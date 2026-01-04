Он подарил фартук, потому что ты для него прислуга. Не человек, не женщина - прислуга.
15+ случаев, когда мужья сделали такие подарки женам, что эти истории можно рассказывать детям и внукам
Что общего у обычных носков, мыльных пузырей и мотка шерсти? Иногда это просто вещи, а иногда — гениальный план, призванный довести вас до слез радости, ну или обиды. Выбрать хороший подарок — искусство, требующее не только денег, но и невероятной изобретательности. Мы собрали истории о самых неожиданных, странных и смешных подарках, которые навсегда запомнились их получателям: от золотой цепочки, спрятанной в детской игрушке, до машины, полученной в обмен на копеечную пряжу. Это доказательство того, что лучший презент — тот, за которым стоит целая история!
- На годовщину свадьбы муж подарил баночку мыльных пузырей. Я так расстроилась, думала, столько лет прожили, а он мне какие-то пузырики. Полчаса уговаривал открыть. Открываю, а там... золотая цепочка намотана. Додумался же ведь! © Подслушано / Ideer
- На прошлой неделе я праздновала свой день рождения. Планировала собраться маленькой компанией у меня дома. Подарка от любимого ждала больше всего. В голове пролетали различные мысли и теории, что же он мне подготовил. Больше всего хотелось обычные цветы, ведь я обожаю розы, орхидеи, пионы. Подарил мне носки — при всех. Было немного стыдно и неловко, но я не обиделась. Он «отыгрался» за мой предыдущий подарок. Такой подарок — не самая большая катастрофа, так сказать. Только вот этот хитрец раскрыл все карты уже под вечер, когда все уже собирались выходить. Он вынес мне огромнейший букет красных роз, встал на колено и спросил, выйду ли я за него. От неожиданности и счастья меня всю залило слезами. В общем, скоро я стану его женой. © Палата ** / VK
- 15 лет назад муж подарил мне телескоп. А я хотела желтые замшевые туфли. Телескоп стоил как пять пар таких. У мужа была вся информация: фото туфель, марка, где купить и какой размер нужен. Но ещё у него были два незыблемых правила: подарок — это сюрприз, а одежда или обувь — не подарок. Мое лицо, по которому читалось все разочарование мира, он помнит до сих пор. Почему я об этом вспомнила? Потому что сегодня ночью мы смотрели лунное затмение. С детским восторгом наблюдали, кутались в пледы у открытого окна, разговаривали, и я подумала: «Как здорово, что у нас есть телескоп». Вслух тоже сказала. Еще могла бы подумать: «Фиг с ними, с туфлями». Но туфли все же купила спустя время. Не в подарок, а просто так. © elenazimm.psy
- На десятую годовщину свадьбы муж подарил мне фартук. Кухонный фартук. Красивый конечно, чего скрывать, из натуральной ткани, и скорее всего, достаточно дорогой. Но это фартук! На нашу годовщину! Мне всего 29 лет, я еще молодая. Я хорошо выгляжу, не запускаю себя, и муж тоже отлично выглядит. Я ждала цветы, романтический ужин... Или хотя бы билеты в кино. Но фартук. Даже обидно как-то. Неужели мы настолько скучные? Неужели наша романтика и лучшие влюбленные годы уже позади... © Палата № 6 / VK
- Что вы знаете о неудачных подарках. На мои 26 лет муж подарил мне крем для лица для возрастной кожи 50+. Однажды на новый год его семья подарила мне шампунь от облысения. Но потом знакомая рассказала, как ей на день рождения подарили ананас и вяленую рыбу, и мои подарки еще не настолько плохие. © tatiana_bezev
- На свой 40-й юбилей ждала от мужа невероятного подарка — дата-то круглая, не баран чихнул. А он мне вручил пакет со спицами и мотками шерсти. И еще заявил, что это полезно для мелкой моторики. Я уже приготовилась реветь от обиды, как вдруг смотрю, а от одного клубка нитка тянется через всю комнату. Я раздраженно дернула за нее, а к ней ключи от машины привязаны. А муж вопит радостно: «А это крупная моторика» и ржет, мол, вот как он удачно пошутил.
40 лет - это не юбилей, а просто круглая дата. 25, 50, 75 и т д., т.е. число лет, краткое 25, - это юбилей.
- Муж подарил мне новый жетон для моей собаки. На прежнем был написан номер моего бывшего, давно нужно было заменить все, но я просто забывала об этом. Муж подарил новый жетон, на котором уже указаны мой и его номер. © RedeRules770 / Reddit
- Есть знакомая семья, в браке они 25 лет. Муж подарил жене машину. Прошло месяца 4 с момента подарка, машина сломалась, чинить он ее не захотел и купил жене опять новую машину премиум-класса. Вот мне бы так. © Подслушано / Ideer
- Долго просила мужа завести кошечку, а он все отнекивался, мол, у него аллергия. И вдруг как-то под Новый год вваливается домой с коробкой, в которой кто-то шуршит. Открываю — котенок, да такой пушистый. Я в шоке, как же его аллергия? И тут он заявляет, что специально, чтобы сделать мне такой подарок, пошел на консультацию к аллергологу и тот посоветовал ему завести сибирячку, типа с ней многие аллергики уживаются.
