15 историй о том, как обычный поход в театр или музей превратился в то еще шоу

Истории
3 часа назад

Вот так бывает — идешь в музей или театр за просвещением, а выходишь как после стендапа или глупой сцены в фильме. В этой подборке истории, которые стали настоящим культурным шоком.

  • Работаю учителем. Повела детей на экскурсию в музей. Провела инструктаж: никого на улице не трогать, не кусать, не пугать. Дошли веселые и довольные до музея. И тут выходит на крыльцо музея грозная тетенька и начинает орать: «Не пущу — опять без учителя пришли!» А я, невысокая, из толпы детей вываливаюсь со словами «Я тут». Видели бы лицо этой тетки. © Палата № 6 / VK
  • Моя бабушка работает в музее. Бабуле нужно было уйти на 2-3 часа в больницу, а на работе замену так и не нашли, и на ее место пришла я. Работаю, и тут ко мне подходит дите с вопросом, от которого я была в шоке. Спрашивает: «А вы тоже болеете, как дядя в „Загадочной истории Бенджамина Баттона“ или просто хорошо сохранились?» Сначала не поняла, что от меня хотят, и только потом ребенок объяснил, что в музеях работают только бабушки, а я молодая. Ох, дети. © Палата № 6 / VK
  • Я решила устроить себе челлендж. Заметила, что в моем гардеробе одни брюки да кофты, ничего женственного и элегантного. Отвыкла как-то, хожу только на работу и в спортзал, красивые наряды даже некуда выгулять. Поэтому решила после зп сразу пойти в магазин. Купила обтягивающее вечернее платье, долго крутилась у зеркала, потом дома в него нарядилась. И расстроилась, что мне не идет. Совсем не мое, захотелось обратно в толстовку и джинсы залезть. Но чтобы переселить себя, запланировала поход в театр. Надела новенькое платье и пока ждала такси, переживала, как выгляжу. Мимо меня проходила парочка возлюбленных, парень чуть шею не свернул, не мог от меня глаз оторвать. Спутница толкнула его и сказала: «Да хватит на нее пялиться». Это был лучший комплимент. © Не все поймут / VK
  • Я никогда особо не придирался к своей одежде. Зашел в магазин, купил то, что налезло, хожу в этом до тех пор, пока не порвется. Недавно мой друг, который учится в театральном, пришел и попросил одолжить ему мой образ. Пальто, шарф, перчатки, шапку и ботинки. Говорит, для роли нужно, а размер у нас одинаковый. Я поржал и спросил у него: «Это что, роль странствующего философа?» Оказалось, что почти угадал. © Палата № 6 / VK
O_о
2 часа назад

О, угадала с первой попытки:

Я поржал и спросил у него: "Ты что, бомжа будешь играть на представлении в театре?". Оказалось, что да.

-
-
Ответить
  • Познакомился с девушкой, очень интересной, интеллигентной. Поехали в театр, по дороге машина заглохла. Я вышел, за 15 минут так и не разобрался, в чем дело. Начал смотреть под капотом. Но тут выходит моя дама и задирает платье и начинает ковыряться в машине! У меня случился когнитивный диссонанс, когда я смотрел на хрупкую девушку, одетую, как на бал (платье она подняла, чтобы не запачкать), ковыряющуюся в тачке. В общем она ее починила, за 8 минут, а я походу женюсь. © Карамель / VK
  • Сходили с парнем в театр. Перед нами сидели двое, целовались, не стесняясь. Мой парень не выдержал, наклонился к ним и мрачно сказал: «Вы сюда окультуриваться пришли или фигней страдать?» Тут пара оборачивается, и мы аж осели: там наш препод из универа. Ему уже конкретно под шестьдесят. Он либо нас не узнал, либо сделал вид, что не узнал, и просто отвернулся обратно к сцене. А его спутница вышла в туалет. Я, конечно, пошла за ней из любопытства. И там все стало ясно: это была наша одногруппница. Та самая, которая ни разу не появлялась на его парах, но каждый семестр магическим образом получала «отлично». © Карамель / VK
User67452
2 часа назад

Интересно, после того как "мрачный" парень узнал препода, он продолжил его доставать нравоучениями или же скромно заполз под сиденье.

-
-
Ответить
  • Были с дочкой в кукольном театре. Все торжественно, много родителей с детьми. Типичный сюжет про борьбу добра и зла. В финале добрый герой просит детей помочь прогнать злодея. Все такие дружно: «Зло, уйди!» И тут один пацан как заорет пискляво: «Катись отсюда!» К слову, после финала никто не видел его с родителями, видимо, ушли еще до конца представления. © Мамдаринка / VK
  • Мы с 5-летней дочкой пошли на «Жизель». Я заранее объяснила ей, что это балет про трагическую любовь. Сидим, смотрим, дочь — вся внимание. И вот Жизель падает без чувств, музыка затихает. Зритель скорбно молчит. И тут на весь зал как раздастся звонкое: «Вот и верь после такого мужикам! Да, мам?» Уходила на антракт красная как рак.
  • С парнем встречаюсь, но от друзей не отказываюсь. Договорилась с друзьями сходить в театр. Написала парню, что вечер распланирован. Он написал мне: «Приятного времяпровождения!» Супер, что не ревнует — подумала я. В конце первого акта разглядела своего ненаглядного на балкончике. Вместо того, чтобы смотреть спектакль, он пялился из монокля на меня. © Палата ** / VK
Svetlana
2 часа назад

И как это ревнивый парень сумел раздобыть билеты в театр в день спектакля?

