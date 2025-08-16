Моя жена была домохозяйкой, а потом вышла на работу. И я заново влюбился в нее

Кроме ухода за цветами, жена толком не делала ничего. Как-то пришел с работы и услышал голос Светки. Она болтала по телефону: «Ты представляешь, у меня кактус снова зацвел, я в шоке!» Я махнул ей рукой, а она взяла и показательно отвернулась, типа я ей не интересен. Я этот выпад не до конца понял, но просто поплелся в комнату от усталости.

Во время нашего уже редкого явления, семейного ужина, дети вели себя тихо и явно хотели побыстрее смотаться. Ну, это и не мудрено, ведь оказалось, что Светка отчитала ребят из-за плохих оценок и беспорядка в их комнатах. Я знал, что дети сейчас и так в стрессе — скоро экзамены, а тут, оказывается, их мама им еще добавляет нервотрепки. Хотя они и не идеальные, но жену я тут не понимал — сама наводишь чистоту из-под палки, а детей ругаешь, как-то нечестно, что ли, получается.

Тем же вечером я посмотрел по сторонам, скукожился и охнул от пыли и свалки вещей в стирке, и решился завтра снова завести шарманку про уют, детей и чистоту.