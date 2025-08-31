В первые пару лет муж иногда называл меня именем первой жены. Не задевало, потому что это случалось исключительно тогда, когда мы ссорились. :)
20+ случаев, когда одна неловкая оговорка превратила разговор в комедию
Истории
4 часа назад
Всем нам случалось оговориться и ляпнуть совсем не то, что мы хотели сказать. И иногда такие оговорки бывают настолько комичными, что вводят в ступор или вызывают смех. Именно их мы и собрали в нашей статье.
- Пришла в зоомагазин и зависла перед паштетами: фирму помню, а вкус — нет. А кошки едят только определенный, привереды. Объясняю все девушке-консультанту, а она мне выдала такую фразочку, что меня чуть не разорвало от милоты: «Сейчас посмотрю историю покупок. Так, вот этот, вы сказали, дети не едят?» Меня чуть не разорвало от мимимишности. Вот так просто посторонний человек расположил меня к себе за 30 секунд. © kate_biryukova
- Были мы с женой молодые-горячие, и как-то раз жутко поссорились. Она ходит по дому раздраженная, а я захотел как-то помириться. Решил для начала завязать разговор: «Дорогая, я есть хочу!» А она мне в ответ злобно: «Соси свариски!» Рассмеялись и помирились. © Kaa1980 / Pikabu
- Живем вместе с девушкой, ее зовут Света. И вот как-то раз я оговорился и как ляпну: «Насть, через полчаса в магазин пойдем». Она возмущенно: «Что?!» Я страшно испугался, но сумел выкрутиться: «Снасти, говорю, пойдем с пацанами покупать скоро, на рыбалку собрались». Она с облегчением: «А-а...» Вот так я попал на рыбалку, хотя никогда ею не увлекался. © hapaevilya / Pikabu
- Пришлось сегодня взять ребенка с собой, а мне в налоговую ехать. Дочка:
— Мам, а мы куда сейчас пойдем?
— В налоговую.
— А-а, понятно!
Дошли до трамвайной остановки, минут 10 мерзли, ждали. Наконец подъехал трамвай, залезли, доехали, а там еще метров 600 пройти нужно. Дочка устала и выдала: «Мам, ну где там уже твое логово?» © KrasaPolina / Pikabu
- У мамы в школе организовали какое-то важное мероприятие, и одна девочка была ведущей. Она должна была выйти и объявить сцену «Кукушка и Петух», но так разволновалась, что выдала: «Петушка и Кукук!» И убежала, бедненькая, в слезах со сцены. © lubluduxi25
- Моя суженая сегодня с утра выдала мне фразу: «Дорогой, ты вечно возмущаешься, что я не делюсь с тобой твоими планами. Ну так вот, слушай...» © elektronnik / Pikabu
- Я как-то сказала, выходя из такси: «Спасибо, очень вкусно!» © DLavrenuk / Х
- Я закончил школу с серебряной медалью. Медали должны были вручать в администрации города. На репетиции этого мероприятия подходит ко мне женщина и говорит, что в школе про меня сказали, что я — «маленький человек с большим сердцем». Не против ли я, чтобы меня на вручении так представили? Я согласился. И вот, выпускники выходят за медалями, доходит очередь до меня, и эта женщина произносит: «Средняя школа № 12, Евгений, большой человек с маленьким сердцем!» © benderOID1990 / Pikabu
- Я как-то раз пошла в аптеку, чтобы купить йод. Говорю фармацевту: «Мне, пожалуйста, яду». У нее глаза размером с тарелку стали! Поржали знатно. © 82Lolka / Х
- Всем знакомы забавные оговорки наподобие: «Мачка пасла», «филиное куре» и прочее. Я в таких оговорках спец! Как-то в магазине просила укрушку и петроп, в другой раз пыталась купить орехи мундук и финдаль, а на Новый год предлагала офис микрушой ушарать. © Подслушано / Ideer
- Слышал, как один из музыкальных исполнителей рассказывал в интервью, что на концерте со сцены кричал в зрительный зал: «Хлопче громкайте, хлопче!» © ArnoldPotaki / Pikabu
Мачка пасла, филиное куре - первый раз слышу. А уж что значит "микрушей ушарать" вобще бы не поняла, если бы новый год не упоминался
- Я администратор в отеле. Мне позвонила клиентка и попросила отменить две брови. Смеялись обе. © ya_kisochka / Х
- У меня знакомая-медик после смены ехала в маршрутке и устало сказала водителю «раздевайтесь» вместо «возьмите за проезд». Водитель просто принял деньги, ничего не переспросив. Видимо, все понял. © yekatts / Pikabu
- В бытность свою кондуктором после рабочей смены вхожу в маршрутку со словами: «Оплату проезда приготовьте, пожалуйста». Самым удивленным был водитель. © Unknown author / Pikabu
- Звонила в одну компанию и вместо «добрый день», сказала «с днем рождения». Я даже не поняла, что что-то не так, пока собеседница у меня 5 раз не переспросила: «Кого с днем рождения, девушка? Вы о чем?» © LenaWatermello / Х
- Я, когда была маленькая, как-то перепутала слова «бюстгальтер» и «гардероб». Рассказывала бабушке, как мы ходили в театр и раздевались в бюстгальтере! © Urtica.urens / Pikabu
- Моя девушка, изучив меню, стала заказывать подошедшему официанту: «Мне, пожалуйста булинный курьон!» © Pit.Myshkas / Pikabu
- В магазине надо было купить хлеб и тетрадь. Я очень торопилась и заорала продавцу: «Мне, пожалуйста, бутылку хлеба!» По дороге дико над собой угорала, что ляпнула такую дичь, но в канцелярии переплюнула себя же, сказав: «Мне 48-литровую тетрадку!» И все бы ничего, но по дороге домой я еще и ляпнула идушему на встречу знакомому «спасибо» вместо «привет». © НатальяВетошкина-н6ф
- Однажды к нам в магазин приходит мужик покупать детскую коляску. Спрашивает: «А вот эта сколько стоит?» Я ему говорю цену: «600 — 700». Сама сразу и не поняла, что сказала. Он такой: «Девушка, как это? Может быть, 6700?» Я: «Ой, да, 6700! Видимо, заработалась сегодня». В итоге он купил эту коляску и ушел в хорошем настроении. © aaasanova
- На экзамене по философии на нервах выдала «гревние дреки». Осознала и начала дико ржать. Хорошо помню лица, с которыми комиссия вежливо и терпеливо пережидала эту истерику. © katsiaryna_kats
- Одно время дочь вместо «сладких снов», говорила «сладких сов». И с тех пор у нас дома завелась милая традиция говорить друг другу на ночь всякие милости, типа: «Сладких крокодилов / червяков / обезьян». Веселит до сих пор. © smelovaaa / Х
Комментарии
Уведомления
шеф, уезжая, сказал что-то. я не разобрала, моя коллега тоже. услышалось как тырысмымсмыс)))).
оказалось (потом выяснили) - я к нотариусу, вернусь.
теперь, на вопрос, где шеф, мы друг другу говорим - тырысмысмыс)))))
