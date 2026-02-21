15 живых историй от людей, которые виртуозно разрулили рабочие неурядицы

Про сломанную руку и отсутствие презентации.

Это что за компания из разряда "рога и копыта", что у них всего один сотрудник в ответе за подготовку к важно встрече? Никто не помогает? Тем более, сел не бакланил, а ЧП произошло. И да, материалы к таким встречам готовят не накануне, а за дни и недели!