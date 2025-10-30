20+ случаев, когда нечаянная оговорка стала началом целой истории

Разговаривала как-то с одной женщиной. Она говорит "я умею играть на пианине". А я ей "О! Так вы пьянистка! Я тоже немного играю, только не на пианине, а на фортепьяни."
Бывает, язык живет своей жизнью: в самый неподходящий момент он выдает такое, что хочется провалиться под землю то ли от стыда, то ли от смеха, то ли от того и другого одновременно. Сегодняшние наши герои как раз в такую ситуацию и угодили.
В школе учили дивную басню под кодовым названием "Петушка и Кукух"))))
