15 семейных историй, наполненных теплотой и любовью
Именно люди могут дарить друг другу потрясающие эмоции. Радость приносит даже наблюдение за милыми детьми или романтичной семейной парой. Эта подборка про хорошие вещи вокруг нас.
- Есть у нас милые старички, все время вместе. Смотрю сегодня в окно: дедушка идет. Один. Медленно — на улице снежная каша. В руках кулек газетный. Не бывало такого, чтобы он один, никогда! У меня прям сердце оборвалось, мысли всякие дурацкие. А он дошел до подъезда и стал кулек разворачивать. А там букет хризантем, пышный такой, яркий. Он бантик поправил. Плечи расправил, домой почесал. Наверное, сегодня праздник у них какой. Хоть бы да, и хоть бы они подольше вместе были! © adedas / Pikabu
- У меня 4 сына и я построил для них пиратский корабль! Он готов наполовину. Работы еще много: сделать перила, водные пушки, окна, штурвал и многое другое. © zunbrun / Reddit
- Подходит ко мне сын (8 лет) и говорит:
— Папа давай посмотрим «Терминатор», у нас в школе все про него говорят, а я не смотрел и поэтому не могу поддержать разговор.
Я, конечно, удивился тому, что современные дети вдруг вспомнили такую классику. Устроились поудобнее. «И восстали машины...» и понеслась. Ох, как давно я не пересматривал первого «Терминатора», шикарный боевик! Сижу, кайфую, смотрю, сын тоже втянулся. (Откровенные сцены пропустил на перемотке). Наконец терминатор побежден, Сара Коннор уезжает на джипе в закат, идут титры.
И тут сын спрашивает:
— Пап, а когда корабль будет?
— Какой корабль?
— Ну который в айсберг врезается и тонет.
— Погоди, ты точно хотел «Терминатора» посмотреть, а не «Титаник»?
— А, точно! «Титаник» фильм называется!
Занавес. © DP*y / Pikabu
- У меня так тетка 3 часа смотрела «Властелин колец», чтобы под конец фильма выдать фразу: «Я что-то не поняла, а где тут Гарри Поттер?!» © Atrezzo / Pikabu
Кстати про Гарри Поттера.говорят,в сериале в26,кажется,году Профессора Снегга будет играть британский актер африканского происхождения.имя не запомнила,но явно не британское😁
- Я угрохала 4 года на то, чтобы научить бабушку пользоваться компом, зато теперь у нее дома есть вай-фай. Она сидит в инете, общается с давно потерянными друзьями по скайпу и записывает видео о родном городе с ее собственными комментариями. Говорит, что жизнь заиграла новыми красками. А еще теперь уже она учит своих подружек. © Подслушано / Ideer
- Я вот женился не по любви. Я имею в вид то, что обычно называют любовью: буря чувств, восторг от одного нахождения рядом. Внешность моей жены была почти вообще не в моем вкусе. Но мне страшно нравилось с ней общаться. У нас было очень много общего, схожий интеллект, мы могли говорить часами. Я понял, что настолько духовно близкого человека нельзя упускать. За шестнадцать лет мы прошли через многое. Мы до сих пор любим дурачиться вместе, говорить обо всем на свете. Мне мой жизненный союз с родным человеком дороже, чем вспышка страсти. © Unknown author / Pikabu
- У меня в доме напротив есть пожилая пара живет. Я их с балкона частенько вижу. Ходят гулять вдвоем. Милые такие. Остановятся передохнуть, воркуют чем-то. Я им мысленно посылала всякие лучики добра. А тут не было их несколько дней. Я гнала от себя плохие мысли, думала, может, по времени не совпадаем, пропускаю увидеть прогулку. А потом смотрю — выходит дедуля, и с ним еще один дедушка, но пободрее и помоложе. Похоже, сын. Тут у меня все и оборвалось. Так жалко эту пару стало!