-
-
Ответить
  • Мои родители встречаются с девятого класса, и мой папа всегда делал маме оригинальные подарки и старался ее впечатлить. Так однажды он вытащил заднее сиденье из машины своего отца и обменял его на два билета в театр, куда пригласил ее на первое свидание. По дороге домой они мило общались, он услышал имя какого-то поэта и решил достать его книгу. Сколько бы он ни искал, в продаже ничего он найти так и не смог, поэтому пошел в библиотеку и от руки переписал больше сотни страниц с его стихами...© Карамель / VK
  • Была недавно в театре. Спектакль шел, все, как обычно, пока на сцену не вывалилась тетка на каблуках с айфоном в руке. Прямо во время диалога актеров она подняла телефон и заорала, чтобы они замолчали, потому что ей звонит «ее лапочка», а в этом театре везде связь плохая, кроме сцены. В зале повисла тишина, никто вообще не понимал, что происходит. Актеры тоже замерли, явно не зная, что делать. И тут кто-то из зала швырнул в ее сторону яблоко, дама аж растерялась. Занавес закрылся, актеры вышли на поклон, зал взорвался аплодисментами. © Карамель / VK
  • Девушка давно тянула меня в оперный театр, я не любитель таких «развлечений», поэтому долго оттягивал наш поход. На прошлой неделе пришлось соглашаться, потому что она уже сама билеты купила. С утра настроил себя на максимально скучное зрелище, по началу так и было, но буквально за 20 минут я начал понимать музыку, мне нравилось все происходящее. После оперы не смог сдержать эмоций, мне безумно понравилось, я как будто вышел другим человеком, хотел быстро поделиться своими впечатлениями с любимой, а она мне у выхода в лоб говорит: «Ну и фигня эта опера. Больше не пойдем!» © Палата ** / VK
  • Поехали мы как-то со школой в деревню художников. В одном доме-музее гид показывает комнату, где этот «великий мастер» в последний раз творил. С одной стороны — его мольберт, кисти и высокий крутящийся стул. С другой — стулья для посетителей. Все одноклассники уже расселись, а мне места не досталось. Стоять не хотелось, и я, не думая, плюхнулся на тот самый высокий стул. Оказалось, что на этом стуле когда-то сидел только сам художник. Он в последний раз встал, повернул его в определенную точку — типа символ чего-то — и ушел, оставив свой последний рисунок. А я, естественно, провернул сиденье и все испортил. Гид сухо сказал: «Обычно стул указывает туда... но сегодня вы знаете, почему он не там». Я чуть сквозь землю не провалился. © DogoCap / Reddit
  • Это было пару лет назад, и до сих пор меня трясет, когда вспоминаю. Мы с женой пошли в театр. Гаснет свет, она прижимается ко мне, я обнимаю ее и начинаю гладить по ноге. Минуты две все спокойно, пока вдруг женщина, сидевшая рядом с ней, не наклоняется и не говорит: «Извините, вы гладите мою ногу». Я сразу же извинился, но хотелось провалиться сквозь землю. А хуже всего — это было в самом начале шоу, и потом мы еще два часа сидели рядом. Эта женщина рассказала обо всем подругам и засмеялась, а мне было максимально неловко. Жена, к счастью, тоже посмеялась, но я до сих пор не понимаю, почему та женщина терпела аж пару минут. © Irishchief81 / Reddit
  • Примерно 5 лет назад мы с девушкой решили поехать в город на выходные и зашли в музей. Все было весело и интересно. Мы все посмотрели и уже собирались уходить, как вдруг кто-то рядом нас окликнул: «Эй, поторопитесь, если хотите успеть, мы скоро начинаем!» и открыл нам дверь. Не задумываясь, мы вошли за группой и начали слушать экскурсовода, который показывал нам секретные части с животными и окаменелыми ископаемыми, которые не будут выставляться, а также другие специальные экспонаты в их хранилищах. Через минут 15 мы заметили, что на нас странно смотрят. Мы начали все дальше углубляться в хранилища, как вдруг пожилой человек спрашивает: «Эй, я знаю, что у нас большая семья, но как-то не помню этих двоих... кто вы такие?» В комнате стало тихо, и все человек двадцать уставились на нас... Это было так неловко, что мы не смогли даже посмеяться над этим еще минут 10. Мы извинились и сразу же вышли из комнаты. © GoldfischausSilber / Reddit

Комментарии

Уведомления

Похожее