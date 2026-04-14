Ну не знаю даже. У меня к этой актрисе неприязнь именно из-за этой роли
12+ кинозлодеев, чья харизма заставила нас болеть за них, а не за белых и пушистых главных героев
Бывало ли у вас так, что простые человеческие качества и невероятное обаяние актера заставляли вас искренне восхищаться персонажем, который по сюжету должен быть в тени? Иногда живая игра и душевные искорки в глазах антагониста делают его образ настолько родным и понятным, что за его судьбу переживаешь как за свою. В этой подборке мы собрали ярких героев, которые согревают кадр своим присутствием и заставляют нас улыбнуться их находчивости. Это те самые случаи, когда харизма персонажа оказывается сильнее любых сценариев, оставляя после просмотра самые приятные впечатления.
Раиса Захаровна из фильма «Любовь и голуби»
Начинаем с любимой всеми классики. Да, Раиса Захаровна была разлучницей, но какой! С одной стороны, она дама утонченная, с претензией на высокую духовность. Но с развитием сюжета мы видим, что она простая женщина, которая так привыкла к одиночеству, что оно стало стилем ее жизни. Однако, когда она познакомилась с Василием, то почти сразу же полюбила его за душу, закрыв глаза на все недостатки. Его настоящего, без какого-либо материального подтекста.
Круэлла Де Виль из «Круэллы»
Тут да, согласна. Мне фильм понравился, как разбор психолога прям, понятно откуда в ней столько злости на мир
Традиционно отрицательный персонаж — Круэлла де Виль — в приквеле «Круэлла» волшебным образом меняет наше отношение к ней. Ее сложное детство, отсутствие дома, любви и ласки не могли не сказаться на характере этой девушки. Она очень долго скрывает свои истинные чувства, будто выстроила броню, чтобы никто больше не мог ранить ее. И лишь желание отомстить заставляет ее проявить темные стороны личности. У медали всегда две стороны: стала бы она такой, если бы не действия Баронессы фон Хельман, ее биологической матери?
Геннадий Козодеев из «Бриллиантовой руки»
Ну какой же он злодей! Мне кажется в старых фильмов прям злодеев не бывает😂
Внешне обаятельный, хитрый и изворотливый Геша, представляется автором как один из главных злодеев фильма. Но все не так просто, ведь у Гайдая не бывает настоящих антагонистов: они всегда так смешно и неуклюже выходят из нелепых ситуаций, что зрителям остается только посочувствовать им сквозь смех. В случае Козодоева срабатывает его безграничная харизма и целеустремленность. Сколько планов, сколько людей, сколько сил он потратил на то, чтобы вернуть ценности назад! И до последнего не собирался останавливаться, несмотря на неудачи.
Жорж Милославский из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Мне кажется он везде свою выгоду искал. И вся его помощь только чтобы подзаработать или себя спасти
Ловкий и обаятельный аферист с первых минут появления в фильме привлекает зрителей. Конечно, он везде ищет свою выгоду, но его харизма и чувство юмора буквально влюбляют в этого персонажа. А как он помогал Бунше, оказавшись в прошлом? Не бросил товарища по несчастью, а быстро сообразил, как вывернуть ситуацию в свою пользу, и фактически спас этим их обоих.
Миранда Пристли из «Дьявол носит Prada»
В зависимости от того, в каком возрасте вы смотрите фильм «Дьявол носит Prada», вы будете по-разному относиться к главным героям, и особенно к Миранде Пристли. В 17 лет она казалась мне жутко несносной леди, которая и сама-то не знает, что именно ей нужно. Сегодня же она представляется мне сильной женщиной, которая много лет остается одной из самых значимых фигур в индустрии моды. А ведь это не так просто. При всем этом она любящая мама двух прекрасных девчонок. Теперь этой женщиной я лишь восхищаюсь и с нетерпением жду продолжения истории.
Марфушенька из «Морозко»
Ленивая, вредная и невоспитанная Марфушенька-душенька вряд ли могла оставить кого-то равнодушным. Дети над ней откровенно хохочут, а вот взрослые отмечают для себя огрехи в воспитании. Но если честно, виновата ли она в происходящем? Сейчас мне кажется, что мать на самом деле никогда не давала ей возможности быть иной. Очевидно, что Марфа — жертва гиперопеки. А эпизод сватовства показал нам, что она обычная девушка, которая хочет любви и собственной семьи. Ведь даже сестру она попросила спрятать, осознанно понимая, что на ее фоне может проиграть.
