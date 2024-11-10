Хм... что ж, описание "Шума Армагеддона" звучит чертовски завлекательно. Но хотелось бы русский перевод.
Пользователи сети назвали книги, которые, по их мнению, незаслуженно прозябают в тени бестселлеров
Пожалуй, у каждого известного писателя есть такие произведения, которые остаются в тени его прославленных, а может, даже переоцененных книг. И вовсе не обязательно, что одни работы автора слабее других, просто массовый читатель выбрал своих фаворитов. В соответствующем треде пользователи сети как раз обсудили романы, которые, по их мнению, заслуживают больше внимания.
- Задолго до «Игры престолов» Джордж Мартин написал роман «Шум Армагеддона». Представьте себе книгу о группе типа Led Zeppelin, которая могла творить чудеса с помощью музыки, и вплетите туда еще детективную линию о том, как кто-то охотится на участников группы, чтобы угодить темным силам. © FrylockMcReaper / Reddit
- Еще у Джорджа Мартина есть незаслуженно обделенное вниманием произведение «Грезы Февра». Оно о вампирах. © helluvathang / Reddit
- «На берегу» Иэна Макьюэна. Этого писателя все знают по роману «Искупление», который и я очень люблю. Но «На берегу» тоже чертовски хорошая книга. Я узнала о ней совсем случайно, и она меня покорила. © sarabelles / Reddit
- «Рукопись, найденная в ванне» Станислава Лема, которого прославил «Солярис». А здесь у нас черная комедия в духе Кафки о найденном дневнике шпиона. Тот провел свои последние годы, блуждая по лабиринту штаб-квартиры. Он не мог ни на кого положиться. И даже если бы окружающие говорили правду, он бы все равно не верил. Я читал книгу в детстве и перечитывал во взрослом возрасте. © xigdit / Reddit
- У Марка Твена я больше всего люблю роман «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». Но мало кто о нем знает. Все первым делом вспоминают книги о Томе Сойере и Гекльберри Финне. © Somuchf***ingnature / Reddit
- Роман «Генерал в своем лабиринте» незаслуженно остался в тени других работ Маркеса, например, произведений «Сто лет одиночества» и «Любовь во время холеры», но он открывает нам совсем другую сторону писателя. Также там есть чудные параллели с историей Центральной и Южной Америки 1950-х годов. © BasedArzy / Reddit
- Шарлотта Бронте известна благодаря роману «Джейн Эйр», но, на мой взгляд, ее «Городок» гораздо лучше. © crabblue6 / Reddit
Рукопись найденная в Сарагосе, как шкатулка в шкатулке, словно лист за листом снимаешь. Обожаю.
- Я на одном дыхании прочел "Дорожные работы" Стивена Кинга. Ничего сверхъестественного в сюжете, просто история человека, который теряет сына, а потом медленно сходит с ума. Эту книгу сейчас фиг встретишь в магазинах. © Unknown author / Reddit
- А я у Кинга люблю "Историю Лизи". Может быть, я ею прониклась, потому что и сама овдовела. Но она помогла мне исцелиться. © LladeeJay / Reddit
- "Порою блажь великая" Кена Кизи. "Пролетая над гнездом кукушки" — тоже неплохо, но здесь у нас невероятная книга о Тихоокеанском Северо-Западе, лесозаготовках, природе, экологии, профсоюзах, семейных конфликтах и так далее. Я думаю, это лучший роман XX века. © BerenPercival / Reddit
- Многие не станут читать "Гостью" Стефани Майер, потому что она написала "Сумерки". Но "Гостья" — это история совсем другого уровня. © needles_and_pages / Reddit
Кинг "Роза Марена" обожаю, как и Историю Лиззи, и Дорожные работы и все остальные его романы и рассказы) Кинг это феномен
