15+ честных зарисовок о том, как наши финансовые привычки «повзрослели» за последние 20 лет
Если раньше многие из нас часто баловали себя и покупали приятные мелочи с зарплаты, то с годами к нам пришло понимание, что деньги нужно тратить с умом. Это простое правило касается и наших родных и близких — теперь родители все чаще заводят детям банковские карточки и учат ответственно относиться к расходам.
Мы все реже делаем подарки за пятерки в дневнике
С годами мы часто понимаем, что нужно не только упорно работать, но и полноценно восстанавливать силы
- Мой доход вырос в два раза, когда я научилась по-настоящему отдыхать. Я поняла, что развлечения забирают энергию, но взамен дают эмоции. А настоящий отдых должен давать энергию, ничего не забирая взамен. Чтобы полноценно отдохнуть, мне нужно ничего не делать. Просто лежу 30-60 минут с закрытыми глазами. Да, мне скучно. Беспокойному человеку сложно такое выдержать, но для меня это единственный способ восстановить энергию.
Современные родители поняли, что покупку продуктов можно превратить из скучной обязанности в увлекательную игру. Так ребенок и планировать бюджет научится
Мы все чаще ищем себе в пару человека со своим уровнем дохода
- Узнала, что я меркантильная женщина, когда ходила на свидания и общалась на сайте знакомств. У меня было две дочери-подростка, своя трехкомнатная квартира, машина, работа. Все свои дефициты закрывала сама, замуж не хотела. При знакомстве часто сразу начинался разговор о создании семьи, вот только выяснялось, что у человека своей квартиры нет, образования нет, стремлений нет. Перевожу на меркантильный: «Забери меня к себе домой, обещаю тебе зарплату отдавать». А я просто искала самостоятельного зрелого мужчину для равных отношений. Нашла, живем прекрасно, вопросов о деньгах и имуществе ни разу не возникло. Каждый вносит, что может, и благодарно принимает все, что получает.
Оказывается, если не поддаваться на рекламные призывы, можно отлично сэкономить на покупках всевозможных гаджетов
К сожалению, сейчас телефоны делают так, чтоб приходилось менять. Трещина на стекле - ничто по сравнению с деградирующей незаменной батареей.
С повышением доходов мы часто становимся гораздо внимательнее к себе
- За последние несколько лет мой доход значительно вырос, и я стала более избирательной во всех сферах: в еде, в общении, в одежде. Я уже не могу съесть что-то невкусное, даже если голодна. Не общаюсь с неприятными мне людьми, если это не необходимо. Не покупаю одежду из тканей, которые не особо приятны телу. И вот я думаю, это пришло с возрастом или с повышением уровня жизни?
Что без денег с неприятными не общалась людьми,что с деньгами. Кто мешал быть не терпилой в общении? Или сейчас можно пафосно задрать нос?)
С годами часто появляется новая полезная привычка: сто раз подумать, прежде чем давать в долг
А зачем он заставляет Саню занимать деньги? Саня покупает холодильник, ему своих хватает
Время и деньги, потраченные на образование, часто возвращаются в двойном размере
- Когда-то я работала с 9 утра до 6 вечера, уставала и получала скромную зарплату. Но однажды я начала меняться. Первое, за что я взялась, — изучение английского. Когда у меня получилось, я поняла, что я многое могу. Заочно повысила квалификацию, нашла себе несколько клиентов и ушла с работы. Сейчас я работаю на дому, провожу курсы повышения квалификации, пишу статьи. Доход вырос в два с лишним раза, а работать я стала не более 25 часов в неделю.
Ее могут все писать статьи и проводить курсы
Кому-то придется работать, учить и лечить.
Это ИХ доход должен быть достойным
Покупка готовой еды не всегда кажется хорошей идеей. Домашние блюда могут обойтись в разы дешевле
Готовить надо дома, но можно выбрать, что менее трудоёмко. Вместо пельменей наделать заготовок бифштексов, делать запеканки из курицы с овощами. Много не такой моторной еды, как пельмени. Ими же объешься, это только на праздник))
Кажется, с возрастом мы начинаем понимать, что значит фраза «Время — деньги»
- Я часто перевожу все покупки в часы своей работы. Например, чтобы купить квартиру, придется целых четыре года работать только на это, вычеркивая другие траты, а если тратить на это половину зарплаты, то восемь лет. Думаю, что бетонная коробка того не стоит, и пока снимаю жилье. Купить машину — полгода работы. Пальто — полтора дня работы. Прикидываю, а потом думаю, надо оно мне или нет.
