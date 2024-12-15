15 историй о школьных буднях, в которых узнают себя и дети, и их родители

Истории
20 часов назад

Казалось бы, мы давно распрощались со школой. Но школьные коридоры, собрания, домашние задания снова становятся частью будней — только теперь учимся уже не мы, а наши дети или внуки. Вот истории родителей, которые проходят путь «школа-2.0».

  • Мой ребенок в 3 классе. Говорит, мол, надо сшить игрушку мягкую на труды. Отвечаю: «Пусть двойку ставят, не хочу шить». Ребенок: «Не могу, я уже сегодня сказал, что дома забыл». © ВЕЧНЫЙ КАРАНТИН / Dzen
  • Родительское собрание, 10 класс. Психолог сообщает, что провела опрос о профессиональных планах учеников. Наша дочь написала, что мечтает выйти замуж за состоятельного человека и никогда не работать. Наш с мужем шок не описать. Все родители учительница, психолог смотрят на нас. Пауза, мой муж встает и говорит, что завтра идет к директору школы с вопросом о профпригодности психолога, а потом в суд с заявлением о взыскании морального вреда и о разглашении профессиональной тайны. Потом досталось мне, мол, как я воспитываю нашу дочь, потом дочери, за то, что надо думать, когда шутишь с психологом. Со следующего дня дочери (отличница, победительница всевозможных олимпиад) все девочки и мальчики предложили дружить, сказав, что она, оказывается, нормальная девчонка, а ее общественный рейтинг резко вырос. © Наталья Сипай / Dzen
  • Делали задание по английскому, 2 класс. Текст переводили всем колхозом: жил в лесу тролль, утром он вставал, чистил зубы, завтракал, шел в гости. Вечером возвращался домой и так по кругу. Задание: чего нет у тролля? Тут мы, взрослые, зависли. У него есть дом, еда, зубная паста, зубы. В итоге мы единственные, кто правильно ответил. Оказалось, что у тролля нет свободного времени. © Алла С. / Dzen
Lala_Luna
4 часа назад

Папаша откровенный неадекват. Видимо, настолько достал дочь учебой и "достижением успешного успеха во всем", что у ребенка такое желание будущей жизни
А вот реакция психолога и других родителей удивила.

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  • Лет 10 с чем-то назад старшая внучка не поняла задание к упражнению по языку, класс 5-6. Я был рядом (они живут в другом городе, видимся нечасто). Нужно было выписать какие-то предложения. Формулировка действительно была какая-то запутанная, но я сообразил быстро. Через несколько дней мне звонят — двойка. Все бы ладно, но за спиной филфак, 20 лет работы в школе (высшая категория). Правда, учебник был какой-то незнакомый. Но тем не менее. © Владимир Смирнов / Dzen
  • Сыну задали сочинение о его будущей профессии. Писать не хочет и не знает, и вообще отстаньте — буду дворником! Я тоже устала от его нытья, сказала, пиши как знаешь. И он написал, обосновал, да так здорово — и про пользу людям и про свежий воздух, и про физическую тренировку, и про пример людям, что сорить не нужно — это наш дом. Я только причесала текст немного. Получили 4 и подпись карандашом от учителя: «По-моему, я не ту профессию выбрала». © Имя -Ульяна / Dzen
  • В школе мне задали сделать гербарий — растения поместить в рамочку под стеклом. Так я расфигачила оконное стекло, что бы застеклить свой гербарий. Папа ржал и не ругался. Есть что вспомнить. © Анна Антонова / Dzen
Таня
41 минута назад

Я в детстве поначалу хотела быть следователем (начиталась детективов), потом капитаном дальнего плавания... а в более сознательном возрасте появилась мечта стать дворником... Правда, картинка у меня всегда рисовалась романтическая - исключительно осенние листья или легкий снежок подметать:) Конечно, я уже понимала, что к чему, но рисовала себе такую картинку, со всеми звуками, запахами и одиночеством. В конечном итоге - МА по философии, графический дизайнер, учитель искусств... но желтые шуршащие под ногами листья до сих пор представляю как что-то счастливое.

