18 твиттерских барышень, которые ловко хакнули эту жизнь
Умение отстаивать личные границы и находить выход из сложной ситуации не ко всем приходит сразу. Но, если уж пришло, это, несомненно, повод гордиться собой и делиться своими хитростями с окружающими — так, как делают люди из следующих твитов.
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Начни думать и собираться заранее. А то следущий твит будет в духе какой противный муж, сходил в гости без барышни
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Котики могут не только наладить атмосферу в семье, но и построить всех в доме, и изрядно повеселить. Так, как происходит в этих твитах о пушистых милахах.
Комментарии
Я знаю, что не в тему, но зацените, ребята, какой шикарный кофе мне муж из Китая привёз!