10+ любимых мультфильмов, в которых для родителей припасены свои пасхалки
Если любимое чадо прилипло к экрану и зовет вас смотреть мультики вместе, не спешите отказываться. Ведь и в современных, и в старых добрых мультфильмах есть моменты, которые вызовут улыбку и у взрослых зрителей. Главное, уметь их замечать. Вот, к примеру, в истории о приключениях попугая Кеши есть кадры знаменитого детективного сериала, а в «Возвращении кота Леопольда» практически точь-в-точь показан смешной эпизод из «Джентльменов удачи».
В серии «Марафонец» смешарик Бараш бежит прямо как Форрест Гамп
Если в этой сцене дети увидели, что Бараш из «Смешариков» бежит марафон, то родители наверняка узнали в забавном герое Форреста Гампа из одноименного фильма 1994 года. Кажется, мультипликаторы не зря надели на героя красную кепку — так сходство заметит даже тот, кто мельком смотрел легендарную киноленту.
Царевна Забава в «Летучем корабле» чем-то напоминает Нину из «Кавказской пленницы»
Эпизод, где отец запирает Забаву в комнате, а она пытается выбраться на волю и швыряет из окна посуду, считается пародией на похожую сцену в кинокомедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница». Так что, если дети просто увидели недовольную царевну взаперти, то родители узнали эпизод, в котором Нину закрыли в комнате, чтобы она «образумилась» и все-таки согласилась выйти замуж за товарища Саахова.
Герой мультика «Контакт» во многом похож на Джона Леннона
В мультфильме 1978 года режиссер Владимир Тарасов выбрал для главного героя одежду в модном стиле «хиппи». Только посмотрите, как он похож на лидера группы «The Beatles» Джона Леннона: бакенбарды, небрежно уложенные волосы, стильные очки и джинсы клеш.
Мыши из «Возвращения кота Леопольда» катались в цистерне прямо как герои фильма «Джентльмены удачи»
В мультфильме «Не все коту масленица» из цикла «Возвращение кота Леопольда» мыши спасаются от кота в цистерне. Дети в этот момент наверняка просто посмеются, зато взрослые явно увидят отсылку к фильму «Джентльмены удачи», где главные герои прятались в цистерне с цементом.
В серии «Забытая история» на компьютере Лосяша стоит система «Okna 96»
Кажется, создатели мультсериала «Смешарики» намекали зрителям, что это определенный аналог системы Windows. Ведь слово «Windows» переводится именно как «окна». Забавный факт: в первой версии английского дубляжа вместо этого логотипа была надпись «Eldocs PC», что означало «Компьютер Лосяша».
«Возвращение блудного попугая» начинается с того, что Кеша смотрит на полной громкости детективный фильм
Не факт, что малыши, которые наблюдали за приключениями героев этого мультфильма, поняли, откуда взялись черно-белые кадры в самом его начале. Зато их мамы и папы явно узнали сцену погони из реального фильма 1980 года «Петровка, 38». Это кино было невероятно популярно в то время.
Кажется, цапля из четвертой части «Иван Царевича и Серого волка» — поклонница группы «Битлз»
В одном из кадров четвертой части мультипликационной франшизы мелькает цапля, которая готовится к музыкальному конкурсу на фоне подозрительно знакомого постера с пешеходным переходом. Ну конечно! Этот кадр действительно похож на фото знаменитой Ливерпульской четверки с обложки их альбома «Abbey Road».
В мультфильме «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» звучит фраза капитана Жеглова
В одном из эпизодов Колыван кричал, обращаясь к избушке Бабы-Яги: «А теперь горбатый!» — и показывал при этом на верблюда, на котором приехал ученик Добрыни Никитича. Именно так Глеб Жеглов в фильме «Место встречи изменить нельзя» призывал выйти из укрытия Горбатого — главаря банды «Черная кошка».
- Я думала, верблюда в мультике только ради этой фразы и ввели.
Конь Юлий в мультике «Три богатыря и Морской царь» похож на Юлия Цезаря
Не внешне, конечно. Но золотой лавровый венок на его голове в пятой части франшизы «Три богатыря» поразительно напоминает тот, который по преданию носил легендарный античный правитель. Возможно именно так мультипликаторы решили напомнить, что полное имя богатырского коня — Гай Юлий Цезарь.
В «Добрыне Никитиче и Змее Горыныче» остались следы из предыдущего мультфильма богатырской серии
Вряд ли на это обратили внимание маленькие зрители, а вот внимательные взрослые наверняка заметили, что в эпизоде, когда Колыван приходит к князю, вокруг двери в княжеские палаты видны какие-то странные трещины. Ощущение, что тут недавно сделали ремонт. Все верно! В мультфильме «Алеша Попович и Тугарин Змей» именно здесь прошли главные герои, которые не совсем аккуратно притащили во дворец побежденного злодея.
«Боцман и попугай» многим напомнил «Человека ниоткуда»
В пятой серии кукольного мультфильма о приключениях боцмана и попугая появляется снежный человек — вполне добродушный и приятный персонаж. Конечно, если не учитывать, что чуть ранее он попытался присвоить одежду боцмана. Вполне возможно, что на создание образа снежного человека мультипликаторов вдохновил дикарь Чудак в исполнении Сергея Юрского из фильма 1961 года «Человек ниоткуда».
Бонус: теперь-то ясно, почему Алиса похожа не на родного отца, а на его коллегу Зеленого
- Оказывается, над созданием персонажей мультфильма «Тайна третьей планеты» работала художник-постановщик Наталья Орлова, которая срисовала Алису со своей дочки. По крайней мере, именно так рассказывала сама дочь художницы Екатерина Семенова. А прообразом капитана Зеленого мог послужить отец Екатерины, режиссер Тенгиз Семенов. Сама Орлова не соглашалась с этим заявлением, но как-то призналась, что держала в голове образы мужа и дочери, когда рисовала Алису и Зеленого.
