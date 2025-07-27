люблю оригинальные клички животных, моего сокращенно зовут "Глотик"
15 историй о походе в гости, после которых хотелось просто незаметно сползти под стол
Кто ходит в гости по утрам (или вообще), тот поступает... Иногда — мудро, иногда — странно, а иногда — весело. И, наверное, у каждого из нас были ситуации, когда хотелось уже поскорее смотаться домой или выпроводить приглашенных: идеальных гостей не бывает. Не по плану могут пойти обычные посиделки с друзьями, свадьбы, юбилеи и прочие «гости».
- Поссорилась я со своим парнем, долго плакалась своей подруге, а она поддерживала, как могла. В общем, ничего необычного, но подружка запомнила это надолго. Как-то мы с парнем были у нее в гостях, и она решила отомстить за меня. Но мне ничего не сказала. Мой парень очень не любит помидоры, даже запах не переносит. Угадайте, сколько блюд было без помидоров? Ровно один салат, который был жутко пересолен. Хоть я и была тогда зла на подругу, но на ее месте сделала бы так же. © Карамель / VK
- Меня позвали на свадьбу. В приглашении были указаны лишь время и место. На самом торжестве выяснилось, что все будет происходить на открытом воздухе, а жара стояла ужасная. После церемонии, на которой практически ничего не было слышно, я отправилась на поиски воды. И когда обратилась к официанту, отстояв очередь, то узнала, что все напитки платные. Даже вода. Ну что же, я достаю карточку и слышу: «Расплатиться можно только наличными». Хорошо, наскребла какую-то мелочь и наконец смогла попить. Во время фуршета подавали домашнюю еду. Все бы хорошо, но кроме гостей на нее претендовали и мухи. Впрочем, как и на десерт. Самое любопытное, что к подаче торта убрали все столовые приборы и гости просто держали десерт в руках. Я сразу же ушла, так что не знаю, чем у них там все закончилось. © According-Citron-825 / Reddit
- Однажды были в гостях у брата и его невесты. Мы сидели в гостиной и смотрели какой-то фильм. В перерыве пустили рекламу о супер-пупер-кредите, который можно получить, вообще не напрягаясь. Брат с девушкой решили взять его и тут же начали обсуждать, какую машину они купят на эти деньги. Мирный разговор перешел в спор, а спор в довольно-таки крупную ссору. Кредит им так и не дали, и они разошлись. © Подслушано / Ideer
- Была у подруги на дне рождения и осталась на ночь. Спали в одной комнате, она с мужем на кровати, а я на диванчике. Муж ее уснул и начал храпеть, как стадо мамонтов. Но когда уснула моя подруга — хоть на стену лезь! Ощущение, что они соревновались, кто громче. Через час я уже не могла это выносить: толкала, пинала, трясла. Ничего не помогало. Пару минут тишины — и еще громче! В итоге я сидела на диванчике, ждала рассвета и первых людей на улице. В 6 утра пулей неслась домой. Теперь даже легкое сопение напрягает. © Посдлушано / Ideer
- Пришла к друзьям в первый раз в гости, а у них живет котейка: толстая, пушистая, уютная. Сидим, пьем мы чай, и тут в комнату влетает, демонически хохоча, маленькая девочка и кричит: «Где моя Могила?!» Бросает мячик, котейка бежит его ловить, и вся троица уносится вон. Родители пояснили: кошака зовут Магеллан, а дочь не выговаривает его имя... © Подслушано / Ideer
- Муж по образованию повар. По специальности не работает, но дома готовит часто. Недавно в гости свекровь заходила, и он приготовил к ее приходу ужин. Всю трапезу эта женщина выносила моему мужу мозг: «Это пересолено, это недосолено, это вообще есть невозможно, жирно, невкусно». Благоверный мой сидел чуть ли не со слезами на глазах: видно, что обижается, старался же. Да и не первый раз она его стряпню ест, все хорошо было раньше. А в конце она выдала: «Ну что, теперь понял, каково мне было? Все детство в тебя и куска не впихнешь, все у тебя было „нивкусна“. Теперь мне полегчало». Это ж сколько надо было этот план вынашивать... © Мамдаринка / VK
- Поздно вечером после универа иду в гости к подружке. Со мной в подъезд зашел подозрительный тип. Мы вместе зашли в лифт. Стою лицом к дверям лифта, а тот типок как: «Привет, зай, пойдешь ко мне?» У меня сердце в пятки ушло и ноги ватными стали. А потом он продолжил: «Если зайдешь, купи хлеба и пельменей». Он говорил по телефону. © Подслушано / Ideer
