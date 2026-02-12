17 теплых историй о людях, которые ничего не ждали, а счастье — вот оно

Иногда счастье приходит без предупреждения и совсем не по плану. Никто его не звал, не ждал и не загадывал — оно просто появляется в самый обычный момент, среди повседневных дел и внезапных встреч. В этих историях — именно такие случаи, когда жизнь вдруг подбрасывает теплый сюрприз.