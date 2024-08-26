17 историй о женщинах, которые буквально фонтанируют блестящими наблюдениями и смекалкой
Истории
39 минут назад
Некоторых людей природа наградила незаурядной смекалкой и сообразительностью. Они подмечают то, что не видят другие, а там, где обычный человек легко бы сдался, они находят решение проблемы. Именно о таких смышленых девушках и женщинах будет эта статья.
- Помню, в нашем классе училась девочка, внешность она имела весьма заурядную, популярностью у мальчиков не пользовалась. Но, видимо, ей хотелось внимания. И вот что она придумала. Ее родители оплатили ей профессиональную фотосессию: стилист, визажист, топовый фотограф. А потом она как бы случайно выронила из рюкзака пачку фотографий. И все такие: «О-о-о, ты что, модель?» Ее популярность возросла колоссально. © Подслушано / Ideer
- Я более 15 лет не спала нормально: вначале совмещала учебу с работой, потом сутками трудилась на скорой, потом вышла в декрет. Дефицит сна накапливался такой, что я спала сидя, стоя, а если лечь, то в течении 30 секунд засну. В один момент я решила уйти со скорой. Выспалась, но не смогла наладить режим. Устаю, но ворочаюсь в постели до 3, а то и 5 утра. Иногда засыпала, но просыпалась среди ночи. Прописали антидепрессанты на ночь. Засыпала быстро, но утром состояние было тяжелое. А потом вспомнила, как в детстве я любила дождь по ночам и как быстро под него засыпала. И мне на помощь пришла умная колонка. Ставлю на громкости 4 шум дождя, чтобы сам выключился через 30 минут. Теперь засыпаю в первые минуты и просыпаюсь отдохнувшей. Дети тоже привыкли и быстро под нее засыпают. © LitteleDoctor / Pikabu
- Я очень ленивая по хозяйству. Готовлю нехотя, а убирать тоже не люблю, вещи могут неделями лежать нестираными, а про слой пыли на полках чего уж и говорить. Но есть у меня лайфхак. Когда совсем запускаю квартиру и не могу найти стимула привести все в порядок, я просто беру и приглашаю к себе гостей. К их приходу все мою, пылесошу, убираю — другого выхода-то нет. Уходят, а я наслаждаюсь чистотой квартиры и хвалю себя. © Палата № 6 / VK
- Мой парень привык разбрасывать мусор по всему дому. Он оставляет повсюду контейнеры для еды, посуду, банки из-под газировки, грязную одежду. Кажется, его не волнует, что для всего этого есть соответствующие места. И я теперь, когда убираюсь, просто собираю все и кладу на его компьютерный стол, чтобы он сам со всем этим разбирался. Мне все равно, что на столе бардак — это его пространство. А ему приходится в итоге все убирать. © Unknown author / Reddit
- Знакомую все считали недалекой блондинкой. Но как-то она зашла в один гипермаркет и увидела там классную кастрюлю за 8 тысяч. Подумала, что дорого, но уж больно ей кастрюля понравилась. Купила, пришла домой, наклейки отлепила и стала в ней готовить. А на следующий день пошла в тот же магазин что-то докупить, а там распродажа. И эта кастрюля стоит всего 3 тысячи. Тут любая от обиды могла бы разреветься, так как кастрюля уже использовалась и вернуть ее нельзя. Но эта девушка вместо того взяла и купила еще одну кастрюлю за 3 тысячи. А потом взяла из дому кассовый чек от вчерашней покупки и вернула новую кастрюлю за 8 тысяч в магазин. Совсем не глупой оказалась. © Надя Кужукин / anekdotov.net
- Однажды мне в личных целях понадобился один чиновник — мэр маленького города. Я зашла в его аккаунт в соцсетях и обнаружила там общего друга. Пишу другу: «Как близко вы знакомы?» На это он мне ответил, что они работали в одной газете, мэр в прошлом — журналист. И я, недолго думая, написала мэру: «Привет, Игорь, ты меня, конечно, не помнишь. Мы пересекались на пресс-конференциях...» На что неожиданно получила: «Привет, Вероника, ну конечно же, я тебя помню!» В итоге он решил мой вопрос. © vasilisaPRO / Pikabu
- Подруга — бывший социальный работник, в прошлом видела много семей — как бедных, так и вроде обеспеченных, но при этом ужасных. И она теперь за минуту в чужом доме может понять хорошая семья или нет. Причем не имеет значения, как выглядит дом: она за внешне идеальной картинкой может разглядеть скрытое нутро. Долго допытывалась у нее, в чем хитрость, как она отличает благополучных семей от неблагополучных? Оказалось, все дело не в убранстве, не в чистоте, не в каких-то мелочах, типа картин, статуэток, а в запахе. Неблагополучные семьи всегда одинаково неприятно пахнут. И она так много их видела и чуяла, что забыть этот запах уже не может. И в новом доме автоматически сразу принюхивается: вдруг и тут что-то не то. © Палата № 6 / VK
- Мои дети отдают мне свою грязную одежду вывернутой наизнанку и слипшейся так, будто они снимают с себя белье, как кожуру с банана. Я миллион раз просила их выворачивать одежду на лицевую сторону, чтобы постирать ее как следует, но в ответ — игнор. Я устала с ними бороться и теперь просто выдаю им одежду выстиранной, высушенной, сложенной в стопочку... и вывернутой наизнанку. © Hippydippy*** / Reddit
у меня матушка похожим образом с внуками боролась - если бросили одежду как попало и где попало - связывала все между собой узлами. Очень быстро приучились все убирать
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- Мне было лет 18, только поступила в университет. Добираться к нему приходилось по 2 часа, а по пути мне надо было проходить через подземный переход. Однажды вечером, возвращаясь домой, иду к этому пешеходному переходу, а впереди идет мужик. Он заметил меня, обернулся такой и говорит: «Девушка, а вы не боитесь спускаться со мной в переход?» Еще так ехидно улыбается. На что я ему ответила: «А почему я вас должна бояться? Ведь не вы идете за мной, а я за вами». И тоже улыбаюсь. А он от неожиданности глаза округлил и шаг ускорил. © black.osa / Pikabu
- У меня пин-код от банковской карты с изображением зайца был зашифрован в номере телефона, записанного в книжке как Зайчик-визажист. Все надеялась, что муж его обнаружит, и можно будет над ним поржать. Не нашел. © Marina Donskaya
- Испекла пирог, осталось 3 куска, сыновья садятся есть. Старший слопал один, берет второй. Мелкий сидит, смотрит на свой и заявляет:
— Мне тоже надо два куска.
