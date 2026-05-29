Зацепило меня название статьи. У нас в семье хрянятся эти бархатные фотоальбомы. Помню, в детстве смотришь их, а там такие серые страницы с прорезями, черно-белые фото бабушек-дедушек в молодости, еще краешки у фоток фигурные. И сама обложка из твердого картона, а сверху - бархатная!
15 поездок из прежних времен, в которых теплых эмоций больше, чем страниц в бархатном фотоальбоме
Сегодня, чтобы отправиться в путешествие, нам нужны лишь смартфон и пара кликов. А вот в прежние времена жилье на море можно было найти только на месте, а пленочный фотоаппарат был роскошью. Зато те первые поездки подарили нам искренние и уютные воспоминания о том времени, когда мы таскали арбузы в авоське, мечтали ехать на верхней полке в купе, а лучшим сувениром была ракушка с пляжа. В этой подборке — истории как раз о таких путешествиях. А в бонусе вас ждет рассказ о том, что даже поездка в цирк могла превратиться в комедию — достаточно было одного модного аксессуара.
- В 1987 году моя тетка решила поехать в отпуск в Дагестан. Интернетов не было, она пошла на переговорный пункт, мол, соедините меня с Дагестаном. Соединили ее с барышней, которая там на телефонной станции работала. Выслушав тетю, она неожиданно пригласила приехать к ней домой! Этим же летом тетя взяла меня, и мы отправились в путешествие. Это была замечательная поездка! Нас принимали как родных, а климат и природа после сурового Архангельска казались просто удивительными.
- Когда мне было лет 5-6, мы семьей должны были лететь в Анапу на море. Я в детстве очень любил технику, а самолеты для меня были чем-то поистине великолепным. И тут я наконец смогу увидеть настоящий самолет, да еще и полечу на нем! Мы приехали в аэропорт, сидим и ждем. Потом папа говорит: «Пошли». Проходим через узкий коридор, опять садимся и ждем. Я папу спрашиваю: «А когда мы пойдем уже к самолету?», а он отвечает: «Так мы уже внутри, сейчас взлетаем». И тут меня такая досада взяла, я уже внутри самолета, а по ощущением, что просто в какой-то комнате. И самое главное: я не видел, какой он большой и красивый. От обиды я заревел. Только в 2014 году я впервые попал в автобус, который подвозит к самолету. И до сих пор есть какое-то благоговение перед ними. Какие же они большие и красивые!
- Поехали в детстве с родителями на море, сняли домик у хозяйки. Легли спать. В три ночи просыпаюсь от какого-то звука: кто-то тихо, но настойчиво стучит в дверь. Бужу папу, тот берет кочергу — и к двери на цыпочках. Распахивает ее, а на пороге стоит огромный хозяйский козел, жующий занавеску. Оказалось, он вышел из сарайчика, притопал к нашему крыльцу и рогами бился в дверь. Пока мы хохотали, он, видимо, понял, что кормить тут его не будут, и ушел.
«Я один из тех счастливчиков, кто еще застал детские туристические секции, причем бесплатные!»
- Отдыхали с мамой в пансионате в Грузии, познакомились с семьей из Сухуми. Подружились, и они позвали к себе в гости. Когда мы приехали в Сухуми, то увидели в буквальном смысле хибару из двух комнат, где они жили вчетвером, а еще мы с мамой, и еще двое гостей. Как мы там все уместились, с трудом помню. Но было очень душевно, стол накрывали с местными вкуснятинами, на море вместе ходили, на набережную. Так здорово было. Такие добрые, гостеприимные люди, спасибо им.
- Отправился в школьную поездку в 5 классе на автобусе во Францию с заездом в Бельгию, Германию и Нидерланды. Было это 15 лет назад, но до сих пор эта поездка — лучшая в моей жизни. Диснейленд был мечтой, и он полностью оправдал ожидания. В Париже жили напротив Мулен-Руж, не попали в Лувр, потому что свободный день выпал на его выходной. Но больше всего впечатлений оставил Брюссель с его бесконечными магазинами шоколада, где стоят подносы с продукцией на пробу.
- Был в командировке в 2014 в Риме четыре дня. В конце первого дня попросил местных написать традиционные блюда, которые обязательно надо попробовать. С этим списком ходили по ресторанам и показывали официантам. Из 10 блюд не понравилось только одно — пицца с вареными яйцами. Может, конечно, местный так прикольнулся. Но мы выкинули всю пиццу.
А мне в Риме пицца вообще не понравилась... но хотя бы яиц в ней не было. А тирамису и паста были супер.
- В детстве возвращались с семьей из отпуска домой. Отцу приспичило остановиться, но как назло пошел дождь. И вот, наконец, выехали из дождя, папа тормозит, а я с заднего сиденья наблюдаю картину, которую запомнил на всю жизнь: у меня в окнах ливень, а в передних окнах — яркое солнце. Даже попросился вылезти из машины через переднюю дверь, чтобы посмотреть, как это. И даже пощупал тот самый край дождя. Фотографий не будет, ибо тогда фотоаппарат-то пленочный был далеко не у каждого, а уж про цифровые никто и не думал.
- В 2009 году ездили с классом в Чехию и Польшу. Ночевать пришлось уже после границы, так как была глубокая ночь. В отеле после перекуса мы с подругой пошли к своим девчонкам посидеть в номер. Минут пять мы стучались, и в итоге вышла женщина в ночнушке до пят, в колпаке и стала на нас кричать по-немецки. Мы испугались, кое-как извинились на английском и убежали в свой номер. Оказывается, мы перепутали этаж.
