15+ случаев, когда интуиция сработала как в кино и оставила впечатлений на всю жизнь

Не знаю, как это назвать, интуиция или не интуиция, но был такой случай. В 1955 году моя мама в возрасте 11 лет, убирая в доме, случайно выбросила бумажку из ящика стола. Там был крестик ее мамы, моей бабушки. В 1983 году, работая на огороде, папа его нашел. Зашёл в дом и спрашивает нас:"Угадайте, что у меня руке." Бабушка сразу ответила, что ее крестик!