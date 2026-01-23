Никаких рамок: 15 женщин, чья способность отстаивать границы заслуживает аплодисментов
Общество обожает диктовать женщинам, как выглядеть и когда выходить замуж, но у героинь нашей статьи на этот счет свое мнение. Они знают, что не должны оправдывать чужие ожидания. И сами выстраивают границы дозволенного для себя.
- Парень пригласил на свидание, хотел сделать мне предложение руки и сердца. Мы заказали первое и второе, салат и манты. Он засунул кольцо в один из мантов. Когда я его ела, сломалась моя пломба вместе с половиной зуба. Так я не растерялась, кольцо достала и ответила ему: «Нет». А потом забрала кольцо в качестве морального ущерба, сдала в ломбард и сделала свой сломанный зуб. А на остальные деньги пошла попить чай с пахлавой. © kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimm
- Я настолько ненавижу школьную форму, что пробилась в школьный совет, чтобы бороться за ее отмену. Пока успехов особых не добилась, зато начали регулярно проводить какие-то костюмированные мероприятия. Но на них наряжались только ученики. Но в этом году в школе мы провели дискотеку в стиле 2007, все ребята должны были нарядиться в стиле субкультур, которые были популярны почти 15 лет назад. И — надо же! — почти все молодые учителя пришли в образах! Но как же я удивилась, когда наша директриса, которой под 40, пришла в костюме готки с крутейшим мейком! Говорит, что 15 лет назад только так и одевались, и мы разбудили в ней ностальгию. После даже обещала задуматься об отмене формы хотя бы по пятницам и субботам. © ШКогвартс / VK
«Мне уже за 40, и я предпочитаю мягкую версию готического стиля. Но, определенно, полностью отказываться от него не собираюсь»
- Сегодня в Индии разговорились с женщиной 80+ лет. Она уже месяц путешествует по Индии одна. Также у нее куплены билеты в Шри-Ланку — туда она летит впервые. Тоже одна. Английского она не знает. И, похоже, это ей совсем не мешает. Такие люди вдохновляют и искренне радуют. © danamashrap
- Поехали мы с парнем выбирать мне машину. Подхожу к продавцу и спрашиваю про внедорожник, который стоит на видном месте. А продавец в ответ начинает задавать моему парню кучу вопросов, игнорируя меня. Парень ему прямым текстом сказал: машина нужна мне. Тот продолжал меня игнорировать. Ну, я плюнула и пошла осматривать внедорожник сама. Вскоре подошел другой продавец и спросил, нужна ли мне помощь. Через 1,5 часа я ушла оттуда с ключами в руках. Нашла своего парня с первым продавцом. Я посмотрела на них и сказала, что купила то, что хотела. Выражение полного разочарования на лице того продавца стоило того. А мой парень усмехнулся и сказал: «Ну я же говорил вам, что покупает она». © messicanamerican / Reddit
- Моя бабуля, чтобы оплатить свою учебу, стала в молодости боксером. Более того, она боксировала с мужчинами в весовой категории выше своей и побеждала их. Такая бурная молодость не помешала ей вырастить пятерых детей, работая полный рабочий день, и находить для них время. И вплоть до 80 лет бабуля сама косила газон газонокосилкой, которая весила не меньше 22 кг. © Noah C******Turner / Quora
Она била мужиков чтоб они оплачивали ей учебу? Просто я не очень представляю большую зарплату у непрофессионального боксера ещё и судя по всему в боях без правил, раз ее допускали вне ее весовой категории.
