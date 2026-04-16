15+ честных зарисовок о том, как наши финансовые привычки «повзрослели» за последние 20 лет

Если раньше многие из нас часто баловали себя и покупали приятные мелочи с зарплаты, то с годами к нам пришло понимание, что деньги нужно тратить с умом. Это простое правило касается и наших родных и близких — теперь родители все чаще заводят детям банковские карточки и учат ответственно относиться к расходам.

Мы все реже делаем подарки за пятерки в дневнике

С годами мы часто понимаем, что нужно не только упорно работать, но и полноценно восстанавливать силы

Мой доход вырос в два раза, когда я научилась по-настоящему отдыхать. Я поняла, что развлечения забирают энергию, но взамен дают эмоции. А настоящий отдых должен давать энергию, ничего не забирая взамен. Чтобы полноценно отдохнуть, мне нужно ничего не делать. Просто лежу 30-60 минут с закрытыми глазами. Да, мне скучно. Беспокойному человеку сложно такое выдержать, но для меня это единственный способ восстановить энергию. lestacy.psy Наталья Лавриненкова 3 минуты назад Видимо все же денег не хватает на отдых Ответить

Современные родители поняли, что покупку продуктов можно превратить из скучной обязанности в увлекательную игру. Так ребенок и планировать бюджет научится

Мы все чаще ищем себе в пару человека со своим уровнем дохода

Узнала, что я меркантильная женщина, когда ходила на свидания и общалась на сайте знакомств. У меня было две дочери-подростка, своя трехкомнатная квартира, машина, работа. Все свои дефициты закрывала сама, замуж не хотела. При знакомстве часто сразу начинался разговор о создании семьи, вот только выяснялось, что у человека своей квартиры нет, образования нет, стремлений нет. Перевожу на меркантильный: «Забери меня к себе домой, обещаю тебе зарплату отдавать». А я просто искала самостоятельного зрелого мужчину для равных отношений. Нашла, живем прекрасно, вопросов о деньгах и имуществе ни разу не возникло. Каждый вносит, что может, и благодарно принимает все, что получает. eraterinapushkina Belka007 2 часа назад Все верно. Зачем мне на диване 100 кг "щастья" с претензиями Ответить

Оказывается, если не поддаваться на рекламные призывы, можно отлично сэкономить на покупках всевозможных гаджетов

С повышением доходов мы часто становимся гораздо внимательнее к себе

За последние несколько лет мой доход значительно вырос, и я стала более избирательной во всех сферах: в еде, в общении, в одежде. Я уже не могу съесть что-то невкусное, даже если голодна. Не общаюсь с неприятными мне людьми, если это не необходимо. Не покупаю одежду из тканей, которые не особо приятны телу. И вот я думаю, это пришло с возрастом или с повышением уровня жизни? aisha_daurenovna Наталья Лавриненкова только что Что без денег с неприятными не общалась людьми,что с деньгами. Кто мешал быть не терпилой в общении? Или сейчас можно пафосно задрать нос?) Ответить

С годами часто появляется новая полезная привычка: сто раз подумать, прежде чем давать в долг

Время и деньги, потраченные на образование, часто возвращаются в двойном размере

Когда-то я работала с 9 утра до 6 вечера, уставала и получала скромную зарплату. Но однажды я начала меняться. Первое, за что я взялась, — изучение английского. Когда у меня получилось, я поняла, что я многое могу. Заочно повысила квалификацию, нашла себе несколько клиентов и ушла с работы. Сейчас я работаю на дому, провожу курсы повышения квалификации, пишу статьи. Доход вырос в два с лишним раза, а работать я стала не более 25 часов в неделю. © Подслушано / Ideer Вася Кот 53 минуты назад Ее могут все писать статьи и проводить курсы

Кому-то придется работать, учить и лечить.

