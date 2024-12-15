Папаша откровенный неадекват. Видимо, настолько достал дочь учебой и "достижением успешного успеха во всем", что у ребенка такое желание будущей жизни
А вот реакция психолога и других родителей удивила.
15 историй о школьных буднях, в которых узнают себя и дети, и их родители
Казалось бы, мы давно распрощались со школой. Но школьные коридоры, собрания, домашние задания снова становятся частью будней — только теперь учимся уже не мы, а наши дети или внуки. Вот истории родителей, которые проходят путь «школа-2.0».
- Мой ребенок в 3 классе. Говорит, мол, надо сшить игрушку мягкую на труды. Отвечаю: «Пусть двойку ставят, не хочу шить». Ребенок: «Не могу, я уже сегодня сказал, что дома забыл». © ВЕЧНЫЙ КАРАНТИН / Dzen
- Родительское собрание, 10 класс. Психолог сообщает, что провела опрос о профессиональных планах учеников. Наша дочь написала, что мечтает выйти замуж за состоятельного человека и никогда не работать. Наш с мужем шок не описать. Все родители учительница, психолог смотрят на нас. Пауза, мой муж встает и говорит, что завтра идет к директору школы с вопросом о профпригодности психолога, а потом в суд с заявлением о взыскании морального вреда и о разглашении профессиональной тайны. Потом досталось мне, мол, как я воспитываю нашу дочь, потом дочери, за то, что надо думать, когда шутишь с психологом. Со следующего дня дочери (отличница, победительница всевозможных олимпиад) все девочки и мальчики предложили дружить, сказав, что она, оказывается, нормальная девчонка, а ее общественный рейтинг резко вырос. © Наталья Сипай / Dzen
- Делали задание по английскому, 2 класс. Текст переводили всем колхозом: жил в лесу тролль, утром он вставал, чистил зубы, завтракал, шел в гости. Вечером возвращался домой и так по кругу. Задание: чего нет у тролля? Тут мы, взрослые, зависли. У него есть дом, еда, зубная паста, зубы. В итоге мы единственные, кто правильно ответил. Оказалось, что у тролля нет свободного времени. © Алла С. / Dzen
Папаша откровенный неадекват. Видимо, настолько достал дочь учебой и "достижением успешного успеха во всем", что у ребенка такое желание будущей жизни
- Лет 10 с чем-то назад старшая внучка не поняла задание к упражнению по языку, класс 5-6. Я был рядом (они живут в другом городе, видимся нечасто). Нужно было выписать какие-то предложения. Формулировка действительно была какая-то запутанная, но я сообразил быстро. Через несколько дней мне звонят — двойка. Все бы ладно, но за спиной филфак, 20 лет работы в школе (высшая категория). Правда, учебник был какой-то незнакомый. Но тем не менее. © Владимир Смирнов / Dzen
- Сыну задали сочинение о его будущей профессии. Писать не хочет и не знает, и вообще отстаньте — буду дворником! Я тоже устала от его нытья, сказала, пиши как знаешь. И он написал, обосновал, да так здорово — и про пользу людям и про свежий воздух, и про физическую тренировку, и про пример людям, что сорить не нужно — это наш дом. Я только причесала текст немного. Получили 4 и подпись карандашом от учителя: «По-моему, я не ту профессию выбрала». © Имя -Ульяна / Dzen
- В школе мне задали сделать гербарий — растения поместить в рамочку под стеклом. Так я расфигачила оконное стекло, что бы застеклить свой гербарий. Папа ржал и не ругался. Есть что вспомнить. © Анна Антонова / Dzen
Я в детстве поначалу хотела быть следователем (начиталась детективов), потом капитаном дальнего плавания... а в более сознательном возрасте появилась мечта стать дворником... Правда, картинка у меня всегда рисовалась романтическая - исключительно осенние листья или легкий снежок подметать:) Конечно, я уже понимала, что к чему, но рисовала себе такую картинку, со всеми звуками, запахами и одиночеством. В конечном итоге - МА по философии, графический дизайнер, учитель искусств... но желтые шуршащие под ногами листья до сих пор представляю как что-то счастливое.
