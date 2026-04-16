15+ честных зарисовок о том, как наши финансовые привычки «повзрослели» за последние 20 лет

16.04.2026
Если раньше многие из нас часто баловали себя и покупали приятные мелочи с зарплаты, то с годами к нам пришло понимание, что деньги нужно тратить с умом. Это простое правило касается и наших родных и близких — теперь родители все чаще заводят детям банковские карточки и учат ответственно относиться к расходам.

Мы все реже делаем подарки за пятерки в дневнике

С годами мы часто понимаем, что нужно не только упорно работать, но и полноценно восстанавливать силы

  • Мой доход вырос в два раза, когда я научилась по-настоящему отдыхать. Я поняла, что развлечения забирают энергию, но взамен дают эмоции. А настоящий отдых должен давать энергию, ничего не забирая взамен. Чтобы полноценно отдохнуть, мне нужно ничего не делать. Просто лежу 30-60 минут с закрытыми глазами. Да, мне скучно. Беспокойному человеку сложно такое выдержать, но для меня это единственный способ восстановить энергию.
lestacy.psy

Современные родители поняли, что покупку продуктов можно превратить из скучной обязанности в увлекательную игру. Так ребенок и планировать бюджет научится

Мы все чаще ищем себе в пару человека со своим уровнем дохода

  • Узнала, что я меркантильная женщина, когда ходила на свидания и общалась на сайте знакомств. У меня было две дочери-подростка, своя трехкомнатная квартира, машина, работа. Все свои дефициты закрывала сама, замуж не хотела. При знакомстве часто сразу начинался разговор о создании семьи, вот только выяснялось, что у человека своей квартиры нет, образования нет, стремлений нет. Перевожу на меркантильный: «Забери меня к себе домой, обещаю тебе зарплату отдавать». А я просто искала самостоятельного зрелого мужчину для равных отношений. Нашла, живем прекрасно, вопросов о деньгах и имуществе ни разу не возникло. Каждый вносит, что может, и благодарно принимает все, что получает.
eraterinapushkina
Belka007
2 часа назад

Все верно. Зачем мне на диване 100 кг "щастья" с претензиями

Оказывается, если не поддаваться на рекламные призывы, можно отлично сэкономить на покупках всевозможных гаджетов

Кошачья прислуга
55 минут назад

К сожалению, сейчас телефоны делают так, чтоб приходилось менять. Трещина на стекле - ничто по сравнению с деградирующей незаменной батареей.

С повышением доходов мы часто становимся гораздо внимательнее к себе

  • За последние несколько лет мой доход значительно вырос, и я стала более избирательной во всех сферах: в еде, в общении, в одежде. Я уже не могу съесть что-то невкусное, даже если голодна. Не общаюсь с неприятными мне людьми, если это не необходимо. Не покупаю одежду из тканей, которые не особо приятны телу. И вот я думаю, это пришло с возрастом или с повышением уровня жизни?
aisha_daurenovna
Наталья Лавриненкова
только что

Что без денег с неприятными не общалась людьми,что с деньгами. Кто мешал быть не терпилой в общении? Или сейчас можно пафосно задрать нос?)

С годами часто появляется новая полезная привычка: сто раз подумать, прежде чем давать в долг

Хильдур
2 часа назад

А зачем он заставляет Саню занимать деньги? Саня покупает холодильник, ему своих хватает

Время и деньги, потраченные на образование, часто возвращаются в двойном размере

  • Когда-то я работала с 9 утра до 6 вечера, уставала и получала скромную зарплату. Но однажды я начала меняться. Первое, за что я взялась, — изучение английского. Когда у меня получилось, я поняла, что я многое могу. Заочно повысила квалификацию, нашла себе несколько клиентов и ушла с работы. Сейчас я работаю на дому, провожу курсы повышения квалификации, пишу статьи. Доход вырос в два с лишним раза, а работать я стала не более 25 часов в неделю.
Вася Кот
53 минуты назад

Ее могут все писать статьи и проводить курсы
Кому-то придется работать, учить и лечить.
Это ИХ доход должен быть достойным

Покупка готовой еды не всегда кажется хорошей идеей. Домашние блюда могут обойтись в разы дешевле

Вася Кот
47 минут назад

Готовить надо дома, но можно выбрать, что менее трудоёмко. Вместо пельменей наделать заготовок бифштексов, делать запеканки из курицы с овощами. Много не такой моторной еды, как пельмени. Ими же объешься, это только на праздник))

Кажется, с возрастом мы начинаем понимать, что значит фраза «Время — деньги»

  • Я часто перевожу все покупки в часы своей работы. Например, чтобы купить квартиру, придется целых четыре года работать только на это, вычеркивая другие траты, а если тратить на это половину зарплаты, то восемь лет. Думаю, что бетонная коробка того не стоит, и пока снимаю жилье. Купить машину — полгода работы. Пальто — полтора дня работы. Прикидываю, а потом думаю, надо оно мне или нет.
Ana.Rok
5 часов назад

