15+ человек, которые всего одной фразой показали и драму, и комедию одновременно

1 час назад

Когда у человека классное чувство юмора, с ним весело находиться рядом. Но некоторые люди порой умудряются всего одной фразой сразить всех наповал даже в интернете. Казалось бы, всего несколько слов, но настроение тут же поднимается, и даже трудовой день становится уже не таким скучным.

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Кстати, еще у нас есть подборка гениальных комментаторов, которые познали все тонкости искусства сарказма.

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Конфуз
34 минуты назад

Вот любят дамы пообижаться на "стереотипы", но почему-то упорно не думают про то, что эти стереотипы не на пустом месте появились и много лет живут только от того, что их упорно поддерживают.

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Криптозоолог мамкин
52 минуты назад

Ой, хочу душнить). Всем же понятно, что кассир произносит эту фразу на автомате от своей сложной и рутинной работы. Он задолбался. И такие шутники остроумные могли просто промолчать.

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Согласитесь, что в магазинах всегда можно не только денежку потратить, но и с нервишками расстаться.

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Ushwood
44 минуты назад

Не указан возраст дочери: ей 5, 16 или 30. От этого восприятие истории зависит очень сильно :).

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Фрося Сумочкина
14 минут назад

Да ладно, я время от времени в запаре тоже пытаюсь проникнуть в офис или в подъезд дома по проездному. И психую ведь, что не срабатывает😅

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Порой все мы заходим в сеть на секундочку, чтобы хоть как-то отвлечься от повседневной суеты. И бывает так, что тут же находятся уморительные твиты, в которых юмора больше, чем жгучего перца в лапше из пачки.

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