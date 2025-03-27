20+ случаев, когда театры и музеи оставили воспоминания на всю жизнь
Театры и музеи — это места, наполненные искусством. Но даже в них жизнь любит подкинуть сюрпризы. В этих стенах порой разворачиваются истории, которые затмевают даже самые яркие постановки и экспонаты. А пользователи сети решили поделиться такими забавными случаями. Они точно запомнятся им надолго!
- Ходили с дочкой в кукольный театр. Рядом сидел ее ровесник, мальчик лет трех. Долго смотрел на занавешенную сцену и выдал: «Папа, а почему так долго загружается?» © Мамдаринка / VK
- Одно из моих самых ярких впечатлений детства — это поход в музей. Там я увидел скульптуру гигантского человеческого сердца. Через него можно было даже пройти. А внутри встроенные динамики, воспроизводящие звук сердцебиения. Это была одна из самых крутых вещей, которые я когда-либо видел. © EMPulseKC / Reddit
- Была недавно в театре. Все мое внимание приковал к себе очень милый кот! Он послушно сидел на плече у хозяина и пристально наблюдал за тем, что происходит на сцене. Сосед этой парочки смотрел на кота с удивлением и говорил, что раньше подобного не видел. В ответ хозяин кота пояснил, что странного в этом ничего нет, ведь кот читал пьесу, и теперь ему интересно, что с ней сделал режиссер. В итоге сосед шутки не понял и пересел на свободное место подальше от них. © Палата № 6 / VK
- Была в музее. Перед выходом решила помыть руки. Подхожу к уборной, а там километровая очередь. Я иду, не останавливаюсь. Около самых дверей хватает меня за руку одна бабка и орет: «Здесь вообще-то очередь!». Я ей отвечаю, что мне всего-то только руки сполоснуть. Так она пошла за мной проследить. И только когда я помыла руки, бабка поплелась за мной в конец очереди. © Подслушано / Ideer
- Мама говорит, что я любила музеи с трех лет. А все потому, что мы посещали те места, которые меня действительно интересовали: выставки с голограммами, залы естественной истории с динозаврами, коллекции игрушек и кукол. Помню, как в музее транспорта можно было залезать в трамваи и на повозки с пони. Это одни из самых счастливых моих воспоминаний. © Angela Shingler / Quora
- Мне было восемнадцать, когда мы отправились на автобусную экскурсию из маленького городка в музей. Я никогда раньше не была в настоящем музее. Оглядываясь назад, я понимаю, что это был поворотный момент в моей жизни. Я стояла перед греческими и римскими статуями в садах, бродила по залам, разглядывала картины. Одно произведение искусства я запомнила особенно. Эта была картина Винсента Ван Гога. Я была под сильным впечатлением. Сегодня я сама занимаюсь искусством. © Joy / Quora
- Недавно была в театре. Началось представление. Слышу, кто-то орет позади меня. Оборачиваюсь, понимаю, что какой-то мальчик. Но темно, не разглядеть. Потом он еще раз заорал и еще... Наступил антракт. Все выходят. Я начинаю жаловаться на крик ребенка. А мама мне отвечает, что этот мальчик с особенностями, и кричал он от радости. Я вся раскраснелась. Мне стало стыдно, и я мысленно просила у него прощения. © Подслушано / Ideer
- Боялась брать детей в театр. Муж убедил, что мы их хорошо воспитали. Я нарядила их, дома наказала вести себя тихо. Посмотрели спектакль, в антракте перекусили. Дети были идеальны, и тут — «Ма-а-а!» Оборачиваюсь и вижу: малышка лежит на полу, а сын тянет ее за юбку и катает по полу, как на санках. © Мамдаринка / VK
- Пригласил меня друг к себе на спектакль в очень известный театр. Выдал две проходочки. А мне 3-х летнего сына оставить не с кем. Взяла я его с собой. Чтобы не облажаться, села рядом с выходом из соображений: начнет шуметь, так я его под руки и на выход. И вот, пока шел спектакль, мой сын ползал под сиденьями и вел себя тихо. Все прошло хорошо. Спектакль закончился. Мы дождались друга. Пока гуляли по улицам, он мне рассказал, что оказывается, как только в театре появился ребенок, все были приведены в готовность: актеров предупредили, что могут быть форс-мажоры, администраторы следили в оба, а за нами наблюдали в камеры. © Красавица Марго / Dzen
А почему людям должно быть стыдно, если им мешают крики во время представления?
С "особенными" сейчас носятся, но ведь мир не крутится вокруг них...
- Зал у нас в театре был маленький, камерный. Спектакль был замечательный. Смотреть было очень интересно. Все впечатление портила лишь мама трехлетней девочки, которая постоянно пересказывала дочке, что происходит на сцене. Возможно, не стоит все-таки приводить совсем уж маленьких детей на спектакли, рассчитанные на ребят постарше. © Журнал Ломоносов-клуб / Dzen
- Уговорила мужа пойти в театр. Супруг был уставший, но смотрел с интересом. Тихо переспрашивал: «Это ее муж? А это любовник?» Радуюсь, что проникся классикой. А позади бабка сидела. Причмокивала. Потом как зашипит: «Ну что за обезьяны». Муж хмыкнул, повернулся и как скажет: «И не говорите, пьеса про аристократов, а герои себя как животные ведут».
