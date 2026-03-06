Какой изобретательный муж у 23-летней мамы! А мой в подобной ситуации поступил попроще. Когда бабка из нашего подъезда пыталась наезжать на меня по поводу уборки подъезда (обязанность ЖЕК, а не жильцов), мой муж позвонил в её дверь, доходчиво и аргументированно попросил оставить меня в покое и громко захлопнул эту дверь у неё перед носом. Проблема на этом иссякла. А ведь мог бы на футболке написать: "Я не уборщица!" и ходила бы я гордо в ней по городу.
20+ мужчин, которые знают путь к женскому сердцу
Путь к женскому сердцу вымощен вовсе не бриллиантами, а умением вовремя ввернуть комплимент, приготовить завтрак, а то и молча уйти спать в машину, чтобы не будить уставшую супругу (хотя и от бриллиантов мы не откажемся, верно, дамы?). В нашей подборке сегодня — истории о больших и маленьких подвигах. От букета ромашек, заказанного с высоты Эвереста, до особой футболки для любимой, чтобы бабульки у подъезда к ней больше не приставали.
Приготовьтесь к порции светлых эмоций.
- Мне 23, но выгляжу лет на 16. Есть сын. Привыкла к взглядам на прогулках с дитем, но бабушка, которая стыдила меня так, что вся улица слышала, выбила из колеи. Пожаловалась мужу. Он проблему решил, и на следующую прогулку я вышла в футболке с надписью: «Мне 23. Ребенок рожден в браке. Муж носит на руках». Кажется, я знаю, почему когда-то сказала ему «да». © Подслушано / Ideer
- К нам приехала подруга детства мужа. Я на завтрак блины пекла. Она съела один и говорит: «Ой, а у меня они тоньше и мягче, Саше бы больше понравились». Саша — это муж мой. Я ей и сказала: «Пеки». Она растерялась, но сделала. А муж съел ее блин и сказал: «Люся, у моей жены они вкуснее». Больше Люся к нам в гости не ездит почему-то. © choco_berry.by
- Каждый день я готовлю бутеры на работу для себя и своей жены. Когда заканчиваю, выбираю тот, что получился красивее и где ингредиентов побольше, и кладу в контейнер супруги. Знание того, что она получает лучшее, делает меня счастливым — пусть даже это просто бутеры. © keeper_of_keys / Reddit
«На 9 неделе беременности мне вдруг очень захотелось печенья с шоколадной крошкой. Муж поскреб по сусекам и через час сварганил печенюхи!»
- На юбилее дедушки доставала из серванта бокалы. В одном из них увидела золотой перстень и спросила про него у дедули. Он удивился и ответил, что из золота у них дома только его золотой зуб и бабушка. Я милее ничего не слышала. А бабуля расхохоталась. © Подслушано / Ideer
- Продавала странную статуэтку. Выставила ее, даже и не думая, что кто-то купит. Приехал забирать дедушка — подтянутый, спортивный такой. Я спросила, зачем он ее купил. Оказалось, такие статуэтки коллекционирует его жена — и он ездит их везде покупает. Возвращаюсь домой и говорю мужу: «Чтобы быть счастливым и крепким дедом, надо поддерживать жену во всех ее увлечениях!» © lizakheifetz
«Каждое утро супруг готовит мне завтрак»
- Сегодня иду на работу. Маленький мужчина (лет 5-6) открывает мне дверь и говорит: «Девушка, проходите, я придержу дверь». Так приятно стало, и настроение на весь день! © raiehvn
- Муж однажды задержался на работе, а я случайно закрылась изнутри на ключ. Легла спать. Просыпаюсь часов в 5 утра от того, что рядом пусто. Беру телефон и выясняю, что он пришел ночью, понял, что дверь закрыта на ключ, и чтобы не будить меня, ушел спать в машину. © ptr.leya
- Сегодня мужчина мне заказал букет ромашек доставкой. Он поднимался на Эверест уже неделю, и в тот момент был на высоте 4900 метров, там же и ловил сеть, чтобы сделать заказ. У меня все. © aksik_l
«У мужа в галерее есть целая коллекция фоток, как мы с собакой по утрам дремлем»
Оо, я бы не смогла уснуть, зная, что очки в одеяло закутались. Меня бы тревожила мысль, что они сломаются.
