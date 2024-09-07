16 человек, которые еще долго будут вспоминать ту самую очередь
Мало кто любит стоять в очередях, жалко своего времени. А еще люди всякие попадаются: иногда хамоватые, но бывают и веселые.
- Сегодня стою в мясном отделе, небольшая очередь. Впереди женщина лет 50 — 55, продавец мясо взвешивает, тетка внимательно смотрит и категорично говорит: «Сдуйте пакет, я за воздух платить не собираюсь». Продавец невозмутимо сдувает пакет, приминая его. Тетка забирает пакет и уходит. Подходит моя очередь: «Девушка, взвесьте корейки кусочек. Воздух оставьте, сегодня шикуем». © Unknown author / Pikabu
- Жду очереди к терапевту. 9-й месяц беременности — живот большой, но прикрыт сумкой. Приходит девушка, просит пропустить, мол, беременная. А живота не видно. Я отказываю, на меня начинает орать какой-то мужик, и вся очередь подключается. Я в шоке. И тут вдруг дверь кабинета открывается, выходит человек, а я начинаю вставать. Сначала встает мой живот, потом я. Заткнулись все, и в этой тишине я зашла к терапевту. © natti_zimina
- Пришла к офтальмологу. Записывалась за 2 недели. В тот кабинет вообще не было такого понятия, как живая очередь. Но тут нарисовалась бабка и начала на меня гнать. В итоге она зашла в кабинет, брызжа слюной. И вышла через минуту, а следом выходит врач: «Бабусь, у вас талон на вечер, куда вы претесь вне очереди?» А она на голубом глазу выдает: «А я вечером не хотела приходить, мне утром больше нравится!» © fox_cubl
- Я стояла в очереди к детскому врачу с двумя детьми. Одному год, другому 4. Прошло 2 часа, у меня уже кукуха ехала. Наконец следующие мы. И тут подходит женщина, тоже с двумя детьми примерно такого же возраста, и пытается пройти. Я ее останавливаю. А она мне: «Ну я же с двумя детьми». А я с кем? До сих пор вспоминаю, как она меня выбесила. Не пропустила ее. © sinitsaolya44
- Столовка. Стою в очереди, она ползет ужасно медленно. И вот подходит мой черед, как вдруг худенькая женщина буквально проскальзывает вперед меня к кассе. Я офигела: обычно люди моложе 30 не так откровенно грубы. И эта нахалка начинает заказывать обед. А я крупная тетя с крупным таким животом. Ну я и сделала шаг влево и просто оттеснила ее от стойки. Деваха скользила, как хоккейная шайба по льду. Продавец растерялся, но я объяснила, что стояла первая. В общем, не стоит вставать между голодным человеком и его гамбургером. © lucy_throwaway / Reddit
Т.е. людям старше 30 откровенная грубость простительна? Всё, пошла грубить направо и налево.
- Вызвали лифт, стоим ждем с сыном. У нас два велика. Держу один велосипед наготове, чтобы в кабину завести. Тут подлетает бабка. Двери открываются, она шмыг первая, ловит мой недоумевающий взгляд и говорит: «Вы че? С этим (указывает на велики) собрались ехать?» И уезжает. © juzaiceva
- Ко мне в очереди не раз подходили: «Можно я перед вами пройду? Я с ребенком». Блин, а мы тут для чего все стоим в очереди к педиатру? Рука-лицо. © sofya.grigoreva
- Сижу к гинекологу, глубоко беременная (7-й месяц), рядом девушка с таким же сроком. Мы по записи. И тут вбегает третья девушка и начинает сразу орать: «Я беременная, пропустите меня без очереди!» Живота у нее нет. Ну я и спросила, как будем определять, кому нужнее. © zaiceskii
- У меня тут мама сидела в областной больнице в очереди. Ой, чего там только не услышишь. Грибы ж пошли, и одна женщина рассказала, как ее родители лет 50 назад ходили на тихую охоту и встретили чудо-юдо. Якобы выползла гигантская змея с красным гребнем и проползла мимо, а в лесу птицы замолкли. И страшно было, аж жуть. Они думают, уж не полоз ли это был из легенд. Мама теперь эту историю в лицах всем рассказывает. Байка пользуется огромным успехом.