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  • Я до конца школы держала ранец сына под контролем. Никогда не забуду, как перед уходом в школу ребенок сказал, что надо принести что-то, но он забыл, как оно называется. Расспросами выяснилось, что это для математики, для углов. В общем транспортир. Математичка зверь. Двойка обеспечена. Пришлось оставить чадо дома. Вот было радости! Но я сделала выводы и все необходимое покупала в двойном количестве и хранила у себя. На всякий случай. © Nina Danilova
  • Домашние задания — это для меня безумие. Они дают детям 8+ часов домашки с понедельника по пятницу. Когда я учился в старшей школе, все 8 моих учителей хвастались, что задают по 3+ часа домашних заданий. По сути, хвалились тем, что изматывают своих учеников. Это не круто. © Unknown author / Reddit
  • Дочери дали задание сделать кормушку для птиц, а потом повесить в парке и сфотографировать. Я прямо постарался — из фанеры сделал крытую кормушку. Пошли в соседний парк вешать. По пути наблюдаем несколько кормушек, сделанных «на скорую руку» — из картона, пачек из-под сока, коробок для обуви. Вешаем свою, засыпаем корм, фотографируем, идем домой. Итог — всем поставили «5». © Ложка дёгтя / Dzen
Tanya Gorbachev
2 минуты назад

недавно для урока естествознания делала диораму для кенгуру, интересно, какую оценку поставят сыну... Задание бесполезное, но хоть теперь он будет знать больше об этом животном. Он принимал посильное участие.

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  • У меня о школе вообще нет хороших воспоминаний. Серпентарий на выгуле. Сейчас племянник во втором классе. Вечно какой-то треш. И именно из-за учительницы. Понимает, что мальчик не глупый. Недавно на районную олимпиаду отправила по математике. Но у ребенка руки не тем концом вставлены. Задали на дом поделку из бумаги. Старался, как мог. Учительница его отругала перед всем классом и порвала работу. Теперь он ничего сам мастерить не хочет. Говорит, пусть мама с папой делают. У них красиво получится. Вот что за воспитательные методы у педагога, а? © Анна Б. / Dzen
  • Моя мама — профессор и она как никто другой умела разложить сложные математические и научные задачи (по предметам, с которыми мне нужна была помощь) на понятные мне этапы решения. Она придумывала забавные истории, чтобы проиллюстрировать концепцию, которую я пытался усвоить. Ее уровень терпения впечатлял. © ****-usernames / Reddit
  • Я не знаю, как так получилось, но с дочерью домашку я не делала. Я ленивая мать. Я отучилась свое! Иногда подсказать что-то — мой максимум. Помню, только однажды ей проект помогала делать. Кстати, когда я училась, никто, по-моему, не делал с детьми домашку. Ну вот, я сама училась, и дочь сама учится. Я не лезу. И не даю себя втянуть. © Ёжик в авокадо / ADME
Ilona Staller
9 часов назад

Учительница, которая порвала неаккуратную работу - истеричка, которую нельзя подпускать к детям. Вместо унизительной показательной порки могла поговорить с учеником без посторонних и спокойно попросить переделать.

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  • В детстве, когда мне задавали подготовить проект или диораму, я никогда этого не понимал. Но, оглядываясь назад, эти задания — одни из лучших воспоминаний, когда мне помогали мои родители, и еще больше — мой покойный дедушка, который всегда был рад этому. Поскольку он умер, когда мне было всего 12, многие мои воспоминания о нем связаны с домашними заданиями, на которые мы тратили часы. Так что я очень благодарен за это. © Sthager0 / Reddit
  • Моей сестре дали задание подготовить исследовательский проект с презентацией, для выполнения которого требуется использование интернета и довольно специфических принадлежностей. Ей всего пять лет. © SliferTheExecProducr / Reddit
  • Мои дети расстраиваются из-за того, что всегда делают все проекты сами, в то время как другие приносят вещи, сделанные руками родителей. И в итоге их поделки сравнивают с поделками взрослых людей, а не ровесников. Фактически, им приходится соревноваться с чужими мамами и папами. Меня это бесит, потому что мои дети должны чувствовать себя потрясающе из-за своей самодостаточности. А они чувствуют себя неудачниками, потому что постоянно сравнивают себя со взрослыми. © Opandemonium / Reddit

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
20 часов назад

Истории, где за отсутствие мягкой игрушки - двойка, пришел без транспортира - двойка, за неверно понятое упражнение в ДЗ - двойка, вызывают много вопросов... или родители преувеличивают, или учителя неадекватны)

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Alena
17 часов назад

Мне папа помогал делать поделки, именно помогал, а не делал за меня. Мне так нравилось это время, проведенное с ним. Я даже иногда выдумывала задания, чтобы получить это время.

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