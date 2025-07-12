20 трогательных фото и историй о том, как непросто старшему поколению подружиться с гаджетами

А ваши бабушки, дедушки, родители осваивают современные технологии или предпочитают держаться от них подальше? Иногда, конечно, действительно возникает ощущение, что телефон оживет и пойдет искать Сару Коннор.

А помните, как было без всех этих навороченных гаджетов? У нас по этому поводу даже есть комиксы. И еще много интересного: