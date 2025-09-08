14 случаев, когда поездка в такси обернулась настоящим киношным приключением
2 часа назад
Иногда обычная поездка в такси превращается в настоящую историю, достойную рассказа друзьям. Неожиданные повороты, встречи и ситуации делают дорогу куда более увлекательной, чем конечный пункт назначения. В таких моментах самое привычное средство передвижения становится началом настоящего приключения.
- Ехал сегодня в такси. Водитель не взял с меня денег. Как оказалось, это его последний заказ перед выходом на пенсию. По традиции таксисты не берут деньги за их первый и последний в жизни заказ. А таксовать он начал еще в далеком 1965-м году. Спасибо ему за труд! © danbarker / X
- Недавно поехала с ребенком в гипермаркет. Взяла не обычную тележку, а пластиковую — хоть и низкая, но с младенцем тащить удобнее. Набрала два больших пакета. Вызвала такси, решила ждать машину возле входа и вышла с этой же тележкой. Приехало авто с двумя вежливыми мужчинами, один из них открыл мне дверь и заверил, что сам все сложит в багажник. Приехали, открыли багажник, а там стоят мои пакеты в пластиковой тележке гипермаркета! © Taly / ADME
- Ехала на такси поздно вечером из соседнего города. Водитель повез меня через новостройку с одноэтажными домами и остановился на пустыре. Я запаниковала, спрашиваю, почему не едем дальше. А он выдает, мол, нужно потерпеть немножко, сейчас все будет. И тут через пару секунд в небе появился салют. Таксист местный, а поездка выпала на день города. Вот так мы наблюдали за фейерверком с лучших мест.
- Возвращалась домой на такси. Водила странно посмотрел на меня и кому-то позвонил. Слышу, говорит: «У меня девушка едет, сейчас сфоткаю». Положил трубку, сфоткал меня. Я уже как на иголках, спросила, в чем дело, а таксист посмотрел на меня и как выдал: «Это чтобы жена не переживала, если найдет ваши волосы в машине». Никогда бы не подумала, что ревность может довести до такого. © короче, истории / VK
- Ехали с другом на такси. Уже почти доехали до дома, я протянул водителю крупную купюру. Он сказал, что у него нет сдачи, и пошел разменивать в магазин. Там размена не нашлось. Так мы заехали еще в два магазина, нигде не удалось обменять. Таксист не выдержал и сказал:
— Выходите, я вас больше не повезу!
Ну а вышли мы в 100 метрах от дома. © ПОЗОР / VK
- Ненастный осенний день, дождь льет как из ведра. Мне поступил заказ, приехал по указанному адресу. Вышел клиент в тапочках и сказал отвезти его от первого подъезда до восьмого. © Подслушано / Ideer
- Надо было везти кота к ветеринару. Вызвал такси, надел на кота ошейник и поводок. Он у меня особо улицу и не видел, начал орать, упираться, психовать, царапаться. Таксист недолго смотрел на мое противостояние с котом. Он открыл багажник, достал оттуда коробку и поставил ее на заднее сиденье. Уже через минуту кот сидел в коробке, спокойный и довольный, а водитель улыбался: «У меня три кошки. Всегда работает». © Не все поймут / VK
- Поздний вечер, еду в такси, все нормально, и тут таксист выдает: «Вы знаете, очень неприятно с вами ехать, я вам абсолютно не доверяю, хорошей оценки не ждите!» Я растерялась, расстроилась, не пойму, что не так. Оказывается, я ему не понравилась, потому что уткнулась в свой телефон и, видите ли, не стала с ним поддерживать разговор. Теперь надо будет и к таксистам искать подход, чтоб рейтинг не портили!
- Ехала в такси. Водитель слушал местное радио, сказал, что мой голос очень похож на голос ведущей одной из программ этой станции. Я ответила, что это и есть я, в мыслях уже гуляла с этим симпатичным таксистом. Он сначала мне не поверил, что-то начал рассказывать, а я уже жду приглашение на кофе, которого все никак не следовало. Доехали до конечной точки и водитель говорит: «Давайте вы не будете платить за поездку, а вместо этого проведете для меня экскурсию по радиостудии. Я всегда мечтал работать на радио». Я уже, блин, детей наших назвала, а он всего лишь на радиостанции хотел побывать... © Палата ** / VK
- Стою у подъезда, жду подругу. Подъезжает такси, выходит пассажир и говорит водителю: «Сейчас вынесу». Он скрылся в подъезде, вернулся через пару минут, протянул таксисту деньги и гордо пошел обратно. Такси отъехало на пару метров, водитель резко остановился и начал сигналить. Открывается задняя дверь, откуда вышел мальчонка в слезах со словами: «Папа, а я?» © Мамдаринка / VK
- Ехала до работы на такси. Разговаривали с водителем о жизни. Я заплатила, оставила чаевые и пошла в офис. Часа через 3 таксист заявился ко мне на работу. Он протянул открытку, в которой было написано: «Хочу поблагодарить за чаевые, которые вы мне сегодня дали. Если вам когда-нибудь понадобится куда-нибудь съездить, просто позвоните. Спасибо!» Далее были прописаны его имя и номер телефона. От этого мне стало как-то не по себе. © askingforit35 / Reddit
- Едем в такси, общаюсь с водителем. Он рассказывал про жизнь, про семью и в какой-то момент говорит:
— Сын сейчас с первой женой живет.
Я недоуменно:
— А откуда вы знаете, что у него их несколько будет?
Он непонимающе посмотрел на меня и сказал:
— Да с моей первой женой. © BusinessGoose / Pikabu
- Ехала в такси, настроилась на болтовню. Полпути проехали — тишина. Я занервничала. Может, странно выгляжу? Чем ближе к месту, тем он едет быстрее, а у меня руки потеют. Мы остановились, он завис, уже весь красный, как помидор, выдыхает и выдает: «Не надо оплачивать проезд, это вам подарок. А можно вас пригласить на ужин?» Вот это поворот! © Палата № 6 / VK
- Я в новогоднюю ночь решил потаксовать. Был забавный мужчина Толик, который вызывал меня аж три раза за ночь. Все три раза к одному дому. Слушал его разговоры о любви к Наде. В третий раз приехал и сразу говорю: «Ну что, дружище, к Надежде?». Он так вдохновлено ответил: «Да! Теперь я полон надежды, что у меня с Надеждой все будет прекрасно!». Я довез его, пожелал удачи, и больше он мне не звонил. © Не все поймут / VK