- Познакомилась с парнем в командировке в Грузии. Он оплатил наш счет в ресторане и передал записку с комплиментами и номером. Созвонились, встретились, понравились друг другу. Через 5 дней я улетала, и он поехал меня провожать. Сдала багаж и пошла на паспортный контроль. А когда в самолет села, вдруг увидела в салоне его. Полетел со мной на 3 дня. Поженились, дочке уже 7 лет. © nevidumannieistorii
- С самого первого дня наших отношений каждый день муж варит два кофе — один к моему пробуждению, а другой к возвращению с работы. Если его в это время дома нет, то он просто оставляет все кофейные прибамбасы подготовленными, так что мне только чайник вскипятить остается. © emotionalbaddies / Reddit
- 10 лет назад, когда мы начинали встречаться, парень пригласил меня к нему в общагу. Прямо в комнате он приготовил плов в мультиварке. Я немного настороженно к этому отнеслась, но решила попробовать. И после первой же ложки я была как критик из «Рататуя». Это было невероятно вкусно, мне хотелось есть этот плов каждый день!
Но я спокойно сказала: «Спасибо, вкусно». Парень настаивал на добавке. Я отказалась, хотя была все еще голодна. Просто понимала, что он студент и этой еды ему хватит на пару дней, да и в целом он сильно потратился, чтобы приготовить мне ужин.
Зато теперь он знает, что я тогда из вежливости отказалась, а на самом деле мне дико понравилось. На праздники прошу у него этот плов — и ем в таких количествах, о которых и мечтать не могла в тот день. © sti_morol
«Муж каждый день готовит мне обед на работу, а иногда вкладывает в контейнер записку — то что-то забавное, а то и извинения, если вдруг мы повздорили накануне»
- Муж играл с детьми на кухне, и там образовался бардак и гора посуды. Я все ждала, когда они улягутся. Муж наконец пришел: «Утром уберешься, а то мне лень». Стиснув зубы, я молча метала молнии. Пошла на кухню, чтобы оценить масштаб уборки, а там чистота! Муж — шутник. © etozhehelga
- Я вечно мерзну, вот прям постоянно. Недавно захожу в спальню, а муж занял на кровати мою половину и лежит в какой-то странной позе. В общем, оказалось, он так для меня местечко греет. © sabby55 / Reddit
- Вчера у меня было очень классное и уютное свидание. Я напекла блинов обычных и с припеком. Мужчина привез икру и шоколадную пасту. Мы поели, выпили чай. Он поменял лампочки, обновил мой ноутбук, который я никак не могла настроить. Еще привез свою собаку сиба-ину, так как я очень хотела ее потискать. А потом поехал к себе домой. © zharkoksu
«В последнее время что-то настроения нет, а тут муж вдруг взял и без причины подарил мне игрушку из моей любимой игры. Ну, ведь прелесть?»
- Возвращалась из магазина, а передо мной шли мальчики лет 10, периодически друг друга толкая в шутку. Один из них, заметив, что я иду сзади и не могу их обойти, громко произнес: «Давайте пропустим даму!» — и они все резко сдвинулись. А после продолжили также беззаботно играться. Я улыбалась до самого дома. © psyhelp_foryou
- Я стараюсь встать на работу раньше, чем моя невеста, и помыться в душе так быстро, как только это возможно — чтобы ей осталось побольше горячей воды в бойлере. © Reddit
- Проснулись с мужем к обеду. Он поехал за пиццей, которую я очень люблю. Звонит: «Любимочка, такая пицца не получится, но могут заменить ингредиенты. Брать? Одну или две?»
Потом рассказывает, что женщина, которая заказ принимала, спросила его: «У вас жена беременная, да? Привередливая, так стараетесь».
А я не беременная, но так приятно было обратить внимание на поступки, которые кажутся обыденностью. © goldqueep
«Я всегда дарю всем шары в виде цифр на дни рождения, а мне почему-то никто никогда такое не дарил. А теперь представьте мою радость, когда я утром проснулась, а муж вон что подготовил!»
- Мой муж — жаворонок, так что встает всегда раньше меня. И каждое утро он по-быстрому прибирается, пока кофе варит. Так что, когда я встаю, дом выглядит гораздо чище и приятнее, чем накануне. © YellowPepperPoodle / Reddit
- Приехала после учебы по распределению девушка в другой город. Там познакомилась с парнем. Через 2 недели гуляли они мимо ЗАГСа. Парень спросил: «Паспорт с собой?» — «С собой». — «Пойдем заявление подадим! Если поженимся, нам двухкомнатную квартиру дадут».
64 года вместе, 2 детей, 4 внуков и 4 правнуков! Это были мои бабушка и дедушка. Квартиру, кстати, в итоге трехкомнатную им дали, когда дети родились. © Елена М / Dzen
А какой поступок мужчины заставил ваше сердечко екнуть от нежности? Делитесь своими историями в комментариях — давайте покажем всем, что время рыцарей не закончилось.