- Нужно было отправить посылку, а времени было в обрез. Зашла на сайт почты, записалась (тогда услуга только, наверное, начинала функционировать), пришла. Очередь там была, но небольшая. Я громко говорю: «Здрасьте, я по записи». А мне работники: «По какой такой записи?» Показываю в телефоне запись на обслуживание в их отделении, дату и время. Мне сказали, что у них такой услуги нет. Я человек не скандальный в принципе, но тут у меня подгорело. На горячей линии оставила жалобу, но, видимо, надо было лично писать. © Мохно*** егоза / ADME
- Вспоминаю, как отстояла очередь с трехмесячным ребенком за загранпаспортом. На второй час ребенок изошелся плачем, так паспортистка ругалась, велела, чтоб я зашла следующей. Недовольный мужчина перед нами стал скандалить: «Почему я должен кого-то пропускать?» Так и хотелось сказать, что ребенок тут не тот, что на руках. © natali30009
- Меня зацепило. Стою я в очереди за кофе, жду свой заказ, а за мной подошла женщина, разговаривающая по телефону. Судя по темам, которые она обсуждала, я понял, что она HR одного из сетевых магазинов. И тут она говорит:
— Работает с нами в отделе парень — Сашка. Так вот мы его уволить хотим.
На том конце «провода» ее, конечно же, спросили:
— Как, зачем, почему? Глупый или работы чурается?
Ответ ее был жесткий и бескомпромиссный:
— Да ну, он какой-то странный! Не особо общается, с нами кофе пить не ходит, на корпоративах не гуляет, и вообще.
Ну офигеть! Как же тяжело интроверту в современном мире. © L0stUnicorn / Pikabu
- Сегодня вечером я решил дойти до магазина. Стою в очереди, смотрю, что девушка передо мной набрала кучу всякого мясного, салатиков, пельмей. Пока оплачивала, зазвонил телефон. Она отвечает, видимо, подруге: «А я вот на диету села! — сама смотрит на мясо, — Без мясного!» Я чуть не заржал там. © Подслушано / Ideer
- Очередь на посадку в самолет. Позади стоит милая пара: бабушка с дедушкой. Обсуждают, у кого какое место указано в билете (не выбрали при бронировании, при регистрации автоматически назначились рандомные места). Выяснилось, что сидеть будут не вместе, и далее театральные шутливые возгласы изумления и негодования: «Как? Два часа молчать?» Надеюсь, они мужественно перенесли эту разлуку на время полета. © Подслушано / Ideer
- Я недавно к врачу по талону ходила. Он был на 8:00. Одну бабулю в очереди аж заколбасило. Она сказала, что пришла в 6 утра, значит, пойдет первой (прием как раз с 8 был). Орала, что молодежь нынче ушлая пошла: не хочет в очереди стоять, приходит за 3 минуты до приема. Еле от нее отделалась. © tatianaidolova
- Если захожу в кафе или магазин и вижу, что передо мной покупатель хамит персоналу, то, когда подходит моя очередь, стараюсь быть максимально вежливым. Почему-то хочется хоть немного поднять настроение человеку по ту сторону прилавка. Люблю, когда люди, еще пару минут назад грустные, начинают улыбаться. © Подслушано / Ideer
Когда люди уважают друг друга, то и очередь не будет в тягость. Увы, не все обучены хорошим манерам, и таких людей приходится ставить на место. У нас как раз есть подборка про 14 человек, которые за словом в карман не лезут, когда к ним подруливают хамы.
Комментарии
Почему-то чаще всего вспоминаю очередь в Макдоналдс в 91 году в Москве))
Я тогда была в 11 классе, и мы приехали в Москву в планетарий, и с одноклассницей потом стояли в очереди почти три часа. Было реально весело, все общались, шутили, ожидали попробовать что-то новое))
Короче, истории либо "я беремена (с ребёнком)! - Тут все беременные (с ребёнками)" и "я стояла первой, меня попытались обойти".