- Я до конца школы держала ранец сына под контролем. Никогда не забуду, как перед уходом в школу ребенок сказал, что надо принести что-то, но он забыл, как оно называется. Расспросами выяснилось, что это для математики, для углов. В общем транспортир. Математичка зверь. Двойка обеспечена. Пришлось оставить чадо дома. Вот было радости! Но я сделала выводы и все необходимое покупала в двойном количестве и хранила у себя. На всякий случай. © Nina Danilova
- Домашние задания — это для меня безумие. Они дают детям 8+ часов домашки с понедельника по пятницу. Когда я учился в старшей школе, все 8 моих учителей хвастались, что задают по 3+ часа домашних заданий. По сути, хвалились тем, что изматывают своих учеников. Это не круто. © Unknown author / Reddit
- Дочери дали задание сделать кормушку для птиц, а потом повесить в парке и сфотографировать. Я прямо постарался — из фанеры сделал крытую кормушку. Пошли в соседний парк вешать. По пути наблюдаем несколько кормушек, сделанных «на скорую руку» — из картона, пачек из-под сока, коробок для обуви. Вешаем свою, засыпаем корм, фотографируем, идем домой. Итог — всем поставили «5». © Ложка дёгтя / Dzen
недавно для урока естествознания делала диораму для кенгуру, интересно, какую оценку поставят сыну... Задание бесполезное, но хоть теперь он будет знать больше об этом животном. Он принимал посильное участие.
- У меня о школе вообще нет хороших воспоминаний. Серпентарий на выгуле. Сейчас племянник во втором классе. Вечно какой-то треш. И именно из-за учительницы. Понимает, что мальчик не глупый. Недавно на районную олимпиаду отправила по математике. Но у ребенка руки не тем концом вставлены. Задали на дом поделку из бумаги. Старался, как мог. Учительница его отругала перед всем классом и порвала работу. Теперь он ничего сам мастерить не хочет. Говорит, пусть мама с папой делают. У них красиво получится. Вот что за воспитательные методы у педагога, а? © Анна Б. / Dzen
- Моя мама — профессор и она как никто другой умела разложить сложные математические и научные задачи (по предметам, с которыми мне нужна была помощь) на понятные мне этапы решения. Она придумывала забавные истории, чтобы проиллюстрировать концепцию, которую я пытался усвоить. Ее уровень терпения впечатлял. © ****-usernames / Reddit
- Я не знаю, как так получилось, но с дочерью домашку я не делала. Я ленивая мать. Я отучилась свое! Иногда подсказать что-то — мой максимум. Помню, только однажды ей проект помогала делать. Кстати, когда я училась, никто, по-моему, не делал с детьми домашку. Ну вот, я сама училась, и дочь сама учится. Я не лезу. И не даю себя втянуть. © Ёжик в авокадо / ADME
Учительница, которая порвала неаккуратную работу - истеричка, которую нельзя подпускать к детям. Вместо унизительной показательной порки могла поговорить с учеником без посторонних и спокойно попросить переделать.
- В детстве, когда мне задавали подготовить проект или диораму, я никогда этого не понимал. Но, оглядываясь назад, эти задания — одни из лучших воспоминаний, когда мне помогали мои родители, и еще больше — мой покойный дедушка, который всегда был рад этому. Поскольку он умер, когда мне было всего 12, многие мои воспоминания о нем связаны с домашними заданиями, на которые мы тратили часы. Так что я очень благодарен за это. © Sthager0 / Reddit
- Моей сестре дали задание подготовить исследовательский проект с презентацией, для выполнения которого требуется использование интернета и довольно специфических принадлежностей. Ей всего пять лет. © SliferTheExecProducr / Reddit
- Мои дети расстраиваются из-за того, что всегда делают все проекты сами, в то время как другие приносят вещи, сделанные руками родителей. И в итоге их поделки сравнивают с поделками взрослых людей, а не ровесников. Фактически, им приходится соревноваться с чужими мамами и папами. Меня это бесит, потому что мои дети должны чувствовать себя потрясающе из-за своей самодостаточности. А они чувствуют себя неудачниками, потому что постоянно сравнивают себя со взрослыми. © Opandemonium / Reddit
Комментарии
Истории, где за отсутствие мягкой игрушки - двойка, пришел без транспортира - двойка, за неверно понятое упражнение в ДЗ - двойка, вызывают много вопросов... или родители преувеличивают, или учителя неадекватны)
Мне папа помогал делать поделки, именно помогал, а не делал за меня. Мне так нравилось это время, проведенное с ним. Я даже иногда выдумывала задания, чтобы получить это время.