25 недорогих вещей с барахолок, которые дарят радость словно первые тюльпаны

Многие люди обожают барахолки, ведь порой там можно отыскать по-настоящему крутые вещицы. Иногда достаточно одного простого взгляда, чтобы влюбиться в старинное зеркало или забавную лампу, а осознание того, что вещь досталась за бесценок, делает покупку в сто раз приятнее. В нашей подборке — светлые и по-настоящему душевные признания людей, чьи дома стали уютнее благодаря добрым случайностям и удачным покупкам. От этих историй на сердце становится теплее, ведь они доказывают, что для искренней радости миллионы не нужны.

«Купила трехсекционный витражный каминный экран всего за $ 9,99! Я чуть не расплакалась, когда принесла его домой и рассмотрела при солнечном свете»

© everythingsfine / Reddit Ирма 1 час назад Экран очень красивый. Но ведь через него не будет видно огонь в камине. Разве не в этом вся прелесть камина-наблюдать за живым огнём? Ответить

Я работаю в сфере продажи каминов, а также занимаюсь изготовлением дверей и экранов на заказ... Это самая красивая вещь, которую я когда-либо видел. Какая находка! © paigachuu / Reddit

«Я купила реалистичную плюшевую игрушку в виде лося в натуральную величину всего за $ 9,99. Гости, которые видят ее впервые, так смешно шарахаются от нее»

«Приобрели старинное афганское платье племени Кучи, украшенное монетами, бисером и камнями. Это была последняя распродажа перед уничтожением»

Невероятно! Уровень мастерства, вложенного в этот наряд, просто поражает воображение. © Appropriate-Ad-1281 / Reddit

«Эта картина с танцующими девушками — моя самая крутая находка за всю жизнь! Нехватка места в машине меня не остановила — вез ее на крыше. $ 34,99 потрачены не зря!»

Судя по прическе и одежде, это, вероятно, корейские женщины. За водой могут виднеться острова Пусан или Чеджу. © knitknack0 / Reddit

Когда даже простое зеркало может стать началом доброй истории

Купили на блошином рынке старинное зеркало — очень уж жене понравилась его массивная деревянная оправа! Само зеркало было с царапинами, и я решил его заменить. Аккуратно снял заднюю часть оправы и буквально обомлел: под ней оказались три письма на пожелтевших листах бумаги, датированные 1967 годом. Это была переписка некоего Федора с Матреной. Фамилия у Федора была довольно редкой, и мы решили поискать его потомков в соцсетях. Нашли всего одного мужчину. Оказалось, Федор — его дед, и он до сих пор живет в Калужской области. Мы отправили письма его внуку, а тот привез их деду. Этот Федор звонил нам и лично благодарил за то, что подарили ему частичку его юности и воспоминание о первой любви. Это было так трогательно! Мы вставили новое зеркало в деревянную оправу, и теперь оно висит у нас в прихожей. Я всегда улыбаюсь, когда смотрюсь в него. ADME Лосось в кустах 3 часа назад У нас в доме у бабушки тоже есть красивое зеркало в раме. Большое такое. Я почему-то не люблю в него смотреться - мне кажется, будто оно искажает и что-то мерещится Ответить

«Зацените настенный керамический держатель для полотенец в виде единорога, который я нашла!»

Ну все, теперь тебе нужно полностью переделать интерьер в стиле единорогов. И выложить фотку результата! © Seelywabbit / Reddit

«Эта вешалка для одежды выглядит как молекула. Она еще и вращается!»

«Зашел на распродажу имущества. На вещах были бирки, типа, „принадлежало бабушке такой-то“, а на этой вазе — моя довольно редкая фамилия»

«Я купил вазу за копейки, а она выглядит как изделие из муранского стекла 1920-х годов работы Витторио Цеккина. Это так круто!»

«Нашла идеальный трон для котенка всего за $ 15!»