Это очень хорошее правило. Но есть один момент - платить за съемную квартиру вместо ипотеки прям стОит, если предполагается увеличение дохода. Т.е. при получении образования, повышении квалификации, разработке какой-то прорывной перспективной идеи. Т.е. если есть вариант позже зарабатывать такие деньги, что на покупку квартиры придется работать не восемь лет, а два месяца (два года тоже подойдет 🤭).
А снимать квартиру сейчас, чтобы чилить, с перспективой зарабатывать через 20 лет приблизительно те же деньги (с очень большой вероятностью на понижение уровня жизни из-за возрастающих расходов) - это путь в никуда
И заодно у нас проходит желание совершать спонтанные покупки
По-разному бывает. Зачастую да, накидываю в корзину свои хотелки, перевариваю... через некоторое время просматриваю корзину и не понимаю, на кой чёрт мне вот это и вон то вдруг понадобилось.. удаляю лишнее. Что-то сразу заказываю, если считаю, что цена норм, а что-то лежит и ждет скидок, если всё-таки очень хочется, но жаба против)))
Домашняя бухгалтерия порой оказывается довольно увлекательным занятием
- Мы с мужем ведем бухгалтерию, все траты записываем в приложение и по категориям раскидываем, а в конце месяца смотрим, куда ушло больше всего денег, в частности, на какую категорию продуктов. Так определили, что мы берем много сладостей и полуфабрикатов, а купленные впрок овощи часто портятся. Со временем убрали лишнее, выработали свое меню, стараемся его придерживаться, расходы тоже сократились, ощутимо.
Овощи, чтобы съесть, надо еще правильно приготовить, а печеньки под вечерний чай - вот они, миленькие. И не надо тратить время на кухне.
Оказалось, что день рождения — не просто праздник, но и повод совершить крупную покупку. Естественно, из числа необходимых
Нормально) я тоже ребенка вожу за кроссовками в день своего рождения - там бонусы на тыщу приходят. Почему бы и нет?
Делегировать задачи и освободить себе время для по-настоящему важных вещей? Почему бы и нет!
- Помощница по дому работает у нас по 7-8 часов каждый день. В ее задачи входит наведение порядка, стирка, глажка, уборка, готовка базовой еды, а еще ей нужно забирать детей из школы и сада. Она на эти «обычные задачи домохозяйки» тратит полный рабочий день. И скажите, как, делая все это самостоятельно, женщины еще должны работать, строить бизнес, иметь хобби, ухаживать за собой и заниматься спортом?
Раньше мы могли стесняться прослыть скупыми людьми, а сейчас ничуть не смущаемся попросить скидку или узнать о кешбэке
Порой мы понимаем, как верны слова «встречают по одежке»
- Пришла работать кадровиком в молодую компанию. Через шесть месяцев едем с директором в машине, он мне говорит: «Ты заставила меня вставить зубы, поменять прическу, купить новую одежду и обновить машину. Доход компании вырос в несколько раз!» А я отвечаю: «Прикинь, что было бы, если бы ты на мне женился».
А работали на него и создавали этот доход в это время лохушки, которых она набрала как кадровик ?
С возрастом ко многим из нас приходит бесценное умение аккуратно планировать расходы
И да, повзрослевший человек может честно признаться, что ему нравится обеспеченная жизнь
- Я из тех людей, кто понял, что деньги реально делают их счастливее. Куда ни зайди, все такие: «Ой, мне и так хорошо, мне так прекрасно с моими 1000 долларов в месяц, не хочу больше. Счастье не в деньгах». В 25 лет я переехала в Барселону. И да, первые несколько лет мой доход был меньше 1000. Была ли я счастлива? Да, но в основном из-за того, что моя мечта сбылась, и это сделала я, своими руками. Стала ли я счастливее, когда доход вырос? Однозначно!
Если вы не умеете наслаждаться жизнью и грамотно тратить деньги, то сколько бы вы не зарабатывали, вам всегда будет мало.
Бонус: кажется, даже наше старшее поколение уже по-другому оценивает успехи молодежи
Соседки взломали Катино банковское приложение?
Или сама Катя радостно отчитывается по поводу доходов-расходов и сроков ипотеки?
Интересно, а как вы тратите деньги? Расстаетесь с ними легко, как в юности, или ведете строгую домашнюю бухгалтерию? Будет круто, если вы расскажете о своих финансовых привычках и секретах экономии в комментариях к этой статье.
Ну да, времена меняются, а бабки на скамейке все так же соседям кости перемывают
Скамеек только все меньше становится. Хотя в соседнем подъезде у нас бабуля бодро выходит сидеть во двор со своим стулом