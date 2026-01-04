15+ случаев, когда мужья сделали такие подарки женам, что эти истории можно рассказывать детям и внукам

Свежее. На этот НГ невестка подарила мне сковородку. Я конечно, поблагодарила и сделала вид, что сковорода чудо как хороша (она действительно неплохая), но как так-то? Я ведь даже не намекала на такое, она мне не нужна, да если и возникла бы нужда в новой сковороде, купила бы сама. Предвидя вопросы, скажу, что я невестке подарила шоколадные конфеты, серебряное колечко, о котором она мечтала, и денежку в конверте...