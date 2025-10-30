20+ случаев, когда нечаянная оговорка стала началом целой истории

Бывает, язык живет своей жизнью: в самый неподходящий момент он выдает такое, что хочется провалиться под землю то ли от стыда, то ли от смеха, то ли от того и другого одновременно. Сегодняшние наши герои как раз в такую ситуацию и угодили.