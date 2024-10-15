Читатели назвали 20 популярных книг, которые не стоят потраченного на них времени

Знаю, что сейчас про совершенную пошлость, но самое большое разочарование было от «50 оттенков серого». Был такой ажиотаж что во англоговорящем интернете, что в русском, что в немецком. Я решила почитать, что это за чудо такое. Даже интимные сцены были скучные. Из-за чего весь сыр-бор был?