А потом, ничего, снова вышла бабушка вместе со своим дедушкой. Видать, болела, а сын приезжал поддержать. © nijuyttarra / Pikabu
«Я вчера гулял с сыном»
- Моему сыну недавно исполнилось 5. Укладываю его спать, и тут он спросил: «Папа, а ты всегда будешь со мной?» От такого вопроса у меня внутри будто что-то перевернулось. Я вернулся, сел на край его кровати и посмотрел ему в глаза. Сын лежал, крепко обняв своего плюшевого мишку, и серьезно смотрел на меня, будто ждал самого важного ответа в своей жизни. «Я буду очень-очень стараться быть с тобой всегда-всегда», — сказал я и почувствовал, как сын чуть расслабился. Сын кивнул и, задумавшись, добавил: «Знаешь, папа, когда я вырасту, я тоже всегда буду с тобой. Если ты вдруг потеряешься, я тебя обязательно найду.» На секунду мне показалось, что передо мной сидит не мой пятилетний сын, а какой-то маленький мудрец. Я обнял ребенка и прошептал, что теперь мне не страшно потеряться. © Мамдаринка / VK
- С наступлением осени у нас дома начинается настоящий ритуал — дети обожают собирать листья и делать из них поделки. Каждый год, как только начинает опадать первый желтый лист, мы идем в парк и собираем целые охапки разноцветных листьев. Потом дома разложим их по столу, и начинается творчество: аппликации, гирлянды, осенние букеты. Этот процесс занимает несколько часов, но что самое главное, дети настолько увлечены, что даже забывают о телефонах и мультиках. Осень для нас — это не просто листья, это маленький семейный праздник. © Мамдаринка / VK
- Сегодня моя 7-летняя дочь впервые выступила на танцевальном шоу в настоящем театре, и я был так горд, что у меня навернулись слезы. Помог ей справиться с волнением перед сценой, и она спросила, мол, откуда ты так много знаешь. Я сказал, что ходил в театральную школу с 14 лет и был полупрофессиональным танцором до 20 лет. Она была в шоке. Дочь сказала, что мужчины, которые служат в полиции, не танцуют. Я ответил, что они чертовски хорошо танцуют! Нужно откопать несколько видеокассет с чердака. © a_sword_and_an_oath / Reddit
- У каждой мамы в памяти остается этот момент — первый детский утренник ее малыша. У нас дети выступали в костюмах. Сын выбрал себе роль медведя, и мы всей семьей начали готовиться: купили меховую шапку, сшили костюм и репетировали дома танец, который они должны были исполнить. Но настал день выступления, и мой сын вдруг застеснялся. На сцену вышел, но вместо того, чтобы танцевать, просто стоял на месте. Я понимала, что для него это огромный стресс, но не могла не улыбаться. Все равно он был самым милым медведем на свете. После утренника мы вернулись домой, и он сказал: «Мама, в следующий раз я станцую!» Это обещание он выполнил на следующем утреннике, а тот первый опыт стал для нас семейным анекдотом, который мы с удовольствием вспоминаем. © Мамдаринка / VK
- Моему сыну три года, и мы впервые в этом году пошли в детский садик. Это было еще тем испытанием для нас обоих. Оставила его с воспитательницей, вышла и услышала, как он начал плакать. Три часа сидела под детским садом и не могла успокоиться, пока сын не перестал рыдать. Забрала вечером, по дороге домой мы разговаривали. Я спросила, почему он плакал, а сын ответил: «Я просто соскучился по тебе, но потом поверил в себя и свои силы и перестал бояться». Я горжусь им! Думаю, он сможет достичь больших высот! © Мамдаринка / VK
У меня дочь была такая же стеснительная. Дома учим стихи, песни, всё хорошо. Но н.а утренниках невозможно её даже вывести в центр зала и с места не говорит, молчит. Потом, подросла, осмелела и н.а выпускном утреннике во всех номерах участвовала.
- Я только что за минуту у себя в голове приревновала мужа, поругалась с ним и уже чуть ли не подала на развод. А все началось с того, что он задержался после работы. Пишу ему «Ты где?» Он ответил, что у него дела. Конечно, я знала, что дел у него нет. Написала ему, что не жду его. Не успела обидеться, как он заходит домой. Оказывается, он вышел на две остановки раньше, чтобы купить мне квашеной капусты. Вчера сказала ему про задержку и что хочу соленого. Сижу, ем, а самой стыдно и приятно. Больше доверяйте своим половинкам! © Мамдаринка / VK
- Была сегодня в пункте выдачи интернет-магазина. Передо мной зашла женщина с сыном лет шести. Получила она одежду и решила ее примерить. И дальше произошло прекрасное. Она посадила сына на диван и дала ему книгу! Не телефон, не планшет, не спиннер какой-нибудь, а детскую книгу! После этого мама удалилась в примерочную, а мальчишка занялся разгадыванием каких-то загадок, периодически радостно делясь с ней результатами.
Женщина, просто знайте — вы сегодня серьезно укрепили мою веру в человечество. © NeverBetter / Pikabu
- Шла мимо роддома. Мужчина нес девочку лет 4-5 на руках. Видимо, они поговорили с мамой через окно и возвращались к машине. Девочка увидела другого мужчину с розами и спросила: «А ты маме купишь розы?» Папа кивнул. А дочка сказала: «Кyпи сто!», на что бедный папа тяжко вздохнул и сказал: «Ладно». Ох уж эти маленькие женщины. © Карамель / VK
Вот что у нас есть еще: «Пользователи сети назвали 20+ стоящих книг, которые скрываются в тени бестселлеров».
Комментарии
Когда я в пвз и сын со мной, то ему некогда ни читать ни книжки разглядывать, он - главный судья модного приговора)
Я после рождения ребенка ни разу не примеряла ничего нa пунктах выдачи именно потому, что ребенок успеет пробраться нa склад и залезть там нa стеллаж, по-моему😂 Всё забираю, если что-то вдруг не подошло, просто верну) нервы целее будут)))
Отчего женщины так истерят, если мужчина где-то задержался после работы? Вот прямо по любовницам строем ходят. И ладно бы каких красавцев породистых, за которыми стаи дам бегают, так и простых вась и коль. Прямо ни минуты роздыха от своего общества не хотят давать.
Моя старшая внучка любит читать книги. Научилась рано, в 4 года. Теперь читает "запоем", как и я в детстве. В 7 лет прочитала всего "Гарри Поттера". Н.а наряды ей пофигу. Если спросить, как выгляжу в новой вещи, всегда скажет "классно".