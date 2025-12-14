Мне 35, ему 24: случайное свидание, которое развеяло все стереотипы и подарило веру в любовь

Я три года назад развелась. Долго принимала свой новый статус. И вот год назад мы с подружкой шутки ради отправились на быстрые свидания. Павел мне приглянулся сразу, но ему было всего 24 года. А мне 35... Конечно, я и не надеялась на взаимную симпатию. Каково же было удивление, когда приглашение на свидание пришло от этого юнца.

Паша позвал меня в ресторан. Сначала я подумала, что это как-то не по-молодежному. Хотела пойти в джинсах, чтобы непринужденно как-то. Потом решила надеть свое красное платье, которое когда-то на корпоратив надевала, ну, еще до Юльки, дочки моей. Наивно было с моей стороны. В итоге выбрала брючный костюм. Кстати, почему мне никто не говорил, что красная помада так годков накидывает?

Он пришел в джинсах и кофте какой-то. Хотя место приличное. Ну ладно, молодежь. Вроде неплохо поболтали. Он, конечно, рассказывал про спортзал, походы. И у него какой-то там уровень в какой-то там онлайн-лиге. Я не разбираюсь. Меня расспрашивал про хобби, работу, дочку. Не совсем нарцисс, в общем. В конце вечера официант принес нам один счет на двоих. Я сразу предложила перевести ему на карту свою часть, но он сказал, что ничего не надо. Думаю, ну, джентльмен. Погуляли после кафешки немного по проспекту и разошлись.