а сегодня вдруг подходит ко мне и показывает на подгузник, мол, поменять надо. Как я обрадовалась! Ух, думаю, работают мои уроки! Посмотрела, а внутри-то ничего нет... Сухо! Сын как засмеется — и побежал дальше играть. Разыграл маму, в общем. © NicJ0613 / Reddit
«Мама сегодня разрешила моему сыну (ему 5 лет) самому собрать себе обед. Вот такой интересный сет получился»
- Двоюродная сестренка 5 лет поведала сегодня: «Меня просили никому не говорить, но доктор сказал папе, что ему надо худеть». © whatsupitty / Reddit
- Днем договорилась со старшим сыном, что он встретит меня и заберет тяжелый рюкзак. Ближе к вечеру мы с ним разругались вдрызг. «Ну, — думаю, — нести тебе, Машенька, рюкзак самой». Вышла, иду, музыку слушаю. И тут вдруг из ниоткуда подлетает сын, забирает рюкзак и молча топает в сторону дома. Меня не ждет. Плетусь сзади и думаю: ну и что, что мы поцапались? Обещал — сделал. Горжусь. © mari.vyunnikova
- Сидим летом с детьми, обедаем. Дочка рассказывает, как зимой в лыжном лагере они жарили сосиски. Говорит: «Я пожарила себе две. Одну съела сразу, а вторую с собой взяла в автобусе поесть». Замолкает — и как вскочит! И помчалась куда-то. В дальнем углу шкафа нашла лыжный рюкзак, а в кармане ту самую сосиску. © a.sh06
- Были с трехлетним ребенком в аптеке и встретили там старенького дедушку. Прямо ну очень старенького. Мой любопытный сын как закричит на всю аптеку: «А почему у него такое лицо?!» А дед не растерялся, подошел к нам и прошептал: «А вот что бывает, если маму не слушаться!» © CayCay84 / Reddit
«Во время уборки говорю племяннику: „Составь обувь в одну линию“. Стоило уточнить, что вдоль стены...»
Читаю лет с пяти (старший брат учился в начальной школе, ну и я с ним).
В детском саду девочка одна тоже читать умела, но не торопясь, сложные слова по слогам.как то сидим за столом, я напротив, Роза читает, а я торопыга, вставляю свои пять копеек в ее неспешное чтение. Подходит воспитатель, спрашивает "Ты, что же, читать умеешь ?" могу, говорю.Через сколько то дней, Розка с книгой, я напротив. В группу заходит заведующая (как я понимаю) и наша воспитатель ница, ей говорит "а Таня тоже читать умеет "и кладёт передо мной книгу открытую. А дальше акробатика, я книгу в одну сторону поворачиваю, голову в другую,бекаю как Роза, по слогам
-Ну, что же ты, читай.
Выдыхаю, переворачиваю книгу вверх" ногами" и шпарю незнакомый текст на пятерку.Удивились, похвалили, там же, в садике, переучили.Читаю всю жизнь, в школе, как говорила наша русичка "и двух пятёрок не жалко".
- У нас в садике умела читать только Полина. Вокруг нее всегда собирались ребята, и она читала им книгу. Я тоже хотел такой популярности. Стал учиться. Когда смог читать по слогам, я взял в руки ту самую книгу. Начал читать, а книга-то оказалась совсем не о том, о чем вещала Полина! Оказывается, она не умела читать, но умела фантазировать, глядя на картинки. © shuvalov_e
- Сын говорит: «На работу хочу». Я отвечаю, что деткам в 4 года работу не дают. Говорит, что хочет прямо сейчас работать на работе. Спрашиваю, на какой. Отвечает: «На маленькой». Говорю: «Что там будешь делать, на этой маленькой работе?» — «Буду качаться на качельках». © marzaliuk_yana
- Мне было 11 лет. Я тогда заболел и не пошел в школу. Делать было особо нечего и я полез в интернет искать свои симптомы. Через 5 минут я осознал, что у меня рак яичников. Позвонил маме (она работает медсестрой) и сообщил ей эти печальные новости. У мамы случился приступ смеха. Тогда-то я и узнал, что у мальчиков рака яичников не бывает. © burnerphone3 / Reddit
«В какой позе спит мой ребенок»
- Когда я была маленькой, я не ползала, как все другие дети. Я, так сказать, перекатывалась. Ложилась на живот и просто... катилась! © NoYellow5 / Reddit
- Подходит девочка лет 9 и спрашивает у меня время. Я говорю ей, что сейчас пятнадцать минут второго. Она задумчиво отошла в сторону, и тут подбежала ее подружка, спрашивает: «Ну что, сколько времени?» Та отвечает, что не поняла. Говорю им: «Сейчас тринадцать пятнадцать», а они такие: «А-а-а...» © osspanovat
- Ребенок пишет «радители». Я спрашиваю: «А какое проверочное слово?» Ребенок, ласково прищурившись, отвечает: «Радость». Даже исправлять не хочется. © photographerbrowary
«У брата дети так часто теряли пульт от телевизора, что он приклеил к нему длинную металлическую палку»
- Моя племянница жаловалась маме. «Мамочка, я плохо спала. Мне что-то снилось грустное». Но не говорила что, мол не запомнила. И так несколько дней.
А потом говорит: «Мне опять снился этот сон. И я запомнила, что там было. Мне всю ночь снилась сумочка с Минни. Что ты мне ее купила и я счастливая с ней ходила...» Через день у этой хитрюшки сумка уже была. © annadm888
- Лето, жара. Живем в частном секторе — все свои. Соседи мужчины часто ходят только в шортах. У меня муж в командировке. Тут к нам заходит сосед одолжить какой-то инструмент. Через пару дней возвращается муж, и дочь (5 лет) с порога выдает: «Папа, а к маме голый дядя приходил!» © olya_el_
- Спрашиваю сына: «Зачем читаешь книгу о воспитании детей?» Он отвечает: «Тебя контролирую. Вдруг ты палку перегибаешь». © sergeivikhanov
