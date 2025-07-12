как-то слабо на бабушку тянет. разве что это мнение 15-летнего подростка, для них и 50 - бабушка
20 трогательных фото и историй о том, как непросто старшему поколению подружиться с гаджетами
Наши крутые бабушки и дедушки действительно могут горы свернуть. Они не только окружают нас заботой и теплом, но и находят правнуков в соцсетях, заказывают талончики к врачу онлайн и даже осваивают видеоигры. Хотя иногда, конечно, бывают нюансы. По личному опыту — не раз закатывала глаза, когда мама 127-й раз просила объяснить, как искать что-то в интернете, зато теперь она там находит все и мне рассказывает.
«Моему дедушке 100 лет и он купил первый в своей жизни смартфон»
- В конце нулевых я работал продавцом консультантом в местном магазине электроники небольшого провинциального городка. И вот ранним утром, когда в магазине еще полная тишина, в мой зал с компьютерами и ноутбуками заходят бабушка с дедушкой. Подходят ко мне и бабушка, улыбаясь, говорит: «Нам нужен ноутбук». Я предложил им сразу самый простенький, мол, для интернета и фильмов подойдет. А бабушка заявляет: «Нам для игр». Я подвис, а бабуля, увидев мое смятение, сразу уточнила свой запрос: «Нам в „линейку“ играть». «В „Lineage“, что ль?» — переспросил я. И, получив утвердительный ответ, заулыбался уже и сам. А дальше бабуля уже объяснила, в чем дело. Сын уехал работать в другой город, а он фанат онлайн-игр. Бабушка с дедушкой игру тоже оценили, плюс — так они могли общаться с сыном. Да и знакомств много новых завели. Компьютер у них есть, а теперь пришли докупить ноутбук, чтобы все вместе могли играть. © Ridden / Pikabu
- Я знал одну бабушку, которой внуки подарили ЖК телевизор. Так она всегда накрывала его простыней, если он не работал. А когда смотрела, то одевалась как на улицу. Бабуля искренне верила, что через телевизор за ней могут наблюдать: «Новые технологии же ж! Пойми их там, что они понапридумывали». © Подслушано / Ideer
- У знакомого бабушке 89 лет. Недавно она познакомилась со смартфоном. Отправляет внукам сообщение через мессенджер, через него сразу же звонит и сообщает об отправке, рассказывает, что там написано, и говорит, что ждет ответа. Причина такого алгоритма — «вдруг где-то затеряется». © cd1m / Pikabu
- Маме 85 лет. Купила ей в прошлом году смартфон, на рабочий стол вывела значок Алисы, напечатала список основных вопросов крупным шрифтом. Звоню на днях, а мама выдает: «Мне сейчас некогда! Я тебе перезвоню. Мы с Алисой в города играем». © Magrifa / Pikabu
«Моей бабуле 84 года и она очень творческая личность. Подарил ей планшет. Она пробыла с ним всего 30 минут — и вот результат»
- Моя тетушка пользуется планшетом и обожает его за удобство в просмотре видео и соцсетей. Но как же она не любит устанавливать новые приложения, загружать обновления и проводить финансовые операции... Это ее раздражает. Честно говоря, меня тоже. Мы из разных поколений, но тем не менее. © Silent-Entrance-9072 / Reddit
- Работаю продавцом в крупном магазине техники, за 5 лет работы в целом многое повидал. Но вчера пришла бабушка, которая решила купить себе холодильник. Минут 40 выбирала, задавала вопросы о разных моделях, я даже устал рассказывать. В итоге выбрала один из самых навороченных. Пошли оформлять. И тут мы все обалдели, ведь бабушка планировала оплатить покупку бонусами, а остаток — чуть-чуть наличными. И действительно, достала смартфон — у нее там больше 40к бонусов. Теперь я хочу к этой бабуле на тренинги по финансовой грамотности. © Подслушано / Ideer
- Мой дедушка — активный пользователь интернета. Так что при возникновении любых проблем он не раз обращался в службу поддержки своего провайдера. И он же наперед знал почти всех ответы. Застала такой разговор с оператором: «Здравствуйте. Абонент такой-то. Итак, у меня есть деньги на счету, и я уже перезагрузил модем. Да, я нажал на ту кнопочку. Да, проверил. Девушка, если вы сейчас переключите меня на техподдержку и заставите слушать музыку, пока ищете свои косяки, я откажусь от ваших услуг. Проверить через 5 минут? Хорошо». Через пять минут все действительно заработало.
