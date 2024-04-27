15+ человек, которые всего одной фразой показали и драму, и комедию одновременно

Когда у человека классное чувство юмора, с ним весело находиться рядом. Но некоторые люди порой умудряются всего одной фразой сразить всех наповал даже в интернете. Казалось бы, всего несколько слов, но настроение тут же поднимается, и даже трудовой день становится уже не таким скучным.

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Кстати, еще у нас есть подборка гениальных комментаторов, которые познали все тонкости искусства сарказма.

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© AnaidUthMatar / Twitter Конфуз 34 минуты назад Вот любят дамы пообижаться на "стереотипы", но почему-то упорно не думают про то, что эти стереотипы не на пустом месте появились и много лет живут только от того, что их упорно поддерживают. - - Ответить

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© SongOfaWhale / Twitter Криптозоолог мамкин 52 минуты назад Ой, хочу душнить). Всем же понятно, что кассир произносит эту фразу на автомате от своей сложной и рутинной работы. Он задолбался. И такие шутники остроумные могли просто промолчать. - - Ответить

Согласитесь, что в магазинах всегда можно не только денежку потратить, но и с нервишками расстаться.

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© onakrainikoff / Twitter Фрося Сумочкина 14 минут назад Да ладно, я время от времени в запаре тоже пытаюсь проникнуть в офис или в подъезд дома по проездному. И психую ведь, что не срабатывает😅 - - Ответить

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