Мне 35, ему 24: случайное свидание, которое развеяло все стереотипы и подарило веру в любовь
Существенная разница в возрасте может накладывать на отношения определенный отпечаток. Особенно, если женщина старше мужчины. Каких тут только нет стереотипов! «Ему 24, а мне 35! Это ж как второго ребенка завести!» — так сразу думала моя подруга Вика, повстречав случайно симпатичного молодого человека. И там все так закрутилось, что я набралась храбрости и попросила у Вики разрешения поведать эту историю нашим читателям. Далее рассказ пойдет от первого лица.
Я три года назад развелась. Долго принимала свой новый статус. И вот год назад мы с подружкой шутки ради отправились на быстрые свидания. Павел мне приглянулся сразу, но ему было всего 24 года. А мне 35... Конечно, я и не надеялась на взаимную симпатию. Каково же было удивление, когда приглашение на свидание пришло от этого юнца.
Паша позвал меня в ресторан. Сначала я подумала, что это как-то не по-молодежному. Хотела пойти в джинсах, чтобы непринужденно как-то. Потом решила надеть свое красное платье, которое когда-то на корпоратив надевала, ну, еще до Юльки, дочки моей. Наивно было с моей стороны. В итоге выбрала брючный костюм. Кстати, почему мне никто не говорил, что красная помада так годков накидывает?
Он пришел в джинсах и кофте какой-то. Хотя место приличное. Ну ладно, молодежь. Вроде неплохо поболтали. Он, конечно, рассказывал про спортзал, походы. И у него какой-то там уровень в какой-то там онлайн-лиге. Я не разбираюсь. Меня расспрашивал про хобби, работу, дочку. Не совсем нарцисс, в общем. В конце вечера официант принес нам один счет на двоих. Я сразу предложила перевести ему на карту свою часть, но он сказал, что ничего не надо. Думаю, ну, джентльмен. Погуляли после кафешки немного по проспекту и разошлись.
На следующее утро мой новоиспеченный кавалер удивил меня так, что мама не горюй. Прислал мне ссылку на театральную афишу и предложил сходить на какой-нибудь спектакль. Мое стереотипное мышление на этом вышло из чата. Я как бы упомянула, что балет люблю, да и вообще театр. И он даже что-то поддакивал, еще подумала, из вежливости. Короче, предложил идти на «Дон Кихота». На удивление, были билеты.
Я так стрессанула, что он из-за меня идет в театр, две недели боялась с ним встречаться. Решила, небось, впечатление на взрослую тетю произвести хочет. Пару раз созванивались и переписывались. Никаких сопливых «Доброе утро, солнышко. Я к тебе во сне не приходил?» Обычная переписка про новости, кино и прочую ерунду. Без сюсюканья.
Предложил заехать. Я еще раз попробовала влезть в красное платье. Ага, щас... А потом думаю, ну он-то в джинсах пойдет. Нацепила блузку с юбкой, сапоги. Сережки свои праздничные, правда, напялила. Выхожу из подъезда. А Паша костюм надел. Как взрослый прям. Даже не знаю, что рассказать-то. Дверь придерживал, в зале не свистел и не гыгыкал, в антракте в буфет не просился. Мы просто смотрели на сцену, что-то тихонько обсуждали, даже девушку, у которой был ну очень неприличный вырез на платье. И вот тут появилось то самое чувство из юности, которого я боялась. Я немножечко влюбилась. Поэтому начала бояться подвоха.
Ходили на выставку, несколько раз в кафе, в кино. Как-то он просто встретил меня после работы, и мы гуляли по городу. Погода была хорошая, хоть и немного морозно. Паша спрашивал про мои планы на Новый год, но я еще не готова была к совместной встрече. Да и с Юлькой еще его не знакомила. Он особо не настаивал и собирался с друзьями на даче отмечать. Мысль промелькнула, что после 1 января мы больше не увидимся. Да и по сути ну ничего ж серьезного...
31 декабря утром позвонил и сказал, что стоит возле подъезда. Я немного офигела. Выхожу, а он такой: «Я просто решил увидеться еще в этом году». И цветы протягивает — букет хризантем. Не самые любимые, правда, цветы. Но букеты мне на Новый год еще никто не дарил. И корзинку с фруктами и сладостями для дочки. Там еще печеньки такие вкусные были, лимонные. У меня подарка не было, так что просто сказала «Спасибо». Даже не хочу знать, какое у меня было выражение лица в тот момент. Но Паша почему-то хихикнул и уехал.
Я никому не говорила, что он младше меня на 10 лет с хвостиком. Да-да, я даже месяцы считала. У него день рождения в марте, а у меня в сентябре. Первым об этом узнал Саша, бывший мой. И сразу ржать начал: «Тебе может к психологу, на детей кидаешься». Я чуть не заплакала. Он меня старше на 5 лет и ему это не мешало встречаться с 30-летней дамой. На мое «А сам?» он еще больше рассмеялся, мол, это нормально. А заодно сообщил, что Юльку на выходные не заберет, футбол у него с друзьями.
Мы с дочкой в тот вечер сели смотреть вторую «Головоломку». У меня в голове там вообще черт знает что происходило. Я вспомнила все наши с Сашей споры за 9 лет. И он вроде нормальный мужик. Деньги зарабатывал, починить что-то — это всегда пожалуйста. Но увидеть в холодильнике кастрюлю с борщом или носки найти — это у нас миссия невыполнима. Комплимент сделать? Это вообще не мужской поступок. А вот глупую шутку сказануть совсем не стыдно.