Это очень хорошее правило. Но есть один момент - платить за съемную квартиру вместо ипотеки прям стОит, если предполагается увеличение дохода. Т.е. при получении образования, повышении квалификации, разработке какой-то прорывной перспективной идеи. Т.е. если есть вариант позже зарабатывать такие деньги, что на покупку квартиры придется работать не восемь лет, а два месяца (два года тоже подойдет 🤭).
А снимать квартиру сейчас, чтобы чилить, с перспективой зарабатывать через 20 лет приблизительно те же деньги (с очень большой вероятностью на понижение уровня жизни из-за возрастающих расходов) - это путь в никуда

И заодно у нас проходит желание совершать спонтанные покупки

Фрося Сумочкина
2 часа назад

По-разному бывает. Зачастую да, накидываю в корзину свои хотелки, перевариваю... через некоторое время просматриваю корзину и не понимаю, на кой чёрт мне вот это и вон то вдруг понадобилось.. удаляю лишнее. Что-то сразу заказываю, если считаю, что цена норм, а что-то лежит и ждет скидок, если всё-таки очень хочется, но жаба против)))

Домашняя бухгалтерия порой оказывается довольно увлекательным занятием

  • Мы с мужем ведем бухгалтерию, все траты записываем в приложение и по категориям раскидываем, а в конце месяца смотрим, куда ушло больше всего денег, в частности, на какую категорию продуктов. Так определили, что мы берем много сладостей и полуфабрикатов, а купленные впрок овощи часто портятся. Со временем убрали лишнее, выработали свое меню, стараемся его придерживаться, расходы тоже сократились, ощутимо.
Кошачья прислуга
40 минут назад

Овощи, чтобы съесть, надо еще правильно приготовить, а печеньки под вечерний чай - вот они, миленькие. И не надо тратить время на кухне.

Оказалось, что день рождения — не просто праздник, но и повод совершить крупную покупку. Естественно, из числа необходимых

Belka007
2 часа назад

Нормально) я тоже ребенка вожу за кроссовками в день своего рождения - там бонусы на тыщу приходят. Почему бы и нет?

Делегировать задачи и освободить себе время для по-настоящему важных вещей? Почему бы и нет!

  • Помощница по дому работает у нас по 7-8 часов каждый день. В ее задачи входит наведение порядка, стирка, глажка, уборка, готовка базовой еды, а еще ей нужно забирать детей из школы и сада. Она на эти «обычные задачи домохозяйки» тратит полный рабочий день. И скажите, как, делая все это самостоятельно, женщины еще должны работать, строить бизнес, иметь хобби, ухаживать за собой и заниматься спортом?
tatiana_bezev

Раньше мы могли стесняться прослыть скупыми людьми, а сейчас ничуть не смущаемся попросить скидку или узнать о кешбэке

Бух
2 часа назад

Это ж сколько надо съесть, чтоб более менее серьезный кэшбек был?

Порой мы понимаем, как верны слова «встречают по одежке»

  • Пришла работать кадровиком в молодую компанию. Через шесть месяцев едем с директором в машине, он мне говорит: «Ты заставила меня вставить зубы, поменять прическу, купить новую одежду и обновить машину. Доход компании вырос в несколько раз!» А я отвечаю: «Прикинь, что было бы, если бы ты на мне женился».
irinachikunova
Natalya Doronina
10 часов назад

А работали на него и создавали этот доход в это время лохушки, которых она набрала как кадровик ?

С возрастом ко многим из нас приходит бесценное умение аккуратно планировать расходы

И да, повзрослевший человек может честно признаться, что ему нравится обеспеченная жизнь

  • Я из тех людей, кто понял, что деньги реально делают их счастливее. Куда ни зайди, все такие: «Ой, мне и так хорошо, мне так прекрасно с моими 1000 долларов в месяц, не хочу больше. Счастье не в деньгах». В 25 лет я переехала в Барселону. И да, первые несколько лет мой доход был меньше 1000. Была ли я счастлива? Да, но в основном из-за того, что моя мечта сбылась, и это сделала я, своими руками. Стала ли я счастливее, когда доход вырос? Однозначно!
anna_in_barna
Ales Draco
11 часов назад

Если вы не умеете наслаждаться жизнью и грамотно тратить деньги, то сколько бы вы не зарабатывали, вам всегда будет мало.

Бонус: кажется, даже наше старшее поколение уже по-другому оценивает успехи молодежи

Руконожка Ай-Ай
20 часов назад

Соседки взломали Катино банковское приложение?
Или сама Катя радостно отчитывается по поводу доходов-расходов и сроков ипотеки?

Интересно, а как вы тратите деньги? Расстаетесь с ними легко, как в юности, или ведете строгую домашнюю бухгалтерию? Будет круто, если вы расскажете о своих финансовых привычках и секретах экономии в комментариях к этой статье.

Буква Эф
3 часа назад

Ну да, времена меняются, а бабки на скамейке все так же соседям кости перемывают

Belka007
2 часа назад

Скамеек только все меньше становится. Хотя в соседнем подъезде у нас бабуля бодро выходит сидеть во двор со своим стулом

