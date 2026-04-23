16 детей, которые переделали интерьер под себя, и это оказалось даже лучше оригинала
В домах, где есть дети, обычные вещи быстро получают новый облик, превращаясь в простые и душевные арт-объекты. Когда маленькие авторы берутся за фломастеры или начинают украшать интерьер камушками, становится теплее на душе, ведь каждое такое решение — это повод для улыбки. Мы собрали живые истории о юных дизайнерах, чей добрый и непосредственный подход превращает повседневность в повод для радости.
«Наша „стена искусства“ — все это рисунки моих детей»
Творчество без света
- Купила сыну светящиеся в темноте фломастеры. Он был в таком восторге, что разрисовал ими все тетради и блокноты, потом — стол, а финалом стали рисунки на стенах. Я заметила их не сразу — только когда выключила свет. Теперь комнату украшают динозавры, огромные цветы и летящий метеорит.
«Сын чиркнул фломастером по стене. Жена дорисовала сердечко, а потом в голове что-то щелкнуло и вот результат»
Талант с детства
- Я работаю дизайнером, хорошо рисую. Однажды стало интересно, когда начал проявляться этот талант. Позвонила маме, спросила, а она ответила: Когда тебе было 2 годика, мы затеяли ремонт в зале для гостей. Как-то раз ты осталась наедине с недавно подшпаклеванными стенами и фломастером. После твоего набега стены покрылись прекрасными линиями. Арт-хаос, так сказать... А потом мы с отцом решили отдать тебя в художественную школу и не ошиблись.
Мне интересно другое- как можно оставить 2-летнего ребёнка одного в неотремонтированной комнате с фломастером, без присмотра?
«В этом году украшением дома занимались дети»
Самый милый дизайнер
- Гуляли с шестилетней дочерью по торговому центру, смотрели одежду. Мне понравилась кастомная белая футболка с нарисованными красками полевыми цветами, но ценник был запредельный. Вздохнула и мы пошли дальше. А на следующий день я застала дочку за интересным занятием: она рисовала фломастерами цветы на моей белой футболке. Это было так мило и трогательно. Ведь я даже не говорила вслух, что мне понравилась та футболка. Дочку за поступок не ругала, а похвалила за доброту.
В тот же день купила нам несколько белых футболок и специальные краски по ткани. Занимались творчеством уже вместе. Получились очень милые и забавные футболки — даже муж оценил.
А я почему-то только недавно узнала о таком виде искусства, как экопринт. Его выполняют в нескольких разных техниках (а также закрепляют), одна из них, например, отпечатки натуральных цветков с помощью молоточка на ткани. То есть прям цветок отпечатывается, как он есть и цвет сохраняется, это удивительно выглядит и хорошо, как по мне, подойдёт чтобы и с ребенком заняться таким видом творчества.
«Гениальный способ моего шестилетнего ребенка обойти правило „не рисовать на мебели“. Да, это невидимые чернила»
Фантазия не сидит на месте
- Дочь насмотрелась фильмов, где у каждой семьи есть камин. Начала просить, чтобы мы тоже установили его в квартире. Муж объяснял, что это сложно и дорого, но она стояла на своем.
Оставили ее одну дома всего на час — отъехали за продуктами. Вернулись, заглядываем в спальню, а там дочка сидит у батареи и греется. Оказалось, она разрисовала всю батарею фломастерами, превратив ее в «камин». Это так красиво! Можно отправлять в художественную школу.
Электрические же есть. Я каждый новый год мечтала о камине и в итоге купила электрический, небольшой и недорогой, он на ножках, не требует даже обрамления , но очень симпатично выглядит и светит, а главное, греет) можно в разных режимах включать, просто как светильник или как обогреватель тоже.
«Наш нарисовал всю семью в виде мема — получилось очень в тему»
«— Это ты взял черный маркер?
— Нет»
Ремонт, который не забудется
- Неделю назад закончили ремонт. Сегодня дочка 2 лет истратила весь тюбик красной губной помады, чтобы раскрасить обои на стене. Муж вернулся с работы, оценил ущерб, взял цветные маркеры, карандаши, акварельные краски, и мы втроем разрисовали эту стену, как позволила фантазия. Я давно так не веселилась. Никогда не забуду этот вечер. Мой муж — суперпапа.
«Моя дочка разрисовала одежду для всей семьи. Вот это моя — хожу теперь в ней и не могу перестать улыбаться»
Рыбы оценили
- Сын забегает на кухню с криком: «Мамааааааа, я там такое сделал, ты не представляешь. Пойдем!» Идем в комнату, а там ваза, которую мне подарил муж еще в студенческие годы, запихнута в наш аквариум. «Мам, как тебе такой декор? Рыбкам очень нравится! Ты посмотри, какие они заинтересованные! Я давно их такими не видел! И по размеру она просто идеально подошла!» А что я скажу? Еще тот дизайнер аквариумов мой сын.
«Видите тут подвох? Наш кое-что сломал и решил, что нам об этом знать не стоит. Понятия не имею, сколько времени оно так стоит»
Пришлось посмотреть оригинал. Короче, у ребенка, которого обнимает Санта, была отколота голова, а вместо неё приклеена голова от Супер Марио
Детская мечта, пережившая годы
- В детстве выпрашивала у мамы звездочки. Мне хотелось, чтобы потолок был весь в ярких звездах, будто я сплю и смотрю на ночное небо. Сначала мама не хотела портить ремонт и обклеивать всю комнату этими «звездами», но потом папа сказал, что все равно будем делать ремонт на следующий год. Мы обклеили всю комнату звездочками, а я была самой довольной девочкой в мире. Прошло уже 15 лет. Вчера была у родителей и поняла, что ремонта в моей комнате так и не было.
«Моя трехлетняя дочка хотела, чтобы ее рисунок повесили в рамку. Вот, что получилось»
Маленькие сокровища с большим смыслом
- Дочка любит собирать камушки и все тащит домой. Ей нравится их перебирать и рассматривать, но муж возмущается, что мы носим в дом один мусор. Поставила условие: в неделю можно приносить только 2 камушка. Поэтому к выбору она относится очень тщательно. А чтобы они не валялись по ящикам комода и на полу, разрешила выкладывать их в горшочки с нашими домашними растениями. И ребенку радость, и у нас новый уровень домашнего декора.
После прочтения статьи становится понятно: в домах, где есть дети никогда не бывает скучно. И пусть взрослым иногда приходится удивляться и подстраиваться, именно из этого и складываются самые теплые и запоминающиеся моменты. А своими историями делитесь в комментариях!
Комментарии
пусть родители умиляются калякам-малякам своих детей - не интересно
Никогда не понимала восторг родителей детскими "художествами" на стенах в квартире. Я с детства любила рисовать, но никогда даже мысли не появлялось рисовать на стенах. Так же мой младший брат не портил стены. И мои дети выросли без такой придури. Сейчас четверо внуков обожают рисовать, но всегда для них есть много бумаги для рисования и никто не пытается разрисовывать стены и портить ремонт. Я считаю, что это зависит только от взрослых. Показать, объяснить ребёнку где можно рисовать задача родителей. А если ребёнок болтается сам по себе, а родители заняты своими делами, то и возникают "шыдэвры" на стенах.