Это ИХ доход должен быть достойным Ответить

Покупка готовой еды не всегда кажется хорошей идеей. Домашние блюда могут обойтись в разы дешевле

Кажется, с возрастом мы начинаем понимать, что значит фраза «Время — деньги»

Я часто перевожу все покупки в часы своей работы. Например, чтобы купить квартиру, придется целых четыре года работать только на это, вычеркивая другие траты, а если тратить на это половину зарплаты, то восемь лет. Думаю, что бетонная коробка того не стоит, и пока снимаю жилье. Купить машину — полгода работы. Пальто — полтора дня работы. Прикидываю, а потом думаю, надо оно мне или нет. © Pictuer / Pikabu Ana.Rok 5 часов назад Это очень хорошее правило. Но есть один момент - платить за съемную квартиру вместо ипотеки прям стОит, если предполагается увеличение дохода. Т.е. при получении образования, повышении квалификации, разработке какой-то прорывной перспективной идеи. Т.е. если есть вариант позже зарабатывать такие деньги, что на покупку квартиры придется работать не восемь лет, а два месяца (два года тоже подойдет 🤭).

А снимать квартиру сейчас, чтобы чилить, с перспективой зарабатывать через 20 лет приблизительно те же деньги (с очень большой вероятностью на понижение уровня жизни из-за возрастающих расходов) - это путь в никуда Ответить

И заодно у нас проходит желание совершать спонтанные покупки

Домашняя бухгалтерия порой оказывается довольно увлекательным занятием

Мы с мужем ведем бухгалтерию, все траты записываем в приложение и по категориям раскидываем, а в конце месяца смотрим, куда ушло больше всего денег, в частности, на какую категорию продуктов. Так определили, что мы берем много сладостей и полуфабрикатов, а купленные впрок овощи часто портятся. Со временем убрали лишнее, выработали свое меню, стараемся его придерживаться, расходы тоже сократились, ощутимо. © LampaKota / Pikabu Кошачья прислуга 40 минут назад Овощи, чтобы съесть, надо еще правильно приготовить, а печеньки под вечерний чай - вот они, миленькие. И не надо тратить время на кухне. Ответить

Оказалось, что день рождения — не просто праздник, но и повод совершить крупную покупку. Естественно, из числа необходимых

Делегировать задачи и освободить себе время для по-настоящему важных вещей? Почему бы и нет!

Помощница по дому работает у нас по 7-8 часов каждый день. В ее задачи входит наведение порядка, стирка, глажка, уборка, готовка базовой еды, а еще ей нужно забирать детей из школы и сада. Она на эти «обычные задачи домохозяйки» тратит полный рабочий день. И скажите, как, делая все это самостоятельно, женщины еще должны работать, строить бизнес, иметь хобби, ухаживать за собой и заниматься спортом? tatiana_bezev Ales Draco 11 часов назад Работать и строить бизнес раздельно. Это как? Ответить

Раньше мы могли стесняться прослыть скупыми людьми, а сейчас ничуть не смущаемся попросить скидку или узнать о кешбэке

Порой мы понимаем, как верны слова «встречают по одежке»

Пришла работать кадровиком в молодую компанию. Через шесть месяцев едем с директором в машине, он мне говорит: «Ты заставила меня вставить зубы, поменять прическу, купить новую одежду и обновить машину. Доход компании вырос в несколько раз!» А я отвечаю: «Прикинь, что было бы, если бы ты на мне женился». irinachikunova Natalya Doronina 10 часов назад А работали на него и создавали этот доход в это время лохушки, которых она набрала как кадровик ? Ответить

С возрастом ко многим из нас приходит бесценное умение аккуратно планировать расходы

И да, повзрослевший человек может честно признаться, что ему нравится обеспеченная жизнь

Я из тех людей, кто понял, что деньги реально делают их счастливее. Куда ни зайди, все такие: «Ой, мне и так хорошо, мне так прекрасно с моими 1000 долларов в месяц, не хочу больше. Счастье не в деньгах». В 25 лет я переехала в Барселону. И да, первые несколько лет мой доход был меньше 1000. Была ли я счастлива? Да, но в основном из-за того, что моя мечта сбылась, и это сделала я, своими руками. Стала ли я счастливее, когда доход вырос? Однозначно! anna_in_barna Ales Draco 11 часов назад Если вы не умеете наслаждаться жизнью и грамотно тратить деньги, то сколько бы вы не зарабатывали, вам всегда будет мало. Ответить

Бонус: кажется, даже наше старшее поколение уже по-другому оценивает успехи молодежи

Или сама Катя радостно отчитывается по поводу доходов-расходов и сроков ипотеки? Ответить

Интересно, а как вы тратите деньги? Расстаетесь с ними легко, как в юности, или ведете строгую домашнюю бухгалтерию? Будет круто, если вы расскажете о своих финансовых привычках и секретах экономии в комментариях к этой статье.