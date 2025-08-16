Моя жена была домохозяйкой, а потом вышла на работу. И я заново влюбился в нее
Порой одно, на первый взгляд, безобидное предложение способно перевернуть брак с ног на голову. Так и у нашего читателя Юрия одна фраза про работу изменила жизнь и сделала отношения с женой совсем другими. Далее рассказ идет с его слов.
Я — мужик средних лет. У меня есть прекрасная жена, дочь и сын — старшеклассники с разницей в год. Мы живем в частном доме, который считаем своей гордостью. Я долгое время полностью обеспечивал семью, так как у меня была хорошая должность. А жена моя работала только в начале наших отношений до рождения детей. Но вот уже через полгода я выйду на льготную пенсию, а это значит, что я смогу больше времени проводить дома. И вот тут-то главная загвоздка.
Жена уже давно ныла, что ее типа заел быт. Он ей надоел, особенно благодаря двум подросткам-озорникам, которые в свои бунтарские периоды устраивали настоящую вакханалию дома. Переходный период, ничего не поделаешь. Я и сам по возможности помогал, то кран починю, то дверцу прикручу поровнее, но по сути хозяйство тащила жена. Хотя тащила, конечно, без особо энтузиазма. Нет, дома не свинарник, но и уюта тоже не наблюдалось. Единственное, о чем всегда пеклась супруга, — ее садик на нашем участке. Я много раз пытался заговорить со Светой, так зовут мою жену, по поводу, так сказать, обстановки в доме, но ничего не менялось. Она лишь обижалась и говорила, что я ее не ценю. Ужин через раз, пыль на полках, корзина с грязными вещами стояла полная неделю. А мне ж как мужику хочется чистоты, заботы, ароматной домашней еды, а не запаха грязных носков сына на всю ванную и пельмеши из пакета на ужин.
Кроме ухода за цветами, жена толком не делала ничего. Как-то пришел с работы и услышал голос Светки. Она болтала по телефону: «Ты представляешь, у меня кактус снова зацвел, я в шоке!» Я махнул ей рукой, а она взяла и показательно отвернулась, типа я ей не интересен. Я этот выпад не до конца понял, но просто поплелся в комнату от усталости.
Во время нашего уже редкого явления, семейного ужина, дети вели себя тихо и явно хотели побыстрее смотаться. Ну, это и не мудрено, ведь оказалось, что Светка отчитала ребят из-за плохих оценок и беспорядка в их комнатах. Я знал, что дети сейчас и так в стрессе — скоро экзамены, а тут, оказывается, их мама им еще добавляет нервотрепки. Хотя они и не идеальные, но жену я тут не понимал — сама наводишь чистоту из-под палки, а детей ругаешь, как-то нечестно, что ли, получается.
Тем же вечером я посмотрел по сторонам, скукожился и охнул от пыли и свалки вещей в стирке, и решился завтра снова завести шарманку про уют, детей и чистоту.
После очередного скандала с супругой про бардак и быт, я решился выложить Светке новость. Сказал, что совсем скоро выйду на пенсию и смогу взять на себя все домашние хлопоты, раз она так устала от этого всего. Да и видеть, как моя жена чахнет дома, я больше не мог и предложил ей... выйти на работу. Она почему-то резко скисла в лице и огрызнулась: «Ты издеваешься? Как ты себе это представляешь?» Я офигел, но продолжил стоять на своем: «Ты хоть обдумай это нормально». Но она лишь пожала плечами, зыркнула на меня холодным взглядом и хлопнула дверью.
Да, какие-то деньги у нас лежали в заначке, но этого до конца жизни и на безбедную старость не хватило бы. Я ж не подвигов и миллионов ждал, но даже небольшие деньги были бы нелишними. Детям скоро поступать в универ, а это, как мы оба знаем, недешевое удовольствие.
Когда я заявил Светке, что ей пора пойти работать, она неделю мне и «здрасьте» не говорила, а потом смоталась к маме. И вдруг звонок от тещи. Я был готов к взбучке, но услышал то, что не забуду никогда. Она объявила: «Я на твоей стороне, но Света пусть не знает». Я буквально завис, держа телефон в руке, ведь обычно Александра Николаевна встает на сторону своих детей, а не их супругов. «Понимаешь, — продолжила она, — Света просто боится, что не справится, что все поменяется в худшую сторону. Но я с ней поговорю, не волнуйся. Она скоро вернется. Но этого разговора, если что, не было». Теща тоже заметила, что ее дочь буквально затухает на глазах, а помочь особо ничем не могла. Предлагала ей съездить в санаторий или приехать в гости помочь чем-то по хозяйству, но Светка всегда отвечала уклончиво, видимо, было не кайф. Но в этот раз в голосе тещи что-то переменилось.
Через пару дней — звонок в дверь. На пороге стояла Светка со странным выражением лица, и я понял: что-то грядет. Она вдруг протянула пакет с фирменным пирогом от тещи и произнесла то, от чего я впал в шок: «Ты прости, я погорячилась. Я все обдумала, давай попробуем твою эту идею?» Я обнял жену и не мог поверить, что это правда. Я как будто стоял на пороге каких-то таких перемен, которых еще и осознать не мог. В общем, мы сели за стол обсудить все, пока наши дети были в школе. И тут Света начала тараторить: «Я пока была у мамы встретилась с женой брата — Ленкой. Помнишь Ленку? Ну так вот, она недавно открыла же цветочный магазин. А ты знаешь, как я люблю цветы. А Ленке нужны руки, сейчас работников со знаниями сложно найти. В общем, я решила, что устроюсь к ней. Что думаешь? Можешь сразу не отвечать, я пойму». Я улыбнулся — глаза у нее горят, руки машут во всю, планы уже капитальные строит. В итоге она устроилась к Ленке.
Неожиданно пристрастие жены к цветам действительно начало приносить неплохой доход спустя время, Лену и Свету стали приглашать на различные мероприятия, свадьбы, а в магазине появились постоянники. По воскресеньям девочки решили организовать женский клуб современного флориста, где они друг у друга учатся то букеты собирать, то пересаживать цветы, то вообще про удобрения несколько часов болтают. В общем, клуб по интересам отлично и рекламу делает и пользу приносит. Мы с Андрюхой, братом Светы, иногда таскаем тяжести. А дети помогают с социальными сетями. В общем, работа идет полным ходом.
В общем, у жены блестят глаза, и у меня душа спокойна. А сам я занялся домом. Теперь и сам учусь новому то в уборке, то в готовке. Благо в наше время есть интернет и куча блогов полезных. Всем читателям хочу от души пожелать — не бойтесь пробовать что-то новое и непривычное, даже если вам немного за 45. Поезд не ушел, он просто на соседней платформе.
