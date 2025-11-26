Я сходил на несколько свиданий и сделал выводы о личной жизни после 45 лет

После развода отношения с женщинами у меня не складывались. У меня было три романа, но каждый заканчивался довольно быстро — одна девушка практически «с порога» заявила, что хочет быть домохозяйкой на содержании мужа, а двум другим не понравилась моя постоянная занятость и зацикленность на работе. Я их могу понять — по сути у меня был только один выходной в неделю, я часто работаю до 9-10 часов вечера, а им хотелось более частых встреч и не в районе полуночи. Так что эти романы не дошли даже до стадии совместного проживания.

А потом я и вовсе перестал знакомиться с девушками и сосредоточился только на работе. Друзья уже отчаялись найти мне подругу жизни — с теми тремя именно они меня и знакомили, а к сайтам знакомств я относился скептически и не верил, что там можно найти спутницу. Но мой лучший друг буквально упросил дать им шанс и выкроить в своем загруженном графике время для знакомств и свиданий. И я решил попробовать.