«Мы с сестрой на каникулах. 2006 и 2014 годы»
- Было мне лет 5. Поехали с мамой на Каспийское море, а на обратном пути ночевали в Баку. Провели там день до поезда, ходили в зоопарк и ели мороженое. В одном магазинчике я увидела ряды туфель принцессы: цветных, парчовых, расшитых золотом, с загнутым носиком, и размеры были от самых маленьких до взрослых. Подобрали мне желтенькие, несла в руках их всю дорогу и ночью в поезде просыпалась проверить, стоят ли рядом. Потом носила дома целый год и, когда нога выросла, еще долго играла с ними, делала то домиками для мышек, то кораблями. А мама штопала дырочки, которые со временем на них появлялись.
- Помню, когда я была маленькая, мы ездили с родителями на поезде в Петербург к тете. Родители выкупили все купе. Я мечтала спать на верхней полке, и когда меня уложили на нижнюю, я тихо, но очень настойчиво плакала в подушку, пока не разбудила родителей. Меня переселили на верх и моему счастью не было предела. Сейчас я как-то не горю желанием лезть на эту высоту, еще и боковую, но порой приходится.
- Мы ездили с родителями на море полтора суток на машине и на месте искали жилье, спрашивая у людей с табличками вдоль дороги. Сейчас у меня полтора суток занимает выбор отеля на сайте с лучшей локацией и с прочтением всех отзывов. А 25 лет назад я спала с тазом на животе в сарае, потому что дождь протекал сквозь крышу прямо на мою кровать. Мы спали на трех односпальных кроватях буквой «П» в сарайчике, туалет был у оврага, а душ на улице с нагревом от солнца. Если другие туристы приходили раньше, то мылись ледяной водой. Готовили сами, иногда покупали местные фрукты. Апогеем отпуска был момент, когда папа вел нас поесть шашлыка в кафе с пластиковыми стульями в шатре. До пляжа надо было идти 20 минут вниз по крутой горе. А теперь мне не угодишь.
«Мой прикид во время школьного путешествия в 1993 году»
- У нас были родственники на юге, веселые и гостеприимные люди. Несколько раз ездили к ним недели на две. И другие приезжали, по времени старались не совпадать. Конечно, мы их стесняли, что говорить. Но взрослые и тогда еще молодые и веселые наши мамы целиком и полностью покупали продукты на всех и готовили, помогали хозяйке с разными серьезными домашними делами. Помню, однажды даже обои клеили. А помыть полы, прибраться — это вообще было нашим делом. Все успевали: и отдохнуть, и помочь. Мне кажется, нам были рады. Когда созванивались, тетя всегда спрашивала, когда приедем. У нас, кстати, тоже родственники частенько останавливались. Мы живем в промышленном центре, к нам ездили в командировки. Какие там гостиницы... А посидеть, а поговорить?
- Вот вы приезжаете в лагерь на море, там куча ребят из разных городов. Друзья на всю жизнь, первая любовь, дискотеки. Вы понимаете, что этих людей никогда больше не увидите: вы из Ростова, а они из Омска, из Новосибирска, из Красноярска — поэтому прощаетесь, рыдая на плече друг у друга. А потом в 26 в переходе в Питере вы видите мальчика из вашего отряда, через месяц начинаете жить вместе, и вот он уже стоит перед вами на одном колене. Все-таки у жизни потрясающее чувство юмора.
- Я была в 8 классе, год 2005-2006, жили мы в селе и не слишком богато. Как-то к нам на урок заглянул директор и стал рекламировать тур по Золотому кольцу для школьников. Стоимость тура была 4000 рублей. Я прекрасно понимала, что у моих родителей нет такой суммы, а если и есть, то существуют более важные расходы. Помню, как после школы шли с одноклассницей, обсуждая поездку. Дома начала маме рассказывать про тур в красках, как описывал директор. Потом спрашиваю:
— Мам, можно мне поехать?
— Можно.
Сказать, что у меня сломался шаблон, это не сказать ничего. Из нашей школы поехала только я. Это воспоминание — одно из самых лучших за всю мою жизнь. Много лет спустя спросила у мамы, почему она разрешила поехать, ведь это было так дорого.
— Да ты никогда никуда у нас не ездила, ничего не видела, а у тебя так глаза горели.
Бонус
- Во втором классе мы поехали в цирк. Это было огромным событием для всех нас. Я подготовилась основательно. В день Х надела мамин бордовый шарф (где-то метр на полтора). Мне показалось, что это недостаточно нарядно для такого события, поэтому надушилась папиным «Шипром» (мама «Красную Москву» тщательно прятала) и пошла в школу. Нас везли в автобусе, который источал запах бензина. И мы с моим одеколоном добавляли в этот аромат незабываемый шлейф роскоши. Через пару километров учительница выявила источник запаха, шарф с меня сняли и вывесили его за дверь. Так мы и ехали, я — красивая и мой шарф, развивающийся снаружи. Я попыталась пронести свой аксессуар в цирк. Но нет. И пришлось ему назад также следовать снаружи.
Насмешила последняя история. Так и вижу шарф, развевающийся на ветру!
У нас есть и другие истории и фото родом из детства:
Комментарии
Поехать с классом в Европу - это круто. Для меня в школьные годы поездка во Францию равнялась полету на Луну. Что говорить, каждый год классная руководительница заикалась про поездку в Питер на поезде, но потом все это затихало, и в итоге в Питер я поехала самостоятельно во взрослом возрасте.