Я в ответ:
— Тебе одного хватит, ты маленький. У тебя еще желудок не вырос до таких размеров.
— Все равно два надо!
Я (полуживая к концу дня, беру нож, разрезаю кусок пополам):
— На, два!
Мелкий с чувством удовлетворения начинает есть. Старший потом долго за дверью смеялся. © Elen / ADME
- Есть люди, которые любят покритиковать чужую манеру одеваться. Я в таких случаях не вступаю в споры, а говорю спокойным тоном: «Спасибо за совет». И говорю только эту фразу и всегда одним и тем же тоном, словно заезженная пластинка. Никто не может придраться к этому ответу, ведь вы благодарите человека за помощь. Но поскольку другого ответа от вас услышать не удастся, критика в итоге прекратится. © Angela Miller / Quora
- Много лет назад подруга выходила замуж. На свадьбах тогда обязательно была куча безжалостных конкурсов. И вот ей дали картофелину, в которую было воткнуто очень много зубочисток. Нужно было вынимать их и называть блюда, которые она будет готовить мужу. Женщина она находчивая, так что только из одной картошки назвала множество блюд, типа: жареная, вареная, запеченная, тушеная... © Svetlana Svetlana / ADME
- Обожаю своего мужчину и свою смекалку. Чтобы он догадался, что мне нужна та или иная вещь, я ее ищу ее в браузере, а потом она постоянно выскакивает ему в рекламе. Так у меня появилась крутая сумочка, сапожки и телефон, которые я хотела. Милый говорит, что он как будто мои мысли читает. А я что — соглашаюсь и продолжаю в том же духе. © Не все поймут / VK
- Муж настоял на том, чтобы я оставила постоянную работу. Но я хоть и сижу дома с детьми, подрабатываю продажей своей выпечки. Муж работает из дома, но редко помогает по хозяйству, считая это моей работой. Я обычно не спорю, но вчера приключилось то, из-за чего я решила его проучить. С утра я приготовила завтрак для детей и побежала на работу, не успев переложить белье в сушилку. А муж разозлился на меня, потому что вляпался в джем, разлитый на столе, и не нашел футболку, которую хотел надеть, так как та была в сушилке. Он потребовал, чтобы я начисто убрала стол, и пошел в свой кабинет. Сказано — сделано. Я вытерла столешницу, съела бутерброд, приготовленный для мужа и брошенный им на столе, вылила заваренный им кофе. Стоило видеть его лицо, когда он вернулся через 20 минут, чтобы взять свой кофе и бутерброд, а там ничего не было. А я сказала, что сделала так, как он просил: убрала стол начисто. © Thorninmyside24-7 / Reddit
- У меня очень плохая память на имена. Так что я, когда знакомлюсь с новыми людьми, особенно в компании, даже не пытаюсь их запоминать. А уже после, если обмениваемся номерами, спрашиваю, как записать, мол, может, есть любимые сокращения или прозвище, и человек сам говорит, как к нему лучше обращаться. Ему приятно, что уточнила и не буду называть, как не нравится, а у меня нет неловкости переспрашивать после вечера общения: «Как там тебя..?» © Подслушано / VK
- Лучший подарок мне вручила на день рождения подруга — наш с ней портрет, который я повесила в своей комнате. Выяснилось это так: собралась я ночью спать, выключила свет — и залипла в телефон. И тут вспоминаю, что у меня остались вкусняшки с праздничного стола. Но уже ночь, не время есть! Долго терзалась, уже пошла было к холодильнику — и тут глядь на подарок подруги, а там виднеется флуоресцентная надпись, которая светится в темноте: «Аня, не трожь холодильник, спи!» То чувство, когда подруга знает, что дарить. © Причал смешных историй / VK
Легче всего проявить сообразительность в деле, в котором есть определенный опыт. Предлагаем вам посмотреть твиты от женщин, которые знают, как добиваться того, чего хочешь.
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