- Отдыхаю у бабушки. Все, как всегда — кормит до отказа, спрашивает, когда невесту найду, но вчера попросила меня пойти вечером погулять — уйти в 6 и прийти к 10. Ну я так и сделал. Захожу я в 10.15, а там полная квартира пенсионеров, играет музыка их молодости, а они танцуют и чаи пьют. Бабушка представила меня всем гостям и предложила присоединиться, мол, их вечеринка в самом разгаре. Я и не знал, что моя бабушка такая тусовщица. ©
Палата № 6 / VK
- Приехали с парнем в гости к друзьям, семейной паре. До приезда нам раз пять звонили и говорили, как нас ждут. Когда же мы только встретились, нам дали понять, что дома есть нечего, и если мы устали с дороги, то нам нужно что-то себе купить. В итоге мы поели пельмени, которые купили в супермаркете. Вот вроде ничего такого, а осадок остался. © Подслушано / Ideer
- На свадьбе знакомого настал момент, когда надо было ловить букет невесты. Прозвучала фраза: «Ну, кто тут у нас незамужний?» Настроение было замечательное, я, дабы ничего не мешало, хочу отдать свой клатч парню, а он во всеуслышание со смехом заявляет: «Не-не-не! Тебе туда не надо, а то вдруг поймаешь!» Я готова была провалиться под землю... © Подслушано / Ideer
- Приехали с сыном в гости к родителям. Сидим с ним, строим башню из конструктора. В это время мимо проходит дед, зевает и говорит, что пойдет полежит. Сын тут же подскакивает, бросает детали и целеустремленно топает за ним. Спрашиваю: «Куда ты?» Отвечает на полном серьезе: «Буду помогать деду спать». Ну да, вдруг без него дедушка не справится. © Мамдаринка / VK
Парень озвучил девушке, как относится к браку. Только высмеял зачем-то. Зато она сможет сделать выводы и решить, по пути с ним или нет.
- Пришла я в детстве в гости к подружке. Пока она наряжалась-одевалась на улицу, мне предложили присесть на кухне, подождать. Смотрю, среди табуреток одна полотенцем накрыта. Я с чего-то решила, что это как раз для гостей с улицы, и шмякнулась на нее. Еще сижу и думаю, приятная какая, мягкая, с виду и не скажешь. Оказалось, раздавила целый поднос пельменей, которые всей семьей лепили. Никто не ругал, но стыд и ощущение «слон в посудной лавке» помню хорошо. © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем и детьми живем в квартире почти в центре города. А родители мужа живут в частном доме за городом. Потому мы сами ездим к ним и детей на выходные берем, чтобы хоть свежим воздухом подышали. И как же бесит, что родители ни разу не прибрались к нашему приезду. Всегда пыль на полках, полы немытые, в раковине посуда. И им нормально, как я понимаю. Постельное белье неглаженное, просто оставят кучей на кровати, типа, сама заправляй. В холодильнике поесть нечего толком, пока в магазин сами не сходим. Детям хорошо там, а меня прямо выворачивает перед поездкой туда.
Попросила мужа, чтобы он родителям намекнул, что неплохо бы было прибраться в доме, чтобы детям по грязи не бегать. Так этот гений сказал, что это мы к ним ездим, а не они к нам, «че выпендриваться». Замечательно, то есть мне еще и ноги целовать им надо, что они пускают в гости родного, между прочим, сына и своих внуков. © Подслушано / VK
- Живу в поселке, а сестра в городе. На днях приехала к ней в гости, осталась с ночевкой. Перед сном пошла мыться. Сестра не предупредила, что душ нельзя включать, так как выбивает смеситель и мгновенно заливает пол. Так и случилось. Пока я вытирала лужу, пришли соседи — у них закапало из потолка. «Простите, пожалуйста, сестра приехала, не умеет пользоваться современной сантехникой, вот и залила случайно», — вот что я услышала за дверью. Мне стало очень обидно. Зачем оправдывать себя, подставляя других? © Подслушано / VK
Случалось ли вам принимать гостей, которыех хотелось скорее выпроводить? Или, возможно, хозяева какой-то вечеринки поставили вас в тупик? Еще немного интересных историй здесь, которые мы так любим, здесь:
Комментарии
Меня напрягла история про загородный дом родителей,они не обязаны убираться,и парень прав был,что" это они к ним ездят,а не родители к нам"