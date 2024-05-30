18 твиттерских барышень, которые ловко хакнули эту жизнь

Народное творчество
1 час назад

Умение отстаивать личные границы и находить выход из сложной ситуации не ко всем приходит сразу. Но, если уж пришло, это, несомненно, повод гордиться собой и делиться своими хитростями с окружающими — так, как делают люди из следующих твитов.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: noartlis / Twitter

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: terebiata / Pikabu

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Kate
5 минут назад

Начни думать и собираться заранее. А то следущий твит будет в духе какой противный муж, сходил в гости без барышни

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Котики могут не только наладить атмосферу в семье, но и построить всех в доме, и изрядно повеселить. Так, как происходит в этих твитах о пушистых милахах.

Комментарии

Уведомления
SON5SON
55 минут назад

Я знаю, что не в тему, но зацените, ребята, какой шикарный кофе мне муж из Китая привёз!

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