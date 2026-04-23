17 комиксов с ароматом свежего арбуза, которые напомнят нам о том, как выглядел отпуск 30 лет назад

Помню, свой первый отпуск с мужем, на море. Нам по 20 лет, опыта таких поездок ноль. Я была на море в 6 лет, муж примерно в том же возрасте.. Приехали. На вокзале нас быстренько словили повели показывать хатку... Что это был за ужас!! Какой то сарай дырявый, с тремя комнатами, в одной дядька храпит, в другой тоже молодая пара, но они уже смотались на море поутру, кухни нет никакой, даже летней, кровати с продавленными железными сетками... 😣 Категорично нет!! ( так хозяйка ещё и оскорбилась, сказала - "лучше всё равно не найдёте, на вокзале жить будете". Чтож, пошли обратно на вокзал( а приехали мы рано, часов в семь). И вот уже ближе к девяти к вокзалу стали стекаться люди с обьявлениями. Выбрали себе чудную квартирку, от моря далеко, зато с видом на горы, однушка чистенькая, кухня уютная, никаких соседей! Да, намного дороже чем планировали, но комфорт важнее. Правда, и здесь тоже случился небольшой облом: буквально за два дня до окончания съема кто то предложил хозяйке очень хорошие деньги, намного больше, чем платили мы.. И она нас переселила на... БАЛКОН)))( там и кушеточка уже стояла,мы там спали в грозу иногда, красиво же посмотреть!) Сказала, извините ребят, это родня приехала, ну не могу же я их на балкон поселить... ( потом оказалось, что враньё) Ну, ладно. Они, семья эта, пыталась нас ещё и на кухню не пускать, но нам то особо и не надо было: только чай утром, а всё остальное можно и на пляже поесть, ходили в горы сосиски жарить с картошкой( типа шашлык 😏). Зато мы мужика не пускали на балкон курить( а в квартире хозяйка не разрешала, такая вот мелкая мстя.... бегал вниз с третьего этажа и обратно, а он толстый был) и вот после этого отпуска решили: всё, только на машине! И жить там будем, и всё побережье сами объездим. Накопили на подержанный Крайслер гранд караван и с тех пор только на нём ( потом взяли поновее гранд, он ещё больше). Сняли все сиденья, кроме передних, получилось шикарное спальное место, да ещё чемодан помещался, плитка маленькая газовая, мангальчик))) Объездили всё наше побережье, от Абхазии, до Приморско-Ахтарска,были в Волгограде и на Ахтубе. Единственное, один раз у нас прямо в дороге стукнул движок( после серпантина) поэтому в тот год отпуск у нас был раздельный: я на пляже, муж с движком и поршнями... 😏😆