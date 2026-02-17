15+ случаев, когда интуиция сработала как в кино и оставила впечатлений на всю жизнь
В нашей подборке сегодня — истории, в которых люди доверились своему внутреннему голосу и не прогадали. Вы узнаете, почему не стоит игнорировать шипение кота перед новосельем и какая деталь на фото кавалера помогла проницательной даме понять, что он — вовсе не тот, за кого себя выдает.
- Познакомилась с мужчиной. Везде платит, двери открывает, шубу подает. Идеал! Пошли мы в ресторан. Ужинаем. И тут у меня сердце как-то екнуло, и я подумала: «Сейчас что-то будет». Как по заказу, подходит к нам дама и вдруг кладет на стол свою трудовую книжку. Мой кавалер в стул вжался и явно даму опасается.
Женская интуиция — великая вещь. «Идеальный» мужчина оказался рекрутером-фрилансером. Ходил на свидания с девушками, которые находились в поиске работы, а потом «сватал» их в компании на вакантные места за комиссию. Вот только компании мужчина не отбирал, да и приврать был мастак, а потому нажил себе немало недругов.
- Сижу дома в декрете. На субботник собрались всем домом. Муж вышел первый, а я потом с ребенком. Перед выходом взглянула в окно, а там мой активно помогает новенькой соседке перепарковаться. Какой молодец.
Через пару дней иду вечером и вижу машину той девушки в снегу. Еще подумала, на работу она не ездит, что ли. А муж весь такой веселый, странно даже. Нутром почувствовала что-то не то в его поведении и в лоб спросила: «Ты соседку возишь?» Он аж в лице поменялся. Попала в точку. Короче, с этого дня он больше на машине не ездит, вот уже лет 6 как. © mirtanmir
«Доверилась интуиции и сама сделала себе макияж на свадьбу и прическу. Довольна — и деньги сэкономила, и красивая!»
- Купили уютную и дешевую трешку. Радовались, что у всех теперь по комнате будет. По традиции первым пустили кота, а он зашипел и убежал в подъезд. И так несколько раз! К коту не прислушались, а зря — спустя пару дней после заселения нашли подтеки в санузле. Хорошо хоть, что были начеку и сразу спохватились — сантехника вызвали. Оказалось, трубы менять давно надо. Еще немножко, и затопили бы и свою квартиру с красивым ремонтом, и всех соседей на нижних этажах.
- В приложении знакомств мне понравился мужчина. Очень симпатичный, судя по фоткам, из киноиндустрии. Пишет, что холост, ищет спутницу жизни, серьезные намерения и так далее. Начали переписку. Переспросила, женат ли. Ответ отрицательный. Чуйка мне сказала: «Неужели такой шикарный и одинокий?» Сделала скриншот его фотографий и закинула в поисковик по картинкам. В ответ вышло море фоток из социальной сети его жены. Парень, ну ты серьезно? © Подслушано / Ideer
- Гуляла с малышом вечером, а он вдруг встал у одного куста и лопочет что-то. В снегу между ветками лежит вроде пакет, но толком не видно. Взяла я ребенка и собралась уходить, но тут сердце екнуло. Надо заглянуть! Ветки раздвинула, смотрю — а там котенок. Почему один, как попал сюда — ничего не понятно. Сунула его за пазуху и понесла домой. По дороге отогрелся.
«Мама собрала кубик Рубика, опираясь только на свою интуицию»
Слыша слово "киноиндустрия", девушкам надо убегать, роняя тапки!!!
- Была с парнем в гостях у его друзей в другом городе. И пришла к ним еще одна местная девчонка — манящая такая. И начали они с моим парнем флиртовать. Я как почувствовала, что что-то случится. И что вы думаете? 5 часов спустя нахожу я их обоих на танцполе. Прошу парня вежливо не танцевать с этой девушкой, а он мне заявляет в ответ, мол, что ты так не уверена в себе? Увереннее надо быть! Рассталась с ним в эту же ночь, и домой мы летели молча. Он мне звонил многие годы спустя, чтобы сказать, что осознал свою ошибку, просил попробовать еще раз. Отказалась, конечно. Но суть истории в том, что я прямо вот ну знала, что они закрутят. Знала! © teacupbetsy3552 / Reddit
- Я должна была сдавать экзамен по анатомии. Утром у меня в голове все крутилось: «Скелетные мышцы, скелетные мышцы». Решила на всякий случай еще раз повторить эту тему. Позже на экзамене беру билет — именно эта тема мне и достается. © Gladys Porter / Dzen
- Однажды приспичило вынести мусор в 10 часов вечера. Никогда ночью не выносила. Но тут возникло просто неотвратимое желание это сделать. Пошли с дочерью. Возле мусорки сидел наш пропавший несколько недель назад кот Маркиз. Уставший, отощавший. В те времена еще не было никаких кодовых замков на дверях, и многие животные были на самовыгуле. Нашей радости не было предела! © Лариса Баранова / Dzen
«В воскресенье менял масло и подумал, что сливную пробку недотянул. Решил, что просто накручиваю себя. А сегодня на трассе пробка решила жить своей жизнью...»
Офигенная интуиция, когда твой парень флиртует и танцует с другой девушкой, только интуиция может подсказать что что-то случится!