Шура из «Служебного романа»
Ага ага, ивент менеджер по сути. В наше время это отдельная профессия и большие деньги
Интересно, что эпизодическая роль Людмилы Ивановой стала настолько популярной. Ее персонажа мы точно не можем назвать положительным, но и к нейтральным героям ее не отнести. Ведь если подумать — эта женщина, помимо своей основной работы, организовывает все праздники, поздравления с днем рождения и прочие даты для целого предприятия! Вся ее суета, навязчивость и желание «причинить добро», скорее, не из вредности, а лишь из стремления быть полезной.
Миледи Винтер из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»
Есть в ней какой-то ого нег и загадочность. Уж сколько не смотрела фильм, она для меня женщина-загадка все равнл
Такая красивая, притягательная, наверное, один из самых ярких женских образов в произведении — Миледи Винтер. Конечно, мы понимаем, что персонаж относится к антигероям фильма, но какая же она обольстительная! Как легко и играючи совершает свои злодеяния и, несмотря ни на что, продолжает идти к своей цели. Не будем забывать и то, как с ней поступил Атос, ведь узнав о ее прошлом, он поспешил избавиться от нее. И только после этих обстоятельств Миледи стала настоящей злодейкой. Хотя кто знает, возможно, она просто хотела быть любящей женой и хранительницей очага.
Вика Клочкова из «Не родись красивой»
Я недавно смотрела сериал на фоне, пока работаю. Так вот Кира по-моему незаслуженно считается злодейкой, а не Вика
Есть тут поклонники сериала «Не родись красивой»? Еще в детстве самым злым персонажем мне всегда казалась Вика. Ну прямо всем она мешалась, да еще и не хотела дружить с другими секретаршами. Но когда я пересмотрела сериал пару лет назад, мое мнение изменилось. Виктория Клочкова очень честная и прямолинейная. Да, она хочет жить богато и красиво, а кто из нас не хочет? Зато она, не стесняясь, напрямую говорит об этом. А какой она преданный друг: всегда поддерживает Киру и остается на ее стороне независимо от обстоятельств.
Трус, Балбес и Бывалый из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
Я думаю, тут все слова излишни. Актерская игра этого трио выше всяких похвал. Этих героев точно нельзя назвать положительными, но и не любить их мы тоже не можем.
Драко Малфой из фильмов о Гарри Поттере
Ну да , столько фанфиков создано про него не зря. Одна Драмиона чего стоит
Персонаж Драко Малфоя буквально рос на наших глазах: от 11-летнего ребенка до взрослого парня. Поэтому, несмотря на его темную сторону и поступки, мы не можем не заметить, как меняется его видение мира и понимание происходящего в последних частях саги. Поклонники поттерианы волнуются за судьбу героя так же, как и за других персонажей.
Ульяна Андреевна из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Конечно, сложно отнести жену Бунши к главным антагонистам фильма, но от нее исходит столько негатива, что добрым персонажем я ее тоже не назову. Она наводит столько суеты, держит в строгости весь подъезд, а чтобы вызволить мужа из квартиры Шурика, подняла на уши всех! Но давайте посмотрим на всю ситуацию под другим углом — эта женщина хотела, чтобы все жили в порядке и согласии друг с другом, а когда в доме начали происходить необъяснимые вещи и она не могла добиться ясности от своего мужа (в том эпизоде — Иван Грозный), она буквально стала оплотом здравого смысла среди всего происходившего безумия.
Воланд из «Мастера и Маргариты»
Разумеется, мы знаем, что Воланд — это дьявол, но как тут устоять? Разве можно назвать его абсолютным злом? Воланд наказывает людей только за их темные поступки. Для добрых и искренних персонажей он не представляет никакой опасности. Его сила вкупе с рассудительностью и справедливостью заставляет зрителей задуматься: а точно ли он здесь главный злодей?
Мир кино был бы невероятно скучным, если бы в нем не было таких многогранных и притягательных злодеев. Есть ли в нашем списке тот, за кого вы искренне переживали в финале истории? Делитесь мнением в комментариях.
Еще больше рассуждений о персонажах кино и книг здесь: