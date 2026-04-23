Экскурсовода послушать всегда приятно. А то на прошлой экскурсии нам раздали наушники вайфай... и зачем я сюда ехала? Это всё я и дома могла получить.
17 комиксов с ароматом свежего арбуза, которые напомнят нам о том, как выглядел отпуск 30 лет назад
Несколько десятилетий назад летний отпуск был настоящим событием, и к нему готовились загодя. Надо было отстоять очередь в билетную кассу, собрать чемодан, подготовить копчёную курочку в дорогу. А потом можно было, довольно жмурясь, ходить по променаду, где из каждого ларька звучали протяжные «Ветер с моря дул...», жадно втягивать носом аромат жарящихся шашлыков, и смаковать сладкую вату. Мы решили вспомнить те добрые и светлые отпускные дни, наполненные маленькими радостями.
Помните, как в любом городе можно было увидеть экскурсовода, за которым, как стайка утят, следовала толпа преданных слушателей? Теперь привлечь внимание группы значительно сложнее. А некоторые даже поправляют гида
Автобусные туры искушали — за десять дней ты пять стран мог объехать (хотя пятая точка от сидения прилично уставала). Одна незадача: в группе обязательно находился потеряшка, который то пропадал в магазине, то застревал в туалете, а то просто где-то исчезал
О да! Мы в школьные годы ездили в Англию. На осмотр Лондона был всего один день. Нам было велено глянуть на Букингемский дворец и собраться в автобусе к определённому часу. Все сели в автобус, а одной девочки всё нет. Явилась лишь спустя час. Она, видите ли, ждала, когда выйдет королева. Из-за этой долбанашки мы не попали в одно из запланированных мест, так как график был очень плотный 😡
Вряд ли кто-то может забыть первое знакомство с экзотической кухней, а теперь супами Том ям и Фо Бо никого не удивишь. А какое самое необычное блюдо пробовали вы?
Повезло, что номер плитой оборудован. Я в таком ни разу не жила
Бывает приходишь на пляж, а там — не то что прилечь, ногу поставить некуда. Толпы с прибрежной полосы никуда не исчезли, но за годы люди придумали разные хитрые способы, как застолбить для себя местечко
Что такое загар из детства? Это подорожник, приклеившийся к носу, и запах сметаны, которой ты щедро обмазываешь красные щеки. Теперь же люди предпочитают загорать поменьше. Ну и хорошо — сметану переводить не надо
Сейчас же есть специальные средства того, чтобы защитить кожу от проникновения солнечных лучей. А, вообще, всегда врачи советовали с 12 часов до 16-17 на пляж не ходить, и там не оставаться, так как в это время самое жаркое солнце.
Я дос их пор скучаю по бумажным билетам, которые выдавались в авиакассе или турфирме. На нем еще подложка с чернилами другого цвета была. Берешь в руки заветный конверт и сразу чувствуешь запах солнца, моря и приключений
Автор, умоляю, исправьте "Я дос их пор скучаю..."!! Аж глаз задёргался😂😂😂
Конечно, походы в ночные клубы никто не отменял, но как найти на это силы после всевозможных дегустационных туров и мастер-классов на любой вкус?
Каждому своё. Силой кто-то эту рыжую тащил пасту лепить, что ли?
Знакомое чувство: в буклете туристической фирмы гостиница выглядела как конфетка, приезжаешь — а там стройка. Все-таки хорошо, что теперь можно самостоятельно забронировать отель. Главное, не забыть отзывы прочитать
Вы серьезно едите в незнакомый отель не проверив отзывы в tripadvisor,google и booking и не посмотрев на этих же сайтах фото сделанные отдыхающими? Наверно очень сюрпризы любите.
Раньше было принято выезжать на отдых только всей семьей и составить план развлечений было непросто. Дети хотят на карусели, а родители не могут определиться между музеем и экскурсией
Кому в детстве не кричали: «Вылезай из моря, уже губы синие»? А сейчас многим отдыхающим это море и даром не нужно, у бассейна — вполне уютно
Если море не нужно, то зачем туда ехать? В бассейне можно в своём городе плавать. А в больших городах и крытые аквапарки есть, с саунами, лежаками и горками.
Когда-то портье в гостинице был царем и богом. Без нужных документов в номер не заселит, если не захочет еще одну подушку выдать, ты ничего не сможешь сделать. А потом появились отзывы
У дамочки экскурсии не по достопримечательностям, а по номерам? 🤣🤣🤣
Ах, эти первые поездки в другие страны, где все выглядело и пахло так странно и непривычно. А теперь приезжаешь на курорт, где отдыхаешь не первый год, и радостно обнимаешься с местными, как с родными
Раньше перед поездкой в дальние края мы собирали информацию о стране буквально по крупицам. Часами сидели на специальных форумах, брали у друзей путеводители. Правда, всемирная сеть и сейчас не всегда помогает
Не знаю, сколько ездили-всегда прогнозы совпадали. В октябре в Турции как показывало ночью 15, днем 23-25-именно столько и было по факту.
