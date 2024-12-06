15 семейных историй, наполненных теплотой и любовью

У меня дочь была такая же стеснительная. Дома учим стихи, песни, всё хорошо. Но н.а утренниках невозможно её даже вывести в центр зала и с места не говорит, молчит. Потом, подросла, осмелела и н.а выпускном утреннике во всех номерах участвовала.