Как описывали внешность Миледи, Д’Артаньяна и других персонажей в романах и какими их показали в экранизациях
Когда мы увлеченно читаем книгу, наше воображение само подсказывает, как должны выглядеть родные герои. Так, Джейн Беннет всегда представлялась мне хрупкой и нежной светловолосой красавицей, а Гамлет казался просто бледным и худощавым юношей. Но порой экранизацию мы смотрим раньше, чем знакомимся с первоисточником, и тогда после прочтения книги остается множество вопросов к создателям старого доброго кино. А учитывая то, что наше представление о красоте поменялось за прошедшие годы, многие герои на экране вызывают улыбку.
Джейн Беннет из «Гордости и предубеждения»
В современных экранизациях сестру Элизабет Беннет, Джейн, обычно играют статные, высокие и достаточно хрупкие девушки. Но в романе Джейн была ниже своей сестры, могла похвастаться светлыми кудрями и к тому же считалась настоящей красавицей. А в те времена в почете были барышни с округлостями.
Фредова из «Рассказа служанки»
Главная героиня сериала обладает достаточно яркой и запоминающейся внешностью. Но в романе подчеркивалось, что Фредова была среднестатистической женщиной с темными волосами и ничем не примечательными чертами. Таким образом, автор еще раз подчеркивала обезличивание женщин и их незавидное место в созданном ею мире.
Елена Андреевна из «Дяди Вани»
Антон Павлович Чехов не дает детального описания внешности Елены Андреевны, и о ее чертах можно судить только со слов других героев. А они не скупятся на комплименты, хотя и несколько расплывчатые. Так, женщина, по мнению мужских персонажей, обладает завораживающим, почти колдовским очарованием и русалочьей красотой.
Принц Гамлет из одноименной пьесы
Исследователи до сих пор спорят, сколько же лет было принцу Датскому на момент событий, описываемых в пьесе. Кто-то говорит, что герою только стукнуло 18 лет, другие уверены, что Гамлету было около 30. Да и о внешности мужчины в пьесе почти ничего не сказано, хотя в какой-то момент героя называют «тучным».
Ольга Скворцова из повести «Драма на охоте»
В повести Чехова «Драма на охоте», которая и легла в основу экранизации «Мой ласковый и нежный зверь», Ольга Скворцова описывается как красивая белокурая и голубоглазая девушка. В своем красном полудетском платьице она кажется окружающим почти ангелом.
Лиза Муромская из «Барышни-крестьянки»
В повести Пушкина Лиза обладает довольно яркой и запоминающейся внешностью. Это семнадцатилетняя девушка со смуглой кожей и живыми темными глазами. Кроме того, лицо ее, хоть и не очаровывает классической красотой, явно кажется милым и притягательным.
Анастасия Ягужинская из романа «Трое из навигацкой школы»
В романе Нины Соротокиной «Трое из навигацкой школы» Анастасия Ягужинская описывается как блистательная красавица, чья внешность очаровывает героев. Но так как действие происходит в 1740-х годах, та хрупкая и худощавая Анастасия, какой мы увидели ее на экране, вряд ли считалась бы признанной красоткой. В те времена восхищались дамами с округлым лицом и формами.
Гэтсби из романа «Великий Гэтсби»
Леонардо Ди Каприо был великолепен в роли Гэтсби. Но, если следовать описанию героя, которое дано в книге, актер должен был щеголять более густым загаром и быть помоложе. На момент развития истории Гэтсби было около 32 лет.
Маша Миронова из «Капитанской дочки»
Александр Сергеевич описывал героиню как милую девушку восемнадцати лет с круглым румяным лицом и светло-русыми волосами. Поэтому рыжеволосая Маша выглядит несколько экзотично.
Кэтрин Эрншо из «Грозового перевала»
В романе «Грозовой перевал» Кэтрин Эрншо отличалась яркой и экзотической красотой. Но в отличие от своей дочери, которая как раз была голубоглазой блондинкой, у Кэтрин глаза и волосы были темными.
Эмма Вудхаус из «Эммы»
Джейн Остин описывает главную героиню романа «Эмма» как признанную красавицу, пышущую здоровьем, со статной фигурой. Но в современных экранизациях Эмма кажется слишком худощавой, чтобы соответствовать канонам красоты начала XIX века. Тогда самыми привлекательными чертами считались маленький носик, округлые щеки, высокий лоб и покатые плечи.
Миледи Винтер из «Трех мушкетеров»
В романе Александра Дюма говорится, что Миледи была белокурой красавицей примерно 27 лет. Но отличительной особенностью женщины были не золотистые локоны, а на удивление светлые голубые глаза, обрамленные черными ресницами, и темные, почти черные брови. Может, книжная Миледи не гнушалась краской для волос?
У меня в школе подруга была. У нее были светло-русые волосы, но черные брови и ресницы. Это было необычно, но так тоже бывает.
Д’Артаньян из «Трех мушкетеров»
Если судить по книжному описанию, Д’Артаньяна сложно было назвать классическим красавцем. У молодого человека было смуглое вытянутое лицо с тяжелой, хорошо развитой челюстью и крючковатым носом.
Полумна Лавгуд из «Гарри Поттера»
Книжная Полумна не зря казалась девочкой не от мира сего, ведь ее большие, чуть выпученные глаза все время придавали ей немного удивленный вид.
А вы обращаете внимание на внешность героев, когда смотрите экранизацию любимой книги?