- Когда мы с моим нынешним мужем встречались, я чувствовала себя совершенно подавленной. Мне не хватало личного пространства. Он был замечательным, и я не собиралась изменять ему или расставаться с ним, просто мне нужно было время и для себя. А он мало того, что не отлипал от меня, так еще и его мать подливала масла в огонь, спрашивая: «Что? Она тебя не любит? Она не хочет быть рядом с тобой?» В итоге я успокоила его фразой: «Это как будто ты держишь в руке горсть песка. Пока он просто на ладони, песок никуда не денется. Но крепко сожми песок в кулаке, и он начнет высыпаться между пальцев. Так же с моим личным пространством». Он понял, а после женитьбы и вовсе расслабился, и теперь мы оба счастливы. © Laurie Parson / Quora
- Однажды соседка спросила меня, почему я не выхожу замуж. Я ответила, что мне нравится ее муж, и я жду, пока они разведутся. Больше она почему-то не спрашивала. © ome4ta / X
- Я училась 4 года на бакалавра, затем еще 2 года на магистра экономики, работала более 8 лет в фэшн-индустрии, в том числе в датской компании. А в 40 лет решила... а обучусь-ка я на грумера! И сколько положительных эмоций! Хотя и предыдущую работу тоже любила, но вот так, чтобы счастья полные штаны, как сейчас, не было! Получаю свои 100 часов опыта у одного крутого грумера и обожаю то, чем занимаюсь. © assem_bekturgiversen
- Моя двоюродная бабушка дожила почти до 100 лет, и при этом никогда не была замужем. Ее поклонник жил отдельно, и был младше лет так на 15. Каждые 6 лет она требовала «последний ремонт», каждые 10 лет — «последнюю шубу». © natalia_kudiinova
«Мне 48, а я выгляжу лучше, чем в свои 20»
- Моя жена, с которой мы прожили 30 лет, видела всегда в себе прежде всего личность, а уже потом — женщину. Она никогда не пользуется косметикой и не бреет волосы на теле, а стригу ее я. Но при этом мне она никогда не казалась недостаточно женственной. Более этого, она заставляет и меня меняться: я меняю шины, выгляжу устрашающим здоровенным мужчиной, но могу понести ее сумочку без малейшего смущения. © Scotovic Jones / Quora
- Снимала квартиру. Когда съезжала, обещали залог через 2 недели отдать. На тот момент оставались в хороших отношениях, и я согласилась. Проходит месяц — мне вешают лапшу. А я очень не люблю этого. Ну я арендодателю своему тогда прямо заявила, что либо вы мне возвращаете мне мой залог, либо я ключи продаю в счет долга левым людям. Деньги поступили в этот же момент на карту. © Подслушано / Ideer
- Захожу такая в вагон и гляжу — на моем месте на нижней полке лежит мадам, уже кроватка заправлена. Я ей говорю вежливо, мол, вы наверное место перепутали, ваша полка сверху. А она заявляет: «Ничего, молодая, залезешь». Я спокойно: «Я могу позвать проводника, так решим вопрос?» Зову. Приходит проводник, говорит ей освободить место. Она начинает причитать, мол у нее же возраст, спина больная и все в таком духе. Но в итоге с психом вылезла, а потом в соседнем купе врала всем, что я ее, бедняжку такую, и ругала, и обижала. © Подслушано / Ideer
«Моя жена Терминатора в узел завяжет. А вот момент, где она заколачивает столбы заборные. Нет, не постанова. Нормальный человек резонно спросит: „А что делаю я? Правильно — фотографирую“»
Вывод про бабулю в поезде: надо таких изначально крыть матюками и угрожать переломами, чтобы потом, когда они будут вас обсуждать, им не пришлось врать
- Обедаем как-то с коллегой, и я обмолвилась, что купила билеты на рок-концерт. Она жует салат, смотрит на меня с жалостью и выдает: «Свет, ну ты же взрослая женщина. Какой концерт?» Меня аж передернуло. Мне, на минуточку, 40 лет, выгляжу отлично. Но раз они считают меня «старой», решила устроить этим ханжам шоу. На корпоратив собрался весь отдел. И тут я открываю дверь буквально с ноги. Все пялятся на меня. А я при полном параде: на ногах — тяжеленные ботинки на гигантской платформе, макияж — как у готов, плюс кожаное мини и розовые колготки. В зале повисла тишина. Начальник, Петр Семенович, чуть не упал. А я прошла к столу и громко сказала той самой коллеге: «Ну что, Людочка? Теперь я выгляжу достаточно молодо для своих увлечений?»
- Когда мне было около двадцати лет, я работала официанткой в ресторане. Назначили нам нового менеджера... и тот хорошо подготовленную, позитивно настроенную команду быстро довел до краха. Две трети команды уволились в первый месяц-два его работы. И вот однажды он, ухмыляясь, заявил, что устраивает конкурс, а победителем его будет единственный официант, которому не придется чистить вентиляционные каналы, проходящие через потолок на высоте около 4-х метров. Нам каждому пришлось бы потратить до двух часов на эту уборку, а мы зарабатывали всего $ 2,13 в час. Я взглянула на него и заявила: «Я не буду их чистить без положенной мне по закону оплаты в 1,5 раза больше плюс надбавка за работу в опасных условиях». Наступила гнетущая тишина, а потом остальные сотрудники тоже отказались этим заниматься. Тут он понял, что никто за почти бесплатно не будет выполнять эту работу, и ухмылка стерлась с его лица. А потом его и вовсе уволили за злоупотребление рабочим статусом. © Susan Shepherd / Quora
- Встречались с парнем 5 лет, три из них снимали съемное жилье. Потом родители подарили мне квартиру. Переехали, начали обустраиваться и, когда дело дошло до оплаты коммуналки, он ушел, хлопнув дверью. А через час заявилась потенциальная свекровь и с порога такая: «Мой сын начнет платить за коммуналку в этой квартире, только когда ты его тут пропишешь и выделишь долю». Ну, в общем, вылетели они оба из моей квартиры и жизни со скоростью ветра. © Подслушано / Ideer
Женщина которая заявилась на работу в странном виде выглядит не молодо, а глупо и инфантильно, потому что доказывать что либо по сути чужому человеку ещё и на работе поступок ну в лучшем случае 15-летнего подростка.