- Для меня «Мэнсфилд-парк» — самая захватывающая история у Джейн Остин. Но она мало кому нравится, потому что это не любовный роман. Хотя Остин вообще не писала любовных романов, она делала едкие комментарии на социальные темы, но ладно. Мне понравилось, что главная героиня «Мэнсфилд-парка» не идеал, а живой человек со своими чувствами, например, ревностью. © RoseIsBadWolf / Reddit
- Почти никто из моих знакомых не читал «Да здравствует фикус!» Джорджа Оруэлла. В центре сюжета — голодающий творческий человек. Показано, как система может его опустошить. В романе автор поднял множество тем, которые позднее он исследовал в «Скотном дворе» и «1984». © mcd23 / Reddit
- Я знаю, что одного из современных писателей не очень-то и любит большинство, но книги Дэна Брауна, которые не о Роберте Лэнгдоне, — прекрасное чтение. Например, «Цифровая крепость» и «Точка обмана». © Merlion / Reddit
- «Темные тайны» Гиллиан Флинн (Примечание редакции: Гиллиан Флинн — также автор романа «Исчезнувшая»). Писательница просто феноменально описала персонажей, которые запутались и знают об этом. © Labyrinthine8618 / Reddit
- «Соразмерный образ мой» Одри Ниффенеггер. Мне нравится ее «Жена путешественника во времени», но эта книга тоже отличная. Я плакала в конце. © am_riley / Reddit
- Все знают Маргарет Этвуд как автора «Рассказа служанки», но мне больше нравится ее роман «Орикс и Коростель». Это тоже антиутопия, но более «научная», что ли. © legionofdoom7 / Reddit
- Неважно, любите вы «Над пропастью во ржи» или нет, этот роман Сэлинджера вы точно знаете. Но я думаю, все грани таланта писателя раскрылись в его рассказах, например, в сборнике «Девять рассказов». © NTFGWrites / Reddit
- Сэр Артур Конан Дойл знаменит произведениями о Шерлоке Холмсе, но от его приключенческого романа «Затерянный мир» невозможно оторваться. © axolotl_afternoons / Reddit
Приключения профессора Челленджера не ограничиваются Затерянным миром, это целый цикл.
- Не уверен, можно ли говорить, что "Братья Карамазовы" Достоевского — малоизвестная книга, но она определенно не так знаменита, как "Преступление и наказание". Мне очень понравилась история братьев, особенно хочу отметить главу "Великий инквизитор". © Unknown author / Reddit
- "Козел отпущения" Дафны дю Морье. Герой встречает человека, который выглядит точь-в-точь как он сам и обманом заставляет его поменяться с ним местами. Сочетание социальной неловкости и любопытства заставляет того «подыграть». По мере развития романа он все больше и больше втягивается в жизнь другого человека. Это произведение не хуже, чем "Моя кузина Рэйчел". © bananaberry518 / Reddit
А в этих статьях пользователи сети обсудили переоцененные книги. По их мнению, конечно же:
Комментарии
Один из моих любимых жанров: антиутопии, но я не понимаю феномена Маргарет Этвуд. После «Рассказа Служанки» и «Орикс и Коростель» хотелось помыться, я чувствовала себя настолько грязной 😞 Решила дать шанс продолжению: «Год потопа» и «Безумный Аддам» (вторую не смогла дочитать) - ничего кроме грязи и отвращения
Моя любимая книга у Кинга, у которого я прочла практически всё, одна из самых малоизвестных – "Дьюма-Ки". У него поразительное количество шедевральных книг, но эта для меня стоит особняком. В ней что-то настолько хтонически ужасное и одновременно пугающе прекрасное
"Тезей" Мери Рено. Великолепная реконструкция мифа, когда вся фантастическая его составляющая "приземляется" в человеческую реальность. Просто шикарно.
Будете смеяться, но "Гуси-гуси, га-га-га" Крапивина. Своеобразная антиутопия и неплохо задуманный сюжет.
Почему Мэнсфилд парк не о любви? У Остин все книги о любви и каждая заканчивается свадьбой, а то и не одной. Это ли не о любви? Хотя был у нее роман в письмах, насчет него не уверена, не помню 😄