Иногда простой акт доброты значит гораздо больше, чем цена на этикетке

Это было непростое время: я воспитывала ребенка одна и пыталась на гроши хоть как-то обставить свою первую квартиру. Пошла на распродажу вещей и увидела там почти новое кресло. Оно было таким красивым! Я просто залюбовалась им, прекрасно понимая, что не смогу его себе позволить. Женщина, проводившая распродажу, подошла и спросила, нравится ли мне этот предмет мебели, а я ответила, что, конечно, но купить его не смогу. А она сказала, что продаст мне его за доллар! Я опешила, а дама объяснила: «Просто половина средств от продажи вещей пойдет моему мужу, с которым мы разбежались, так что я не буду заламывать цены!» В общем, ушла я оттуда с креслом, кухонным столом и книжной полкой, потратив всего $ 3. Не знаю, была ли история про мужа правдой или женщина просто решила помочь мне, но и я всегда стараюсь помогать другим, когда есть возможность. © tsundoku2sensei / Reddit Лосось в кустах 3 часа назад Хорошая женщина! Уверена, это добро вернулось к ней бумерангом. Я вещи, которые легко приходят или за недорого, потом отпускаю тоже бесплатно, чтобы они дарили радость дальше. Помню, мне коляска прогулочная досталась за 500 рублей, верой и правдой прослужила год. Отличная была! Я ее потом дальше бесплатно отдала многодетным - они очень рады были)) Хотя знакомые потом говорили, мол, могла бы продать тыщи за 2. Но нет, так нельзя🥲 Ответить

«Я искала такое зеркало с журавлями несколько месяцев. Не могу поверить, что наконец-то нашла свою заветную мечту за $ 60!»

Великолепно! В антикварном магазине за такое легко запросили бы $ 600. © ahumblecardamompod / Reddit

«Заскочила на блошиный рынок на 5 минут, увидела это и рассмеялась от счастья. Просто я обожаю кошек и коллекционирую лампы в стиле Тиффани! И всего за $ 25»

© xindierockx7114 / Reddit Лосось в кустах 3 часа назад Тоже хочу такую кошечку! Хотя сейчас у меня на прикроватной тумбочке стоит лампа в виде многоэтажки и тоже очень мне нравится…)) но есть же еще вторая тумбочка🤣 Ответить

Когда вещь действительно становится частью жизни

26 лет назад наши друзья подарили нам на свадьбу прекрасное блюдо ручной работы. Это была, безусловно, лучшая и самая дорогая вещь в нашем доме. Несколько лет спустя дочка случайно разбила блюдо. Мы много лет искали нечто похожее в комиссионках, в интернете, на барахолках — ничего не могли найти. Я даже встречалась с итальянским художником, автором той работы, и он сказал, что шансов найти нечто похожее у меня практически нет — блюд было выпущено очень мало. Прошло лет 15, и мои родители отправились в путешествие. По дороге они заехали в секонд-хенд и увидели там блюдо точь-в-точь, как у нас было, всего за $ 5! Купили, конечно. Я до сих пор не могу поверить в такую удачу и очень рада, что оно снова с нами. © TeaWithKermit / Reddit Рамбацамба 3 часа назад Ну, где фото, мы тоже хотим увидеть этот раритет Ответить

«Я не смогла пройти мимо солнечных очков в виде рака с зажатой жемчужиной в клешне. В августе у нас будет медовый месяц. Вот жених удивится!»

© StellafromVienna / Reddit O_о 3 часа назад В оригинале ни слова про рака (может, потому что это краб) и жемчужину, а пассаж про жениха отдельным ответом и вообще другой.

Это уже не редактура, а сочинительство в чистом виде. Вы Риту Скиттер наняли с Прытко Пишущим Пером? Ответить

«Ничего не знаю об этой красной вазе нестандартной формы, кроме того, что цвет красивый и стоила она всего $ 10. Но я не могу не похвастаться!»

