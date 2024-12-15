15 историй о школьных буднях, в которых узнают себя и дети, и их родители

Я в детстве поначалу хотела быть следователем (начиталась детективов), потом капитаном дальнего плавания... а в более сознательном возрасте появилась мечта стать дворником... Правда, картинка у меня всегда рисовалась романтическая - исключительно осенние листья или легкий снежок подметать:) Конечно, я уже понимала, что к чему, но рисовала себе такую картинку, со всеми звуками, запахами и одиночеством. В конечном итоге - МА по философии, графический дизайнер, учитель искусств... но желтые шуршащие под ногами листья до сих пор представляю как что-то счастливое.