- Пару лет назад подошла ко мне моя бабушка со своим кнопочным телефоном и поинтересовалась, как его настроить так, чтобы сын (мой дядя) мог ей фото внучки присылать. Решил отдать ей свой старенький, но рабочий планшет, подумав что она пару раз попробует и бросит это дело: у нее много бытовой техники вроде мультиварок, хлебопечек, кухонных комбайнов, микроволновок, которые ей были чрезвычайно нужны, но которыми она не пользуется. Купил сим-карту, скачал приложения соцсетей, завел аккаунты, объяснил, что нажимать и куда заходить. Бабушка аккуратно все записала в тетрадь. Пропущу все тонкости обучения и количество потраченных нервов, моих и бабушки, но сейчас у нее WiFi в доме, новый планшет, ноутбук, смартфон, умная колонка, аккаунты в различных соцсетях. Ежедневно выкладываются посты по кулинарии, народные рецепты и т. д. На все праздники каждый знакомый получает от бабули открытки и поздравления. И да, бабушке 82 года! © NikSandro / Pikabu
«В 2019 году мой дедушка впервые воспользовался видеочатом, чтобы поговорить с братьями и сестрами, которые далеко живут»
- Как-то в торговом центре консультантка пыталась предложить моей свекрови, которой уже за 60, курс «Компьютеры для пожилых», демонстрируя при этом два простеньких ноута. Девушка спросила, какой бы свекровь хотела использовать в жизни. На что моя свекровь порылась в сумке, достала планшет и гордо заявила: «Вот этот!» Она еще та продвинутая дама. © Skyblacker / Reddit
- Моя бабуля — просто чудо. Вместе с дедушкой освоили интернет и теперь следят в социальных сетях за моей жизнью! Недавно я хотела удалить страницу, почистила все со стены, да и списки друзей тоже. А бабушка мне и говорит: «Ты только попробуй страницу удалить, я тебе удалю!» Хочет, чтобы я и в жизни, и в интернете под ее присмотром была. Смотрит мои видео, записи, музыку слушает и хвалит за то, что у меня ничего дурного нет, как у некоторых. Конечно, нет... Ведь у меня в сети от родственников отбоя нет. © Подслушано / Ideer
- Моя мама долго отказывалась от мобильного. Но я все же купила ей на день рождения подарок. Оформила в кредит прямо у оператора. Маме эту подробность не говорила, а то она бы замучилась причитать, зачем кредит на такую ерунду. Но я не учла, что ежемесячно приходит смс об оплате, и моя маман быстро позвонила в службу поддержки (телефон сама нашла на конверте от симки), чтобы попросить себе тариф подешевле. В общем, осторожнее с сюрпризами надо быть.
- Когда мне было лет 11, я временно жила с бабушкой и очень продвинутым дедом. Дедушка из вредности постоянно ставил пароли на наш старенький компьютер и давал к ним всякие мудреные подсказки. Представляете, каково это? Тебе 11, интернет есть только на компе с паролем, а подсказкой служит фраза: «Какое растение бабушка по гороскопу друидов?». Тополь, она, тополь! © Подслушано / Ideer
«Недавно я встретила в кофейне бабушку, которая пришла с целой компьютерной установкой»
- У моих бабушки и дедушки есть и современный телефон, и планшет. Благодаря этим технологиям они могут общаться с бабушкиной сестрой-близняшкой. Они неслышащие, поэтому видеозвонки действительно делают их счастливыми. © andtheniwaslike27 / Reddit
- Моей бабушке 83 года. Из гаджетов использует только кнопочный телефон, остального боится. Недавно наша дочь притащила к бабушке умную колонку с Алисой. По заказу прабабки нашли разные песни ее молодости. В общем, бабушка прониклась и попросила себе такую колонку. Нет проблем. Сначала она все называла Алису Ларисой, колонка не отзывалась. Тогда бабуля плюнула и записала себе записку с именем робота. Потом долго отучалась говорить «пожалуйста» в запросе. И вот у бабушки стало получаться, она даже список песен написала себе, чтобы выбирать из него. Сегодня принесла бабушке продукты, у нее уже вовсю дома любимая музыка играет, а я как будто в детство окунулась, когда эти мелодии звучали из дедовой магнитолы. © ProdamGaraz / Pikabu
- Работаю промоутером. В очередной рабочий день стою у выхода из метро, и тут из вестибюля выходит старушка и ее маленький внук лет шести. Бабушка останавливается и начинает изучать что-то в своем смартфоне, а мальчик терпеливо ждет, а потом, устав, видимо, ждать, дергает старушку за рукав и, закатив глаза, восклицает: «Бабушка, ну мы ведь приехали гулять, хватит сидеть в телефоне!» Очень улыбнуло, ведь обычно наоборот. © Подслушано / Ideer
«Когда мой дедуля узнал о селфи, то быстро научился устанавливать таймер»
А ваши бабушки, дедушки, родители осваивают современные технологии или предпочитают держаться от них подальше? Иногда, конечно, действительно возникает ощущение, что телефон оживет и пойдет искать Сару Коннор.
А помните, как было без всех этих навороченных гаджетов? У нас по этому поводу даже есть комиксы. И еще много интересного:
Комментарии
Учу потихоньку старшего товарища... Сначала научила формулировать запросы для поиска товаров на маркетплейсах. Следующий шаг - товар на маркетплейсах не находится. Товарищ показывает штуковину: вот, кончился расходник, нужен такой же. Маркировок на штуковине нет. Ладно... Фоткаю штуковину. Запускаю в Яндексе поиск по картинке. Находится интернет-магазин, где можно это заказать. Этому же товарищу показывала, как Гугл объективом читать надписи на любых языках)
А вот свою маму не могу научить, как рукописный текст превращать в машинный, не перенабирая на клавиатуре. Искусственный-то интеллект уже развился. Мой почерк разбирает запросто, почти без ошибок...
Тема устарела лет нà 25, а ее все мусолят. Телефоны появились не вчера, и бабушки не навечно застряли во временной петле в возрасте 82 лет.
до сих пор вспоминаю историю конца 90х. пришла бабулька в магазин где всякие компы , аксессуары к ним и был отдел всяких компьютерных игрушек. и говорит, что внук на выходные приезжает, ей надо игрушку , что бы интересная была. продавцы наперебой всякий хлам типа улицы сезам и прочая дребедень. бабулька посмотрела на них как на умалишённых и пальчикам тыкает (сейчас уже не помню какая игра, но очень крутая и сложная) в витрину. а среди услуг в магазине была возможность потестить . села бабулька за комп и махом пролетела уровней три , сказала что годная и ушла. продавцы в шоке, они как раз пытались пройти второй уровень уже полдня