- Мой парень в начале отношений повел меня в театр. В антракте мне стало очень интересно, как музыканты настраивают инструменты. Мы подошли поближе. Я облокотилась на бортик, стала пристально вглядываться в процесс... и полетела в оркестровую яму. Благо лететь было невысоко, и я не покалечилась. С тех пор он называет меня «звезда, которая упала». © Подслушано / Ideer
- Были с мужем в местном небольшом театре. Решили, так сказать, приобщиться к культуре. На удивление, спектакль был и вправду хорош, актеры играли отлично. Когда представление закончилось, артисты вышли поклониться. К ним подошли несколько человек с цветами и бабушка с какой-то сумкой. Пока все принимали цветы, один очень молодой парень принимал пирожки и судочки с какими-то блюдами и тортик. Сразу поняли, что это его бабушка пришла посмотреть на талантливого внука. © Мамдаринка / VK
- Были недавно в театре. Давно так не смеялась. Сначала все было спокойно. Но потом на сцену вышел парниша в костюме жирафа. Все бы ничего, но когда «жираф» зацепился головой за декорацию, а затем застрял в ней, сдерживать смех было невозможно. Весь зал аплодировал стоя, пока другие актеры вытаскивали коллегу из «ловушки». © Не все поймут / VK
- Была в Турции на экскурсии в гранатовом музее. Там боги маркетинга впаривали всем целебный гранатовый сироп без сахара и консервантов. Состав был указан по-турецки, но глюкозу даже на турецком языке узнаю. Я химик. Более того, в составе куча «Е-шек». Решила приколоться над продавцом и попросила перевести состав. Так он начал мне заливать, что: «Лишнюю глюкозу удаляют из сиропа, всякие Е — это витамины Е, а цифры рядом — это просто граммы». © Подслушано / Ideer
- В нашем областном Драмтеатре гардеробщицы считают себя пупом театра: после спектакля образуются огромные медленные очереди. Причем надо угадать, какой из хвостов очереди идет именно к тому сектору гардероба, где твое пальто висит. Иначе величавая тетушка откажет тебе выдавать твою одежду, потому что она обслуживает только вот эти конкретные номерки. Теперь я приезжаю на машине, ставлю ее ближе к входу и оставляю одежду в ней. © NoName / ADME
- Познакомилась с парнем в сети. Пригласил на свидание. Я устала от стандартных свиданий в кафе, поэтому предложила пойти в театр. Он идею поддержал. Когда мы вошли, он очень уверенно вел меня куда нужно, проход к нашим местам быстро нашел. Было впечатление, будто он этот театр наизусть знает. Это приятно удивило меня, ведь на первый взгляд так и не скажешь, что парень посещает такие культурные мероприятия. Говорю: «Ты так хорошо тут все знаешь. Часто тут бываешь?». А он выдает: «Да. По пять раз в день», — и начал смеяться. Оказывается, он работает в магазинчике в двух шагах и бегает в театр в туалет. ©
Палата № 6 / VK
- Как то один раз я была на спектакле. Рядом со мной сидел невоспитанный, наглый, бессовестный и очень болтливый зритель. То комментировал, то по телефону разговаривал. В сумке у меня случайно оказался широкий скотч. Я ему показала и шепнула, что это для него. Дала понять, что заклею ему рот. Не поверите, он замолчал. © darminagalina / Dzen
- Была с группой на экскурсии в музее. Как вы знаете, в каждом музее есть магазинчик. Накупила себе побрякушек, оплатила и ушла обедать. Когда мы сидели в ресторанчике, учительница напомнила мне, чтобы я написала маме. Засовываю руку в карман, а телефона там нет! Я судорожно полезла в сумку, там его тоже не было! Тогда я в панике выбежала из ресторана и побежала в музей. Я объяснила продавщице, что, возможно, я забыла у них свой телефон. Она мне протянула сразу два телефона, один из которых был моим. Я узнала, что второй принадлежал девочке из нашей группы. Но растерялась и ответила, что не знаю. До сих пор чувствую себя неловко. © Карамель / VK
- В нашем городе была ночь музеев. И вот стоим мы в длинной очереди. За нами заняли две девушки и отошли. Стояли мы долго. Уже и очередь подошла. Тут возвращаются они с компанией молодых людей. И одна из них мне говорит: «Женщина, скажите, что мы занимали за вами». А я сама еще девушка, мне только 29 лет. Я с полным возмущением отвечаю ей: «Нет». © Карамель / VK
девушка 29 лет . девушка 39 лет девушка 49 лет... боже, ну, трахнулась бы уже к свои 29 годам и не таскалась с транспарантом, что девушка до сих пор.
- Недавно осознали с мужем, что мы уже лет 5 не были в театре, хотя до рождения детей ходили раз в месяц стабильно. Оставили детей маме и пошли. Я надела платье, муж был в костюме. Счастливые сели на свои места и настроились насладиться пьесой. А потом нас разбудил билетер, потому что муж храпел и мешал актерам работать. Видимо, пока у младшего все зубы не вылезут, про театр можно забыть. © Мамдаринка / VK
- Ходили недавно на спектакль. Там актер по роли должен был говорить тост. Тут внезапно его перебивает зритель, кричащий что-то с балкона. Актер, не смущаясь, допивает и показывает ему язык. Зал остался просто в восторге.
- Вчера была в театре. Спектакль шикарный, актеры — супер! Но больше всего запомнилось романтичное завершение. Я такое раньше видела только в кино! После выступления актер вышел на сцену, а в руках букет роз. Вдруг в зале выключили свет и направили прожектор на девушку. Парень стал говорить ей очень красивые слова и в конце сделал предложение! Приятно быть свидетелем зарождения чьей-то семьи. © Рабочие истории / VK
А вот еще одна интересная статья про курьезные случаи, которые произошли в кафе.
Комментарии
В последней истории ничего романтичного нет.
Манипуляция и работа na публику.
Девушке, (если она не согласна) - трудно будет отказать в таком антураже...