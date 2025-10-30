20+ случаев, когда нечаянная оговорка стала началом целой истории

4 часа назад
Бывает, язык живет своей жизнью: в самый неподходящий момент он выдает такое, что хочется провалиться под землю то ли от стыда, то ли от смеха, то ли от того и другого одновременно. Сегодняшние наши герои как раз в такую ситуацию и угодили.

  • На свадьбе подруги тетка оговорилась и ляпнула, что свадьба — это событие, которое бывает раз в году. Посмеялись и забыли. Через пару месяцев мужа подруги позвали работать в другую страну, а она не поехала. Развелись. После этого у нее закрутился роман с бывшим коллегой. Встречались меньше года и поженились. Его мать почему-то подругу невзлюбила и начала настраивать сына против нее. Подруга честно терпела полгода и подала на развод. А через несколько месяцев после этого встретила бывшего одноклассника, в которого была влюблена в школе, и вот-вот снова выйдет замуж. Тетку попросила сказать, что в этот раз семейная жизнь будет счастливой и долгой, потому что трех свадеб за три года ей уж точно на всю жизнь хватило. © Подслушано / Ideer
  • Раньше маршрутки по требованию останавливались. Сестра ехала в такой на работу. Выйти надо было на перекрестке с улицей Гоголя, а на углу стоял магазин розового цвета как ориентир. Она и говорит на всю маршрутку: «Остановите на Гогола.» Понимает, что сказала ерунду, и добавляет: «Возле рёзового магазина». © Olga / ADME
  • Иду говорить с начальником о поднятии мне разряда. У нас присвоение разряда не подразумевает поднятие зарплаты. Иду, в голове повторяя: «Сейчас разряд — потом оклад». Захожу в кабинет и говорю: «Здравствуйте, хотел спросить, нельзя ли мне оклад поднять?» Понял, что оговорился, когда начальник ответил: «Да в принципе, можно, работаете хорошо. На 20% поднимем со следующего месяца». © Dimetrisol / Pikabu
Разговаривала как-то с одной женщиной. Она говорит "я умею играть на пианине". А я ей "О! Так вы пьянистка! Я тоже немного играю, только не на пианине, а на фортепьяни."

  • Знакомая работала в магазине одежды. Зашла женщина — вся из себя — походила, посмотрела. Подходит к знакомой и говорит: «Можно померить вот этот пиждак?» Сама понимает, что сказала что-то не то, и опять повторяет: «Пиждак». Знакомая говорит, что было трудно не засмеяться, но продавцы сдержались. © chernovatatiana__
  • По дороге домой с работы, уставшая донельзя, я зашла в магазин купить куриные головы для кошки. И на автопилоте задаю продавщице вопрос:
    — У вас есть кошачьи головы?
    Ответ был эпичен:
    — Куриц кормить? © panzermarder / Pikabu
  • Как-то будит меня девушка, а зовут ее Маша. Я спросонья говорю: «Оксан, успокойся уже, не буду я вставать сейчас!» Она взбесилась, а я опять: «Жень, блин! Дай поспать!» Тут она психанула и начала уже собирать вещи, но я выкрутился и сказал, что мне сестры троюродные с такими именами снились. Еле-еле успокоил. Оксан с Женей у меня, к слову, вообще никогда не было. © 9pawH6ou / Pikabu
  • Сидим с мужем в аэропорту, обсуждаем планы путешествия. Я и говорю ему: «А когда будет низ, пойдём в ресторан». Он непонимающе смотрит на меня, и тут я осознаю, что для меня день выглядит как циферблат часов. То есть в моей голове утро — это верх, день — это середина, а вечер — это низ. © adinayesimova
  • Однажды пела в хоре на одном конкурсе песню «Конь» группы Любэ. С важным видом: «Выйду ночью в коне с полем». И дальше огроменная пауза, потому что все участники хора пытаются сдержать хохот. © julia.kokina.12
  • Сотрудница вчера мне сказала:
    — Я признаю твою неправоту!
    Оговорилась, конечно, но прозвучало восхитительно. © anisimov_sergio
  • Однажды мой муж искал в магазине джинсы «стринг». Хотя хотел «стрейч», просто слово забыл. Консультанты были весьма впечатлены таким запросом, пока я не подошла. © glafira2011
  • Мой словарный запас обогатился. К «фелиному куре» и «пердечному сриступу» добавилось божественное «чачка пипсов». © mariia__kubrak
  • Ученица на занятии оговорилась и спросила вместо матирующих салфеток мотивирующие. И я поняла, как же мне иногда не хватает мотивирующих салфеток. © makeupniza
  • В 19 лет я вела утренник в детсаду и очень волновалась. Объявляя сценку, произнесла:
    — А сейчас сценка — Кот, Пита и Лисух! © margaritasimagina
  • Друг встречается с до крайности ревнивой девушкой, диалог с которой он всегда заканчивает фразой: «Целую, пока!» И вот собрались мы в зимнем лесу шумной компанией на шашлыки. Тут другу заказчик звонит. Он с ним беседует важно, официально, а в конце выдает: «Ладно, все, целую, пока!» — и вешает трубку. И тут за его спиной голос: «Давай, скажи мне теперь, что ты с заказчиками сейчас разговаривал!» © AlexeyShipenko / Pikabu
  • Мы летом зашли в столовку, а я сто лет не была в столовках! И вот стою в очереди и думаю: «Попрошу борщ и куриное филе с шампиньонами, главное, не сказать „филиное куре“!» И я, конечно же, сказала это «филиное куре». Это было так смешно, что мне буфетчица дала хлеб и деньги за него не взяла. © volpeviolashop
  • Сегодня в разговоре с мужем я заявила, что самой красивой фигурой считается силуэт часочные песы. © ksyukha_abrikosovna
  • Проснулась с температурой, голос сел. Сыну сунула телефон, чтобы поиграл. Велела сказать, что у меня грипп, если с работы позвонят. Потом коллега пишет: «Шеф весь офис на карантин закрыл!» Оказалось, сынуля на вопрос «где мама?» выдал: «Мама не придет, у нее грибок».
  • Оговорился сегодня в прямом эфире на радио и сказал: «Нажал на педаз галя». © kutuzov_onair
  • Как-то кума взахлеб рассказывала о знакомой влюбленной паре: «Это такая любовь, такая любовь! Как Ромео и Джульетта, как Петрарка и Лаурка...» С тех пор все влюбленные парочки у нас называются «Петрарка и Лаурка». © Андрей Львовский / ADME
  • Детство, музыкальная школа, рассказывает преподавательница хора. Какой-то концерт, объявляет выступающих девочка. Ей нужно объявить пьесу «Птичка», которую написал композитор Дюбюк. Девочка ходит за кулисами и учит трудную фамилию: «Дюбюк, Дюбюк». И вот наступает момент — девочка выходит на сцену и звонким голосом торжественно объявляет: «Дюбюк. „Птючка“». Занавес. © Marina Veremeyevskaya / ADME
  • Мне сейчас курьер отдавал роллы и вместо «держите» сказал «держитесь». Ирония в том, что у меня был очень сложный день. © regina_psi
  • Подходя к стойке вместо «будьте добры, пожалуйста» оговорилась и залепила «будьте должны, пожалуйста». Начинаю извиняться, а девушка за стойкой мне и говорит: «Ничего, так даже лучше, передает особенности моей работы». © lett_chen

Mirra
2 часа назад

сегодня попросила сына помыть гошачий коршок 😆

