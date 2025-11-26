я очень люблю ходить в Планетарий, но там мне всегда приходится бороться со сном. Поза, полулежа в удобном кресле, темнота, огромное звездное небо над головой, успокаивающий голос диктора - все способствует глубокому расслаблению и сну.
Я сходил на несколько свиданий и сделал выводы о личной жизни после 45 лет
Мой друг Павел, который недавно перешагнул порог 45-летия, мужчина, что называется, успешный. У него престижная работа с шестизначной зарплатой, большая квартира в центре, доставшаяся от родителей, дорогой автомобиль, а раз в год он отдыхает на Мальдивах. Казалось бы, в личной жизни проблем быть не должно, но он уже 10 лет в разводе. За эти годы у него было несколько коротких романов, но до серьезных отношений и нового брака дело не дошло.
Далее рассказ будет идти от его лица.
После развода отношения с женщинами у меня не складывались. У меня было три романа, но каждый заканчивался довольно быстро — одна девушка практически «с порога» заявила, что хочет быть домохозяйкой на содержании мужа, а двум другим не понравилась моя постоянная занятость и зацикленность на работе. Я их могу понять — по сути у меня был только один выходной в неделю, я часто работаю до 9-10 часов вечера, а им хотелось более частых встреч и не в районе полуночи. Так что эти романы не дошли даже до стадии совместного проживания.
А потом я и вовсе перестал знакомиться с девушками и сосредоточился только на работе. Друзья уже отчаялись найти мне подругу жизни — с теми тремя именно они меня и знакомили, а к сайтам знакомств я относился скептически и не верил, что там можно найти спутницу. Но мой лучший друг буквально упросил дать им шанс и выкроить в своем загруженном графике время для знакомств и свиданий. И я решил попробовать.
Я зарегистрировался сразу на двух сайтах, заполнил анкету, где подробно расписал, что я собой представляю и чего жду от своей потенциальной невесты. Требования были в основном к характеру и образу жизни, но, не буду лукавить, ко внешности тоже. Как бы это ни звучало, но я знаю, что я привлекателен, — и от девушки мне хотелось того же. Но, в принципе, я не исключал, что мне понравится девушка, не совсем подходящая к моим требованиям, — в конце концов, жить с человеком, а не с лицом и фигурой.
Спойлер: девушку я нашел, и внешне она была полной противоположностью того образа, который я обрисовал в анкете. Но перед этим я встречался с несколькими девушками, и ни с одной у нас не случилось второго свидания по разным причинам.
Свидание № 1
В одном из приложений можно было найти человека по интересам и пригласить на какое-либо мероприятие, например, выставку или театральную постановку. Я люблю театр, поэтому решил поискать себе пару для похода на спектакль. Одна девушка мне приглянулась — в списке ее интересов тоже значился театр, и я решил позвать ее на премьеру. Мы встретились в фойе, и она оказалась еще красивее, чем на фотографии, кроме того, у нее был очень мягкий и приятный голос. В общем, perfect match, даже несмотря на то, что ее внешность не совпадала с, что называется, «моим типом».
Мы заняли свои места, спектакль начался, я увлекся и вдруг услышал рядом с собой храп, да такой, что любой богатырь позавидует. Я осторожно ее разбудил, она проснулась и тут же поняла, что случилось. После первого акта она ушла в дамскую комнату и не вернулась. Второй акт я смотрел уже в одиночестве. Позже она написала мне, что на самом деле не любит театр, а указала его в списке своих интересов только для того, чтобы найти себе интеллигентного мужчину. Вот вам наглядный пример, что не стоит пытаться казаться тем, кем ты не являешься. А в целом жаль, девушка мне очень понравилась.
Свидание № 2
Классика жанра. На фотографии был совершенно другой человек. Мы договорились встретиться в кафе в обеденный перерыв — ее офис располагался в соседнем с нашим здании. Она опаздывала на 15 минут, хотя в анкете было написано, что в числе прочего ценит в людях пунктуальность. Но за соседним столиком сидела какая-то привлекательная девушка — у нее не было ничего общего с фотографией, но она периодически на меня поглядывала.
Я подошел, назвал ее имя, она кивнула. Я спросил, почему на фотографии другой человек, на что получил ответ «мне показалось, что я вам не понравлюсь». Ну ок, мало ли какие у людей тараканы. Я пригласил ее за свой столик, мы пообщались, она в целом оказалась милой. Когда пришло время возвращаться в офис, мы договорились созвониться, но ни я ни она этого потом не сделали. Все же не стоит начинать знакомство с обмана — особенно, если его легко раскрыть.
Свидания № 3 и № 4
Следующие пара свиданий были вполне обычными — с обеими девушками мы встречались в ресторане. Первая, честно признаться, не понравилась мне внешне и, кажется, это было взаимно (хотя и неприятно, я привык нравиться). Через 20 минут ей кто-то позвонил и она сказала, что должна уйти. Конечно, я в это не поверил, но виду не подал. Телефонами, само собой, не обменялись.
С четвертой разговор не сложился с самого начала — я задавал вопросы, она отвечала односложно. Так продолжалось минут 15, а потом я сказал, что у нас, скорее всего, ничего не получится. Она просто кивнула головой, я попросил у официанта счет и ретировался.
Свидание № 5
«Юбилейное» и самое странное свидание. Мы общались практически две недели, хотя я предпочитаю встречаться практически сразу, потому что время — самый ценный наш ресурс. У нас совпали интересы, мы много переписывались и пару раз общались по видео и выглядела она так же, как на фото.
