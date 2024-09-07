16 человек, которые еще долго будут вспоминать ту самую очередь

Мало кто любит стоять в очередях, жалко своего времени. А еще люди всякие попадаются: иногда хамоватые, но бывают и веселые.

Когда люди уважают друг друга, то и очередь не будет в тягость. Увы, не все обучены хорошим манерам, и таких людей приходится ставить на место. У нас как раз есть подборка про 14 человек, которые за словом в карман не лезут, когда к ним подруливают хамы.