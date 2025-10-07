15+ детей, которые довели родителей до гомерического хохота

Читаю лет с пяти (старший брат учился в начальной школе, ну и я с ним).

В детском саду девочка одна тоже читать умела, но не торопясь, сложные слова по слогам.как то сидим за столом, я напротив, Роза читает, а я торопыга, вставляю свои пять копеек в ее неспешное чтение. Подходит воспитатель, спрашивает "Ты, что же, читать умеешь ?" могу, говорю.Через сколько то дней, Розка с книгой, я напротив. В группу заходит заведующая (как я понимаю) и наша воспитатель ница, ей говорит "а Таня тоже читать умеет "и кладёт передо мной книгу открытую. А дальше акробатика, я книгу в одну сторону поворачиваю, голову в другую,бекаю как Роза, по слогам

-Ну, что же ты, читай.

Выдыхаю, переворачиваю книгу вверх" ногами" и шпарю незнакомый текст на пятерку.Удивились, похвалили, там же, в садике, переучили.Читаю всю жизнь, в школе, как говорила наша русичка "и двух пятёрок не жалко".