И вот, наконец, долгожданная встреча. Ресторан, свечи, романтика — в общем, все идеально. Но кое-что было странным — за соседним столиком сидела немолодая дама и периодически что-то записывала в блокнот. Я сказал об этом девушке, а она, ничуть не смутившись, ответила, что это ее мама и она записывает информацию обо мне, чтобы потом выдать свой вердикт, стоит ли продолжать наше общение. Как вы сами понимаете, это было наше первое и последнее свидание.
Свидание № 6
Шестое свидание было быстрым — из тех, где ты попеременно подсаживаешься к разным девушкам. На каждую тратится 5 минут. Первые три девушки были весьма милыми, но меня не зацепили, а вот четвертая была в моем вкусе. Каково же было мое разочарование, когда после моих слов «Привет, меня зовут Павел», она подвинула ко мне листок, на котором были перечислены качества, которыми должен обладать ее потенциальный партнер. И их было 50 — от формы носа и стрижки до места проживания. Ради интереса я быстро пробежал список глазами и спросил, были ли в ее жизни мужчины, которые подходили по всем параметрам. Она горько так вздохнула и покачала головой. И почему я не удивлен?
Свидание № 7
Локация — ресторан, один из лучших в городе. Официанты вышколены, кухня превосходная — в общем, все идеально. И девушка тоже казалась идеальной: начитанная, два высших образования, хорошая работа, красивая — словом, стопроцентное попадание в мои пожелания. Все шло прекрасно до тех пор, пока нам не принесли счет. Моя спутница стала внимательно проверять его, и дебет с кредитом у нее не сошелся. Она подозвала официанта и стала на него орать, мол, нам посчитали лишнее блюдо. Мне стало очень неловко, я попытался сгладить ситуацию, но она не прекращала на него орать. Я взял счет, посмотрел, там все было в порядке — блюдо, на которое она указала, я заказывал. Я сказал ей об этом, она замолчала, я оплатил счет и добавил чаевых. Надо ли говорить, что сразу после этого я ушел.
Свидание № 8
В этот раз не я пригласил на свидание, а девушка. Она назначила встречу в определенный день и строго в 20.00. И даже столик сама забронировала. Это показалось мне странным, но я решил не заморачиваться — внешне она была моим идеалом. В ресторане нас усадили за столик в дальнем углу, откуда было хорошо виден весь зал.
Минут через 20 зашла пара, мужчина и женщина, моя спутница почти подпрыгнула на стуле, встала, подошла ко мне и потянула за собой. Я ничего не понял, но последовал за ней. Мы целенаправленно шли к столику, за которым сидела эта пара. Когда мы с ними поравнялись, она как взвизгнет прямо ему в ухо: «Попался!» Мужчина посмотрел на нее и сдавленным голосом сказал «Маша, а ты что здесь делаешь?» Она ничего не ответила, гордо подняла голову и потащила меня обратно к нашему столу. Оказалось, что она заподозрила мужа в измене и решила ему показать, что тоже может «ходить на сторону». Я подозвал официанта, оплатил счет и покинул мою несостоявшуюся пассию.
Свидание № 9, оно же № 1
После 8 свидания я только укрепился во мнении, что познакомиться с хорошей девушкой через сайт знакомств практически нереально — даже несмотря на то, что парней с серьезными намерениями там гораздо меньше, чем представительниц противоположного пола. И я решил рискнуть и дать шанс той девушке, с которой мы познакомились в театре. Она тут же ответила и предложила встречу — не в театре, само собой. Мы пошли на каток, а после него — в ресторан.
Мы встречаемся уже полгода и я планирую предложить ей переехать ко мне, а, может, даже руку и сердце. Надеюсь, она согласится.
Вывод
Можно ли найти свою любовь, когда тебе уже стукнуло 45, да еще и на сайтах знакомств? До всех этих свиданий я сказал бы, что это задачка со звездочкой: ты уже четко знаешь чего хочешь, ищешь качество, а не количество. Ты гораздо больше уверен в себе, чем в те же 25, и можешь уйти со свидания, если что-то идет не так, а не терпеть и не думать о «стерпится-слюбится». С другой стороны, к этому возрасту ты набираешься мудрости и можешь дать человеку второй шанс, как сделал я.
P.S. Она сказала «да». Через полгода у нас свадьба.
После 30 свидания превращаются в интервью по работе :)))))
Не вижу ничего неправильного, что у человека есть требования к внешности партнера. Хотя последнее время (давно) дамы любят жужжать про "богатый внутренний мир", но при этом сами выносят райдеры на 50 пунктов :))) Но иногда слушаешь, что надо и думаешь, что проще вывесить ценник (час\ночь\сутки и тд) и жить спокойно. Не забуду. как друзья-мужчины рассказывали про дам, которые на первом же свидании намекали (часть чуть не открытым текстом) на дорогие подарки для продолжения знакомства. И ладно бы молодые и реально красивые. Так уже побитые жизнью с нередко с детьми (и намеком на полное их содержание новым "папой". При этом же дети со стороны мужчины рассматривались как ужасный грех и громадное препятствие "счастью").
Мужчинам тоже надо бы поменьше порнушки смотреть и думать, что любая дама прям в первые 30 секунд потечет от такого самца и потащит его в своею шикарную квартиру в центре города со швейцаром и прислугой и там его жарко и изощренно ублажит.
ИМО, искать надо ровню. По всем параметрам. Или компенсировать свои прососы чкм-то другим, что важно партнеру: от денег до внешности.
1. Весь текст - набор штампов.
2. Человек ПРИВЫК нравиться (чего?).
3. Он любит театр, но работает каждый день допоздна. Ах да, у него же 1 выходной, конечно, он именно тогда и ходит в театр. Или н.а Мальдивах (там же есть театр?).
Скорее всего вымысел. А если нет, интересен возраст девушек, с которыми он встречался.