Когда я читаю фразу "машина сломалась", сразу вспоминаю анекдот, в котором машина сломалась пополам)
- Однажды муж подарил мне на день рождения торт с надписью «С Днем Рождения, Любимый». Видимо, где-то есть молодой человек, получивший торт «С Днем Рождения, Аля». Деньги мужу не вернули, обещали какие-то извинительные кексы, но решили что и так сойдет. © cuvircom
- Тогда у нас были отношения на расстоянии и это довольно тяжело. Так что однажды он прислал мне свою ношеную рубашку. Он в ней спал, и она все еще хранила его запах. Между нами были тысячи километров, а я чувствовала, что мы все равно рядом. Очень мило. © gr8ver / Reddit
- Муж подарил мне на день рождения огромный букет полевых ромашек, сказал, что там ровно 133 цветка, и пока я их не перегадаю, подарок не получу. Я сначала посмеялась, а потом поняла, что он серьезно. Села, начала гадать... Через пару часов поняла, что в этом букете ромашки буквально бесконечные, глаза уже начали слезиться от количества «любит — не любит». На следующий день продолжила, муж хохотал и говорил, что проверяет мою настойчивость. На третий день я уже чувствовала себя сумасшедшей, но, к счастью, последняя ромашка оказалась доброй. Любит! Муж торжественно вручил мне подарок, а потом признался, что специально добавил цветок, чтобы все закончилось на «любит». Мерзавец, но какой романтичный! © Карамель / VK
Романтичного мерзавца с ромашками можно было бы и обломать)
-Сам сиди и гадай, если больше ни на что не способен!
- Все парни во время конфетно-букетного периода дарят своим девушкам милых медведей, зайчат, кошек и тому подобных. А мой муж подарил мне гориллу... Почти с половину меня ростом, огромную, серую и грустную. И еще добавил: «Увидев эту милую обезьяну, я сразу же подумал о тебе». © Подслушано / Ideer
- У меня хроническая бессонница, я просто не могу заснуть. Как-то раз мы с мужем ночевали в отеле и там я просто легла и вырубилась. Очень давно так сладко не спала. Обронила при муже, что все дело в их подушках. А через несколько дней мне домой пришла посылка. Новые подушки и постельное белье, как в том отеле. Оказалось, он пошел выспрашивать детали у персонала, чтобы заказать для меня. Он просто хотел, чтобы я выспалась. © Excellent-Day4955 / Reddit
- Мне муж подарил проектор. Мы на Рождество всей семьей сели смотреть «Гарри Поттера» на всю стену. И тортом заедали. Так офигенно было! Лучший подарок в жизни. На всех... Но мне. © alesia_there_and_back
- Муж мой ботаник, привез из командировки семена какого-то очень красивого и редкого цветка. Идея была привезти, вырастить и подарить такой букет, которого я еще никогда не видела. Я не в курсе, а он его чуть ли не полгода выращивал. Вырастил. И тут время вручать букет. Я в восторге, действительно таких цветов я еще не видела. Как оказалось, лучше бы оно так и оставалось. Пять минут с букетом — и я уезжаю в неотложку. Оказалось, аллергия у меня на такую красоту. Долго извинялся, но откуда же он мог знать. С подарками муж теперь осторожен, а над историей теперь смеемся оба. © Карамель / VK
- Встречалась с парнем, пригласила к себе на ужин. А у меня ремонт в ванной намечался, ну как намечался... Где то плитку отковыряла, сантехнику заменила.. В общем, вид такой себе. Он на выходных предложил съездить с ним в соседний город по делам. Приехали. Он останавливается у строймагазина и говорит: «Иди выбирай цвет плитки». Я обалдела! Выбрала, он все оплатил. © Greta****** / Pikabu
- Муж подарил мне долгожданный фитнес-браслет, который считает шаги, пульс и всякое такое. Так мы узнали, что я лунатик, — за ночь браслет насчитывал около 1000 шагов. © Подслушано / Ideer
- В начале отношений мой парень постоянно дарил мне цветы. А я как-то стеснялась сказать, что вообще-то даже не люблю их. Но тут приближался День Валентина, пришлось уже раскрыться. И заодно я сказала, что не хочу каких-то банальных подарков, типа плюшевых медведей. И в шутку добавила, что если он мне что-то подарит, я кину ему это обратно. Отгадайте, что он мне подарил? Фрисби! © ladyoflemongrab / Reddit
Всегда увлекательно узнавать о том, что кому подарили. Иногда это приятный сюрприз, а иногда вопросов возникло больше, чем ответов. Вот вам еще парочку статей из того же репертуара:
Комментарии
Свежее. На этот НГ невестка подарила мне сковородку. Я конечно, поблагодарила и сделала вид, что сковорода чудо как хороша (она действительно неплохая), но как так-то? Я ведь даже не намекала на такое, она мне не нужна, да если и возникла бы нужда в новой сковороде, купила бы сама. Предвидя вопросы, скажу, что я невестке подарила шоколадные конфеты, серебряное колечко, о котором она мечтала, и денежку в конверте...