12+ кинозлодеев, чья харизма заставила нас болеть за них, а не за белых и пушистых главных героев

В зависимости от того, в каком возрасте вы смотрите фильм «Дьявол носит Prada», вы будете по-разному относиться к главным героям, и особенно к Миранде Пристли. В 17 лет она казалась мне жутко несносной леди, которая и сама-то не знает, что именно ей нужно. Сегодня же она представляется мне сильной женщиной, которая много лет остается одной из самых значимых фигур в индустрии моды. А ведь это не так просто. При всем этом она любящая мама двух прекрасных девчонок. Теперь этой женщиной я лишь восхищаюсь и с нетерпением жду продолжения истории.