- Поехали на новогодние каникулы к родственникам в Бразилию. У них там традиция — на Новый год на лодках по заливу кататься и смотреть фейерверк, который запускают с берега. Тетя с дядей купили нам всем билеты, а когда мы пришли, тетя, мельком взглянув на лодку, категорически отказалась в нее садиться. Потратив целое состояние, она купила билеты на другую — мы все подумали, что у кое-кого крыша, так сказать, потекла. А в 11:45 та лодка, в которую мы должны были сесть, перевернулась... © drainbead78 / Reddit
- Короче, познакомилась я с неким Алексеем. Симпатичный мужчина, у него свое дело и т. д. Общаемся, и он мне скидывает фото еды в ресторане, где он сейчас обедает. Но меня смущает айс латте, ведь на дворе-то декабрь. Да и что-то как-то уж слишком красиво сфоткано. В общем, чуйка меня заставила поискать это фото в интернете. И что вы думаете? Оно просто скачано с фотохостинга! А этот ресторан находится в Дубае, отсюда и айс латте на картинке. Ну, я и пишу Алексею: «А что это за место? Как называется?» А он мне: «Да просто недалеко от работы. Странные ты вопросы задаешь». Сказала я ему, что эта фотка гуляет по интернету давно уже, а место называется Social House и находится в Дубае. 30 секунд тишины — и я заблокирована. © dashenkanails
- Пару лет назад муж, теперь уже бывший, очень меня ревновал к едва знакомому парню, с которым я даже не общалась. Говорил, что чувствует от него опасность. Сейчас я замужем за тем самым парнем уже 2 года, а по дому бегает наш годовалый сын. Хорошая интуиция была у бывшего. © Подслушано / Ideer
«Зашла в строительный магазин, и вдруг что-то внутри подсказало — иди в отдел с растениями. Пришла и нашла там суккулент, о котором долго мечтала»
Пару лет назад муж прекрасно видел, как "едва знакомый парень" смотрел на его жену. А учитывая то, что он знал всё о своей супруге, он понимал, чем грозит ему этот взгляд. И значит, ревновал не безпочвенно.
- Ехал я на такси домой и вдруг как выдам: «Поезжайте осторожнее, а то тут олени, бывает, на дорогу выходят». А оленей-то у нас почти и нет. Но спустя 10 секунд после моего предупреждения на трассу выскочил олень! Благо, таксист ехал тихонько и все обошлось. © hardindapaint12 / Reddit
- Проработала в известной фирме более 10 лет, 6 из них — начальником отдела. Всегда доверяла интуиции. Недавно прихожу как обычно в офис, и вдруг в голову является мысль: «Сегодня тот самый день, когда я напишу заявление на увольнение». Подписала у руководства, а после обеда собрали всех и сообщили, что в компании будет сокращение более половины сотрудников. © Подслушано / Ideer
- А у меня позитивная история. Поздно вечером моя интуиция подсказала, что я могу доверить одному парню проводить меня до машины. 4 года прошло — мы обручились! © Lynn_Needs_Help / Reddit
«Все, абсолютно все были против того, чтобы я покрасила дом в сиреневый цвет — и посмотрите, как хорошо вышло!»
Все "чуйки" чаще всего нюх,которым мы не умеем пользоваться.
У меня его нет(переболела короновиррусом) и я эксплуатирую нюх своей собаки,а уж её поведение знаю,как своё.
- Собирались встретиться с подругой. Утром варю себе кофе, а в голове одна мысль, что сегодня я познакомлюсь со своим мужем. Даже посмеялась. Познакомились в то же утро с двумя молодыми людьми. Мне предложение сделали на следующий день, а поженились мы через 3 месяца. Подруга вышла замуж за второго через 5. И мы, и они в браке уже 41 год. Дружим до сих пор, стали как родные. © Елена Ефимова / Dzen
- Проснулась в три утра. Сердце как-то екнуло. Смотрю, кот тоже напрягся, уши прижал к голове. Хотя вроде ничего не слышно и не видно. Уснуть я так и не смогла и пошла на кухню. Включила свет, поела, хотя есть не очень-то и хотелось. Потом уже пошла обратно спать.
Утром мы узнали, что ночью в дом хотели проникнуть незнакомые люди. К счастью, свет, который я включила, спугнул их. © TheBigSqueak / Reddit
- Позвали на дачу в баню, но мне почему-то ехать не хотелось. Отказываться неудобно как-то было — поехал. Всю дорогу как-то не по себе было. Посидели хорошо, погрелись. После полуночи улегся спать, а утром увидел свою новую машину с хорошими такими вмятинами. Одного товарища ночью потянуло на покатушки, и мое авто каким-то чудом оказалось на его пути. Не вдаваясь в подробности, я еще и виноватым оказался! С тех пор стараюсь слушать интуицию. Ну, и научился говорить «нет», когда надо. © Александр Куканов / Dzen
Случалось ли вам когда-нибудь «нутром» почувствовать правду или внезапно поменять планы? Поделитесь своими историями в комментариях.
Комментарии
Незнакомые люди, которые хотели ночью проникнуть в дом, утром сами рассказали об этом хозяйке?
А вообще интуицию называют шестым чувством, которым не все люди умеют пользоваться. И которое не у всех есть, как другие пять чувств.
Не знаю, как это назвать, интуиция или не интуиция, но был такой случай. В 1955 году моя мама в возрасте 11 лет, убирая в доме, случайно выбросила бумажку из ящика стола. Там был крестик ее мамы, моей бабушки. В 1983 году, работая на огороде, папа его нашел. Зашёл в дом и спрашивает нас:"Угадайте, что у меня руке." Бабушка сразу ответила, что ее крестик!