15 живых историй от людей, которые виртуозно разрулили рабочие неурядицы
Не всегда рабочие будни идут по плану. Иногда начальник может решить проверить договор, в другой день порвутся штаны, а в следующий — не включится презентация. Но из всех ситуаций есть выход — и зачастую забавный и милый. Собрали в нашу подборку именно такие моменты.
- На работе я слежу за всей сменой. Мы все в одном помещении, поэтому я вижу, как коллеги общаются с клиентами. С коллегами придумали игру: если приходит клиент, который выносит мозг по пустякам, требует начальство и жалуется мне на «плохого сотрудника», я разыгрываю сцену: «Ах, Алексей, как так можно, ты в этом месяце без премии!» — и увожу повеселевшего клиента к себе решать вопрос. В итоге человек доволен «наказанием», жалобная книга пустая, а «Алексей» остается с премией. Потом появилась идея начать «увольнять» по два раза в неделю, чтобы уж точно никто злым не уходил, но это было бы слишком заметно. © Подслушано / Ideer
- Я сломал руку за день до решающей презентации, но это принесло нам контракт. Не мог печатать и перетасовывать слайды, поэтому просто говорил от сердца, без визуального сопровождения. CEO компании-клиента сказал: «Впервые за годы слышу презентацию без слайдов — это было освежающе». Лучшую речь я произнес с загипсованной рукой и без подготовки. @andreygalaev
- Сижу в кофейне возле дома, работаю за чашкой кофе. Заходит модная девушка с надменным взглядом и делает заказ: «Мне кофе на купаже, но подержите подольше, пролив сделайте дольше. Зерна выберите самые свежие, можно даже из новой пачки. Плюс не слишком горячий, где-то градусов 90, не больше. Добавьте свежего кокосового молока без лактозы, глютена и сахара. И не забудьте кубик льда в отдельную чашечку. И побыстрее, я не люблю ждать». А бариста такой: «У нас только 3 в 1». Она молча развернулась и ушла. © Не все поймут / VK
- Молодой слесарь принес на работу портативные колонки. В цеху, в целях безопасности, запретили пользоваться наушниками. А так включил колонки, и работа пошла веселее.
Подбегает к нему сотрудник, всего на пару лет старше, и начинает возмущаться:
— Почему ты музыку слушаешь? У нас же запрещено музыку слушать!
— Какую музыку?
— Вот же, играет музыка!
— Где? Не слышу, — пожал плечами парень. — А ты что, ее слышишь? Подожди, получается, ты музыку слушаешь! — он растерянно развел руками. — Как же так? У нас же запрещено музыку слушать!
— Я не слушаю! — возмутился мастер.
— Ты не слушаешь, и я не слушаю. Все норм. © smile2 / Pikabu
- У моего руководителя и моего лучшего друга на работе одинаковые имена. Мы с другом оба не любили босса — очень уж он заносчивый. Как-то накричал на меня по пустяку. Я позже написал об этом другу в мессенджере, мол, тот ведет себя ужасно. А через секунду понял, что отправил сообщение руководителю, а не другу. Потом пришлось на ходу придумывать историю о том, что такого наделал мой друг на выходных. © Willing_Confection97 / Reddit
- Начальник поставил задачу: не заставишь важных клиентов подписать договор — уволю. А у меня ипотека, деваться некуда. На встрече из кожи вон лезу, а клиенты зевают. Понимаю, что это конец. Терять уже нечего, и я выдаю: «Короче, если прямо сейчас не заключите с нами этот контракт — так и будете сидеть в минусах. Заключите — кучу денег сэкономите. Ваш выбор?» Повисла тишина. Они переглянулись, кивнули и говорят: «Во, вот это по делу. Берем». Начальник так и остался сидеть с открытым ртом, к такому маркетингу жизнь его явно не готовила.