Загадка из начала 2000-х: как уместить в одном чемодане одежду на все случаи жизни, косметичку, аптечку, фен, утюг, так, чтобы еще и место на сувениры осталось? Хорошо, что теперь многие нужные штуки можно найти в отеле или просто купить
И тогда, и сейчас были, есть и будут люди, которым на отдыхе нужен чемодан одежды и всего другого/нужного и те, кому достаточно 1 смены одежды и .....всё)
Лето, море, аромат нагретого асфальта, вареной кукурузы и... одеколона «Шипр»? Раньше мы старались хотя бы приятельницу с собой в отпуск взять, лишь бы в одиночестве не ехать. Иначе от поклонников не отобьешься
Когда-то не уступить место малышу в самолете казалось неприличным, а теперь родитель об этом и не попросит. Или у вас недавно были случаи, когда приходилось меняться местами с ребенком?
Не понимаю, в чём проблема купить места у окна, когда летишь с детьми. Или надо непременно отжать?
Еще пару десятков лет назад к концу поездки обязательно нужно было запланировать пробежку по магазинам и сувенирным лавкам и накупить сувениров всем-всем-всем. Это был настоящий челлендж — что бы такое интересное привезти в духе Аленького Цветочка
Мы живём в Испании и хозяйка дома Мария помешана на разных вкусняшках. А в Гранаде( город в Андалуссии) есть магазин с нашими товарами. Так этой бабушке так понравился зефир в шоколаде! Теперь всем своим знакомым рассказывает.
А вы помните свою первую поездку в отпуск? Где вы отдыхали? Делитесь в комментариях.
Комментарии
Помню, свой первый отпуск с мужем, на море. Нам по 20 лет, опыта таких поездок ноль. Я была на море в 6 лет, муж примерно в том же возрасте.. Приехали. На вокзале нас быстренько словили повели показывать хатку... Что это был за ужас!! Какой то сарай дырявый, с тремя комнатами, в одной дядька храпит, в другой тоже молодая пара, но они уже смотались на море поутру, кухни нет никакой, даже летней, кровати с продавленными железными сетками... 😣 Категорично нет!! ( так хозяйка ещё и оскорбилась, сказала - "лучше всё равно не найдёте, на вокзале жить будете". Чтож, пошли обратно на вокзал( а приехали мы рано, часов в семь). И вот уже ближе к девяти к вокзалу стали стекаться люди с обьявлениями. Выбрали себе чудную квартирку, от моря далеко, зато с видом на горы, однушка чистенькая, кухня уютная, никаких соседей! Да, намного дороже чем планировали, но комфорт важнее. Правда, и здесь тоже случился небольшой облом: буквально за два дня до окончания съема кто то предложил хозяйке очень хорошие деньги, намного больше, чем платили мы.. И она нас переселила на... БАЛКОН)))( там и кушеточка уже стояла,мы там спали в грозу иногда, красиво же посмотреть!) Сказала, извините ребят, это родня приехала, ну не могу же я их на балкон поселить... ( потом оказалось, что враньё) Ну, ладно. Они, семья эта, пыталась нас ещё и на кухню не пускать, но нам то особо и не надо было: только чай утром, а всё остальное можно и на пляже поесть, ходили в горы сосиски жарить с картошкой( типа шашлык 😏). Зато мы мужика не пускали на балкон курить( а в квартире хозяйка не разрешала, такая вот мелкая мстя.... бегал вниз с третьего этажа и обратно, а он толстый был) и вот после этого отпуска решили: всё, только на машине! И жить там будем, и всё побережье сами объездим. Накопили на подержанный Крайслер гранд караван и с тех пор только на нём ( потом взяли поновее гранд, он ещё больше). Сняли все сиденья, кроме передних, получилось шикарное спальное место, да ещё чемодан помещался, плитка маленькая газовая, мангальчик))) Объездили всё наше побережье, от Абхазии, до Приморско-Ахтарска,были в Волгограде и на Ахтубе. Единственное, один раз у нас прямо в дороге стукнул движок( после серпантина) поэтому в тот год отпуск у нас был раздельный: я на пляже, муж с движком и поршнями... 😏😆
Стереотипы - такие стереотипы. И сейчас встречается многое из того, что было раньше.
А по-моему, все обрисованные ситуации сугубо индивидуальные, без привязки к тогда и сейчас. И гиды бывают классные, и кафешки с местной кухней зачётные (тем более сейчас с инетом только в путь). Да, к бассейну есть любители через полмира ездить, но их точно не большинство. И сувениры кто раньше искренне возил, тот и сейчас возит. И те, кто с пятью чемоданами выгуливать весь гардероб тоже не перевелись ещё. Так же как и раньше были те, кто ездил с одним рюкзачком. В общем, по-честному, ни о чём выводы.
Первый раз за границу - это был Кипр. Совсем не понравилось. Скучно, на хороший пляж надо ещё добраться. После Кипра Египет раем показался-ярко, весело.