13 историй от людей, которые хотели окультуриться, но судьба подкинула сюжет для комедии

Моей любимой старшей сестре на тот момент было 4 года, меня еще на этом свете не было. И вот мама совершенно случайно берет билеты в местный драматический театр на спектакль вечерний. Раз спектакль вечерний, он ну вот совсем не для детей. Хоть и с цензурой. А сестру оставить было не с кем. А билеты? А вожделенный спектакль? Посему мама берет дочь с собой. Все было изумительно до того момента, когда в спектакле не появились мужчина и две женщины, одетые ну очень откровенно. И тогда моя драгоценная сестра, увидев это безобразие, начала хлопать в ладоши и кричать: «А люди-то в неглиже!» Смешно было всему залу. А мама моя почему-то быстро сбежала. С сестрой, разумеется.