- Как-то коллега попросила заменить ее на 1 сентября — у нее дочка шла в первый класс. Я, конечно, согласилась. Но разговор услышал наш финансовый директор. Сразу стал в позу: «График согласовали две недели назад. Если не явитесь — уволю». Коллега решила, что дочка важнее. А директор в разгар смены явился проверить. Увидел, что работаю я, стал звонить ей, отчитывать и говорит: «Я вот на выступления своих детей не ходил, и ничего». На что она ответила: «А вы хоть раз спрашивали у детей, как им это?» — и кинула трубку. С тех пор отношение к нам немного поменялось. Радует, что он что-то понял. © Мамдаринка / VK
- Приезжаю на работу, опоздала минут на 15. Руководитель косится, мол, оправдывайся. А я что? Выдала по чесноку: не могла выйти, потому что собака улеглась поперек двери и так сладко храпела, что будить рука не поднялась. Он посмотрел на меня, помолчал, а потом вдруг достал телефон и показывает: у него мопс, который каждое утро ложится ему на ботинки, чтобы тот никуда не уходил. В итоге мы сидим на кухне, пьем чай и обсуждаем, как вытащить собаку из кровати без душевных травм. Работа подождет — у нас тут клуб любителей хвостатых. © Не все поймут / VK
- На работе всегда старалась не привлекать внимания. Не вступала в споры, не конфликтовала с коллегами и просто делала свою работу. Но недавно начальник при всех заявил, что увольняет меня якобы из-за отсутствия инициативы. В этот момент я не смогла сдержать эмоции и высказала все, что накопилось. Он стоял, удивленно глядя на меня, а потом вдруг рассмеялся и сказал, что в таком виде я ему нравлюсь гораздо больше. Пообещал, что если я и дальше буду говорить прямо и открыто, стану ценным сотрудником, и отменил мое увольнение. А потом просто спокойно ушел. © Рабочие истории / VK
- Работаю кассиром в банке. Однажды день выдался бешеный: народу много, еще ждала приезда инкассаторов с деньгами. Встаю со стула, чтобы дотянуться до сейфа, и чувствую — трещат брючки по швам, чуть ли не до колен. По закону жанра звенит звонок — приехали наши денежки. Встречать их нужно немедленно, а тут такая ситуация. Ничего лучше не придумала, чем заштопать швы степлером. Пришлось очень мило строить глазки, чтобы никто ничего не заметил. © Подслушано / VK
- Раньше работала офис-менеджером, но знала, что не хочу всю жизнь оставаться на этой должности. Однажды в компании уволился проектный менеджер. Я собралась с духом, пошла к начальству и решила попробоваться. Директор, как мне показалось, не особо верил, что у меня получится, но я знала — это мой шанс. Он сомневался и под конец сказал: «Тебе придется много общаться с людьми, договариваться, решать вопросы. Думаешь, сможешь?» Я так нервничала, что рассказала, как в четыре года своими доводами и умозаключениями разубедила маму ругать меня. Директор расхохотался, но по моему лицу понял — я не вру. Прошло несколько лет. Сегодня я ухожу работать в другую компанию. А на прощание директор сказал: «Марина, ох и на кого ты нас оставляешь? И где мы теперь найдем такого же проджекта, который смог переубедить даже маму?» — и улыбнулся. Я очень благодарна, что он тогда дал мне шанс. © Палата № 6 / VK
- Сидела на работе, грустила, и тут приходит сообщение от мужа: «Постарайся прийти пораньше, я заказал столик для нас в нашем ресторане». Я мечтала об этом целый месяц, просила его, думала, что он уже забыл. Поделилась с коллегой, а она говорит: «Иди, чего сидишь?» А я еще больше расстроилась — не успею домой заехать, привести себя в порядок и все такое. Тогда коллега сказала, что сейчас что-нибудь придумает. У нее нашлись и шампунь, и фен, даже пара туфель моего размера. В итоге пришла на встречу с нормальной прической и на каблуках, муж сразу сделал комплимент. Вот это я понимаю — у человека на работе есть все самое необходимое. © Карамель / VK
- Я начальник, закинул такую тему своим сотрудникам: чтобы не опаздывать, договорились, что кто раньше приходит, тот включает свою музыку с компьютера, а остальные без претензий слушают ее весь день. С тех пор ни одного опоздания! Мало того, я прихожу очень рано, а работники уже раньше меня торчат в кабинетах. © Подслушано / Ideer
- Меня вечно путали на работе с начальницей. Я заметила, что ее это начало раздражать, поэтому решила немного изменить внешний вид. Взяла и сделала каре, да еще и покрасила волосы в синий. Прихожу на следующий день на работу — а начальница сделала то же самое. Какой вообще шанс, что мы в один день сделаем одинаковые прически и покрасим их в один цвет? В итоге коллеги начали путать нас еще больше. © Не все поймут / VK
- Сдавал проект. Заказчик придирчивый, директор строгий. Накануне много работал, утром проспал. Уже в машине, в пробке, понял, что не переобулся — на мне черные плюшевые тапки в виде лап монстра с когтями. В итоге стоял у проектора в сером костюме и этих дурацких тапках. Проект приняли. Босс промолчал, девушки улыбались до обеда, потом я съездил и переобулся. © Подслушано / Ideer
