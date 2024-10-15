Зачем себя столько мучить?:)) не понравилась книга - отложи в сторону:))
Читатели назвали 20 популярных книг, которые не стоят потраченного на них времени
Популярность не равно качество. Это правильно применимо ко всем сферам жизни и вещам. Даже к книгам. В этом убедились герои нашей статьи. Они высказали свое честное мнение о произведениях, чья популярность, по их мнению, раздута до неприличных масштабов.
- «Тонкое искусство пофигизма» избитый и переоцененный мусор. Автор говорит нам, что нужно просто смириться с тем, что проблем случаются, и с этим ничего не поделаешь. Мол, после этого принятия станет легче и проще жить. Ты начнешь считать проблемы частью повседневности и перестанешь из-за них загоняться. Серьезно? Уже вижу, как этот гениальный совет помог человеку, оставшемуся без работы, накормить семью лапшой со своих ушей.
- Главный урок, которому меня научила книга Донны Тарт «Щегол» — жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на такие длинные и плохие книги. © 102aksea102 / Reddit
- Первая книга из саги «Сумерки» — это какое-то безумие, я ее еле дочитала до конца. Мне ее посоветовали друзья, когда мне было лет 20. Меня корежило буквально каждую секунду. Когда дочитала этот шедевр — избавилась и от книги, и от людей, которые ее посоветовали. © RudibertRiverhopper / Reddit
- Все, кто читал «Sapiens», называют ее самой невероятной книгой в их жизни. У меня такое чувство, что все эти люди попросту никогда не интересовались эволюцией человека. В противном случае я не понимаю, что их так поразило. Кроме того, в ней еще и ошибки есть! © Critical_Liz / Reddit
- Я не понимаю культового статуса романа «Гордость и предубеждение». Ну разве что можно почитать, чтобы к эпохе прикоснуться. А так — куча ничего из себя особо не представляющих героев, которые при этом имеют самомнение, граничащее с безумием. Все их интересы — приемы, балы, свадьбы, как будто больше ничего важного в жизни и нет. Никакой динамики, только бесконечный чопорный треп
- «Американские боги». Я читал ее дважды. В первый раз я решил, что выбрал для ее прочтения не самый удачный момент. Но во второй раз я четко осознал, что мне не показалось. Это было все также скучно и до одури нудно. Не понимаю, почему все ей так восхищаются. © scratchjack / Reddit
- «Заводной апельсин» — это очень плохая книга. Ее поклонники или не в себе, или напыщенные снобы. Все, кто говорят, что вы просто не поняли смысла, на деле псевдоинтеллектуалы. Потому что реальная глубина книги — мельче, чем в вашей ванной. © Giraffe_lol / Reddit
- «Все закончится на нас» — одна из самых ужасных книг, которые я когда-либо читала. Может, я предвзята к автору, но эта книга плохая. Главная героиня меня просто бесит. Кроме того, книга романтизирует неправильные вещи. Учитывая тот факт, что их в основном читают молодые женщины, это особенно печально. © mossyfawn111 / Reddit
- Весь «Властелин колец». Я так и не мог вникнуть: ни одно событие меня по-настоящему не заинтриговало и не помогло втянуться. Читал с ощущением, что это все бессвязные бредни старика. © Guardian-Boy / Reddit
- «Норвежский лес» Харуки Мураками. Я думаю, людям нравится Мураками, потому что он самый известный современный японский писатель. Люди хотят казаться культурными и интересными, обсуждая его книги, и некоторые из них хорошие, но эта — темный лес. Все произведение мы просто наблюдаем как два взрослых скучных персонажа перекидывают друг на друга свои травмы. © hippiechan / Reddit
- «Исчезнувшая». Меня раздражает, что автор вообще не старалась. В истории сплошняком сюжетные дыры. Весь сюжет может работать только в том случае, если все вокруг непробиваемо тупые, а особенно полицейские. © Dry_Mastodon7574 / Reddit
ну просто до уровня Властелина колец просто нужно дорасти, ведь писал ее профессор ....
