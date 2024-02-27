18 человек, которые пережили такую измену, что любая голливудская драма отдыхает

В отличии от сказок, в жизни не все истории отношений заканчиваются фразой «и жили они долго и счастливо». Сталкиваться с изменой партнера больно. Но хорошо, что у наших сегодняшних героев хватает сил на то, чтобы выговориться в сети и этим облегчить свое состояние.