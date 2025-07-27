15 историй о походе в гости, после которых хотелось просто незаметно сползти под стол

Кто ходит в гости по утрам (или вообще), тот поступает... Иногда — мудро, иногда — странно, а иногда — весело. И, наверное, у каждого из нас были ситуации, когда хотелось уже поскорее смотаться домой или выпроводить приглашенных: идеальных гостей не бывает. Не по плану могут пойти обычные посиделки с друзьями, свадьбы, юбилеи и прочие «гости».