Щелкунчик идёт всего часа два.
Да и детский это спектакль. Моя старшая его с неполного года смотрит по видео каждый год. Ещё и не по разу.
Правда, дома она сама с удовольствием "помогает", может, без этой возможности было бы не так интересно))
13 историй от людей, которые хотели окультуриться, но судьба подкинула сюжет для комедии
Иногда в театрах и музеях разворачиваются сюжеты покруче тех, что на сцене. Герои нашей подборки просто хотели культурно провести вечер, но в итоге получили заряд эмоций и воспоминаний, над которыми еще долго будут смеяться.
Пришли с парнем в театр. Места в первом ряду, он в костюме, весь вечер строил из себя интеллигента и рассуждал о глубине игры актеров. В момент самой пронзительной сцены у него из кармана с диким звоном вылетает монета и катится через весь проход. Мой «эстет» замирает и на весь зал выдает: «Блин, только не юбилейная десятка!» Пока актеры выходили на поклон, он на четвереньках обшаривал пол с фонариком. В итоге десятку не нашел, зато гордо притащил чьи-то чужие два рубля. Катарсис, в общем, случился полный.
Моей любимой старшей сестре на тот момент было 4 года, меня еще на этом свете не было. И вот мама совершенно случайно берет билеты в местный драматический театр на спектакль вечерний. Раз спектакль вечерний, он ну вот совсем не для детей. Хоть и с цензурой. А сестру оставить было не с кем. А билеты? А вожделенный спектакль? Посему мама берет дочь с собой. Все было изумительно до того момента, когда в спектакле не появились мужчина и две женщины, одетые ну очень откровенно. И тогда моя драгоценная сестра, увидев это безобразие, начала хлопать в ладоши и кричать: «А люди-то в неглиже!» Смешно было всему залу. А мама моя почему-то быстро сбежала. С сестрой, разумеется.
Маме на работе часто выдавали билеты в театр, на оперу или балет. И вдруг ситуация совсем редкая: приезжает балет «Щелкунчик», первый ряд! Такие билеты на вес золота. Представление идет уже часа два, танцовщики стараются, музыка стихает буквально на секунду, и тут я выдаю на весь зал: «Как же скучно!» А мама подумала, что мне, трехлетнему ребенку, просто необходима эта культурная программа.
Подруга моей мамы очень впечатлительная женщина. Как-то раз она пошла в кино на «Матильду». В фильме есть момент, когда балерина делает фуэте много раз подряд. После выполненного элемента мамина подруга забыла, что она в кино, встала и начала аплодировать. Видимо, мозг убедил ее, что она пришла на балет в театр.
Решила я, что пора шестилетнюю дочку приобщать к прекрасному и впервые повела на оперу. Минут десять она внимательно слушала и смотрела на сцену. А потом повернулась ко мне и обеспокоенно спросила: «А мы здесь на всю жизнь?»
Была в галерее. Стоят возле одной и той же картины две экскурсии: взрослая и детская. Взрослый экскурсовод монотонно: «Его философская концепция...в девятнадцатом году...» Детский экскурсовод заговорщицким тоном с горящими глазами: «А сейчас... я вам открою такууую тайну!» И дальше в таком духе. Я за ними потом по всем залам бегала. Ну почему у взрослых так тоскливо?
В одном театре застала интересную идею. Когда во время представления кто-то включал телефон, то ему в экран откуда-то сверху начинали светить красной лазерной указкой. Такое персонифицированное внимание очень напрягает, и человек мгновенно выключает телефон.
Оно не только привлекает внимание, лазерная указка сильно мешает что-либо смотреть или писать.
Ходили мы не так давно на классическую музыку. Антрепренер всех сразу попросила выключить телефоны (для тех, кто просто запамятовал) и предупредила, что произведение такое-то в 3-х частях. Между этими частями аплодировать не принято. Казалось бы, должна быть культурная публика... Но телефоны звонили раз 10. У одной бабки вообще телефон пиликал минут 5. Сначала она не понимала, что у нее, потом пыталась заглушить сумку, затем долго в ней копошилась. На звонке у нее отнюдь не Шуберт был. Ну и, конечно же, во время каждой паузы раздавались аплодисменты.
В 12 лет меня мама потащила в филармонию, на орган. В общем, было ужасно скучно и я начала разглядывать вокруг людей. И тут внимание мое привлек один дедушка, который склонил голову и тихонько спал. А в этот момент играла спокойная, плавная мелодия. Смотрю на дедушку, спит так сладко, и тут как органист начнет громко играть, дед аж подпрыгнул, проснулся, огляделся вокруг. Наблюдать было забавно.
Я однажды была в опере, и там, оказывается, есть бегущая строка под сценой — поясняется, чего они поют. Смешно, когда пафосная голосовая рулада, и поза, и лицо, а сверху перевод примерно такой: «А че это за баба к тебе заходила симпатичная такая?»
Как то раз меня одногруппница уговорила сходить с ней на оперу и сесть в партере. Ладно. Садимся, и я ей рассказываю: «Яна, я всегда беру балкон. Звук прекрасен, все видно». Но, когда первое сопрано запела и взяла верхние ноты, я услышала фальшивые звуки. И не только я. Часть людей рядом с нами затихла. А у меня улыбка сошла с лица. Я надеялась, что это у нее временно. Вдруг, волнение? Или еще что-то. Но нет. До конца представления она то и дело промахивалась в верхних нотах.
Ходили с молодым человеком в оперу, он вообще был впервые на таком мероприятии. По пути домой решили обсудить увиденное. «Это была моя первая и последняя опера» — сказал он. Я говорю: «Да перестань, я же видела, как ты слезу пустил в конце второго акта», на что он мне заявил: «Я всплакнул! И то, только из-за объявления, что будет еще и третий акт».
Пошли мы с сыном на днях в кукольный театр. Вышли с представления довольные и пошли в кафе. Ждем, когда нас обслужат, и тут заходит мужчина, смотрит на меня периодически и становится рядом, ждет, чтобы заказать. И тут занавес...он улыбается и спрашивает: «Девушка, не хотите ли угостить красивого мужчину кофе?» Я с улыбкой и в шоке отказалась от покупки кофе. Вот я поняла, что я старомодная и мне подобное не понять. Я стою и покупаю пончик сыну. Как можно такое спрашивать у девушки с ребенком в кафе?
Кольцо мб не носит? Мужичонка и решил: "о, РСП, такая любого обеспечивать согласна, лишь бы штаны в доме были"
Тогда это не она старомодная, а он
Комментарии
Я ярая театралка, при любой возможности хожу на спектакли. А моим коллегам милее в кабаке посидеть, набухаться, наплясаться. Ну, кому что. И вот, однажды, они прицепились ко мне, что такого я нахожу в театре. Тогда я решила приобщить их к прекрасному- купила на всех билеты на ближайший спектакль. К сожалению, это была премьера. Спектакль был просто ужасным!! Скучная пьеса об унылой жизни в деревне. Даже актеры играли без души, публика уходила прямо во время спектакля. Мои коллеги смотрели на меня с жалостью, "неужели тебе такое нравится? ". А мне так стыдно никогда не было, будто это мой театр, мой спектакль, и мой провал.