Сразу стало страшно: если вдруг с Пашей все получится, то вдруг он в быту как дите? Ну если мужик старше меня такой был, то младше — еще хуже? И вдруг он потом в игры свои играть начнет и чашки все будут у него на столе стоять с остатками старого кофе и еще совсем молодой плесенью? Вдруг все эти театры и забота — напускное?
В общем, я долго присматривалась. На удивление, на улице на нас никто не оглядывался. Знакомство с Юлькой прошло чудесно. На его дне рождения все друзья отнеслись ко мне обычно, про возраст никто не спрашивал. Уж не знаю, попросил он об этом или просто компания культурная. С бывшим тоже познакомился, правда, случайно. Я в тот момент еще почему-то была безумно горда собой. Дома у Паши подводных камней не оказалось. Жил он в квартире, которая от бабушки досталась. Но вполне прилично. Ремонт хороший, порядок, из подозрительного — две игровые приставки.
Он меня даже в поход уговорил пойти. Я согласилась зачем-то. Мучилась все выходные. Паша потом еще спрашивал, зачем я пошла? Про себя подумала, чтобы за молодую сойти, они же в походы хоть каждую неделю... Вслух сказала, что он же со мной ходит на выставки. А он отвечает, прям как взрослый: «Ну мне же там не дискомфортно. Давай делать только то, что нравится, хорошо?» Отлично, думаю, кто из нас тут старше и опытнее?
Вообще удивительно, как мне стало спокойно и комфортно. Разница в возрасте не ощущалась. Я была защищена, чувствовала заботу. Но иногда как нахлынет: деточка, тебе 35, почти 36. А потом на мелочевке меня переклинило в положительную сторону. Паша позвонил, а мне плохо было. По голосу понял. А я еще ляпнула: «Сейчас в магазин выйду, а потом посплю». Спрашивает, что мне надо? Я отнекиваюсь, что, сама. Паша в итоге хмыкнул и спрашивает: «Прокладки что ли нужны? Какие?» Саша мне такое только в больницу покупал, и то с недовольным хмыканьем, прям вот как в «Тик-токах» снимают ролики.
Потом случилось это... Знакомство с его родителями. Нас пригласили на дачу, Юльку с собой взяли. Михаил Федорович, папа Паши, был очень приветлив. Софья Андреевна тоже улыбалась. Пошли с ней стол накрывать. И она мне так полушепотом: «Милочка, надеюсь у тебя на моего сына планов нет? Ты ж пойми, он молодой еще. Ему нагуляться бы. Все-таки у тебя ребенок, возраст. А мне внуков хочется своих». Стою огурцы молча режу. А что делать? Что отвечать?
Заходит Паша, а на мне лица нет. И тут мой очень молодой человек поворачивается к Софье Андреевне и выдает: «Мам, я не знаю, что ты тут сказала, но это должно быть последний раз. Вика должна нравится мне, а не тебе». Слез я сдержать не могла. Саша меня никогда не защищал перед свекровью. Отшучивался или говорил, что маме виднее. Ночевать мы тогда не остались. Мне Михаил Федорович на прощанье сказал, что все будет хорошо и что Юлька — чудо.
Мы уже год встречаемся, решили съехаться. Мой 25-летний кавалер ходит на работу, умеет мыть посуду и покупать батон без списка. Хотя, если подумать, список иногда нужен. А я чувствую себя маленькой девочкой 30+, о которой всегда позаботятся. Юлька учится играть в ту самую лигу, я не вникаю. Вот, начинаю только сейчас знакомить Пашу со своим окружением. Пока он всем нравится. Своей маме я о нем рассказала. Она сначала смеялась, а потом поняла: все серьезно. Мы пока не ездили к ней, на Новый год собираемся.
Я вот все это рассказываю. Даже не верится, что мы тогда на эти быстрые свидания ради прикола пошли... Надо Пашу спросить, кстати, может и он туда просто так тогда заглянул?
Бонус: от автора статьи
Весь год я смотрела, как Вика расцветает, радуется, удивляется и немного ноет. На самом деле, это сейчас она говорит, что на улице никто на них не смотрит. А первые месяцы только и было: «На нас зыркнула кассирша, официантка, соседка, а вон там мужик поржал». И это очень странно, ведь если не смотреть в паспорт, то 35 моей подруги и не дашь. Но стереотипы все равно долго ее не отпускали.
Когда она позвонила в слезах, чтобы рассказать, как она познакомилась с Софьей Андреевной, я напряглась. Неужели условная «свекровь» сделает свое черное дело? Уж так вышло, что моя мама старше отца, и не понаслышке знаю о том, как свекрови не любят таких «старых» невесток: лет с семи слушала, что моя мама — самый плохой человек, испортила жизнь молодому и красивому. С бабушкой я перестала общаться, как только получила право голоса. И вот за Вику тоже переживала...
Но пока все хорошо. Подруга перестала оглядываться и думать, как на них посмотрели на улице. Юлька пока еще не особо разобралась, что дядя Паша младше мамы. А Софья Андреевна, насколько мне известно, свой нос куда попало не сует. И во многом здесь заслуга именного этого 24-летнего парня, которому в принципе все равно, что там кто скажет.
Разница в возрасте — тема для многочисленных дискуссий. Обычно общество нормально воспринимает пары, где мужчина хоть на 10 лет старше своей избранницы. Даже я, узнавая, что парень младше меня на года два, давала от ворот поворот. Но история подруги доказала мне, что взрослость измеряется не годами: в любом возрасте можно быть ответственным порядочным человеком. Или наоборот. А вы что думаете?