- «Маленький принц». Я не понимаю взрослых, которые ее восхваляют. Не поймите меня неправильно, это отличная книга для детей. И для взрослых, чтобы обсуждать ее с детьми. В ней есть хорошие мысли. Но взрослые люди, которые говорят, что это самая значимая книга в их жизни — это полное безумие. © Soulteaser / Reddit
- «Алхимик». Все мое окружение было в восторге от этой книги, поэтому я тоже решил, что стоит ознакомиться с ней. Я прочитал ее за один присест и был в ярости после того, как закончил. А все потому, что я потратил полтора часа своей жизни на эту псевдодуховную ерунду, которая пытается подражать действительно интеллектуальным книгам. © miasabine / Reddit
- «Жена путешественника во времени» до нелепого странная история. Она просто выводит меня из себя. У меня есть эта книга, но я жду не дождусь, когда смогу избавиться от нее! © InelegantSnort / Reddit
По поводу Экзюпери. У некоторых людей книги значимыми становятся именно в детстве, и эту значимость человек проносит через всю жизнь. Там и правда много глубоких мыслей.
- Меня почему-то вообще не трогает «Над пропастью во ржи». Ни в свои 15, ни в 20 с лишним лет, когда пыталась перечитать, так и не поняла, почему стали такими великими эти излияния подросткового экзистенциального кризиса.
- Почему никто до сих пор не упомянул «Старик и море»? Это буквально история просто старого мужчину, который ловит рыбу, а потом теряет ее. Вот и все. © CallMeCeeje / Reddit
- «Код да Винчи». Такое ощущение, что он намеренно писал его короткими и простыми предложениями, чтобы подражать Хемингуэю. Но в итоге получился бессвязный бред, который будто бы писал ребенок с минимальным словарным запасом. © Oizaf888 / Reddit
От Сэлинджера руки прочь, "Над пропастью во ржи", " Выше стропила, плотники", и рассказы-каждое произведение-шедевр. Просто наверное это чтение не для всех.
- «Гарри Поттер». Я понимаю, что он привил многим любовь к чтению, но текст ведь плохой! Главный герой слишком часто выпутывается из неприятностей, не благодаря собственным усилиям, обучению или силе, а потому что он «избранный». Возможно, первые пару книг еще были сносными, но к «Дарам Смерти» я обнаружил, что мне наплевать, что случилось с любым из персонажей. Я дочитал всю серию, но никогда не вернусь к ней. © jnemesh / Reddit
- «Великий Гэтсби» — одна из худших книг, которую я когда-либо читал. В процессе чтения я испытывал только два чувства — скуку и раздражение. Я не смог сопереживать или хотя бы сочувствовать ни одному из персонажей. Даже финальный твист меня не тронул. Такое чувство, что на протяжении всего повествования автор пытался нам доказать, что богатые люди болваны и позеры. Но я это понял еще в самом начале! © SilentSword2 / Reddit
- «Дюна». Нет ничего хуже эпического романа, который упивается сам собой. Вся книга — высокомерное снобство. Кучка важных людей делают важные вещи в важной книге, которая, как все знают, важна и никогда не позволит вам забыть об этом ни на секунду. Она променяла любую частичку человечности на высокомерие и занудство. © LabradorDeceiver / Reddit
Один из способов испортить даже хорошую книгу — это снять по ней фильм. Не всегда киноделам удается достойно перенести историю со страниц на экраны. И поклонники первоисточника не стесняются об этом говорить.
Комментарии
Знаю, что сейчас про совершенную пошлость, но самое большое разочарование было от «50 оттенков серого». Был такой ажиотаж что во англоговорящем интернете, что в русском, что в немецком. Я решила почитать, что это за чудо такое. Даже интимные сцены были скучные. Из-за чего весь сыр-бор был?
Со многими не соглашусь. Видимо о вкусах не спорят. Или кто-то читал бесплатные неудачные переводы
Случайным людям из интернета не понравились некоторые книги. Ну ок.
Я где-то читал, что мы определяем книгу по тому, насколько она соответствует нашему внутреннему миру.
,, - У каждого свой вкус!" - сказал индус ... Насчет того, что все богаты люди болваны и позеры, не соглашусь. Такое можно сказать только из зависти, что сам не такой ,, болван" и достиг их уровня жизни.