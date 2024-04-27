15+ человек, которые всего одной фразой показали и драму, и комедию одновременно
Когда у человека классное чувство юмора, с ним весело находиться рядом. Но некоторые люди порой умудряются всего одной фразой сразить всех наповал даже в интернете. Казалось бы, всего несколько слов, но настроение тут же поднимается, и даже трудовой день становится уже не таким скучным.
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"Слово - не воробей. И вообще ничто не воробей, кроме самого воробья!" (с)
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Кстати, еще у нас есть подборка гениальных комментаторов, которые познали все тонкости искусства сарказма.
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Вот любят дамы пообижаться на "стереотипы", но почему-то упорно не думают про то, что эти стереотипы не на пустом месте появились и много лет живут только от того, что их упорно поддерживают.
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Ой, хочу душнить). Всем же понятно, что кассир произносит эту фразу на автомате от своей сложной и рутинной работы. Он задолбался. И такие шутники остроумные могли просто промолчать.
Согласитесь, что в магазинах всегда можно не только денежку потратить, но и с нервишками расстаться.
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Не указан возраст дочери: ей 5, 16 или 30. От этого восприятие истории зависит очень сильно :).
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Да ладно, я время от времени в запаре тоже пытаюсь проникнуть в офис или в подъезд дома по проездному. И психую ведь, что не срабатывает😅
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Порой все мы заходим в сеть на секундочку, чтобы хоть как-то отвлечься от повседневной суеты. И бывает так, что тут же находятся уморительные твиты, в которых юмора больше, чем жгучего перца в лапше из пачки.