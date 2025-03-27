20+ случаев, когда театры и музеи оставили воспоминания на всю жизнь

Театры и музеи — это места, наполненные искусством. Но даже в них жизнь любит подкинуть сюрпризы. В этих стенах порой разворачиваются истории, которые затмевают даже самые яркие постановки и экспонаты. А пользователи сети решили поделиться такими забавными случаями. Они точно запомнятся им надолго!