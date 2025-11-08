18 человек, которые не расслышали всего одно слово и угодили в пикантную ситуацию
Иногда стоит не расслышать всего одно слово — и невинный вопрос превращается в пикантное признание, а от стыда хочется провалиться сквозь землю. Наши сегодняшние герои как раз в такую ситуацию и угодили.
- Пришла сдавать анализы. Медсестра спрашивает: «Какой день, Светик?» Меня совершенно не напрягло, что незнакомая девушка называет меня Светик. Говорю: «Вторник». Молчим. Медсестра начинает хохотать. Оказывается, она спросила: «Какой день цикла?» © utka2_utka2
- Ехала сегодня в автобусе, уставшая. Заняла два места. Подходит ко мне мужчина, говорит: «Разрешите». Мне послышалось «подержите» — и как раз в этот момент он снимает свою сумку. Я беру ее — он с удивленным лицом забирает. Я ничего не понимаю и продолжаю тянуть на себя. Поняла, в чем дело, только когда он сказал: «Девушка, что вы делаете?! Можно мне сесть?» © Карамель / VK
- Только зашла домой и разделась, как курьер приехал. Открываю дверь, и он говорит: «Спасибо, котик». Решила, что сценарий у них такой. Он опять ласково так: «Котик, котик». Да ты ж мой золотой! Тут он смотрит мне в глаза и говорит уже дерзко: «Кодик, пожалуйста, скажите мне». © alisa_gabliya
- Едем с корпоратива, и коллега такая: «Кто сейчас в душ пойдет?» Я думаю, нифига она спросила. Народ молчит, игнорит ее. Я решила поддержать и говорю, мол, я в душ пойду, как до дома доедем. Все как заржут. Оказывается, она сказала: «Кажется, сейчас дождь пойдет». © mussayevag
- Я в студенчестве попадала на деньги. В автобусе один водитель постоянно спрашивал: «Один?» Я отвечала: «Да», — и он брал за двоих. Именно этому водителю научилась молча один палец показывать — и бюджет бедной студентки перестал трещать по швам. © slainte / Pikabu
- Была у нас коллега Арина, и мы как-то спросили, какое у нее отчество. Ответ получили очень неожиданный: «Пятнадцать». Переспрашиваем в шоке, как так может быть, что отчество пятнадцать. В ответ:
— А мне послышалось, вы спрашиваете «Какое у тебя любимое число?» © katerinasonssonsonsonson
- Говорю детям: «Я ушла, остаетесь на папино попечение». Радостные дети: «Ура, по печенью!» © Выдра в гетрах / ADME
- Жена зовет ужинать, я ей:
— Не могу, у меня сейчас созвон с кофаундером стартапа.
Через минуту заглядывает дочь и такая:
— Пап, а можно я посмотрю, как ты будешь со скафандром разговаривать? © alpet.uxui
- Приехала к бабушке с дедушкой. Бабушка и рассказывает, что у мамы отпуск. Я ее спрашиваю, сколько отпуск длиться будет. На что невозмутимо отвечает дед: «Пять или семь». Я с изумлением спрашиваю: «Пять или семь чего, месяцев, что ли?» А дед с таким же покерфейсом отвечает: «Кошек». Мне кажется, что наш ржач слышало все село. Оказалось, деду послышалось, что я спрашиваю, сколько у мамы кошек дома. © Карамель / VK
- Когда мне было 10 лет, я впервые услышал про хана Тохтамыша. Но я услышал это имя как Топтомышь. И представлял себе злого дядьку в меховой шапке, который сердито топчет мышей в подвале. © burnindee
- Позвонила мужу и говорю, что пальто купила за 8 тысяч. На улице весна уже, а я в дубленке упрела. Он как давай наезжать: «Ты головой думаешь вообще?! Ладно, вечером поговорим!» Думаю, жалко денег, что ли, для любимой. Он вечером приходит с работы, и выясняется, что ему послышалось не 8, а 80. А самое прикольное, что за день он уже успел смириться с этим. © aigerim_khassein
- Молодые сидели на лавочке компанией. Подходит еще знакомый пацан с ребятами и такой: «Девчонки, знакомьтесь — это лошадь седая!» Мы все практически в один голос: «Где лошадь седая?!» Из подошедшей компании выдвигается паренек и так смущенно так: «Это я, только я Леша Седлаев». © Kofe.i.Sigareta / Pikabu
- Как-то мы отдыхали в Египте и я спросила у сотрудника отеля, когда нам принесут полотенца. Он ответил: «Чу бабоже». Я спросила у сестры, что такое бабоже. Оказалось, он сказал: «Чуть попозже». © god_is_with_me1
- Как-то знакомый приехал по делу, стоит у нашего подъезда и звонит мужу. Спрашивает: «Какой у вас код?» Муж такой: «Ну какой — обычный. Пушистый...» © kotpysha
- Таксист: «У вас две дочки?» Я думаю: ну все понятно, подкатить ко мне хочет. Говорю ему, что одна. А он:
— Вроде две... У меня по карте так показывает.
— А, точки? Да, две. © m_net_slov
- Сегодня делал МРТ: на меня надели наушники и задвинули в трубу аппарата. В наушниках играет какая-то электронщина без барабанов и баса. Вполне так атмосферно. Песен 7-8 успел послушать, и процедура закончилась. Далее диалог с врачом:
– А что за музыка играла в наушниках?
– Это шумоподавляющие наушники: все шумы, которые вы слышали – это звук работы аппарата МРТ. © kazak134RUS / Pikabu
- Поехали с мужем закупаться. Звонит свекровь и говорит: "Купите самоклейку". Я мужу говорю, что мама сказала купить Матвейку. Он не понимает, какую такую Матвейку. Я говорю, мол, я тоже не знаю, но велено купить Матвейку. Муж перезвонил маме – ржали все. © diana_sadvokassova
А бывает, что слышим мы все правильно, но вот язык, так сказать, подворачивается и говорит какую-то чепуху — истории о смешных оговорках тому доказательство.
кому что в МРТ аппарате послышалось, мне казалось, что работали то бензопила, то газонокосилка, в целом какафония электроинструментов, а не музыка
Слышала историю о том, как человек услышал не "Дуракам везёт", а "Таракан ползёт")