Это очень похоже на дизайнерскую вазу середины XX века. Поздравляю, фантастическая находка! © mokeygirard / Reddit

«Я нашла идеальную тарелку для картошки фри с соусом всего за $ 2!»

Когда любимая вещь возвращается к хозяину — это особая радость

Поехали всей семьей на ярмарку, и сын взял с собой любимую игрушку — плюшевую уточку с «ножками», куда он вставлял пальцы и «ходил» по разным предметам, радостно крякая. Естественно, уточку он потерял. Год спустя мы зашли в комиссионку за школьной формой, и сын нашел там точно такую же игрушку. Конечно же, мы ее купили. А дома сын рассмотрел уточку и вдруг увидел на бирке свои инициалы — это я ее когда-то подписала. Это оказалась та же самая игрушка! © cbelt3 / Reddit

«Я купила эту авторскую картину за $ 8. Мне очень нравится, как она вписывается в мой интерьер! Полотно подписано именем Вирджинии Ордерс Зауэр»

© Appropriate-Copy-949 / Reddit Gregory Miaskovski 3 часа назад Что то не вяжется цена картины в 8 долларов, принадлежащая кисти художницы, в честь которой учреждена стипендия её имени в области исскуств. Даже как то печально немного. Столько постер какой нибудь безвкусный стоить может. Ответить

О, Вирджиния была замечательной художницей! В одной школе даже учреждена стипендия в области искусства в ее честь. Она прожила 101 год и стала источником вдохновения для всех. Это прекрасная картина! © kittendollie13 / Reddit

«Эта причудливая сумочка — одна из моих любимых находок в секонд-хенде!»

Какая находка! Береги ее, а если она тебе когда-нибудь надоест (хоть это и невозможно), пришли ее мне, пожалуйста! © CBreen610 / Reddit

«На распродаже старых вещей нашла очаровательную лампу с основанием в форме цветного карандаша! Я заплатила за нее всего $ 7,5»

Когда удача на твоей стороне

Однажды я зашел в секонд-хенд и выбрал шесть очень классных мужских пиджаков, блейзеров и пальто, которые сидели на мне совершенно потрясно. Посмотрел цену — по $ 7 за штуку. Я подумал, что $ 42 за новый гардероб — это совсем неплохо, и понес все на кассу. Представьте мое изумление, когда оказалось, что я неправильно рассмотрел ценники, и каждая вещь стоила всего $ 1! За цену обеда из забегаловки я получил целый шкаф вещей, которые ношу до сих пор. © splice_of_life / Reddit Маловато будет 4 часа назад Адрес, брат, адрес! Мне как раз сына приодеть надо, да я и сама бы там закупилась....))) Ответить

«Купил в комиссионке винтажный термос в виде пингвина. Одна из самых крутых находок в моей жизни!»

«Приобрела очаровательный маленький поднос для мисок в виде кошачьего силуэта! Всего $ 2»

То, что не нужно одним, для других — сокровище

Моя лучшая история о барахолке — это когда мы с дочерью зашли в секонд-хенд и увидели, как девушка примеряет платье для школьного бала, которое мы сдали туда на прошлой неделе. Мы покупали его за $ 800, а сейчас его продавали всего за $ 20. Мы подошли к ней и сказали, что наряд надевали всего однажды и что она выглядит в нем просто великолепно. А девушка объяснила, что сначала даже не хотела идти на выпускной, потому что у нее нет денег на крутой наряд, «но теперь я буду проходить мимо богатых девиц очень медленно!» Она просто сияла. Ради этого мы и отдаем свои вещи туда, где они сделают кого-то счастливыми. © No_Cabinet_994 / Reddit

«Наконец-то мне повезло! Я крепко сжала в руках это сокровище всего за $ 10 и рванула прямиком к кассе. Это же керамическая ваза в виде крафтового пакета от Майкла Харви!»